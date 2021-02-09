Штаб Навального объявил об акции 14 февраля: он просит выйти во дворы и включить фонарики на телефонах Статьи редакции
«Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов».
Очередные протестные акции в поддержку Алексея Навального пройдут 14 февраля. Об этом в эфире «МБХ медиа» заявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.
Волков уточнил, что его предыдущие слова о паузе в протестах неправильно поняли, он говорил именно о смене формата. «Я в итоге очень неудачно сказал о паузе до весны-лета, все это так восприняли, как будто протесты отменяются — очень неудачно получилось, это было довольно трудным моментом», — добавил он.
Обновлено в 11:51: Волков рассказал о формате акции. Он предлагает жителям больших российских городов 14 февраля в 20:00 выйти во дворы и включить фонарики на телефонах.
Волков рассказал, что идею акции подсказал Навальный, когда показал сердечко для Юлии в зале суда, и жители Петербурга, которые на акции 31 января подняли вверх телефоны с фонариками на Гороховой улице.
4 февраля команда Навального заявила, что проведёт следующие акции протеста весной и летом. Там рассказали, что на последних акциях снижалась численность из-за насилия и запугивания со стороны силовиков.
И ЯНДЕКСЕ КАРТЕ
Горный крюк
продам хому акум +16
Она еще существует?
Благоприятный дебаркадер
Хитрее. На тж!
Белорусский якорь
В знак протеста будем весь день развальцовывать жопу Меглина
Признайся ему уже
Белорусский
Этот петух не хочет со мной дружить
Неделю назад все готовы выходить.
Штаб Навального: нет, ждём весны.
Половина людей: ок, вы гении, копим силы.
Половина людей: предатели, нам с вами не по пути.
Через неделю штаб Навального: ребята, выходим.
Неделю назад все готовы выходить.
Кто все ? Сколько людей вышло ?
Две калеки
Ну грубо говоря, к сожалению так и получилось.
В Москве было меньше ста тысяч.
Но @Папуша продолжает подчёркивать, что это ФБК или Волков виноваты в том, что так получилось.
Но ведь мы даже не знаем, про, что сейчас он говорит.
Да, именно мы, посетители TJ, в прямом эфире:
"Неделю назад все готовы выходить."
ты всех опросил? Заебали со своими обобщениями
Потом, как обычно по телеку, омон будет помогать инвалидам, бабушкам, роженицам, подсказывать где библиотека, чинить тачки, доставать котят с дерева
Международный клуб
После сотрудники ОМОНА сняли с дерева беззащитного белого котёнка. Ранее Протестующие с криками «мы здесь власть» оторвали ему лапу и выкололи глаз. Сейчас сотрудники правоохранительных органов отпаивают пушистика молоком.
«Он уже никогда не оправится от пережитого ужаса. Умоляю, остановитесь», — призвал лейтенант МВД Петров.
Избирательный
@Тимур Петров ах ты, блять, казачок засланный, всегда знал, что с тобой что-то не так
они собираются клонировать региональных Навальных?
Популярный ГОСТ
вот они слева направо Банкетнальный, Удмуртальный, Бункертнальный..
Собираемся тут
Выглядит как десяточка
есть план?
Северный паук например
Да, например информировать об акциях с официального канала на ютубе, где 6,5 млн подписчиков, а не у себя в твиттере, где он всех забанил.
переносим митинги на весну!
ха-ха, наебали, ближайший митинг 14 февраля!
Благоприятный дебаркадер
У них весна началась, даже день такой горячий выбрали вон
Просто это будет какой-то совсем другой формат
Формат-18
в гта онлайн можно еще собраться
во что там еще молодежь играет...............фортните
CS 1.6
Блядь, фонарики и свечи, ебаная залупа. Нужна белая лента или подобный символ на лацканах и на машинах. ЧТобы понимать масштаб за перемены, чтобы понимать, что ты не маргинал
Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко (всё-таки, 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм.
Леня блять так мы не то что Путина не свергнем, мы еще и пизды от старшей по подъезду выхватим
Надо было сказать, как Дуров, что самолётики за собой сходить убрать
угу, дуров потом после самолетиков в дубай переехал, волков я так понял решил по той же схеме
Если вы хотите вернуть Навального то...
Завтро, тоесть 14.02.21 в воскресенье
Выходим на улицу и светим фонариками
Рейтинг Путина упадет. И он вернет Навального.
Вить только мы приносим ему прибыль
Не здавайтесь...
