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Новости
Ольга Щербинина

В Египте нашли «потерянный золотой город». Он был скрыт под песками около трёх тысяч лет Статьи редакции

Это открытие провозгласили одной из самых важных археологических находок со времён гробницы Тутанхамона.

64 64 комментария
13 852 просмотров
Фото Reuters

Об открытии «потерянного золотого города» Атона недалеко от Луксора объявил египтолог Захи Хавасс. По его словам, это самый большой древний город, когда-либо обнаруженный в Египте. Атон основал Аменхотеп III, правивший страной с 1391 по 1353 год до нашей эры. Во времена его правления город считался крупнейшим административным и хозяйственным центром. Город также использовали фараоны Эйе и Тутанхамон, пишет Би-би-си.

Mariam Alfy 𓏇𓍶 @MariamAlfy10
New discovery announced by doc. Zahi Hawass of 'Lost Golden City' in #Luxor

#Egypt #BREAKING
#StayTuned https://t.co/hTCgtb3Wx2
Mariam Alfy 𓏇𓍶 @MariamAlfy10
The city is 3000 years old, dates to the reign of Amenhotep III, and continued to be used by Tutankhamun and Ay.
#Egypt
#BREAKING https://t.co/4l6f3JiEHP

По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан, «открытие этого затерянного города является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона». «Это даст нам редкую возможность заглянуть в жизнь древних египтян в то время, когда империя была наиболее богатой», — добавила она. По словам Брайан, возможно, город поможет разгадать «одну из величайших загадок истории» — почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну.

Во время раскопок, которые начались в сентябре 2020 года, археологи обнаружили большое количество ценных предметов, таких как украшения, цветная керамика, амулеты из жуков-скарабеев и глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа III.

Из фейсбука Захи Хавасса

Через несколько недель после начала работ учёным начали попадаться фрагменты зданий из глиняного кирпича, высота некоторых стен достигала трёх метров. За семь месяцев раскопок археологи нашли несколько городских районов, в том числе административный и жилой. Там также обнаружили пекарю, мастерские и кладбище.

«Многие иностранные миссии искали этот город, но так и не нашли его», — сказал доктор Хавасс. По его словам, на этом месте ведутся дальнейшие археологические работы, и его команда «надеется обнаружить нетронутые гробницы, наполненные сокровищами».

#новости #археология #египет

64 64 комментария
2
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Четкий Илья

22

«одну из величайших загадок истории» — почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну

А почему их переезд считается загадкой истории? Что в нём было важного и загадочного?

Ответить

Ваня Погост

Четкий
200

Что в нём было важного и загадочного?

Штош, расскажу. Будет много букв, но ты сам попросил :)

Настоящее имя Эхнатона — Аменхотеп IV, и к моменту его прихода к власти Египет достиг наивысшего могущества и считался богатейшим государством мира. Однако вместо того, чтобы приумножать достижения предков и следовать по рельсам древних традиций, новоиспечённый фараон ВДРУГ начинает проводить разрушительные религиозные и культурные реформы, которые поставили под угрозу самые основы египетской цивилизации. 

Среди фараонов было нормальной практикой после воцарения выбрать из множества богов своего покровителя и провозгласить его культ, но другие боги никуда не исчезали, им тоже продолжали поклоняться. До Аменхотепа IV долгое время таким верховным божеством был Амон (даже имена фараонов «Аменхотеп» значили не что иное, как «Амон доволен»), но новый фараон выбирает другого бога — Атона, берёт в его честь имя Эхнатон, и тут начинается самое интересное: Эхнатон начинает беспощадно выпиливать весь остальной пантеон египетских богов, провозгласив Атона исключительным и единственным божеством. Это первая известная попытка введения монотеизма в Древнем Мире. Конечно, жрецам, вельможам и простому народу, т.е. всем, это казалось тотальным пиздецом. Добавим к этому, что столицей Египта были Фивы, покровителем которых считался как раз Амон, — и его выпиливание выглядело как лишение города защиты, а то и как призыв проклятия.

