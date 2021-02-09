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Артём Мазанов

Штаб Навального объявил об акции 14 февраля: он просит выйти во дворы и включить фонарики на телефонах Статьи редакции

«Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов».

222 222 комментария
15 721 просмотров

Очередные протестные акции в поддержку Алексея Навального пройдут 14 февраля. Об этом в эфире «МБХ медиа» заявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Просто это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем всё гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить

Леонид Волков
руководитель региональных штабов Алексея Навального

Волков уточнил, что его предыдущие слова о паузе в протестах неправильно поняли, он говорил именно о смене формата. «Я в итоге очень неудачно сказал о паузе до весны-лета, все это так восприняли, как будто протесты отменяются — очень неудачно получилось, это было довольно трудным моментом», — добавил он.

Обновлено в 11:51: Волков рассказал о формате акции. Он предлагает жителям больших российских городов 14 февраля в 20:00 выйти во дворы и включить фонарики на телефонах.

Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесёт и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко (всё-таки, 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм.

Леонид Волков
руководитель региональных штабов Алексея Навального

Волков рассказал, что идею акции подсказал Навальный, когда показал сердечко для Юлии в зале суда, и жители Петербурга, которые на акции 31 января подняли вверх телефоны с фонариками на Гороховой улице.

Татьяна Щукина @tanchaizer
Люди зажгли фонарики. Улицы перекрыты. Нас - очень много!!! https://t.co/kmKKsOygXw

4 февраля команда Навального заявила, что проведёт следующие акции протеста весной и летом. Там рассказали, что на последних акциях снижалась численность из-за насилия и запугивания со стороны силовиков.

#новости #навальный

222 222 комментария
89
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222 комментария
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Белорусский якорь

124

Это будет какой-то совсем другой формат

Митинг в твиттере, наконец-то!

Ответить

Виталя Вентилятор

Белорусский
31

И ЯНДЕКСЕ КАРТЕ 

Ответить

Папуша

Виталя
52

Такое уже было

Ответить

Игорь Рачук

Папуша
69
Ответить

Витя О.

Игорь
10

прослезился 

Ответить

Горный крюк

Игорь
2

продам хому акум +16

Ответить

Кислоебальный

Горный
0

втт/втс мажестик(А) на предлы

Ответить

Volodya

Игорь
0

Котовод?

Ответить

Артём Адмаев

Volodya
0

коневод

Ответить

Дмитрий Токмак

Игорь
0

Она еще существует? 

Ответить

Игорь Рачук

Дмитрий
0

К 14-му перестанет! 

Ответить

Благоприятный дебаркадер

Белорусский
4

Хитрее. На тж!

Ответить

Белорусский якорь

Благоприятный
9

В знак протеста будем весь день развальцовывать жопу Меглина

Ответить

Благоприятный

Белорус…
8

В красных тредах? 

Ответить

Zero-one-one

Белорус…
0

Признайся ему уже

Ответить

Белорусский

Zero-on…
0

Этот петух не хочет со мной дружить

Ответить

alexferman

Белорус…
0

Нет у него больше друзей

Ответить

Zero-one-one

Белорус…
0

Печально

Ответить

Серьезный Абдужаббор

Белорусский
1

Это традиционный формат.

Ответить

Владимир Филатов

Белорусский
1

Так-то в твиттере теперь тоже задерживают 

Ответить

aliftin

Белорусский
0

Что-то связанное с любовью и валентинками. 

Ответить

Папуша

53

Неделю назад все готовы выходить.
Штаб Навального: нет, ждём весны.
Половина людей: ок, вы гении, копим силы.
Половина людей: предатели, нам с вами не по пути.

Через неделю штаб Навального: ребята, выходим.

Ответить

common sense

Папуша
22

Неделю назад все готовы выходить.

Кто все ? Сколько людей вышло ?

Ответить

Daniel Sarney

common
5

Две калеки

Ответить

common sense

Daniel
2

Ну грубо говоря, к сожалению так и получилось.
В Москве было меньше ста тысяч.
Но @Папуша продолжает подчёркивать, что это ФБК или Волков виноваты в том, что так получилось.

