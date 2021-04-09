Это открытие провозгласили одной из самых важных археологических находок со времён гробницы Тутанхамона.

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Фото Reuters

Об открытии «потерянного золотого города» Атона недалеко от Луксора объявил египтолог Захи Хавасс. По его словам, это самый большой древний город, когда-либо обнаруженный в Египте. Атон основал Аменхотеп III, правивший страной с 1391 по 1353 год до нашей эры. Во времена его правления город считался крупнейшим административным и хозяйственным центром. Город также использовали фараоны Эйе и Тутанхамон, пишет Би-би-си.

Mariam Alfy 𓏇𓍶 @MariamAlfy10

#Egypt

#BREAKING https://t.co/4l6f3JiEHP The city is 3000 years old, dates to the reign of Amenhotep III, and continued to be used by Tutankhamun and Ay.

По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан, «открытие этого затерянного города является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона». «Это даст нам редкую возможность заглянуть в жизнь древних египтян в то время, когда империя была наиболее богатой», — добавила она. По словам Брайан, возможно, город поможет разгадать «одну из величайших загадок истории» — почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну.

Во время раскопок, которые начались в сентябре 2020 года, археологи обнаружили большое количество ценных предметов, таких как украшения, цветная керамика, амулеты из жуков-скарабеев и глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа III.

Из фейсбука Захи Хавасса

Через несколько недель после начала работ учёным начали попадаться фрагменты зданий из глиняного кирпича, высота некоторых стен достигала трёх метров. За семь месяцев раскопок археологи нашли несколько городских районов, в том числе административный и жилой. Там также обнаружили пекарю, мастерские и кладбище.