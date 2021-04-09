Умер муж Елизаветы II принц Филипп Статьи редакции
Ему было 99 лет.
Королевская семья сообщила о смерти принца Филиппа — мужа Елизаветы II. Герцог Эдинбургский умер в возрасте 99 лет. «Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату», — говорится в сообщении Букингемского дворца.
Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.
Принц Филипп не дожил два месяца до своего 100-летия.
В начале 2021 года принца Филиппа госпитализировали из-за мер предосторожности, он провёл в больнице около месяца.
Офигеть, эйджизм.😳
Почему никакой 101 летний старик или родственники такого старика в США не подали в суд на Лего... легко бы могли отсудить кучу денег!!!
Это же не значит что ему не продадут лего, скорее всего не будут нести ответственность если он его съест или типа того.
То есть, если я съем лего, они будут нести ответственность?
https://odintsovo.info/news/?id=71077
Врачи Одинцовской ЦРБ удалили из бронхов восьмилетнего мальчика деталь от конструктора LEGO. Ребёнок проходил с инородным предметом около месяца.
Пациент поступил в больницу по направлению участкового педиатра с диагнозом бронхит. За месяц у него зафиксировали два эпизода бронхообструкции с непродолжительным эффектом от терапии.
Врачи опросили ребёнка и родителей — выяснилось, что около месяца назад мальчик проглотил деталь от Lego. В дополнение к уже проведённой флюорографии сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, что позволило обнаружить инородное тело в левом главном бронхе.
Мальчику оперативно провели бронхоскопию с извлечением предмета. «Сразу после процедуры ребёнок отметил отсутствие затруднение дыхания и попросился домой», — приводит слова главврача ЦРБ Игоря КОЛТУНОВА пресс-служба областного Минздрава.
😳😳😳
Опять не тот дед
Вот обидно ему, наверное, что до сотки не дожил.
Давний завод
Думаешь там бы был секретный уровень?
Физический
Из «Ну погоди!»
Показывать мультик с таким названием человеку, который 99 лет ждал трона и не дождался — это прям за гранью.
ну у него как бы не было никаких прав на трон, хоть стопиццот лет проживи
Сцену после титров
Вот у меня мечта дожить до сотки, увидеть 22 век и можно умереть. (Хотя 22 век это же 2101 год, надо чуть больше 100 лет прожить)
Через 20 лет закачаем себя на флеху, и будем жить в созданном для нас серваке
Уникальный месяц
Зато букмекерам счастье
Всм? А были ставки? Букмекеры вышло на новый уровень?
Уникальный месяц
Если в Англии можно на что-то поставить – в Англии на это ставят.
Елизавета продолжает лидировать в королевской битве (простите за каламбур)
Шумный Мурод
Он просто пришел к финишу раньше неё.
Не прощаю
Ого, TJ успел раньше, чем BBC.
На TJ прикован к батарее специальный человек, который ждёт новостей о смерти Елизаветы II
И, похоже, он умрёт раньше
Не TJ, а Тетрадь Смерти
Областной торшер
Кто лайкнул, имя фамилия
В BBC бюрократия ещё та, пока согласуют.
На РБК и TJ одновременно появилась новость.
– Алло, это Кремль?
– Да. Меня зовут Дмитрий Песков, я пресс-секретарь администрации. С кем имею честь?
– Букингемский дворец, Елизавета II на проводе. Соедините с президентом
Ждешь загрузку, ждешь, а на 99% ошибка вылетает...
Не успел досмотреть сериал The Crown про Елизавету. А здесь спойлеры.
Очень странно осознавать, прямо со всех сторон. И то, что человек видел своими глазами то, о чем мы только в книжках читаем, почти весь двадцатый век. И то, что они с Елизаветой прожили вместе больше, чем некоторые люди проживают в принципе. Да и вообще, как персонаж был интересный.
Грустно думать, что когда-нибудь пригодяться заготовки про Елизавету. Все таки какое бы ни было отношение к монархии, это часть истории и грустно, когда она уходит.
человек видел своими глазами то, о чём мы только в книжках читаем
Многое ли произошедшее в 2021-м году Вы видели собственноглазно? 🤔
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даже тут не смог удержаться, потрясающий человек
Господин van der Pusch разве имеет королевский титул? А вот королева имеет, и в его рамках встречалась с людьми, определявшими ход истории (а некоторых из этих людей назначала собственноручно).
