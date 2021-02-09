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Артём Мазанов

«Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым»: Кирилл Серебренников объявил об уходе из «Гоголь-центра» Статьи редакции

Он возглавил театр в 2012 году.

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Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников опубликовал письмо от департамента культуры мэрии Москвы, извещающего об истечении срока трудового договора с ним 25 февраля.

Худрук поблагодарил «друзей, учеников и врагов за уникальный опыт», который помог ему «разобраться во многих важных вещах» и попросил труппу не унывать. По его словам, «в унынии нет ни жизни, ни свободы».

Всё в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем — мир и любовь.

Кирилл Серебренников
художественный руководитель «Гоголь-центра»

Серебренников возглавил «Гоголь-центр» с момента его основания в 2012 году. Его имя часто появлялось в инфополе из-за резонансного дела «Седьмой студии»: его и ещё нескольких человек подозревали в мошенничестве в особо крупном размере из-за контракта с театральным проектом , который режиссёр основал.

Следствие продолжалось с 2017 года, а в июне 2020 года Серебренникова признали виновным и приговорили к 3 годам условно и штрафу 800 тысяч рублей.

3 февраля 2021 года ТАСС сообщил о том, что Серебренников покинет «Гоголь-центр». Департамент культуры Москвы решил не продлевать с ним договор.

#новости #серебренников

3 3 комментария
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Виталий Лановой

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О живой Артём Мазанав

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Stanley H. Tweedle

Виталий
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Подменили на подментованного

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Одетый чайник

0

Подозреваю, что его с большим удовольствием возьмут худруком одного из европейских театров.

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