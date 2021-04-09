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Новости
Артём Мазанов

Умер муж Елизаветы II принц Филипп Статьи редакции

Ему было 99 лет.

304 304 комментария
31 136 просмотров
Подробности: как смерть принца Филиппа отразится на жизни Великобритании

Королевская семья сообщила о смерти принца Филиппа — мужа Елизаветы II. Герцог Эдинбургский умер в возрасте 99 лет. «Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

С глубокой скорбью её величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке.

Букингемский дворец

Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Принц Филипп не дожил два месяца до своего 100-летия.

Фото Getty Images

В начале 2021 года принца Филиппа госпитализировали из-за мер предосторожности, он провёл в больнице около месяца.

#новости

304 304 комментария
2
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304 комментария
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Невозможный кофе

321

Не хотел расставаться с лего, очевидно же

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New

Невозможный
11

Офигеть, эйджизм.😳
Почему никакой 101 летний старик или родственники такого старика в США не подали в суд на Лего...  легко бы могли отсудить кучу денег!!!

Ответить

John Smith

New
78

Это же не значит что ему не продадут лего, скорее всего не будут нести ответственность если он его съест или типа того.

Ответить

velvetdust

John
9

То есть, если я съем лего, они будут нести ответственность? 

Ответить

Drak-Han

velvetd…
4

А Вам меньше четырёх или больше девяносто девяти?

Ответить

New

John
2

https://odintsovo.info/news/?id=71077

Врачи Одинцовской ЦРБ удалили из бронхов восьмилетнего мальчика деталь от конструктора LEGO. Ребёнок проходил с инородным предметом около месяца.
Пациент поступил в больницу по направлению участкового педиатра с диагнозом бронхит. За месяц у него зафиксировали два эпизода бронхообструкции с непродолжительным эффектом от терапии.
Врачи опросили ребёнка и родителей — выяснилось, что около месяца назад мальчик проглотил деталь от Lego. В дополнение к уже проведённой флюорографии сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, что позволило обнаружить инородное тело в левом главном бронхе.

Мальчику оперативно провели бронхоскопию с извлечением предмета. «Сразу после процедуры ребёнок отметил отсутствие затруднение дыхания и попросился домой», — приводит слова главврача ЦРБ Игоря КОЛТУНОВА пресс-служба областного Минздрава.

😳😳😳

Ответить

New

John
1

Так нечестно.... я высказал свою мысль, а ты в ответ на это пошутил и собрал больше лайков чем мое сообщение.
Плати мне процент 🤬🤬🤬👆👆

Ответить

Михаил Зеленин

New
6

А вы уверены, что их когнитивные способности в таком возрасте позволяют им безопасно играть с Лего? 

Ответить

KSA

Михаил
7

Принц норм был

Ответить

New

KSA
1

Знаю певец такой был. Принц звали.

Ответить

Sergey Filippov

Невозможный
3

Тоже первое, что пришло в голову, когда увидел новость, хех

Ответить

Крафтовый компот

204

Опять не тот дед

Ответить

Very Big Suka

Крафтовый
81

Не хотелось бы, чтобы "тот" дед дожил до 99 лет.

Ответить

Рассылка на почту

Крафтовый
1

Ну, @Ded Pihto с тобой бы поспорил. 

Ответить

Ху Эмай

63

Вот обидно ему, наверное, что до сотки не дожил.

Ответить

Давний завод

Ху
242

Думаешь там бы был секретный уровень? 

Ответить

Ху Эмай

Давний
207

Показали бы мультик

Ответить

Физический

Ху
2

Из «Ну погоди!»

Ответить

alexferman

Физичес…
19

Показывать мультик с таким названием человеку, который 99 лет ждал трона и не дождался — это прям за гранью.

Ответить

van der Pusch

alexfer…
16

ну у него как бы не было никаких прав на трон, хоть стопиццот лет проживи

Ответить

KSA

van
1

Всегда можно замутить дворцовый переворот

Ответить

Павел Каташев

Физичес…
0
Ответить

KSA

Павел
0

Пропаганда сионизма!

