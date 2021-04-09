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Новости
Артём Мазанов

Фото: Глава Бурятии на онлайн-совещании с Мишустиным Статьи редакции

«Зато в кадре смотрюсь как надо».

Алексей Цыденов использовал стул и портфель, чтобы соорудить крепление для планшета во время конференции с Михаилом Мишустиным. Фотографию глава республики опубликовал в инстаграме.

В момент, когда проходило совещание, он был в гостинице Петропавловска-Камчатского. «Высокие технологии из подручных средств», — заявил чиновник.

#фото

7444 просмотров
53 53 комментария
122
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53 комментария
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fullmetalboy48151623 .

55

Новость про сосиску точка жипег

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Романелло Кивогенс

fullmetalboy481…
9

В оригинале была новость про упавшую сосиску. А здесь новость о том как не дать сосиске упасть.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Романелло
0

Новость о том, что сосиска

Ответить

Рассылка на почту

18

При чем тут раздел новости?
Создай подсайт "Проблемы богатых" или в крайнем случае в офтоп. 

На сегодняшней Главной выглядит нелепо

Ответить

Четкий Илья

Рассылка
4

Есть @Фото, странно, что не там.

Ответить

Артём Мазанов

Четкий
2

Фото — только для личных фото пользователей. Новости — подсайт про происходящее и повестку

Ответить

Четкий Илья

Артём
2

Знаю, но всё ещё недоумеваю с этого разделения при одном и том же формате.

Ответить

Тонкий диод

Рассылка
4

Мало Яндекса?

Ответить

Рассылка на почту

Тонкий
1

Уж лучше Яндекс, чем новости про тапочки

Ответить

Сергей Звезда

Рассылка
0

мы убрали тег новости, потому что это действительно не подходит под блок новостей

Ответить

Андрей Петрович

1

А говорят зажрались, ну видно же что чиновники бедные, даже денег на нормальную аппаратуру нет, чтобы онлайн совещание с ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РФ провести, штатив с креплением позволить себе не могут. То и дело зажравшиеся сраные блогеры, у которых целые студии с десятками камер и штативов. Короче, во всём зажравшиеся блогеры виноваты!

Ответить

kerokero

Андрей
5

Настолько очевидно саркастичный комментарий заминусован так, будто здесь лахтобот оду властям написал. Ну, чуть преувеличиваю, но всё-таки.

Ответить

Андрей Петрович

kerokero
2

Ну так тупая школота даже не знает что такое сарказм, нет, она то слово такое знает, но вот что оно означает - нет )))))))))))))))

Ответить

Иванов Иван

kerokero
1

Ну, так чувак просто приплетает. За это и минусы. имхо

Ответить

Da Luxe

kerokero
1

А нет такого варианта, что шутка кажется не смешной и банальной и поэтому минусуешь, а не потому что ты политически не согласен? Минусанул хуевую шутку - значит сразу тупой уебан без чувства юмора? Такая логика?

Ответить

kerokero

Da
0

Ну, с одной стороны - ты прав, кому-то эта шутка могла просто не понравиться. С другой - когда я писал тот коммент, у человека был 1 плюс и штук 7-8 минусов. После моего коммента чела стали плюсовать. Вот и думай теперь, действительно ли большинству не понравилась шутка, либо пара людей поставила минус осознанно, а остальные - просто проходя мимо и видя, что коммент минусуют, как это часто бывает.

Ответить

Da Luxe

kerokero
0

Эффект разбитых окон

Ответить

Дурной кавалер

Андрей
5

Он просто все бабки спустил на шлюх и лэнд крузеры

Ответить

Тактический яд

9

Ели планшет держать на столе, то не дай бог, Начальнику покажется что ты сидишь выше него

Ответить

Словесный Интервент

7

Почему это важно? 

Ответить

Жирный якорь

Словесный
3

Мазанов сегодня не выспался

Ответить

Тонкий диод

Жирный
4

Мазанов сегодня не выс*ался

Ответить

некипишуй

Словесный
0

а кто сказал что это важно?

