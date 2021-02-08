Редактора TJ Артёма Мазанова оштрафовали на 10 тысяч рублей после задержания на акции 31 января Статьи редакции
Ему грозило до 15 суток ареста.
Сестрорецкий районный суд Петербурга назначил редактору TJ Артёму Мазанову штраф в 10 тысяч рублей после задержания на протестной акции 31 января, где журналист выполнял профессиональные обязанности. Юридическую поддержку ему оказывала Варвара Михайлова из «Апологии протеста».
Мазанова признали виновным в нарушении «антикоронавирусных» правил — шестом пункте постановления главного санитарного врача, где говорится о социальной дистанции в общественных местах. По версии полиции, редактор участвовал в несогласованном с властями митинге-шествии в поддержку Алексея Навального.
Мазанова задержали 31 января в 15:40 на Садовой улице в Петербурге. «Когда всё успокоилось, я встал у ресторана и начал удалять фотографии. Мимо меня пробежало несколько силовиков, двое из которых показали на меня пальцем и сказали „этого берём“», — рассказывал он. Редактору не назвали причину задержания и отвели в автозак.
Мазанова пять часов держали в автозаке и привезли в отдел по Курортному району в 20:40. Там его удерживали почти до четырёх утра, только тогда составив протокол и назвав ему причину задержания.
Предлагаю скинуться мне на стипуху
А тебе точно задерживали?
ВПОЛНЕ СПРАВЕДЛИВО ДЛЯ САЙТА, ГДЕ ТАК ЖЕ НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ДОПУСКАЮТСЯ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ В МОДЕРАЦИИ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РАЗНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Со своего кармана будет оплачивать?
Вопрос скорее был с подвохом на то, будет ли Комитет ему помогать =)
Попробуйте написать ФБК (pravo@navalny.com), заодно проверите, действительно ли они помогают с оплатой штрафов.
Вертикальный якорь
они всем 10к выписывают без разбора
НЕТ КОНЕЧНО ЖЕ
ТЖ ДАЖЕ НЕ СМИ И РЕДАКТОР НА ПЕРИФЕРИЙНОМ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИИ НЕ МОЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ ЖУРНАЛИСТОМ, У НЕГО НЕТ ДАЖЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)0))
сегодня в из твиттера новость была, что ни одного оправдательного приговора вынесено не было, это правда?
Вертикальный якорь
я уж свечку не держал, но до 23 статистика по этой статье была 97%. Причем все оправдания были связаны с ошибками заполнения протоколов(например, когда у задержанного сменялась фамилия)