Ответить

Степан Анейчик

Ху
3

Сцену после титров

Ответить

KSA

Степан
2

Сцена после титров 100% будет
Похороны августейшей особы это всегда цирк

Ответить

ouxen

Ху
0

показали раньше (director’s cut)

Ответить

Ярослав Иванов

Давний
0

Не секретный, но финальный.

Ответить

Pavel Tolkachov

Ху
7

Вот у меня мечта дожить до сотки, увидеть 22 век и можно умереть. (Хотя 22 век это же 2101 год, надо чуть больше 100 лет прожить)

Ответить

Артём

Pavel
0

Дети зумеров доживут, хотя наверное и сами зумеры тоже

Ответить

Глеб Орлов

Артём
4

Через 20 лет закачаем себя на флеху, и будем жить в созданном для нас серваке

Ответить

Folonc

Глеб
0

И будут на серваке индивидумы-гриферы)

Ответить

Никита Логинов

Глеб
0

Так, наверное, будет выглядеть пенсия в будущем. 

Ответить

АТВ

Pavel
0

Передавай привет Бендеру)

Ответить

New

Ху
2

А прикалываешь у него такая цель в жизни была? Дожить до 100 лет.  Ахахах 😂😂
Бедный мужик 

Ответить

Дима Внезапно

New
11

Вряд ли он сильно расстроен

Ответить

Уникальный месяц

Ху
2

Зато букмекерам счастье

Ответить

Ярослав Иванов

Уникальный
0

Всм? А были ставки? Букмекеры вышло на новый уровень? 

Ответить

Уникальный месяц

Ярослав
18

Если в Англии можно на что-то поставить – в Англии на это ставят.

Ответить

Icipher

Уникаль…
6

Немного не так.
"Если что-то существует, то в Англии на это ставят."
По аналогии с другим известным правилом.

Ответить

Мразь

Ярослав
2

Зайди на английскую букмекерку и офигей от количества событий

Ответить

Al

Ху
1

Ему уже пох

Ответить

Ху Эмай

Al
1

Нам тоже

Ответить

Марк Туллий

111

Елизавета продолжает лидировать в королевской битве (простите за каламбур)

Ответить

Шумный Мурод

Марк
8

Он просто пришел к финишу раньше неё.

Ответить

Артемий Джокерович

Шумный
2

ну как всегда... мужик финишировал раньше женщины

Ответить

Coronadoden

Шумный
0

Пришёл к финишу 😏

Ответить

Ярослав Иванов

Марк
1

Не прощаю 

Ответить

Марк Туллий

Ярослав
0

блдждад

Ответить

Вова А.

Марк
0

Ну Елизавета четвероюродная сестра своего мужа Филиппа, так что все норм, гены хорошие)

Ответить

kerokero

43

Ого, TJ успел раньше, чем BBC.

Ответить

Михаил Кометов

kerokero
107

На TJ прикован к батарее специальный человек, который ждёт новостей о смерти Елизаветы II

Ответить

Владимир Филатов

Михаил
57

И, похоже, он умрёт раньше

Ответить

Alexandr Sedoy

Владимир
2

Туда ему и дорога.

Ответить

Aleksandr Yagodkin

kerokero
6
Ответить

Mykola Petiukh

Aleksandr
60

Не TJ, а Тетрадь Смерти

Ответить

Аниме

Mykola
1

Запретить!

Ответить

Областной торшер

Аниме
2

Кто лайкнул, имя фамилия 

Ответить

Артемий

Областн…
0

Артемий Джокеро

Ответить

Артемий

Артемий
0

*пустился в пляс под Шакиру*

Shakira, Shakira
I never really knew that she could dance like this
She make a man wants to speak Spanish
¿Cómo se llama? (Sí), bonita (sí)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)

Ответить

Дмитрий Зуев

kerokero
0

+++
Тоже заметил, забавно даже немного

Ответить

Arkady Komarov

kerokero
0

В BBC бюрократия ещё та, пока согласуют.
На РБК и TJ одновременно появилась новость.