Ответить

Папуша

common
1

А что за неделю изменилось? [2]

Ответить

common sense

Папуша
1

Но ведь мы даже не знаем, про, что сейчас он говорит.

Ответить

Папуша

common
7

Хорошо, продолжим сраться после уточнений.

Ответить

common

Папуша
0

продолжим сраться

Я лично не пытаюсь сраться, только пытаюсь понять к чему ты манипулируешь тем, что виноваты в том, что на улицы вышло мало людей ФБК и Волков ?

Ответить

Папуша

common
4

Почему мое мнение это манипуляция?

Ответить

common

Папуша
3

Потому, что ты именно манипулируешь.
В своих комментариях ты подчёркнуто указываешь: 
"все готовы выходить" - хотя это не так, и мы все это увидели.
Но при этом либо намекаешь, либо прямо указываешь, что вина якобы на Волкове и ФБК.

Ответить

Папуша

common
0

и мы все это увидели

Не манипулируй

Ответить

common

Папуша
0

Так в итоге, кто по твоему виноват в том, что вышло так мало людей?
Сами люди или кто-то из ФБК ?

Ответить

Папуша

common
1

Не ищи виновных, как получилось так получилось. Забудем старые распри и сделаем сердечко, а кто-нибудь сфоткает и выложит в Инстаграм. 

Ответить

common

Папуша
0

Не ищи виновных

Ну короче, всё с вами ясно.

Ответить

Папуша

common
2

Почему ты не хочешь со мной консолидироваться? Я готова поддержать новый формат протестов!

Ответить

common

Папуша
0

Да, именно мы, посетители TJ, в прямом эфире:

Прямая трансляция: Акции протеста после…
В Москве и Петербурге идут задержания, в центры обоих городов согнаны силовики.
tjournal.ru
Ответить

Папуша

common
0

Формат уточнили, пошли делать сердечко и выкладывать в Инстаграм?

Ответить

Андрей

Папуша
1

Потому что ты пишешь за всех

Ответить

Сергей Побежимов

common
–1

Менее ста тысяч))). Напишу лучше - менее млрда. )

Ответить

Папуша

common
1

А что за неделю изменилось?

Ответить

законопослушный гражданин

Папуша
1

"Неделю назад все готовы выходить."

ты всех опросил? Заебали со своими обобщениями

Ответить

Joni Keij

Папуша
1

в выходные было -20. сколько бы людей вышло? 

Ответить

Православный Кирилл

50

Жаль, что омон по-прежнему пизды будет всем раздавать без хитростей

Ответить

Человекоподобный кот

Православный
34
Ответить

Вова А.

Православный
8

Потом, как обычно по телеку, омон будет помогать инвалидам, бабушкам, роженицам, подсказывать где библиотека, чинить тачки, доставать котят с дерева

Ответить

Международный клуб

Вова
10

После сотрудники ОМОНА сняли с дерева беззащитного белого котёнка. Ранее Протестующие с криками «мы здесь власть» оторвали ему лапу и выкололи глаз. Сейчас сотрудники правоохранительных органов отпаивают пушистика молоком.

«Он уже никогда не оправится от пережитого ужаса. Умоляю, остановитесь», — призвал лейтенант МВД Петров.

Ответить

Избирательный

Междуна…
–1

@Тимур Петров ах ты, блять, казачок засланный, всегда знал, что с тобой что-то не так

Ответить

Православный Кирилл

Вова
2

Ага. Возьмите печенье

Ответить

Виталя Вентилятор

Православный
0

против лома нет приема если нет другого лома! 

Ответить

Благоприятный дебаркадер

Православный
0

Думаешь омон таки будет взаимодействовать?

Ответить

Артур Мудрик

30

они собираются клонировать региональных Навальных?

Ответить

Дикая Морковь

Артур
50

13 февраля в центральном штабе

Ответить

Популярный ГОСТ

Артур
15

вот они слева направо Банкетнальный, Удмуртальный, Бункертнальный..