Ответить

pk

6

А они не должны на всех эти совещаниях использовать российский "безопасный" планшет и видеосвязь с отечественной криптографией?

Ответить

Тонкий диод

pk
0

Такое только Путину позволительно

Ответить

Тонкий диод

4

Зато Apple

Ответить

Линейный жар

Тонкий
6

На подставку для этого планшета даже российские чиновники не зарабатывают.

Ответить

Тонкий диод

Линейный
2

Всё для народа, и подставки для народа.

Ответить

Вася Пражкин

Линейный
0

Да не, просто подставка дома уже, а на работе - стул прекрасно работает.

Ответить

Петр Овечкин

4

Только мне хочется картины на стене поправить?

Ответить

Близкий коктейль

2

А по документам такое крепление стоило 1488000р.

Ответить

Николай Астахаев

2

Выражение лица: Михаил Борисович

Ответить

Андрей Петрович

Николай
0

Ну этот то человек когда свои видео делает, явно камера не на табуретке стоит :)

Ответить

Alex Fielding

2

так-то норм

Ответить

Вася Пражкин

1

Какой находчивый чиновник. Может его в МинЭк тогда, пусть развитием экономики озаботится?

Ответить

Важный мангал

0

Это чего такое?

Ответить

Городской холод

Важный
1

Кресло

Ответить

Важный мангал

Городской
0

на второй фотке нет его, может убрать успели, конечно. Очень высокое кресло и оно туда вроде как не особо помещается, опять же судя по второй фотке

Ответить

Городской холод

Важный
2

Не видно просто за стулом

Ответить

Важный мангал

Городск…
0

с такой высокой спинкой как на первой фото кресло бы перекрыло свет от лампы, свет на второй фото норм проходит до самого стула на столе. Ну либо кресло шириной седушки 30 см. плюс в этом углу у кружки кресла не видно. + не может быть у такого низкого дивана в комплекте такие высокие кресла в цвет, так не делают

Ответить

Городской холод

Важный
0

Оно просто глубже стоит

Ответить

Важный мангал

Городск…
0

Оно не влезет туда, между столом и диваном места нет нихера. И это не убирает проблему света. И кто так ставит кресло, ересь какая-то. На первой фотке кресло занимает минимум 40-50% ширины стола, его бы точно было бы видно на другой фотке в просвете с кружкой. Не представляю что это за кресло с такой спинкой и кривым подлокотником. хуйня какая-то

Ответить

Важный

Важный
0

вот на другом сайте фото, нету нахуй там кресла

Ответить

Здравый

Важный
4

Охуеть тебе делать нечего

Ответить

Здравый

Здравый
4

Надеюсь выведешь их на чистую воду

Ответить

Важный

Здравый
1

спать не буду

Ответить

Городской

Важный
0

Ало проснись нахой! Кресло стоит слева от света, а не перед ним, а справа от света диван

Ответить

Важный

Городск…
–1

свет ладно хуй с ним соглашусь, а всё остальное нихуя не объясняется. Это не кресло, а хуй пойми чего

1) оно неадеватно высокое
2) Оно выглядит как трон, седушку не видно, значит она низко. "кресло" того же цвета что и диван. Не делаю блять такие кресла и диван в одном комплекте
3) Размазанный подлокотник, "прифотошопили пизду"
4) Никто так кресло не ставит на 50 процентов к стулу, яицами об ножки тереться (см. схему). и вообще на такую расстановку мебели только даун способен, проход не закрывают так.
5) кресло узкое тогда пиздец, если его не видно на других фотках
6) Кресло высокое, на второй фотке была бы видна верхушка

Ответить

Aram Mirzoyants

0

нихуя себе чехол для айпада

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Денис Кораблев

0

При лукашенко такого не было

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Денис Бывальцев

0

смекалочка

Ответить

artemykairyak

0

ОН ТАКОЙ ЖЕ КАК И МЫ!!!!

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Ozabot

0

Есть два стула: на какой сам сядешь, а в какой втыкать будешь?

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