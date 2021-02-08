В протоколе мне вменяется одновременно участие в публичном мероприятии и участие в пребывании граждан, не являющемся публичным мероприятием. Это невозможно, исходя из прямого определения терминов «публичное мероприятие» и «массовое одновременное пребывание в общественном месте».

По мнению полиции, этим я нарушил постановление санитарного врача. Но указанный пункт не содержит никаких запретов на само по себе участие в массовом одновременном пребывании граждан где бы то ни было. В связи с этим во вменяемых мне действиях отсутствует состав административного правонарушения.