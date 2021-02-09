Facebook запретил фотографу из Британии размещать рекламу, посчитав снимки коров и зданий «откровенно сексуальными» Статьи редакции
Блокировку сняли, когда с соцсетью связались журналисты.
Владелец цифровой фотогалереи Майк Холл пытался рекламировать свои снимки в фейсбуке, однако соцсеть выявляла в них нарушения правил платформы, рассказал он Би-би-си. Например, она отметила как «откровенно сексуальный» снимок двух коров в поле и фото сборной Англии по крикету.
Холл сообщил, что ни в одном из изображений на бизнес-странице его галереи не было «ничего рискованного», тем не менее платформа продолжала находить нарушения правил в снимках.
Он привёл в пример изображение со словом Disco, которое соцсеть посчитала рекламой алкоголя, снимок трамвайных путей во Франции, который противоречил «политике продажи билетов», рябь на поверхности пруда, которую сочли «товаром для взрослых», офисное здание, которое соцсеть определила как «откровенно сексуальное» фото.
Би-би-си пишет, что фотограф подавал апелляцию на каждую блокировку, однако не получал ответа и не мог связаться с Facebook. В ноябре галерее запретили размещать любую рекламу, говорится на её сайте. Запрет сняли в начале февраля — Би-би-си уточняет, что это произошло, когда журналисты связались с соцсетью.
Галерея признаёт, что сложившаяся ситуация стала дополнительной рекламой для неё, но добавила, что «за всем этим скрываются ежедневные хлопоты по продвижению бизнеса». Холл сказал Би-би-си, что ситуации, когда владельцу бизнеса «не с кем поговорить» о проблеме на платформе, не должны возникать.