Ему было 99 лет.

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Королевская семья сообщила о смерти принца Филиппа — мужа Елизаветы II. Герцог Эдинбургский умер в возрасте 99 лет. «Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

С глубокой скорбью её величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Букингемский дворец

Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Принц Филипп не дожил два месяца до своего 100-летия.

Фото Getty Images