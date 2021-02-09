Травников: Сейчас средний уровень заработной платы 39 тысяч.

Путин: 39 тысяч – средний. Если 200 по среднему от региона, то у неё должно быть почти 80 тысяч, да?

Травников: Так точно. Это опять же в среднем по отрасли должно быть.

Путин: 78 тысяч должно быть. Где деньги-то?