Ответить

Артемий Джокерович

kerokero
0

Просто разница во времени между Лондоном и редакцией TJ

Ответить

Давний завод

59

Елизавета II звонит Чарльзу и такая...

Ответить

Иван Лузинов

Давний
8
Ответить

Alexander Gnatko

Иван
4
Ответить

Иван Касаткин

Давний
4

– Алло, это Кремль?
– Да. Меня зовут Дмитрий Песков, я пресс-секретарь администрации. С кем имею честь?
– Букингемский дворец, Елизавета II на проводе. Соедините с президентом

Ответить

Ranae Est

Иван
0

- я дико извиняюсь, но это Рабинович, из Русской Мафии. у меня по срочному Одесса.

Ответить

Денис Лапин

Ranae
0

Хехе рабинович из русской мафии

Ответить

KSA

Денис
0

Ви таки антисемит?

Ответить

Artem 88

Денис
0
Ответить

Astarte

45

Ждешь загрузку, ждешь, а на 99% ошибка вылетает...

Ответить

Иркутский американец

Astarte
6

BSOD

Ответить

Dmitri

44

Не успел досмотреть сериал The Crown про Елизавету. А здесь спойлеры.

Ответить

Максим Степанов

Dmitri
0

ну и как серик?

Ответить

Max Diviani

Максим
0

заебатый

Ответить

van der Pusch

40

Очень странно осознавать, прямо со всех сторон. И то, что человек видел своими глазами то, о чем мы только в книжках читаем, почти весь двадцатый век. И то, что они с Елизаветой прожили вместе больше, чем некоторые люди проживают в принципе. Да и вообще, как персонаж был интересный.
Грустно думать, что когда-нибудь пригодяться заготовки про Елизавету. Все таки какое бы ни было отношение к монархии, это часть истории и грустно, когда она уходит.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

van
0

человек видел своими глазами то, о чём мы только в книжках читаем

Многое ли произошедшее в 2021-м году Вы видели собственноглазно? 🤔

Ответить

van der Pusch

Виталий
37

даже тут не смог удержаться, потрясающий человек

Ответить

Виталий

van
0

даже тут не смог удержаться

О чём Вы? Не соображу. 🤨

Ответить

Vovano Vovano

Виталий
3

Душно стало с вашим приходом

Ответить

Виталий

Vovano
0

Душно стало

Открыть форточку не пробовали? 🧐

Ответить

Semyon Bochkaryov

Виталий
9

Господин van der Pusch разве имеет королевский титул? А вот королева имеет, и в его рамках встречалась с людьми, определявшими ход истории (а некоторых из этих людей назначала собственноручно). 

Скажем, достоверно известно, что она встречалась и лично видела Иосифа Тито, папу римского Иоанна Павла II, президентов США Никсона, Кеннеди и Буша, да даже с Путиным общалась лично. Разве этого мало?

Ответить

Виталий

Semyon
–1

Господин van der Pusch разве имеет королевский титул?

Не-а. И поэтому имеет *намного* больше потенциальных возможностей посмотреть на мир и людей, жить насыщенной событиями жизнью. ☝🏼😊

встречалась с людьми, определявшими ход истории

Семён, что интересного Вы находите в скушных встречах с этими скушными людьми *для себя*? 🧐

Разве этого мало?

Для чего? Мне такого рода встречи *не интересны абсолютно* — скука смертная, тоска лютая, пустая трата времени жизни. Мне *намного* интереснее потрындеть с Вами, Семён, чем с этими засушенными как листья из гербария людьми. 🤷🏼‍♂️😊

Ответить

Максим Андреев

van
5

Сам бы не сказал лучше) участие во Второй мировой, смена религии, долгая и мирная старость. Идеальная жизнь, думаю)

Ответить

Виктор Огай

van
0

А чем он конкретно вам интересен? Я кроме того, что он вроде как принц из Греции и несколько лет назад перестал водить машину из-за аварии, больше и не скажу ничего.