Потерпите 1 день за то потом нормальная страна.
Прочитал?!
Перевай своим друзьям...
ну, я поддерживал решение перенести протесты, так как сейчас холодно, объективно, люди куда более активны, когда у них не мерзнет жопа.
почему решили провести сейчас - хз, у многих на этот день планы, я такой мув не поддерживаю, в общем. разве что это будет онлайн митинг в инстаграмме
там апдейт вышел
Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20.00, сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте.
так что все ок, локальный митинг во дворе, для медийного охвата, я за.
Да ладно тебе, тут аудитория уже заочно сама решила формат митинга и обосрала Волкова заранее, не зная подробностей
В беларуси ходил омон и бил всех у падиков
города большие, действо длится недолго, под боком твоя берлога, куда ты сразу уйдешь. шансы быть принятыми остаются, но минимальны
Позитивный парфюмер
надо не впадать в крайности и действовать по ситуации, взвешивая обстоятельства, контекст и время. шо ты как этот
Популярный ГОСТ
так это претензия даже не к волкову, а к аудитории
мне рил интересно, как они будут разворачивать свои слова и повестку относительно недельной давности
Будем массово подписывать петицию на change.org, скриньте
уже подписывали за стратегию 5 шагов
В итоге мы получили по 10 тыщ на ребёнка, как и требовали.
"Это будет какой-то другой формат". То есть, получается, сам формат они еще не придумали? Не устану повторять, Волков и Со протеряют все полимеры. Это просто не те люди, которые способны что-то придумать. Набрасывать, провоцировать, истерить в твиттере - это да, это их. И походу, во власти это отлично понимают, именно поэтому Навальному позволяют общаться только с адвокатами, да и то под присмотром. А Навальный, походу, просчитался, наверняка он думал, что его посадят, но посадят условно или под домашний арест, или из-за митингов вообще отпустят. А плана Б, когда решения должен будет принимать кто-то, кроме Навального, не было.
Знаете почему 14, в день всех влюблённых? Казалось бы все будут сидеть с девушками/парнями. Но ведь 13 ещё больший повод отдохнуть, особенно у Волкова — шаббат.
новизна в формате заключается в том что утром 14 за 10 минут Волков все отменит . вот мусора то обрадуются
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВОЛКОВ БУДЕТ БРАТЬ ИЗМОРОМ ПОЛИЦИЮ, ЗАСТАВИТ ЕЕ РАБОТАТЬ ДАЖЕ В СВОЙ ВЫХОДНОЙ.
ЧТО-ТО ВРОДЕ НОВОГО ТВИТЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА, ТОЛЬКО ВМЕСТО БОМБЫ В ШКОЛЕ – МИТИНГИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!!
ГЕНИАЛЬНО!!!!
я бы еще точки сбора объявлял где нибудь в ебенях .
или в карьерах. прям на дне
Интернет. Диван.
Вот такой формат
Интернет. Диван.
Лестничная площадка.
Сигарета. Дым. Обман.
Выключенная кофеварка.
Так. Математика. У меня в городе на акции протеста за Навального вышло около 4000 человек. В моём городе примерно 8000 многоквартирных домов.
1 двор - это 2-4 дома.
Значит во двор выйдет по 1 человеку. Второй будет фотать из квартиры.
Нету такого количества сторонников Навального, чтобы заполнить дворы.
самое главное что большинство сторонников Навального такой фигнёй заниматься просто не станут, на мой взгляд. С трудом представляю не-школьников стоящих во дворе и машущих фонариками непонятно кому
Согласен. Я пошел читать чат в канале Штаба Навального. Там скепсиса ещё больше, чем на TJ. При том что ботов там банят.
Эти люди неравномерно распределены, в более дешёвых районах их меньше, а в более дорогих — больше, плюс у вас, наверное, только пятиэтажки, а во многих городах есть и двадцатипятиэтажки
Прятаться по дворам?
Алый паук например
Это отличная тактика, которая ведет #мирныйпротест к неминуемой победе
спасибо! теперь он точно понял и будет приближать ПРБ вместе с нами
@Игорь Лосик обьясни глупому человеку, что это отличная тактика, которая ведет #мирныйпротест к неминуемой победе
Это будет общий праздник на 14 февраля?
Все пойдут гулять с сердечками в руках?
Парад одиночек?????
Будут дарить цветы ОМОНу, как белорусы
Надеюсь что мы до такого не дойдем
Алый паук
Вы уже давно это практикуете