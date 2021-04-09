В Египте нашли «потерянный золотой город». Он был скрыт под песками около трёх тысяч лет Статьи редакции
Это открытие провозгласили одной из самых важных археологических находок со времён гробницы Тутанхамона.
Об открытии «потерянного золотого города» Атона недалеко от Луксора объявил египтолог Захи Хавасс. По его словам, это самый большой древний город, когда-либо обнаруженный в Египте. Атон основал Аменхотеп III, правивший страной с 1391 по 1353 год до нашей эры. Во времена его правления город считался крупнейшим административным и хозяйственным центром. Город также использовали фараоны Эйе и Тутанхамон, пишет Би-би-си.
По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан, «открытие этого затерянного города является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона». «Это даст нам редкую возможность заглянуть в жизнь древних египтян в то время, когда империя была наиболее богатой», — добавила она. По словам Брайан, возможно, город поможет разгадать «одну из величайших загадок истории» — почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну.
Во время раскопок, которые начались в сентябре 2020 года, археологи обнаружили большое количество ценных предметов, таких как украшения, цветная керамика, амулеты из жуков-скарабеев и глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа III.
Через несколько недель после начала работ учёным начали попадаться фрагменты зданий из глиняного кирпича, высота некоторых стен достигала трёх метров. За семь месяцев раскопок археологи нашли несколько городских районов, в том числе административный и жилой. Там также обнаружили пекарю, мастерские и кладбище.
«Многие иностранные миссии искали этот город, но так и не нашли его», — сказал доктор Хавасс. По его словам, на этом месте ведутся дальнейшие археологические работы, и его команда «надеется обнаружить нетронутые гробницы, наполненные сокровищами».
Что в нём было важного и загадочного?
Штош, расскажу. Будет много букв, но ты сам попросил :)
Настоящее имя Эхнатона — Аменхотеп IV, и к моменту его прихода к власти Египет достиг наивысшего могущества и считался богатейшим государством мира. Однако вместо того, чтобы приумножать достижения предков и следовать по рельсам древних традиций, новоиспечённый фараон ВДРУГ начинает проводить разрушительные религиозные и культурные реформы, которые поставили под угрозу самые основы египетской цивилизации.
Среди фараонов было нормальной практикой после воцарения выбрать из множества богов своего покровителя и провозгласить его культ, но другие боги никуда не исчезали, им тоже продолжали поклоняться. До Аменхотепа IV долгое время таким верховным божеством был Амон (даже имена фараонов «Аменхотеп» значили не что иное, как «Амон доволен»), но новый фараон выбирает другого бога — Атона, берёт в его честь имя Эхнатон, и тут начинается самое интересное: Эхнатон начинает беспощадно выпиливать весь остальной пантеон египетских богов, провозгласив Атона исключительным и единственным божеством. Это первая известная попытка введения монотеизма в Древнем Мире. Конечно, жрецам, вельможам и простому народу, т.е. всем, это казалось тотальным пиздецом. Добавим к этому, что столицей Египта были Фивы, покровителем которых считался как раз Амон, — и его выпиливание выглядело как лишение города защиты, а то и как призыв проклятия.
Но Эхнатон пошёл ещё дальше: сначала он строит в Фивах огромный храм Атону (рядом с храмом Амона), а потом и вовсе отъезжает из Фив, прихватив Нефертити и приняв решение построить с нуля целый город в честь своего покровителя и сделать его новой столицей/религиозным центром, — так появляется город Ахетатон. В течение пятнадцати лет своей власти Эхнатон всячески боролся со старыми древнеегипетскими традициями: например, он предписал изображать божеств похожими на людей, а не на кошкодевочек и кошкомальчиков (как вы знаете, египтяне любили пририсовать голову животных к человеческому телу), тяготел к реализму, выдумал новые правила для строительства храмов... Да много чего навыдумывал, на самом деле :) Это тоже тянуло на революцию, только в искусстве.
Короче, после смерти Эхнатона все в срочном порядке свалили обратно в Фивы и вернули всё, как было до капризов странного фараона. Ахетатон был разрушен и заброшен, а имя Эхнатона — предано забвению от греха подальше. Такие дела.
Почему это считается загадкой? Потому что никто до сих пор не знает, что заставило Аменхотепа IV заниматься всей этой крайне непопулярной у населения революционной ерундой вместо того, чтобы наслаждаться своим положением и радоваться жизни, будучи правителем самого могущественного государства мира.
Четкий Илья
Спасибо за просвещение.
А, небольшое дополнение. В статье говорится, что Эхнатон и Нефертити переехали в Амарну. Амарна — это поселение, возникшее на месте Ахетатона, поэтому эти названия можно считать синонимами.
Читая вопрос выше. Вы такой, «настал мой час!не зря я последние 5 лет читал про Египет и смотрел документалки» :) Спасибо! Познавательно)
Сладкий фонарь
Добавил пост в заметки исключительно ради прочтения этого коммента позже
А почему не добавить в закладки сам коммент?
В этом видео подробно обясняются возможные причины, действий Эхнатона. https://www.youtube.com/watch?v=D3ntaDyhfQg
где О’Коннэл?
На дне киноиндустрии(
В тюрьме тоже
Вот почему убили герцога Филиппа...
В Египте нашли «потерянный золотой город».
Звучит, конечно, красиво. Но фотографии c раскопок не оправдывают ожидания.
А что ты хотел?
Там, справа прикольно выложены стены волной. Кто то заморочился 3 тысячи лет назад. А я тебе об этом написал
Мне кажется, что это из-за песчанных бурь. Чтобы когда барханы под стену наносит, стенка не рухнула бы вовнутрь.
Я нигде такого не видел просто
Может под торговые места и чтоб дорогу не сужать? М?
хуле в нем золотого? глина сплошная