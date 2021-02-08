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Алексей Боржонов

Владелец виллы в Германии, где жил Навальный, обвинил во лжи журналистов ВГТРК. Они выдали себя за бельгийских туристов Статьи редакции

В сюжете «России 1» рассказано об условиях жизни Навального в Германии.

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Хозяин виллы в немецком Фрайбурге рассказал «Дождю», что не знал об аренде дома журналистами ВГТРК. По его словам, они сняли жильё на выходные, а корреспондентка Анастасия Попова использовала при заселении французскую фамилию Боурт.

Владелец дома заявил, что журналисты снимали его на скрытую камеру. Узнав о выходе сюжета, он обратился в полицию. Кроме того, хозяин дома уточнил, что Навальный снимал виллу шесть недель — в эфире «России 1» говорилось о «почти» двух месяцах.

Вышедший в эфир репортаж был частью программы «Вести недели», которую показали вечером 7 февраля. В сюжете Попова провела экскурсию по дому, где жил Навальный, пока проходил реабилитацию в Германии, и показала условия жизни на вилле.

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Также Попова подсчитала, что Навальный потратил на жильё больше 30 тысяч евро (530 евро в сутки). Однако глава региональных штабов Навального Леонид Волков заявил «Дождю», что аренда обошлась в 15 580 евро, а оплатил её бизнесмен Евгений Чичваркин. «Семья Алексея оставалась там достаточно долгое время, и мы выторговали очень большую скидку», — сказал Волков.

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#новости #навальный #отравлениенавального

Спасибо за наводку Sergey Korneev
33 33 комментария
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33 комментария
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Дикая Морковь

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Сюжет сняла француженка, его обсосал итальянский блогер С*л*вьев, а иностранный агент — ты

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ouxen

Дикая
15

ну так всё правильно

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Andre Macareno

Дикая
0

обратный отсчет звонок другу.мп3

Ответить

Дикая Морковь

Andre
2

Хахахаха ща 5 сек в двери кто-то стучи7гпв7е78к64еоэ

Ответить

karsil

24

ну наши журнашлюхи как всегда обосрались, без этого у них ни один день не проходит )

Ответить

N/a

–14

В чем обман?

Ответить

Pavel Chernev

N/a
54

То, что они не туристы из Бельгии, а пидорасы.

Ответить

ouxen

Pavel
0

они граждане евросоюза

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Иван Болдырев

ouxen
3

Одно другому не мешает.

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Sergey Korneev

N/a
9

как минимум она вела явно скрытую съемку когда была с хозяином

Ответить

bounty hunter

11

Владелец дома заявил, что журналисты снимали его на скрытую камеру. Узнав о выходе сюжета, он обратился в полицию.

Надеюсь, их полицаи хоть чутка выебут редакцию Вестей за это и бахнут штраф на кучу евро 

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ouxen

bounty
6

они в другмо городе

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Sergey Korneev

ouxen
3

они в Евросоюзе)
и у них как у вгтрк, так и у журношлюхи есть там собственность

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ouxen

Sergey
0

уже вернулись на базу

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Сложный рак

ouxen
6

Попова постоянно базируется в ЕС. Чаще всего Брюссель (отсюда, наверное, бельгийские туристы). Но в случае движух выезжает по Европе. Скорее всего имеет два паспорта.

Будет забавно, если её выселят из ЕС за это. 

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Яня

Сложный
0

Если гражданка то куда ее денут?

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Многие лолипоп

Сложный
0

Гражданство не отнимут. А на тюрьму её деятельности не хватит. Хотя права быть журналисткой может и могут через суд лишить.

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Sergey Korneev

ouxen
0

она живёт в Бельгии

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Roma Schreibikus

bounty
5

Вести вряд ли ("я в другой стране, что ты мне сделаешь"), а вот у гражданки евросоюза Боурт возможны неиллюзорные проблемы. В Германии очень жестко следят за неприкосновенностью частной жизнью, и снимать кого-то без спроса (не говоря об эфире федерального канала) строго запрещено. 

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Андрей Стаховский

12

Боже, какой же позор.

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Имя Фамилия

4

НИ КОМУ НЕ НУЖНЫЙ БЛОГЕР!

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ouxen

–14

Леонид Волков заявил «Дождю», что аренда обошлась в 15 580 евро, а оплатил её бизнесмен Евгений Чичваркин

красиво жить не запретишь ¯\_(ツ)_/¯

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ユリー シャネ

ouxen
11

Эх, шикует. А мог бы в коммуналке в Омске жить..

Ответить

ouxen

ユリー
–6

это если бы остался долечиваться там

Ответить

ouxen

–9

Кроме того, хозяин дома заявил, что Навальный снимал виллу шесть недель. В эфире «России 1» говорилось о двух месяцах.

а, ну тогда лано

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Zakhar Zakharov

ouxen
6

эта ремарка мне не очень понятна. 6 недель = 1,5 месяца. можно и грубо сказать "почти" 2 месяца. а в остальном да, пиздец)

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Любимый теркин30см

Zakhar
2

Ну если считать, что стоило это 370 евро в день, то сохраняется еще 5180 евро. Неплохая такая разница.

Ответить

Антон Лисин

0

Почему всякие шлюхи работают на таких каналах?

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Ярослав

Антон
1

На каких таких? На шлюшьих?

Ответить

Sergey Korneev

Антон
0

ты сам ответил на свой вопрос 

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Твоего деда дед

0

Узнав о выходе сюжета, он обратился в полицию

А надо было в дурку звонить

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Sergey Korneev

Твоего
0

как вещает волков там уголовка и по немецким и по бельгийским законам)

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Твоего деда дед

Sergey
0

Подаю ходатайство о признании обвиняемых недееспособными дегенератами

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