В сюжете «России 1» рассказано об условиях жизни Навального в Германии.

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Хозяин виллы в немецком Фрайбурге рассказал «Дождю», что не знал об аренде дома журналистами ВГТРК. По его словам, они сняли жильё на выходные, а корреспондентка Анастасия Попова использовала при заселении французскую фамилию Боурт.

Владелец дома заявил, что журналисты снимали его на скрытую камеру. Узнав о выходе сюжета, он обратился в полицию. Кроме того, хозяин дома уточнил, что Навальный снимал виллу шесть недель — в эфире «России 1» говорилось о «почти» двух месяцах.

Вышедший в эфир репортаж был частью программы «Вести недели», которую показали вечером 7 февраля. В сюжете Попова провела экскурсию по дому, где жил Навальный, пока проходил реабилитацию в Германии, и показала условия жизни на вилле.