Всё в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем — мир и любовь.