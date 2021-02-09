Злоумышленники удалённо получили доступ к компьютеру водоочистного предприятия и изменили параметры щёлочи, но это заметил оператор.

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В США хакеры взломали систему предприятия, которое занимается очисткой воды для города Олдсмар в штате Флорида, и попытались повысить уровень щёлочи в воде более чем в 100 раз, сообщает The New York Times.

Гидроксид натрия добавляют в малых количествах в водопроводную воду, поскольку эта щёлочь увеличивает pH и позволяет снизить количество тяжёлых металлов в жидкости. При высоких концентрациях она вызывает раздражения кожи и глаз, а в более тяжёлых случаях — химические ожоги.

По данным Reuters, хакеры получили удалённый доступ к компьютеру работника предприятия через TeamViewer, однако в департаменте шерифа округа не подтвердили эту информацию. Злоумышленники дважды подключились к системе. Сначала оператор не придал этому значения, поскольку начальник часто использует удалённый доступ.

Когда хакеры попытались изменить параметры работы, установив концентрацию щёлочи в воде на уровне 11100 ppm (нормальная концентрация соответствует 100 ppm), оператор это заметил и вернул значение параметра к исходному. Всего злоумышленники провели в системе от трёх до пяти минут.

Количество поступившей в воду щёлочи было минимальным, жителями ничего не угрожало, рассказал шериф округа Боб Гуалтьери. Он отметил, что даже если бы вода поступила бы в систему городского водоснабжения, то и переизбыток щёлочи в любом случае удалось бы устранить до того, как вода дошла бы до потребителей. При этом стократное увеличение концентрации гидроксида натрия считается значительным и потенциально опасным, подчеркнули власти города.