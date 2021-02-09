Роскомнадзор запустил приложение для «ускоренной» подачи жалоб на запрещённую информацию Статьи редакции
В том числе на детское порно, а также пропаганду суицидов и наркотиков.
Сейчас идёт бета-тестирование приложения, говорится на сайте ведомства. Его можно скачать в App Store и Google Play. Сервис также позволит отследить этапы рассмотрения жалобы и проверить, ограничен ли доступ к какому-либо сайту.
В сообщении Роскомнадзора отмечается, что цель приложения — «повысить оперативность удаления из сети запрещённой информации». К ней относятся материалы о детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств, нелегальных азартных играх. Такая информация включается в Единый реестр запрещённых сайтов.
Чтобы воспользоваться приложением, в нём надо авторизоваться через госуслуги.
На момент написания новости кнопка «подать жалобу» не работала — при нажатии на неё приложение выключалось. Но можно было проверить, не заблокирован ли сайт.
В ведомстве отметили, что с ноября 2012 года «по каналу обратной связи» получено более 2,7 миллиона сообщений об информации, нарушающей законодательство РФ.
Сбер Стук
Дайте пожалуйста в регионы такую же систему для подачи жалоб на паркующихся на газонах, гоняющих по вчтречке дегенератов
Хозяйственный американец
https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.telegin.stoppark&hl=es_GT
Баги есть, но работает
как говорил Даг Стенхоуп, в интернете можно найти целый океан просто самой извращенной и ебанутой порнухи абсолютно на любой вкус, но такого обилия детской порнографии , о которой говорит власть , просто не существует
Зато практически все хорошее порно нужно только покупать, или платить за подписку
А можно туда IP-адреса самого роскомнадзора и всех пропагадонских каналов?
Меня ослепило красотой и продуманностью каждого элемента.
10/10, всем рекомендую
Надо пожаловаться в AppStore на такой шлак, может удалят как fornite навсегда
Т.е. они предлагают самостоятельно сообщать что ты только что смотрел запрещенную информацию?
СССР. В КГБ идёт прослушивание группы (ВИА) перед поездкой в Болгарию. КГБ-шник послушал и даёт резюме:
— В целом неплохо. Но вот вы, товарищ барабанщик, слишком редко стучите...
— Что значит "редко"?? У меня партия такая!
— Нет, товарищ, вы неправы: партия у нас одна. А стучать чаще нужно, чаще.
Интересно, а kremlin.ru забанят за публикацию запрещённой в РФ конституции?
А какие ништяки самым активным будут?
На активном гражданине Apple Watch давали.
Один мужик 5000 жалоб накатать сумел.