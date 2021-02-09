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Алексей Боржонов

Прокуратура и СК начали проверку информации о низких зарплатах учёных в Новосибирске после жалобы Путину Статьи редакции

Она сказала, что поучает 32 тысячи рублей с учётом надбавки, несмотря на указ Путина повысить зарплаты.

23 23 комментария
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Проверка касается выплат научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Сначала её начали в региональной прокуратуре, затем — в Следственном комитете.

Поводом для проверки стала жалоба Анастасии Проскуриной, старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, которую она озвучила на заседании президентского Совета по науке и образованию.

Во время встречи она сказала Владимиру Путину, что её зарплата составляет 25 тысяч рублей (32 тысячи с учётом надбавки), несмотря на указ президента о доведении зарплат учёных до 200% от средних по региону.

После того как вы издали указ о повышении зарплат научным сотрудникам, это было почти три года назад, у нас сотрудникам было предложено перейти на полставки, чтобы отчитаться в повышении зарплат руководству. Обосновывали это тем, что указ был, а бюджет увеличен не был.

Анастасия Проскурина
старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН

Затем Путин обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и спросил, какая средняя зарплата по региону.

Травников: Сейчас средний уровень заработной платы 39 тысяч.

Путин: 39 тысяч – средний. Если 200 по среднему от региона, то у неё должно быть почти 80 тысяч, да?

Травников: Так точно. Это опять же в среднем по отрасли должно быть.

Путин: 78 тысяч должно быть. Где деньги-то?

Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову разобраться в ситуации. Потом он обратился к Проскуриной предложил обращаться напрямую к президенту, если у неё возникнут проблемы.

Анастасия Сергеевна, если вас будут за наш сегодняшний диалог как-то пытаться ущемлять, сразу позвоните в администрацию президента, и я с вами переговорю по телефону, соединюсь. […] Мы доведём до вас возможности, как это сделать.

Владимир Путин

Повышение зарплат до 200% от средних доходов регионов было одним из требований «майских указов», подписанных Путиным в мае 2012 года. Их планировали реализовать к 2018 году.

Какой Путин видит Россию в 2024 году, если…
Хотя «майские» указы от 2012 года не выполнены до сих пор.
tjournal.ru

#новости #путин

23 23 комментария
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23 комментария
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Sergiy Sev

29

Дедушка не знал, дедушке не сообщили!

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alexferman

23

Цирк ебаный)

Ответить

Groosha

alexferman
5

Перед выборами же

Ответить

Районный пёс_анон

Groosha
5

А потом скажут «вот он сделал для нас, кто если не он», но понять, что эти процессы сами по себе происходить должны - не суждено 

Ответить

Вячеслав Андреев

13

Щас прокуратура разберётся почему ей мало денег 

Ответить

Митя Мурасов

Вячеслав
2

...начислено в штрафах

Ответить

Конкретный глобус

9

Кокой же хороший у нас царь! Бояр распнет, холопа обнимет! Вот как он о смердах печётся. А вы все думаете что он только о триллионах своих триллионах думает

Ответить

Серый огонь

8

 указ был, а бюджет увеличен не был

 классика просто.

Ответить

Андрей Фролов

4

Жалко дефку!!!! Посидит по умнеет!

Ответить

FOX

1

Какой же душка наш президент! 

Ответить

alexferman

FOX
9

От слова "душный"

Ответить

Митя Мурасов

2

"а шо у нас в регионах зп около прожиточного минимума???? та ладна???"

Ответить

FOX

1

смешка не хватает

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

1

Щас ее уволят

Ответить

FOX

Даша,
0

подарят собаку!

Ответить

Одетый чайник

1

О, надо же! Оказывается, что бы повысили зарплату, надо было пожаловаться этому лысому засранцу, а вовсе не сваливать из страны в поисках лучших трудовых условий

Ответить

Роман Александров

0
Ответить

Eugen T

0

и я с вами обкашляю по телефону, совокуплюсь

Ответить

Позитивный парфюмер

0

Анастасия Сергеевна, если вас будут за наш сегодняшний диалог как-то пытаться ущемлять, сразу позвоните в администрацию президента, и я с вами переговорю по телефону, соединюсь. […] Мы доведём до вас возможности, как это сделать.

а что так можно было

Ответить

Purr

0

Цита, кстати, ещё и один из "богатых" институтов в Академе. Боюсь представить какие зп нынче в НИОХе

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Владислав Косинов

0

Какая же все таки классная в России вертикаль власти.
Кто первый пожаловался Царю, тому и его благодать. Ну а остальным или ждать своей очереди, или вставать на колени.

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Zloy Ars

0

Как гопник разговаривал

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Mikhail Pukas

0

А сразу все институты можно проверить? Или так по одному будут проверять и только после жалобы президенту. У него итак много дел, новый дворец сам не построится. 

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