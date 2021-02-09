Прокуратура и СК начали проверку информации о низких зарплатах учёных в Новосибирске после жалобы Путину Статьи редакции
Она сказала, что поучает 32 тысячи рублей с учётом надбавки, несмотря на указ Путина повысить зарплаты.
Проверка касается выплат научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Сначала её начали в региональной прокуратуре, затем — в Следственном комитете.
Поводом для проверки стала жалоба Анастасии Проскуриной, старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, которую она озвучила на заседании президентского Совета по науке и образованию.
Во время встречи она сказала Владимиру Путину, что её зарплата составляет 25 тысяч рублей (32 тысячи с учётом надбавки), несмотря на указ президента о доведении зарплат учёных до 200% от средних по региону.
Затем Путин обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и спросил, какая средняя зарплата по региону.
Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову разобраться в ситуации. Потом он обратился к Проскуриной предложил обращаться напрямую к президенту, если у неё возникнут проблемы.
Повышение зарплат до 200% от средних доходов регионов было одним из требований «майских указов», подписанных Путиным в мае 2012 года. Их планировали реализовать к 2018 году.
Цирк ебаный)
Перед выборами же
Районный пёс_анон
А потом скажут «вот он сделал для нас, кто если не он», но понять, что эти процессы сами по себе происходить должны - не суждено
Щас прокуратура разберётся почему ей мало денег
Какой же душка наш президент!
Щас ее уволят
Цита, кстати, ещё и один из "богатых" институтов в Академе. Боюсь представить какие зп нынче в НИОХе
Какая же все таки классная в России вертикаль власти.
Кто первый пожаловался Царю, тому и его благодать. Ну а остальным или ждать своей очереди, или вставать на колени.
А сразу все институты можно проверить? Или так по одному будут проверять и только после жалобы президенту. У него итак много дел, новый дворец сам не построится.