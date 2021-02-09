«Это будет какой-то совсем другой формат»: штаб Навального анонсировал новую протестную акцию 14 февраля Статьи редакции
О формате акции расскажут в течение пары дней.
Очередные протестные акции в поддержку Алексея Навального пройдут 14 февраля. Ранее штаб объявлял, что их не стоит ждать раньше весны и лета. Об этом в эфире «МБХ медиа» заявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.
4 февраля команда Навального заявила, что проведёт следующие акции протеста весной и летом. Там рассказали, что на последних акциях снижалась численность из-за насилия и запугивания со стороны силовиков.
И ЯНДЕКСЕ КАРТЕ
Благоприятный дебаркадер
Хитрее. На тж!
Белорусский якорь
В знак протеста будем весь день развальцовывать жопу Меглина
Потом, как обычно по телеку, омон будет помогать инвалидам, бабушкам, роженицам, подсказывать где библиотека, чинить тачки, доставать котят с дерева
Неделю назад все готовы выходить.
Штаб Навального: нет, ждём весны.
Половина людей: ок, вы гении, копим силы.
Половина людей: предатели, нам с вами не по пути.
Через неделю штаб Навального: ребята, выходим.
Неделю назад все готовы выходить.
Кто все ? Сколько людей вышло ?
переносим митинги на весну!
ха-ха, наебали, ближайший митинг 14 февраля!
Благоприятный дебаркадер
У них весна началась, даже день такой горячий выбрали вон
в гта онлайн можно еще собраться
во что там еще молодежь играет...............фортните
В кровати с дамой
Это будет общий праздник на 14 февраля?
Все пойдут гулять с сердечками в руках?
Парад одиночек?????
А что 14 февраля?
Ты шо дурной что ли день всех влюблённых!
Просто это будет какой-то совсем другой формат
Формат-18
Интернет. Диван.
Вот такой формат
Интернет. Диван.
Лестничная площадка.
Сигарета. Дым. Обман.
Выключенная кофеварка.
А можно и в комментариях на ТЖ, кто за? Чтобы все в воскресенье были.
Прятаться по дворам?
Мы сейчас расскажем как мы не будем взаимодействовать с полицией...только тссс,им не слова!
Позитивный парфюмер
надо не впадать в крайности и действовать по ситуации, взвешивая обстоятельства, контекст и время. шо ты как этот
Популярный ГОСТ
так это претензия даже не к волкову, а к аудитории
мне рил интересно, как они будут разворачивать свои слова и повестку относительно недельной давности