Но Эхнатон пошёл ещё дальше: сначала он строит в Фивах огромный храм Атону (рядом с храмом Амона), а потом и вовсе отъезжает из Фив, прихватив Нефертити и приняв решение построить с нуля целый город в честь своего покровителя и сделать его новой столицей/религиозным центром, — так появляется город Ахетатон. В течение пятнадцати лет своей власти Эхнатон всячески боролся со старыми древнеегипетскими традициями: например, он предписал изображать божеств похожими на людей, а не на кошкодевочек и кошкомальчиков (как вы знаете, египтяне любили пририсовать голову животных к человеческому телу), тяготел к реализму, выдумал новые правила для строительства храмов... Да много чего навыдумывал, на самом деле :) Это тоже тянуло на революцию, только в искусстве.

Короче, после смерти Эхнатона все в срочном порядке свалили обратно в Фивы и вернули всё, как было до капризов странного фараона. Ахетатон был разрушен и заброшен, а имя Эхнатона — предано забвению от греха подальше. Такие дела.

Почему это считается загадкой? Потому что никто до сих пор не знает, что заставило Аменхотепа IV заниматься всей этой крайне непопулярной у населения революционной ерундой вместо того, чтобы наслаждаться своим положением и радоваться жизни, будучи правителем самого могущественного государства мира. 

Ответить

Четкий Илья

Ваня
16

Спасибо за просвещение.

Ответить

Mark Black

Четкий
38

И вы арестованы.

Ответить

Ваня Погост

Ваня
19

А, небольшое дополнение. В статье говорится, что Эхнатон и Нефертити переехали в Амарну. Амарна — это поселение, возникшее на месте Ахетатона, поэтому эти названия можно считать синонимами.

Ответить

Spid3r

Ваня
4

никто до сих пор не знает, что заставило Аменхотепа IV заниматься всей этой крайне непопулярной у населения революционной ерундой вместо того, чтобы наслаждаться своим положением и радоваться жизни

Первая известная "я не такая, как все" в Древнем Мире.

Ответить

Александр Кантемиров

Ваня
2

Читая вопрос выше. Вы такой, «настал мой час!не зря я последние 5 лет читал про Египет и смотрел документалки» :) Спасибо! Познавательно)

Ответить

Сладкий фонарь

Ваня
1

Добавил пост в заметки исключительно ради прочтения этого коммента позже

Ответить

Твоего деда дед

Сладкий
0

А почему не добавить в закладки сам коммент?

Ответить

Сладкий фонарь

Твоего
0

Потому что не знал что так можно

Ответить

Ярослав Лазор

Ваня
0

В этом видео подробно обясняются возможные причины, действий Эхнатона. https://www.youtube.com/watch?v=D3ntaDyhfQg

Ответить

Вадим Панкратов

Ваня
0

Боже мой, реально много букв...

Ответить

Sergey Golovkin

Ваня
0

Может он был слишком умным?

Ответить

Тактический яд

Четкий
11

Видимо, как найти нормальную хату, и в те врем на было загадкой

Ответить

Дмитрий

Четкий
2

- Чет надоело мне тут, скучно. А давай махнем в Амарну, там вроде норм.
- Ну давай.

Ответить

Евстафий Селюк

27

где О’Коннэл?

Ответить

Вадим Панкратов

Евстафий
0

На дне киноиндустрии( 

Ответить

Евстафий Селюк

Вадим
0

На дне киноиндустрии(? 

Ответить

Вадим Панкратов

Евстафий
0

Получается так

Ответить

Максим Степанов

Вадим
0

вместе с Петровым и Михалковым

Ответить

Вадим Панкратов

Евстафий
0

В тюрьме тоже

Ответить

Евстафий Селюк

Вадим
0

На дне киноиндустрии(?

