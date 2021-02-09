Эквадорский орнитолог благодаря свисту птицы разоблачил фейковое видео «колумбийских партизанов» Статьи редакции
Роликом хотели опорочить одного из кандидатов в президенты Эквадора.
На видео, опубликованном в соцсетях перед первым туром выборов, трое вооружённых мужчин в масках стоят перед красно-чёрным флагом крупнейшего партизанского отряда Колумбии и выражают поддержку левому кандидату Андресу Араусу. Подпись в нижней части ролика гласит, что его сняли в колумбийских джунглях, пишет The Guardian.
Но всё испортил свист, слышный на видео. Его опознал орнитолог Мануэль Санчес. Он заявил, что это звук, который издаёт тусклый скрытохвост, редкий подвид птицы тинаму, и видео не могли снять в Колумбии, так как он там не обитает. Орнитолог привёл запись для сравнения.
«Тинаму — довольно примитивные птицы. Они живут в лесу и не поют; у них короткий, изменчивый свист. Этот конкретный вид обитает в очень маленькой и редкой экосистеме сухих лесов в западном Эквадоре и северо-западе Перу», — пояснил учёный.
В подлинности видео и без этого сомневались из-за орфографических ошибок, акцента и вооружения «партизанов». В самой организации ELN также заявили, что не причастны к ролику.
В последние годы такие организации как Bellingcat мобилизовали гражданских журналистов и экспертов-добровольцев для проверки или опровержения подобных видео. Колумбийские военные ранее использовали орнитологов для поиска заложников по аудиозаписям.
Санчес надеется, что его открытие также привлечёт внимание к проблемам самих птиц. «Сухие леса Тумбес-Пьюра, которые мы делим с Перу, являются одной из наиболее уязвимых экосистем в Северной и Южной Америке из-за роста креветочной промышленности, сельского хозяйства и дорог», — сказал он.
Первый тур президентских выборов в Эквадоре не смог выявить победителя. Второй тур назначен на 11 апреля. Кандидат от «Союза ради надежды» Андрес Араус набрал более 30% голосов и примет в нём участие.
чет как то странно у них выборы идут