Ответить

Виталя Вентилятор

Артур
1

ору тоже 

Ответить

Marat Khamadeev

Артур
0

Агенты Запада

Ответить

Anton Ivanov

42

Собираемся тут

Ответить

Dmitry Teplyakov

Anton
3

Выглядит как десяточка

Ответить

Незначительный бокал

Dmitry
1

Как Пятёрочка

Ответить

Северный паук например

25

Как же у Волкова все через жопу. 

Ответить

Виталий Лановой

Северный
15

Самый бесячий из их команды, ещё Милов и Соболь иногда.

Ответить

законопослушный гражданин

Северный
0

есть план?

Ответить

Северный паук например

законопослушный
6

Да, например информировать об акциях с официального канала на ютубе, где 6,5 млн подписчиков, а не у себя в твиттере, где он всех забанил.

Ответить

законопослушный

Северный
1

это анонс, не кипишуй, все впереди

Ответить

N.N.

29

выйти на улицы и включить фонарики на телефонах

Ответить

Oldfag TV

21

переносим митинги на весну!

ха-ха, наебали, ближайший митинг 14 февраля!

Ответить

Благоприятный дебаркадер

Oldfag
2

У них весна началась, даже день такой горячий выбрали вон

Ответить

Giovanni Giorgio

19

 Просто это будет какой-то совсем другой формат

Формат-18

Ответить

Hakeem

Giovanni
0

Не все поймут, но лайк.

Ответить

Михаил Иванов

Hakeem
0

Какой же я старый

Ответить

Горный ихтиандр

Giovanni
0

Бляяяять

Ответить

Антон Пострунин

Giovanni
0

Стратегия 31?

Ответить

Иван Иванович

Giovanni
0

Ждали пока название освободится? (Извините пожалуйста)

Ответить

Позитивный парфюмер

14

всем установить майнкрафт, покажем им там

Ответить

Позитивный парфюмер

Позитивный
13

в гта онлайн можно еще собраться

Ответить

Позитивный парфюмер

Позитивный
2

во что там еще молодежь играет...............фортните

Ответить

Yuri Ly

Позитив…
2

Роблокс

Ответить

Очень вкусное

Yuri
0

CS 1.6

Ответить

Очень вкусное

Очень
3

СОБИРАЕМСЯ НА CS_MANSION!

Ответить

Кирилл Шевцов

Очень
1

Cs_jails

Ответить

Позитивный парфюмер

16

у меня лицо загорелось от стыда, пока я это читал

Ответить

Андрей Рядькин

16

Блядь, фонарики и свечи, ебаная залупа. Нужна белая лента или подобный символ на лацканах и на машинах. ЧТобы понимать масштаб за перемены, чтобы понимать, что ты не маргинал

Ответить

Вован Джапан

Андрей
1

Маргиналы - это вата.

Ответить

Leha Shum

Андрей
1

Спокойствие, ты маргинал.

Ответить

Горный ихтиандр

15

Собираемся в ГТА ОНЛАЙН. СХОДКА У КАЗИНО, ИДЕМ КОЛОННОЙ ДО МЭРИИ, ВСЕМ ПОЗВОНИТЬ ЛЕСТЕРУ, ЧТОБЫ МЕНТЫ ОТСТАЛИ ОТ НАС

Ответить

ziggy stardust

Горный
3

Нахуй вы мне звоните?

Ответить

Marat Khamadeev

Горный
0
Ответить

Митя Мурасов

12

Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко (всё-таки, 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм.

Леня блять так мы не то что Путина не свергнем, мы еще и пизды от старшей по подъезду выхватим

Ответить

Папуша

Митя
0

Не выхватим, если принесем свечи от геморроя

Ответить

Oldfag TV

Папуша
0

Смотря как гореть будут.

Ответить

Андрей Лузин

Митя
0

Надо было сказать, как Дуров, что самолётики за собой сходить убрать

Ответить

Митя Мурасов

Андрей
0

угу, дуров потом после самолетиков в дубай переехал, волков я так понял решил по той же схеме

Ответить

Андрей Лузин

Митя
0

эмм.. а где тут связь?