Ответить

van der Pusch

Виктор
1

в интернетах можно найти, что он тот еще шутник)
ну и до того как стал мужем принцессы, у него была вполне себе военная карьера

Ответить

Виктор Огай

van
1

Прочитал статью в вики. Неплохой чувак. До женитьбы жизнь, как по мне, поинтереснее была

Ответить

van der Pusch

Виктор
5

До женитьбы жизнь, как по мне, поинтереснее была

да, так часто бывает)

Ответить

Мразь

13

Каждому бы прожить 99 лет

Ответить

Жирный якорь

Мразь
48

НО НЕ ПУТИНУ 

Ответить

Жирный якорь

Жирный
1

Ладно, шучу 

Ответить

Кредитный диод

Жирный
17

Лучше бы не шутил

Ответить

пирог же

Жирный
4

Я был бы даже рад, если Путин выйдет из тюрьмы за 2 месяца до 100

Ответить

Мразь

Жирный
0

Ему в первую очередь. Мой любимый президент

Ответить

Денис Сенькин

Мразь
7

Потому что других не было?

Ответить

Мразь

Денис
0

Нет, я его просто люблю всем сердцем

Ответить

Дмитрий

Мразь
2

Как типичная Mraz

Ответить

KSA

Жирный
0

Путин проживет 1000 лет

Ответить

Региональный корабль

21

Учитесь как делать Брекзит

Ответить

Vyacheslav Gorin

Региональный
4

You received like from Scotland

Ответить

Алексей Гайнулин

Региональный
0

 Не уверен, что можно что-нибудь лучше написать.

Ответить

Фрэнк Маршалл

Региональный
0

А причем тут Брекзит и Старик

Ответить

Michael Shultz

11

бабка переживет всех!

Ответить

Иркутский американец

Michael
22

Стравила мужика..

Ответить

Вова А.

Иркутский
0

И брата

Ответить

Евстафий Селюк

Вова
1

и Диану

Ответить

KSA

Michael
0

Сколько ей?

Ответить

Жы Dogolonoga

KSA
0

94

Ответить

Лев Глебович

17

Настоятельно рекомендую всем посмотреть сериал «Корона». Про быт королевской семьи. Очень интересный и эстетически приятный. Во много раз лучше пресловутой «Игры престолов». Жалею, что никто мне не подсказал его к просмотру раньше, и я случайно о нем недавно узнал.

Ответить

Экономический татарин

Лев
0

Не скучно? Я так понимаю - ни ингриг, ни убийств, просто люди ходят пьют чай?

Ответить

человек-петушок

Экономический
5

Там каждая серия как правило рассказывает о каком нибудь резонансном событии (типа как когда узнали что их "любимый" братик корешился с гитлером, и вообще советовал ему поплотнее бомбить Британию), либо просто описывает интересный факт из истории (типа портрет Черчиллю на юбилей), либо рассказывает про очередной скелет в шкафу монаршей семьи. Я тоже ожидал нудятину в красивых интерьерах, но сериал вообще не про это.

Ответить

Экономический

человек…
0

огонь, закину в бэклог тогда.

Ответить

Макс Зубрейчук

Лев
1

Актерский состав там оч прям радует. Особенно приятно Мэтта Смита видеть было. (Соре, фанат Доктора).

Ответить

KSA

Лев
0

Там тоже безудержный секс в каждом эпизоде?
Если нет, то нах не нужно

Ответить

Максим Андреев

8

Только вчера вспоминали его в беседе. Грустно. Но он прожил долгую и насыщенную жизнь, так что отойти в мир иной не жаль.

Ответить

ouxen

Максим
9

в каком блять контексте?)
я о нем вообще пару раз в жизни слышал, idle 99%

Ответить

Максим Андреев

ouxen
34

Разговоры об истории Великобритании в приятной компании интеллигентных людей)

Ответить

AZP

Максим
67
Ответить

Максим Андреев

AZP
7

😂 перешлю друзьям-историкам, спасибо!

