«Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов».

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Очередные протестные акции в поддержку Алексея Навального пройдут 14 февраля. Об этом в эфире «МБХ медиа» заявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Просто это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем всё гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить Леонид Волков руководитель региональных штабов Алексея Навального

Волков уточнил, что его предыдущие слова о паузе в протестах неправильно поняли, он говорил именно о смене формата. «Я в итоге очень неудачно сказал о паузе до весны-лета, все это так восприняли, как будто протесты отменяются — очень неудачно получилось, это было довольно трудным моментом», — добавил он.

Обновлено в 11:51: Волков рассказал о формате акции. Он предлагает жителям больших российских городов 14 февраля в 20:00 выйти во дворы и включить фонарики на телефонах.

Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесёт и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко (всё-таки, 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм. Леонид Волков руководитель региональных штабов Алексея Навального

Волков рассказал, что идею акции подсказал Навальный, когда показал сердечко для Юлии в зале суда, и жители Петербурга, которые на акции 31 января подняли вверх телефоны с фонариками на Гороховой улице.