Ответить

Kir Kirsky

11

Я могу понять перенос, но этот перфоманс уже выше моего понимания

Ответить

Егор Марков

11

Если вы хотите вернуть Навального то...
Завтро, тоесть 14.02.21 в воскресенье
Выходим на улицу и светим фонариками
Рейтинг Путина упадет. И он вернет Навального.
Вить только мы приносим ему прибыль
Не здавайтесь...
Потерпите 1 день за то потом нормальная страна.
Прочитал?!
Перевай своим друзьям...

Ответить

Популярный ГОСТ

7

Так, а теперь все, кто полнедели назад доказывал в комментах, что решение не акционировать правильное, будут говорить что надо непременно акционировать?

Ответить

Denis Denis

Популярный
6

ну, я поддерживал решение перенести протесты, так как сейчас холодно, объективно, люди куда более активны, когда у них не мерзнет жопа.
почему решили провести сейчас - хз, у многих на этот день планы, я такой мув не поддерживаю, в общем. разве что это будет онлайн митинг в инстаграмме

Ответить

Denis Denis

Denis
5

там апдейт вышел

Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20.00, сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте.

так что все ок, локальный митинг во дворе, для медийного охвата, я за.

@Артём Мазанов 

Ответить

Αлексей Μихеев

Denis
5

Да ладно тебе, тут аудитория уже заочно сама решила формат митинга и обосрала Волкова заранее, не зная подробностей

Ответить

Широкий бокал

Denis
2

А вот это уже говно полное

Ответить

Oldfag TV

Denis
1

Бля кек.
О формате акции расскажут в течение пары дней.

Ответить

Михаил Набоков

Denis
0

В беларуси ходил омон и бил всех у падиков

Ответить

Denis Denis

Михаил
1

города большие, действо длится недолго, под боком твоя берлога, куда ты сразу уйдешь. шансы быть принятыми остаются, но минимальны

Ответить

Позитивный парфюмер

Популярный
3

надо не впадать в крайности и действовать по ситуации, взвешивая обстоятельства, контекст и время. шо ты как этот

Ответить

Популярный ГОСТ

Позитивный
2

так это претензия даже не к волкову, а к аудитории
мне рил интересно, как они будут разворачивать свои слова и повестку относительно недельной давности 

Ответить

Виталя

Популяр…
0

как флюгер, очевидно же 

Ответить

Папуша

8

Будем массово подписывать петицию на change.org, скриньте

Ответить

Zechu Schmitz

Папуша
0

уже подписывали за стратегию 5 шагов

Ответить

Папуша

Zechu
1

Тихо на пальцах?

Ответить

Andi Bigglesworth

Zechu
0

В итоге мы получили по 10 тыщ на ребёнка, как и требовали.

Ответить

Хозяйственный

Andi
0

требовали не только это, и получили не по 10

Ответить

Семен Петров

3

"Это будет какой-то другой формат". То есть, получается, сам формат они еще не придумали? Не устану повторять, Волков и Со протеряют все полимеры. Это просто не те люди, которые способны что-то придумать. Набрасывать, провоцировать, истерить в твиттере - это да, это их. И походу, во власти это отлично понимают, именно поэтому Навальному позволяют общаться только с адвокатами, да и то под присмотром. А Навальный, походу, просчитался, наверняка он думал, что его посадят, но посадят условно или под домашний арест, или из-за митингов вообще отпустят. А плана Б, когда решения должен будет принимать кто-то, кроме Навального, не было.

Ответить

Вован Джапан

Семен
–2

Хуйню несёшь.

Ответить

Dmitriy Oleynikov

7

О боже...меня просто накрывает этим бредом 

Ответить

АТВ

7

Простите

Ответить

Smerterin .

6

Знаете почему 14, в день всех влюблённых? Казалось бы все будут сидеть с девушками/парнями. Но ведь 13 ещё больший повод отдохнуть, особенно у Волкова — шаббат. 

Ответить

Активный историк

Smerterin
0
Ответить

Митя Мурасов

2

новизна в формате заключается в том что утром 14 за 10 минут Волков все отменит . вот мусора то обрадуются

Ответить

Виталя Вентилятор

Митя
13

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВОЛКОВ БУДЕТ БРАТЬ ИЗМОРОМ ПОЛИЦИЮ, ЗАСТАВИТ ЕЕ РАБОТАТЬ ДАЖЕ В СВОЙ ВЫХОДНОЙ. 

