Фото: Глава Бурятии на онлайн-совещании с Мишустиным Статьи редакции
«Зато в кадре смотрюсь как надо».
Алексей Цыденов использовал стул и портфель, чтобы соорудить крепление для планшета во время конференции с Михаилом Мишустиным. Фотографию глава республики опубликовал в инстаграме.
В момент, когда проходило совещание, он был в гостинице Петропавловска-Камчатского. «Высокие технологии из подручных средств», — заявил чиновник.
Новость про сосиску точка жипег
В оригинале была новость про упавшую сосиску. А здесь новость о том как не дать сосиске упасть.
При чем тут раздел новости?
Создай подсайт "Проблемы богатых" или в крайнем случае в офтоп.
На сегодняшней Главной выглядит нелепо
Четкий Илья
Знаю, но всё ещё недоумеваю с этого разделения при одном и том же формате.
Тонкий диод
Мало Яндекса?
мы убрали тег новости, потому что это действительно не подходит под блок новостей
А говорят зажрались, ну видно же что чиновники бедные, даже денег на нормальную аппаратуру нет, чтобы онлайн совещание с ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РФ провести, штатив с креплением позволить себе не могут. То и дело зажравшиеся сраные блогеры, у которых целые студии с десятками камер и штативов. Короче, во всём зажравшиеся блогеры виноваты!
Ну так тупая школота даже не знает что такое сарказм, нет, она то слово такое знает, но вот что оно означает - нет )))))))))))))))
Ну, с одной стороны - ты прав, кому-то эта шутка могла просто не понравиться. С другой - когда я писал тот коммент, у человека был 1 плюс и штук 7-8 минусов. После моего коммента чела стали плюсовать. Вот и думай теперь, действительно ли большинству не понравилась шутка, либо пара людей поставила минус осознанно, а остальные - просто проходя мимо и видя, что коммент минусуют, как это часто бывает.
Почему это важно?
А они не должны на всех эти совещаниях использовать российский "безопасный" планшет и видеосвязь с отечественной криптографией?
Линейный жар
На подставку для этого планшета даже российские чиновники не зарабатывают.
Да не, просто подставка дома уже, а на работе - стул прекрасно работает.
Выражение лица: Михаил Борисович
Ну этот то человек когда свои видео делает, явно камера не на табуретке стоит :)
Какой находчивый чиновник. Может его в МинЭк тогда, пусть развитием экономики озаботится?
Кресло
Важный мангал
на второй фотке нет его, может убрать успели, конечно. Очень высокое кресло и оно туда вроде как не особо помещается, опять же судя по второй фотке
Не видно просто за стулом
с такой высокой спинкой как на первой фото кресло бы перекрыло свет от лампы, свет на второй фото норм проходит до самого стула на столе. Ну либо кресло шириной седушки 30 см. плюс в этом углу у кружки кресла не видно. + не может быть у такого низкого дивана в комплекте такие высокие кресла в цвет, так не делают
Оно просто глубже стоит
Оно не влезет туда, между столом и диваном места нет нихера. И это не убирает проблему света. И кто так ставит кресло, ересь какая-то. На первой фотке кресло занимает минимум 40-50% ширины стола, его бы точно было бы видно на другой фотке в просвете с кружкой. Не представляю что это за кресло с такой спинкой и кривым подлокотником. хуйня какая-то
Важный
вот на другом сайте фото, нету нахуй там кресла
Городской
Ало проснись нахой! Кресло стоит слева от света, а не перед ним, а справа от света диван
Важный
свет ладно хуй с ним соглашусь, а всё остальное нихуя не объясняется. Это не кресло, а хуй пойми чего
1) оно неадеватно высокое
2) Оно выглядит как трон, седушку не видно, значит она низко. "кресло" того же цвета что и диван. Не делаю блять такие кресла и диван в одном комплекте
3) Размазанный подлокотник, "прифотошопили пизду"
4) Никто так кресло не ставит на 50 процентов к стулу, яицами об ножки тереться (см. схему). и вообще на такую расстановку мебели только даун способен, проход не закрывают так.
5) кресло узкое тогда пиздец, если его не видно на других фотках
6) Кресло высокое, на второй фотке была бы видна верхушка