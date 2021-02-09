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Артём Мазанов

«Это будет какой-то совсем другой формат»: штаб Навального анонсировал новую протестную акцию 14 февраля Статьи редакции

О формате акции расскажут в течение пары дней.

Очередные протестные акции в поддержку Алексея Навального пройдут 14 февраля. Ранее штаб объявлял, что их не стоит ждать раньше весны и лета. Об этом в эфире «МБХ медиа» заявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Просто это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить

Леонид Волков
руководитель региональных Алексея Навального

4 февраля команда Навального заявила, что проведёт следующие акции протеста весной и летом. Там рассказали, что на последних акциях снижалась численность из-за насилия и запугивания со стороны силовиков.

#новости #навальный

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53 комментария
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Белорусский якорь

17

Это будет какой-то совсем другой формат

Митинг в твиттере, наконец-то!

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Виталя Вентилятор

Белорусский
5

И ЯНДЕКСЕ КАРТЕ 

Ответить

Папуша

Виталя
4

Такое уже было

Ответить

Благоприятный дебаркадер

Белорусский
1

Хитрее. На тж!

Ответить

Белорусский якорь

Благоприятный
0

В знак протеста будем весь день развальцовывать жопу Меглина

Ответить

Благоприятный

Белорус…
0

В красных тредах? 

Ответить

Серьезный Абдужаббор

Белорусский
0

Это традиционный формат.

Ответить

Православный Кирилл

9

Жаль, что омон по-прежнему пизды будет всем раздавать без хитростей

Ответить

Вова А.

Православный
1

Потом, как обычно по телеку, омон будет помогать инвалидам, бабушкам, роженицам, подсказывать где библиотека, чинить тачки, доставать котят с дерева

Ответить

Православный Кирилл

Вова
0

Ага. Возьмите печенье

Ответить

Человекоподобный кот

Православный
1
Ответить

Виталя Вентилятор

Православный
0

против лома нет приема если нет другого лома! 

Ответить

Папуша

7

Неделю назад все готовы выходить.
Штаб Навального: нет, ждём весны.
Половина людей: ок, вы гении, копим силы.
Половина людей: предатели, нам с вами не по пути.

Через неделю штаб Навального: ребята, выходим.

Ответить

common sense

Папуша
1

Неделю назад все готовы выходить.

Кто все ? Сколько людей вышло ?

Ответить

Daniel Sarney

common
0

Две калеки

Ответить

Папуша

common
0

А что за неделю изменилось?

Ответить

Oldfag TV

6

переносим митинги на весну!

ха-ха, наебали, ближайший митинг 14 февраля!

Ответить

Благоприятный дебаркадер

Oldfag
0

У них весна началась, даже день такой горячий выбрали вон

Ответить

Позитивный парфюмер

4

всем установить майнкрафт, покажем им там

Ответить

Позитивный парфюмер

Позитивный
3

в гта онлайн можно еще собраться

Ответить

Позитивный парфюмер

Позитивный
1

во что там еще молодежь играет...............фортните

Ответить

Yuri Ly

Позитив…
2

Роблокс

Ответить

Anton Ivanov

4

Собираемся тут

Ответить

Михаил Набоков

1

В кровати с дамой

Ответить

Вова А.

Михаил
1

«Лучший подарок для дамы - сводить на митинг»

Ответить

Белорусский якорь

Вова
0

Лучший подарок для дамы - сводить на петтинг

Ответить

Вова А.

Белорус…
1

Петтинг будет омон делать

Ответить

Hakeem

Михаил
0

Валетом

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

1

Это будет общий праздник на 14 февраля?
Все пойдут гулять с сердечками в руках?
Парад одиночек?????

Ответить

Виталий Лановой

Даша,
0

А что 14 февраля?

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Виталий
0

Ты шо дурной что ли день всех влюблённых!

Ответить

Hakeem

Даша,
0

Первый раз слышу

Ответить

Даша, кажется

Hakeem
1
Ответить

Виталий Лановой

Даша,
0

Не знаю этого праздника. У нас есть свой Петра и Февроньи

Ответить

Giovanni Giorgio

1

 Просто это будет какой-то совсем другой формат

Формат-18

Ответить

Hakeem

Giovanni
0

Не все поймут, но лайк.

Ответить

Hakeem

0

Интернет. Диван.
Вот такой формат

Ответить

Виталя Вентилятор

Hakeem
1

Интернет. Диван. 
Лестничная площадка.
Сигарета. Дым. Обман.
Выключенная кофеварка. 

Ответить

Позитивный парфюмер

Виталя
0

кофеварка.

шикуете как навальный в германиях прям

Ответить

Виталя

Позитив…
0

выключенная потому что не работает , а починить денег нет

Ответить

Hakeem

Виталя
1

Выключенная, потому что страшно.

Ответить

Виталий Лановой

0

А можно и в комментариях на ТЖ, кто за? Чтобы все в воскресенье были.

Ответить

Oldfag TV

Виталий
1

Можно и прямо сейчас начать, что нам какой-то Волков, право слово

Ответить

Виталий Лановой

0

Прятаться по дворам?

Ответить

Виталя Вентилятор

Виталий
0

Протест из под кровати 

Ответить

Дмитрий Киселев

0

Мы сейчас расскажем как мы не будем взаимодействовать с полицией...только тссс,им не слова!

Ответить

Популярный ГОСТ

0

Так, а теперь все, кто полнедели назад доказывал в комментах, что решение не акционировать правильное, будут говорить что надо непременно акционировать?

Ответить

Позитивный парфюмер

Популярный
0

надо не впадать в крайности и действовать по ситуации, взвешивая обстоятельства, контекст и время. шо ты как этот

Ответить

Популярный ГОСТ

Позитивный
0

так это претензия даже не к волкову, а к аудитории
мне рил интересно, как они будут разворачивать свои слова и повестку относительно недельной давности 

Ответить

Виталя

Популяр…
0

как флюгер, очевидно же 

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Κύριλλος

0

В этом году не отправлять валентинки сотрудникам полиции и чиновникам!

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Дикая Морковь

0
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Артур Мудрик

0

они собираются клонировать региональных Навальных?

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