ЧТО-ТО ВРОДЕ НОВОГО ТВИТЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА, ТОЛЬКО ВМЕСТО БОМБЫ В ШКОЛЕ – МИТИНГИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!!

ГЕНИАЛЬНО!!!! 

Ответить

Митя Мурасов

Виталя
0

я бы еще точки сбора объявлял где нибудь в ебенях .
или в карьерах. прям на дне

Ответить

Виталя

Митя
0

За МКАДОМ? 

Ответить

Виталя

Виталя
1

В Абхазии, или ДНР
Вот веселье
А где полиция? ВСЕ уехали в ДНР. А потом хуяк, и закрыть ростовскую границу. Пусть xxl ебутся с ними там как хотят 

Ответить

Виталя

Виталя
1

утилизируют МУСОР ахахаха

Ответить

Митя Мурасов

Виталя
1

ахахахахах лол

Ответить

Митя Мурасов

Виталя
0

пусть украинцы делают че хотят , наша задача была вывезти

Ответить

Митя Мурасов

Виталя
0

хуже

Ответить

Алый паук например

5

Любая акция протеста эффективна, не эффективно сидеть на кухне и обсуждать Путина

Ответить

Hakeem

2

Интернет. Диван.
Вот такой формат

Ответить

Виталя Вентилятор

Hakeem
7

Интернет. Диван. 
Лестничная площадка.
Сигарета. Дым. Обман.
Выключенная кофеварка. 

Ответить

Позитивный парфюмер

Виталя
9

кофеварка.

шикуете как навальный в германиях прям

Ответить

Виталя

Позитив…
1

выключенная потому что не работает , а починить денег нет

Ответить

Hakeem

Виталя
3

Выключенная, потому что страшно.

Ответить

Andi Bigglesworth

4

Так. Математика. У меня в городе на акции протеста за Навального вышло около 4000 человек. В моём городе примерно 8000 многоквартирных домов. 
1 двор - это 2-4 дома.
Значит во двор выйдет по 1 человеку. Второй будет фотать из квартиры.
Нету такого количества сторонников Навального, чтобы заполнить дворы. 

Ответить

Dmitry Pasyutin

Andi
3

самое главное что большинство сторонников Навального такой фигнёй заниматься просто не станут, на мой взгляд. С трудом представляю не-школьников стоящих во дворе и машущих фонариками непонятно кому

Ответить

Andi Bigglesworth

Dmitry
0

Согласен. Я пошел читать чат в канале Штаба Навального. Там скепсиса ещё больше, чем на TJ. При том что ботов там банят. 

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Andi
1

Эти люди неравномерно распределены, в более дешёвых районах их меньше, а в более дорогих — больше, плюс у вас, наверное, только пятиэтажки, а во многих городах есть и двадцатипятиэтажки

Ответить

Виталий Лановой

1

Прятаться по дворам?

Ответить

Алый паук например

Виталий
9

Это отличная тактика, которая ведет #мирныйпротест к неминуемой победе

Ответить

Иван Сидоров

Алый
6

спасибо! теперь он точно понял и будет приближать ПРБ вместе с нами 

Ответить

Алый паук

Иван
7

Спасибо тебе, ты невероятный 😻💕 💓💘💔💖

Ответить

Иван Сидоров

Алый
0

😙😙😙

Ответить

Виталя Вентилятор

Виталий
1

Протест из под кровати 

Ответить

Иван Сидоров

Виталий
1

@Игорь Лосик  обьясни глупому человеку, что это отличная тактика, которая ведет #мирныйпротест к неминуемой победе

Ответить

Юрий Истомин

Виталий
0

Ну получается угадал

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

4

Это будет общий праздник на 14 февраля?
Все пойдут гулять с сердечками в руках?
Парад одиночек?????

Ответить

Иван Сидоров

Даша,
0

Будут дарить цветы ОМОНу, как белорусы

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Иван
0

Надеюсь что мы до такого не дойдем

Ответить

Алый паук

Даша,
4

Вы уже давно это практикуете

Ответить

Даша, кажется

Алый
4

Выглядит низко...

Ответить