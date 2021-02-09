«Ъ»: Кремль запланировал расширить проект бесплатного доступа к сайтам, включив в него видеоконтент соцсетей и каналов Статьи редакции
Так российские власти хотят конкурировать с YouTube и другими иностранными видеохостингами.
Администрация президента и Минцифры обсуждают с операторами связи расширение проекта «Доступный интернет», по которому пользователи получают бесплатный доступ к 371 сайту, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Издание указывает, что после начала эксперимента весной 2020 года социально значимые площадки, использующие видеоконтент, обязали создавать облегчённые текстовые версии своих сайтов. Например, они появились у холдингов ВГТРК и «Газпром-Медиа»;
Теперь АП хочет, чтобы операторы предоставляли бесплатный доступ к видеоконтенту соцсетей, а также сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса. Речь среди прочих идёт об «Одноклассниках», «ВКонтакте», Первом канале, «России-1»;
Источник издания из АП утверждает, что так в Кремле хотят продвигать отечественный контент на фоне обострения отношения с YouTube. Российские СМИ, такие как RT и «Царьград», неоднократно жаловались на ограничение доступа на иностранных платформах, после чего в России приняли закон о блокировке за цензуру;
Другой собеседник «Коммерсанта» утверждает, что идею бесплатного доступа к видеоконтенту продвигает глава Минцифры Максут Шадаев, объясняя это «социальной функцией»;
Аргументом против этой идеи источники издания называют увеличение нагрузки на сети связи и дополнительные расходы, которые распределят между платящими абонентами;
«Коммерсантъ» указывает, что за три месяца эксперимента недополученную выручку фиксированных операторов оценивали в 191-220 миллионов рублей, а суммарные затраты составляют несколько миллиардов рублей — без учёта подключения видеоконтента;
Операторы просили компенсировать потери, предоставив налоговые вычеты с закупок оборудования, но правительство предлагало размещать на бесплатных сайтах рекламу и баннеры для перехода на платные страницы. Однако конкретные предложения по компенсациям по-прежнему не поступали, сообщает «Коммерсантъ»;
Ростелеком, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2, «Одноклассники», «Национальная Медиа Группа» и «Газпром-медиа» отказались от комментариев. МТС и «ВКонтакте» не ответили на запрос. «ЭР-Телеком» утверждает, что не знает об инициативе;
- Владимир Путин объявил о создании «Доступного интернета» в январе 2020 года. Пользователям не нужно платить за трафик при доступе к таким страницам. Изначально в списке был 391 сайт, в том числе «ВКонтакте», поисковик «Яндекс», Ozon, ТАСС, РБК. Позже его сократили на 20 сайтов, убрав такие страницы, как сервис для проведения вебинаров «Вебинар.ру», сервис рекомендаций контента Lentainform, сервис выбора врача «ДокДок».
С Маском надоело конкурировать, победили, теперь Ютуб победим АХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХААХХАХАХХАХАХАХХАХАХАХ
за чей счет банкет? не хочу оплачивать это((
Ну, а за чей ещё?
Аргументом против этой идеи источники издания называют увеличение нагрузки на сети связи и дополнительные расходы, которые распределят между платящими абонентами;
Ну так это, надо ж как-то нормировать. На медиану зарплаты или на покупательную способность. Зачем показывать абсолютные цифры? 🤔
Уроки экономики от леваков: Сделать всё бесплатным, тогда не придётся платить
Уроки истории для леваков:
СССР, Куба, Венесуэла, Китай до Дэн Сяопина, Северная Корея до дерегулирования в 10-х годах и другие сказочные примеры построения утопий
И кто блядь за это будет платить? Пользователи интернета? Т.е. если ты сейчас платишь 400 рублей, то будешь 800 за тех, кто пользуется "бесплатно"?
TJ не соцсеть
А давайте интернет и мобильную связь вообще бесплатной сделаем!
За счёт операторов
Интересно, получается, что ролики ФБК можно будет пенсионерам на дачах на условном ру-тубе смотреть? :)