Скажем, достоверно известно, что она встречалась и лично видела Иосифа Тито, папу римского Иоанна Павла II, президентов США Никсона, Кеннеди и Буша, да даже с Путиным общалась лично. Разве этого мало?
Господин van der Pusch разве имеет королевский титул?
Не-а. И поэтому имеет *намного* больше потенциальных возможностей посмотреть на мир и людей, жить насыщенной событиями жизнью. ☝🏼😊
встречалась с людьми, определявшими ход истории
Семён, что интересного Вы находите в скушных встречах с этими скушными людьми *для себя*? 🧐
Разве этого мало?
Для чего? Мне такого рода встречи *не интересны абсолютно* — скука смертная, тоска лютая, пустая трата времени жизни. Мне *намного* интереснее потрындеть с Вами, Семён, чем с этими засушенными как листья из гербария людьми. 🤷🏼♂️😊
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Сам бы не сказал лучше) участие во Второй мировой, смена религии, долгая и мирная старость. Идеальная жизнь, думаю)
А чем он конкретно вам интересен? Я кроме того, что он вроде как принц из Греции и несколько лет назад перестал водить машину из-за аварии, больше и не скажу ничего.
в интернетах можно найти, что он тот еще шутник)
ну и до того как стал мужем принцессы, у него была вполне себе военная карьера
Прочитал статью в вики. Неплохой чувак. До женитьбы жизнь, как по мне, поинтереснее была
До женитьбы жизнь, как по мне, поинтереснее была
да, так часто бывает)
Каждому бы прожить 99 лет
Жирный якорь
НО НЕ ПУТИНУ
Жирный якорь
Ладно, шучу
бабка переживет всех!
Иркутский американец
Стравила мужика..
Настоятельно рекомендую всем посмотреть сериал «Корона». Про быт королевской семьи. Очень интересный и эстетически приятный. Во много раз лучше пресловутой «Игры престолов». Жалею, что никто мне не подсказал его к просмотру раньше, и я случайно о нем недавно узнал.
Экономический татарин
Не скучно? Я так понимаю - ни ингриг, ни убийств, просто люди ходят пьют чай?
Там каждая серия как правило рассказывает о каком нибудь резонансном событии (типа как когда узнали что их "любимый" братик корешился с гитлером, и вообще советовал ему поплотнее бомбить Британию), либо просто описывает интересный факт из истории (типа портрет Черчиллю на юбилей), либо рассказывает про очередной скелет в шкафу монаршей семьи. Я тоже ожидал нудятину в красивых интерьерах, но сериал вообще не про это.
Актерский состав там оч прям радует. Особенно приятно Мэтта Смита видеть было. (Соре, фанат Доктора).
Только вчера вспоминали его в беседе. Грустно. Но он прожил долгую и насыщенную жизнь, так что отойти в мир иной не жаль.
Разговоры об истории Великобритании в приятной компании интеллигентных людей)
Мы как раз обсуждали, как грустно, наверное, быть принцем у жены - королевы. Покинуть родную Грецию, уехать в незнакомую страну и всю жизнь не отсвечивать. Но, он наверняка свыкся с такой ролью.
На первый взгляд немного стремновато, но для выходца из греческой королевской семьи да, успех.
Ну да. Из примечательного в 2010-х годах (помимо мемов) только травма ноги при прогулке в экипаже))
ну королева теперь свободна, надо клеить
Т.е. приятная компания интеллигентных людей перемывала косточки знаменитостям?
Дайте угадаю, ваши любимые журналы: «7 дней», «Домашний очаг», «Караван историй»?
Журналы тысячу лет не читал) а поводом для беседы стала статья в The Guardian о реальной власти Елизаветы и ее влиянии на принятие законов в стране. Вот и обсуждали, кто в их паре главный, как Елизавета держит в ежовых рукавицах семью, и как ей хорошо с таким покладистым мужем)
Ну как бы не по своей воле Грецию покинул, а потому что его предки решили поиграть в Путина, но чёт народу не понравилось.
Вообще мне понравилось, как в сериале "Корона" его показали. Как его не устраивает, что его все принимают за "греческого выскочку" и прочее.
Я и не говорил, что по своей воле. Я говорил, что он выходец из греческой королевской семьи. А так да, совершенно верно. Изгнали. Век революционеров был как-никак.
Поправочка: выходец из королевской семьи, чьи предки немного с нацистами мутили х)
Тогда даже Папа Римский нацистам симпатизировал. Такой была правящая элита во многих странах. Иначе Гитлер не пришел бы к власти.