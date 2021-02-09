Новости
Ольга Щербинина

Роскомнадзор запустил приложение для «ускоренной» подачи жалоб на запрещённую информацию Статьи редакции

В том числе на детское порно, а также пропаганду суицидов и наркотиков.

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Сейчас идёт бета-тестирование приложения, говорится на сайте ведомства. Его можно скачать в App Store и Google Play. Сервис также позволит отследить этапы рассмотрения жалобы и проверить, ограничен ли доступ к какому-либо сайту.

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что цель приложения — «повысить оперативность удаления из сети запрещённой информации». К ней относятся материалы о детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств, нелегальных азартных играх. Такая информация включается в Единый реестр запрещённых сайтов.

Чтобы воспользоваться приложением, в нём надо авторизоваться через госуслуги.

На момент написания новости кнопка «подать жалобу» не работала — при нажатии на неё приложение выключалось. Но можно было проверить, не заблокирован ли сайт.

В ведомстве отметили, что с ноября 2012 года «по каналу обратной связи» получено более 2,7 миллиона сообщений об информации, нарушающей законодательство РФ.

#новости #роскомнадзор

26 26 комментариев
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26 комментариев
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Alexandr

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Виктор Мерзляков

Alexandr
7

Сбер Стук

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CallMeBeardman !

Виктор
0

Тик-Тук-тук-тук, откройте, полиция.

Ответить

Посторонний

Alexandr
1
Ответить

DarkFire

10

Дайте пожалуйста в регионы такую же систему для подачи жалоб на паркующихся на газонах,  гоняющих по вчтречке дегенератов 

Ответить

Ипполит Воробьянинов

DarkFire
1

Это неактуально.

Ответить

Yellson

DarkFire
0

И как тогда депутатам парковаться и по важным рабочим делам ездить?
То, что предлагаешь ты, можно трактовать как мыслепреступление. Следует немедленно скачать приложение РКН и донести на тебя.

Ответить

Хозяйственный американец

DarkFire
0

https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.telegin.stoppark&hl=es_GT
Баги есть, но работает

СтопПарк - Apps en Google Play
С приложением СтопПарк можно подавать заявления на нарушения ПДД во всех городах России - очень…
play.google.com
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Благополучный бас

5

 кнопка «подать жалобу» не работала — при нажатии на неё приложение выключалось.

РКН верен традициям я смотрю, нанимает самых лучших.

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Митя Мурасов

5

как говорил Даг Стенхоуп, в интернете можно найти целый океан просто самой извращенной и ебанутой порнухи абсолютно на любой вкус, но такого обилия детской порнографии , о которой говорит власть , просто не существует

Ответить

Мария Казакова

Митя
0

Зато практически все хорошее порно нужно только покупать, или платить за подписку 

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Oldfag TV

4

Приложение Киберкрыса, версия 0.0.0.1

Ответить

Danil Oputin

3

телезомбаки:
- здраствуйте, зобаньте ютуп

Ответить

Mikha Nanullov

3

А можно туда IP-адреса самого роскомнадзора и всех пропагадонских каналов?

Ответить

Andrey Rzhevskiy

2

Четыре миллиона доносов сами себя не напишут.

Ответить

Вован Джапан

2

Хуйня.

Ответить

Иван Касаткин

2

Меня ослепило красотой и продуманностью каждого элемента.

10/10, всем рекомендую

Ответить

Mikha Nanullov

Иван
0

Надо пожаловаться в AppStore на такой шлак, может удалят как fornite навсегда

Ответить

Остальной кубок

2

А ачивки будут?

Ответить

TodaysWL

2

Т.е. они предлагают самостоятельно сообщать что ты только что смотрел запрещенную информацию?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

1

СССР. В КГБ идёт прослушивание группы (ВИА) перед поездкой в Болгарию. КГБ-шник послушал и даёт резюме:

— В целом неплохо. Но вот вы, товарищ барабанщик, слишком редко стучите...
— Что значит "редко"?? У меня партия такая!
— Нет, товарищ, вы неправы: партия у нас одна. А стучать чаще нужно, чаще.

Ответить

Anton Gostev

1

запрещенная информация

Ответить

Иван Барников

0

Интересно, а kremlin.ru забанят за публикацию запрещённой в РФ конституции?

Ответить

Sergey Karbivnichiy

0

Можно им помочь. Например, добавить rkn.gov.ru:)

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Весёлый Хамелеон

0

"кто написал четыре миллиона доносов"

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Photuum

0

А какие ништяки самым активным будут?
На активном гражданине Apple Watch давали.
Один мужик 5000 жалоб накатать сумел.

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