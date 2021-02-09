«Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым»: Кирилл Серебренников объявил об уходе из «Гоголь-центра» Статьи редакции
Он возглавил театр в 2012 году.
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников опубликовал письмо от департамента культуры мэрии Москвы, извещающего об истечении срока трудового договора с ним 25 февраля.
Худрук поблагодарил «друзей, учеников и врагов за уникальный опыт», который помог ему «разобраться во многих важных вещах» и попросил труппу не унывать. По его словам, «в унынии нет ни жизни, ни свободы».
Серебренников возглавил «Гоголь-центр» с момента его основания в 2012 году. Его имя часто появлялось в инфополе из-за резонансного дела «Седьмой студии»: его и ещё нескольких человек подозревали в мошенничестве в особо крупном размере из-за контракта с театральным проектом , который режиссёр основал.
Следствие продолжалось с 2017 года, а в июне 2020 года Серебренникова признали виновным и приговорили к 3 годам условно и штрафу 800 тысяч рублей.
3 февраля 2021 года ТАСС сообщил о том, что Серебренников покинет «Гоголь-центр». Департамент культуры Москвы решил не продлевать с ним договор.
О живой Артём Мазанав