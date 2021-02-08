Владелец виллы в Германии, где жил Навальный, обвинил во лжи журналистов ВГТРК. Они выдали себя за бельгийских туристов Статьи редакции
В сюжете «России 1» рассказано об условиях жизни Навального в Германии.
Хозяин виллы в немецком Фрайбурге рассказал «Дождю», что не знал об аренде дома журналистами ВГТРК. По его словам, они сняли жильё на выходные, а корреспондентка Анастасия Попова использовала при заселении французскую фамилию Боурт.
Владелец дома заявил, что журналисты снимали его на скрытую камеру. Узнав о выходе сюжета, он обратился в полицию. Кроме того, хозяин дома уточнил, что Навальный снимал виллу шесть недель — в эфире «России 1» говорилось о «почти» двух месяцах.
Вышедший в эфир репортаж был частью программы «Вести недели», которую показали вечером 7 февраля. В сюжете Попова провела экскурсию по дому, где жил Навальный, пока проходил реабилитацию в Германии, и показала условия жизни на вилле.
Также Попова подсчитала, что Навальный потратил на жильё больше 30 тысяч евро (530 евро в сутки). Однако глава региональных штабов Навального Леонид Волков заявил «Дождю», что аренда обошлась в 15 580 евро, а оплатил её бизнесмен Евгений Чичваркин. «Семья Алексея оставалась там достаточно долгое время, и мы выторговали очень большую скидку», — сказал Волков.
Сюжет сняла француженка, его обсосал итальянский блогер С*л*вьев, а иностранный агент — ты
обратный отсчет звонок другу.мп3
ну наши журнашлюхи как всегда обосрались, без этого у них ни один день не проходит )
В чем обман?
То, что они не туристы из Бельгии, а пидорасы.
Владелец дома заявил, что журналисты снимали его на скрытую камеру. Узнав о выходе сюжета, он обратился в полицию.
Надеюсь, их полицаи хоть чутка выебут редакцию Вестей за это и бахнут штраф на кучу евро
Сложный рак
Попова постоянно базируется в ЕС. Чаще всего Брюссель (отсюда, наверное, бельгийские туристы). Но в случае движух выезжает по Европе. Скорее всего имеет два паспорта.
Будет забавно, если её выселят из ЕС за это.
Вести вряд ли ("я в другой стране, что ты мне сделаешь"), а вот у гражданки евросоюза Боурт возможны неиллюзорные проблемы. В Германии очень жестко следят за неприкосновенностью частной жизнью, и снимать кого-то без спроса (не говоря об эфире федерального канала) строго запрещено.
Леонид Волков заявил «Дождю», что аренда обошлась в 15 580 евро, а оплатил её бизнесмен Евгений Чичваркин
красиво жить не запретишь ¯\_(ツ)_/¯
Кроме того, хозяин дома заявил, что Навальный снимал виллу шесть недель. В эфире «России 1» говорилось о двух месяцах.
а, ну тогда лано
эта ремарка мне не очень понятна. 6 недель = 1,5 месяца. можно и грубо сказать "почти" 2 месяца. а в остальном да, пиздец)
Любимый теркин30см
Ну если считать, что стоило это 370 евро в день, то сохраняется еще 5180 евро. Неплохая такая разница.
Почему всякие шлюхи работают на таких каналах?
Узнав о выходе сюжета, он обратился в полицию
А надо было в дурку звонить
Подаю ходатайство о признании обвиняемых недееспособными дегенератами