Ответить

Глубокий цветок

Евстафий
0

О браен? 

Ответить

Денис Лапин

Евстафий
–1

В тюрьме за плохую актерскую игру сидит

Ответить

Kir Kirsky

20

Вот почему убили герцога Филиппа...

Ответить

Вова А.

Kir
3

Потом он воскреснет, как в мумии и будет мстить

Ответить

Kir Kirsky

Вова
3

Возможно он сегодня умер, из-за того что нашли какой-то артефакт

Ответить

Вадим Панкратов

Kir
0

Совпадение? Не думаю!!!

Ответить

Dmitri

9

В Египте нашли «потерянный золотой город».

Звучит, конечно, красиво. Но фотографии c раскопок не оправдывают ожидания.

Ответить

Alexey Betev

Dmitri
0

А что ты хотел?

Ответить

Dmitri

Alexey
5

Да ничего не хотел. Просто воображение после прочтения заголовка разыгралось.

Ответить

Alexey Betev

Dmitri
18

Там, справа прикольно выложены стены волной. Кто то заморочился 3 тысячи лет назад. А я тебе об этом написал

Ответить

Doktor

Alexey
10

Это чтобы не класть стену в два кирпича?

Ответить

Kir Kirsky

Doktor
2

Да

Ответить

Lex Provocante

Doktor
1

противодействие ветрам пустыни, египтяни шарили в аэродинамике .

Ответить

Alexey Betev

Doktor
0

Я не особо шарю в Египетских технологиях, увы

Ответить

Раненый кран

Alexey
6

Мне кажется, что это из-за песчанных бурь. Чтобы когда барханы под стену наносит, стенка не рухнула бы вовнутрь.

Ответить

Alexey Betev

Раненый
0

Я нигде такого не видел просто

Ответить

Kir Kirsky

Alexey
3

Так в Англии делали

Ответить

Раненый кран

Alexey
0

Я тоже. Это просто так, догадки.

Ответить

Critical Error

Alexey
0

Может под торговые места и чтоб дорогу не сужать? М?

Ответить

Alexey Betev

Critical
0

Возможно

Ответить

Вова А.

Alexey
0

Супер качественные постройки ДВЦ

Ответить

Alexey Betev

Вова
0

Возможно

Ответить

Слава Инженеров

Dmitri
3

ну так и золотой дождь не из золота

Ответить

ouxen

5

хуле в нем золотого? глина сплошная

Ответить

Маринеску

ouxen
5

глина

Ночное золото
Ночное золото — эвфемизм, которым обозначается продукт жизнедеятельности человека, его фекалии…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Anton Babenko

Маринеску
0

А золотоноша - это не глава налоговой местной, а ассинизатор.

Ответить

rossoshmap

0
Ответить

Kir Kirsky

rossoshmap
6

🙄

Ответить

rossoshmap

Kir
2

@serguun42 подписался на блог УДОЛИ

Ответить

Давний завод

1

У Помпей появился нехилый конкурент. 

Ответить

thekitakun

1

Гребенщиков не врал

Ответить

knight_killer

1

Хамунаптра?

Ответить

Макс Зеленский

1
Ответить

Дядя Ди

Макс
0

ждал его тут

Ответить

Антон Лисин

1

это вам блять не амфору с лужи достать

Ответить

ouxen

–1

крутите тити
нифертити
а если не хотите
нахуй идите ☝🏿

Ответить

Alex Fielding

0

ништяк

Ответить

KSA

0

Главное чтобы его исламисты не взорвали как статую Будды

Ответить

White

0

Прямо как Летополис из Assassin's Creed Origins

Ответить

Глубокий цветок

0

Вечно что-то теряют эти египтяне 

Ответить

Universe

0

А в Древнем Египте карт не было? Или описания местности?

Ответить

Photuum

–4

Жду, когда начнут умирать археологи

Ответить
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