Ответить

Иркутский американец

ouxen
0

в ноу контексте

Ответить

ouxen

Иркутск…
0

тж?

Ответить

Иркутский

ouxen
0

тж тж

Ответить

ouxen

Максим
2

я Карла Густава XVI (16) и то чаще вспоминаю в беседе

Ответить

Максим Андреев

ouxen
10

Мы как раз обсуждали, как грустно, наверное, быть принцем у жены - королевы. Покинуть родную Грецию, уехать в незнакомую страну и всю жизнь не отсвечивать. Но, он наверняка свыкся с такой ролью.

Ответить

ouxen

Максим
10

ваще охуенно

Ответить

Максим Андреев

ouxen
5

На первый взгляд немного стремновато, но для выходца из греческой королевской семьи да, успех.

Ответить

ouxen

Максим
7

а че еще надо, нихуя не делаешь и живешь пиздато

Ответить

Максим Андреев

ouxen
1

Ну да. Из примечательного в 2010-х годах (помимо мемов) только травма ноги при прогулке в экипаже))

Ответить

ouxen

Максим
13
Ответить

Убедительн

ouxen
9

Выглядит как личная обида

Ответить

Подпишись на

ouxen
4

ну королева теперь свободна, надо клеить 

Ответить

ouxen

Подпиши…
4

ласты

Ответить

KSA

Максим
0

В Греции есть король? Охуеть! Не слышал про него

Ответить

Максим Андреев

KSA
0

Был. Константин. Отрёкся от престола в 1922 году после антиправительственного восстания. Как в России за пару лет до этого.

Ответить

KSA

Максим
0

Слабак! Новичек! Тряпка!

Ответить

Максим

KSA
0

😂😂

Ответить

Evil Pechenka

Максим
0

Т.е. приятная компания интеллигентных людей перемывала косточки знаменитостям?

Дайте угадаю, ваши любимые журналы: «7 дней», «Домашний очаг», «Караван историй»?

Ответить

Максим Андреев

Evil
3

Журналы тысячу лет не читал) а поводом для беседы стала статья в The Guardian о реальной власти Елизаветы и ее влиянии на принятие законов в стране. Вот и обсуждали, кто в их паре главный, как Елизавета держит в ежовых рукавицах семью, и как ей хорошо с таким покладистым мужем)

Ответить

KSA

Максим
0

Почему лиза не выгнала нелегалов с острова?

Ответить

Максим Андреев

KSA
0

Это у неё лучше спросить)

Ответить

Макс Зубрейчук

Максим
1

Ну как бы не по своей воле Грецию покинул, а потому что его предки решили поиграть в Путина, но чёт народу не понравилось.

Вообще мне понравилось, как в сериале "Корона" его показали. Как его не устраивает, что его все принимают за "греческого выскочку" и прочее.

Ответить

Максим Андреев

Макс
0

Я и не говорил, что по своей воле. Я говорил, что он выходец из греческой королевской семьи. А так да, совершенно верно. Изгнали. Век революционеров был как-никак.

Ответить

Макс Зубрейчук

Максим
0

Поправочка: выходец из королевской семьи, чьи предки немного с нацистами мутили х)

Ответить

Максим Андреев

Макс
0

Тогда даже Папа Римский нацистам симпатизировал. Такой была правящая элита во многих странах. Иначе Гитлер не пришел бы к власти. 

Ответить

🐙

Максим
0

Его же из Греции выгнали

Ответить

Максим Андреев

🐙
1

А я и не утверждал обратного)

Ответить

KSA

ouxen
1

Нахуя римские цифры продублировал?
Думаешь мы тут на тж тупые, да?

Ответить

Иркутский американец

Максим
0

ты убил его...

Ответить

Жирный якорь

15

покойся с миром, надеюсь Децл тебя встретит как нужно 