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Ольга Щербинина

Эквадорский орнитолог благодаря свисту птицы разоблачил фейковое видео «колумбийских партизанов» Статьи редакции

Роликом хотели опорочить одного из кандидатов в президенты Эквадора.

8 8 комментариев
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Тусклый скрытохвост (crypturellus transfasciatus)

На видео, опубликованном в соцсетях перед первым туром выборов, трое вооружённых мужчин в масках стоят перед красно-чёрным флагом крупнейшего партизанского отряда Колумбии и выражают поддержку левому кандидату Андресу Араусу. Подпись в нижней части ролика гласит, что его сняли в колумбийских джунглях, пишет The Guardian.

Но всё испортил свист, слышный на видео. Его опознал орнитолог Мануэль Санчес. Он заявил, что это звук, который издаёт тусклый скрытохвост, редкий подвид птицы тинаму, и видео не могли снять в Колумбии, так как он там не обитает. Орнитолог привёл запись для сравнения.

«Тинаму — довольно примитивные птицы. Они живут в лесу и не поют; у них короткий, изменчивый свист. Этот конкретный вид обитает в очень маленькой и редкой экосистеме сухих лесов в западном Эквадоре и северо-западе Перу», — пояснил учёный.

Manuel Sánchez N. @ClandestineBird
A continuación unos 2 que 3 tuits para demostrar que el vídeo donde supuestamente el ELN apoya a Correa/Arauz es trucho. El escenario donde están los 3 tipos debido a los cantos de las aves es bosque seco tumbesino del occidente de Ecuador, no es Colombia #ornitología https://t.co/w91C0dSaKC

В подлинности видео и без этого сомневались из-за орфографических ошибок, акцента и вооружения «партизанов». В самой организации ELN также заявили, что не причастны к ролику.

В последние годы такие организации как Bellingcat мобилизовали гражданских журналистов и экспертов-добровольцев для проверки или опровержения подобных видео. Колумбийские военные ранее использовали орнитологов для поиска заложников по аудиозаписям.

Санчес надеется, что его открытие также привлечёт внимание к проблемам самих птиц. «Сухие леса Тумбес-Пьюра, которые мы делим с Перу, являются одной из наиболее уязвимых экосистем в Северной и Южной Америке из-за роста креветочной промышленности, сельского хозяйства и дорог», — сказал он.

Первый тур президентских выборов в Эквадоре не смог выявить победителя. Второй тур назначен на 11 апреля. Кандидат от «Союза ради надежды» Андрес Араус набрал более 30% голосов и примет в нём участие.

#фейки #птицы #эквадор

8 8 комментариев
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8 комментариев
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alexferman

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Митя Мурасов

1

чет как то странно у них выборы идут

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Ольга Щербинина

Митя
18

странно, что есть второй тур, да?

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Митя Мурасов

Ольга
16

непонятно кто выиграет до конца выборов, вот что смущает

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Ольга Щербинина

Митя
14

ужасно, согласна. такая нервотрёпка

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Ольга Щербинина

0

это как в сериале «Кости»

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Михаил Иванов

0

ахуенно 

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master of mastery

0
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