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Сергей Звезда

Редактора TJ Артёма Мазанова оштрафовали на 10 тысяч рублей после задержания на акции 31 января Статьи редакции

Ему грозило до 15 суток ареста.

32 32 комментария
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Сестрорецкий районный суд Петербурга назначил редактору TJ Артёму Мазанову штраф в 10 тысяч рублей после задержания на протестной акции 31 января, где журналист выполнял профессиональные обязанности. Юридическую поддержку ему оказывала Варвара Михайлова из «Апологии протеста».

Мазанова признали виновным в нарушении «антикоронавирусных» правил — шестом пункте постановления главного санитарного врача, где говорится о социальной дистанции в общественных местах. По версии полиции, редактор участвовал в несогласованном с властями митинге-шествии в поддержку Алексея Навального.

В протоколе мне вменяется одновременно участие в публичном мероприятии и участие в пребывании граждан, не являющемся публичным мероприятием. Это невозможно, исходя из прямого определения терминов «публичное мероприятие» и «массовое одновременное пребывание в общественном месте».

По мнению полиции, этим я нарушил постановление санитарного врача. Но указанный пункт не содержит никаких запретов на само по себе участие в массовом одновременном пребывании граждан где бы то ни было. В связи с этим во вменяемых мне действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Артём Мазанов
фрагмент протокола фото Артёма Мазанова

Мазанова задержали 31 января в 15:40 на Садовой улице в Петербурге. «Когда всё успокоилось, я встал у ресторана и начал удалять фотографии. Мимо меня пробежало несколько силовиков, двое из которых показали на меня пальцем и сказали „этого берём“», — рассказывал он. Редактору не назвали причину задержания и отвели в автозак.

Мазанова пять часов держали в автозаке и привезли в отдел по Курортному району в 20:40. Там его удерживали почти до четырёх утра, только тогда составив протокол и назвав ему причину задержания.

История одного задержания: как я фотографировал…
Грозит штраф 10-20 тысяч рублей или до 15 суток ареста.
tjournal.ru

#новости #протесты #право

32 32 комментария
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Валерия Зеркальная

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На штраф

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Marhal_New _Arleana

4

Предлагаю скинуться мне на стипуху

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adochka

Marhal_New
1

А тебе точно задерживали?

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Забавный каякер

adochka
0

Милфы-преподши после пар

Ответить

БЕЛОРУССКАЯ КАРТОШЕ4ЬКА

0

ВПОЛНЕ СПРАВЕДЛИВО ДЛЯ САЙТА, ГДЕ ТАК ЖЕ НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ДОПУСКАЮТСЯ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ В МОДЕРАЦИИ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РАЗНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Ответить

Александр Антонов

0

Со своего кармана будет оплачивать?

Ответить

Сергей Звезда

Александр
4

Ну если вам нравится то, как работает Артём, можете помочь собрать сумму. Мы будем только благодарны, но ни в коем случае не настаиваем и не давим

Ответить

Hakeem

Сергей
2

Дайте другие способы, а не донаты на сайте.

Ответить

Виталя

Hakeem
3

Есть роговская карта 

Ответить

Виталя

Виталя
3

карта однушки с маршрутом, как дойти до холодильника не разбудив   маму 

Ответить

Мощный Влад

Сергей
1

только не через этот модуль, напишите номер карты

Ответить

Александр Антонов

Сергей
1

Вопрос скорее был с подвохом на то, будет ли Комитет ему помогать =)

Ответить

Вареник с картошкой

Сергей
1

Попробуйте написать ФБК (pravo@navalny.com), заодно проверите, действительно ли они помогают с оплатой штрафов.

Ответить

Hakeem

Сергей
0

Окей, пусть это будет юзерская инициатива.

Обновите новость, прикрепите кошельки. Я уверен, сумма соберется меньше чем за сутки.

Ответить

Колючий бокал

Сергей
0

Скинул ему на Подорожник

Ответить

Виталя Вентилятор

Александр
2

ты недооцениваешь сообщество 

Ответить

Сергей Звезда

1

Не очень нравится писать такие новости, конечно

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Hakeem

Сергей
0

15 суток не дали только из-за действий адвоката?

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Вертикальный якорь

Hakeem
2

они всем 10к выписывают без разбора

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Ху Эмай

Вертика…
3

Надо же собрать 500млрд по бырому. Всего-то надо 50млн шрафов выписать. 

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Hakeem

Вертика…
0

тогда окей. Я боялся, что если нет правовой поддержки - дают 15 суток чаще.

Ответить

Вертикальный

Hakeem
1

такое могут с блоггерами в тиктоке практиковать, у кого охват есть. Рашка(государство) выучила новое слово и теперь кашмарят бедных инфлюуюуюуенсиров

Ответить

Виталя Вентилятор

Сергей
0

но придется привыкать, конечно 

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aliftin

Сергей
0

Пригласите после всего это его в качестве гостя или пусть даст развёрнутый ответ что в его отношении к митингам и полиции изменилось. 

Ответить

Колючий Слава

1

где журналист выполнял профессиональные обязанности

У него было удостоверение журналиста?

Ответить

БЕЛОРУССКАЯ КАРТОШЕ4ЬКА

Колючий
0

НЕТ КОНЕЧНО ЖЕ

Ответить

БЕЛОРУССКАЯ КАРТОШЕ4ЬКА

БЕЛОРУССКАЯ
0

ТЖ ДАЖЕ НЕ СМИ И РЕДАКТОР НА ПЕРИФЕРИЙНОМ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИИ НЕ МОЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ ЖУРНАЛИСТОМ, У НЕГО НЕТ ДАЖЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)0))

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Вертикальный якорь

0

оштрафовали на 10 тысяч 

Ему грозило до 15 суток ареста

как и 5000 других задержанных

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Виталя Вентилятор

Вертикальный
0

сегодня в из твиттера новость была, что ни одного оправдательного приговора вынесено не было, это правда? 

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Вертикальный якорь

Виталя
0

я уж свечку не держал, но до 23 статистика по этой статье была 97%. Причем все оправдания были связаны с ошибками заполнения протоколов(например, когда у задержанного сменялась фамилия)

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Виталя

Вертика…
2

а  можешь это же сказать, но на цитатоволчьем? 

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Вертикальный

Виталя
3

не важно кто ты - важно что ты платишь мне 10к

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