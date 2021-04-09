В Японии мужчины-депутаты надели искусственные животы, чтобы понять, как себя чувствуют беременные Статьи редакции
Но эксперимент оценили не все.
Трое членов правящей партии Японии в течение двух дней носили семикилограммовые жилеты, имитирующие живот на позднем сроке беременности и грудь. Об этом сообщает Vice.
В жилетах депутаты ходили на работу и в магазин, спали и занимались домашними делами. Снять их разрешили лишь однажды — во время пленарного заседания правительства. Эксперимент предложила провести депутат Такако Судзуки. Он должен помочь чиновникам-мужчинам понять, с какими проблемами женщины сталкиваются во время беременности и «создать более безопасное общество».
В Японии распространена дискриминация беременных на рабочем месте, отмечает Vice. Многие женщины опасаются жаловаться начальству на плохое самочувствие. Жительница Японии Рие Накамура рассказала, что во время беременности некоторые коллеги-мужчины смеялись над её животом и специально натыкались на неё. Японское правительство, в котором доминируют мужчины, критикуют за то, что оно не принимает во внимание потребности женщин.
Один из депутатов, надевших жилет, пожаловался, что он ограничивает движения и вызывает дискомфорт. «Дома мне было трудно делать то, что я всегда считаю само собой разумеющимся, например, мыть ванну и стричь ногти», — написал он в твиттере.
Не все оценили эксперимент — консультант по вопросам карьеры Асако Ниихара считает, что это не более чем спектакль, если политики не примут меры для улучшения поддержки беременных женщин. Кроме того, тяжёлый жилет не может полностью имитировать беременность. Рие Накамура в разговоре отметила, что она может сопровождаться не только утреннем недомоганием и увеличением живота, но также обострением хронических заболеваний, частым мочеиспусканием, нарушением сна, болью в области таза и другими симптомами.
Талантливый украинец
А они свои куйцы когда последний раз видели?
У хорошего хозяина конь всегда под навесом стоит
Рие Накамура в разговоре отметила, что она может сопровождаться не только утреннем недомоганием и увеличением живота, но также обострением хронических заболеваний, частым мочеиспусканием, нарушением сна, болью в области таза и другими симптомами.
Ну так, не беременейте.
Как будто кто-то заставляет.
Есть целая когорта людей, рожденных невагиной и вскормленных негрудью.
Они среди нас
Амонгас
Я таких называю "вскормленными членом". Как только речь заходит о свободе грудного кормления, они начинают ныть что-то вроде "ну я же член не достаю сидя в кафе"
Японцам кокрастыке походу нужно беременить
В принципе большинство развитых национальных стран просто мечтают о новых беременностях.
отправить их в порт грузчиками, что бы понять что чуствуют мужчины
Ух ты, ведь стояк и те же месячные — это одинаковые проблемы.
Ты попробуй в туалет утром сходи когда все по дуге вверх льется. А если ещё не один живёшь, так ещё и КАЖДОЕ утро пытаться не словить кринж по пути в сортир.
Ну, не я начал приуменьшать мужские проблемы. Сразу видно куда русло течет.
После японских шоу я ничему не удивлюсь.
С каких пор россияне — европейцы?
У меня в России была кличка "европеец". Разрыв очевиден. Так и не прошли в окно (Петру надо было всё же рубить дверь, но он не испытывал иллюзий).
Одной ногой, и та хромая.
Братушки, милые! Доколе мы в комментах-то сраться из-за чуди поганой будем? Неужто мы не европейцы? Вы по сторонам оглянитесь, простор-то какой! Это ТЖ-матушка, силу нашу мужскую показывает, что аж в Эстонии страшно, радуга наша и до них дойдет - светом либеральным осветит, вмиг мириться побегут!
@Deerp Deerp чёт слабенько прошёлся по комментам, минуси все уж. Чем остальные понравились?)
Вспомнился старый текст из жж:
Тезис о существовании в Российской империи европеизированной верхушки и "азиатских" низов не выдерживает критики. Это банальная подмена понятий, когда сословные социокультурные различия принимаются за цивилизационные. В определённую эпоху во многих европейских странах существовал культурный (а то и этнический) контраст между элитой и остальным населением. В Англии традиция фиксирует наличие франко-нормандской знати и англо-саксонских масс, говоривших на разных языках. Во Франции аристократия считалась германской, а народ - галльским, и во время революции дело доходило до казней голубоглазых блондинов как людей аристократической породы. В Богемии сельское население говорило по-славянски, а городское - по-германски. Впрочем, австрийская аристократия, подобно русской, часто предпочитала в быту французский язык.
Люди, которые любят повторять, что Екатерина Великая была немкой и испытывала проблемы с русским языком, вероятно, просто не знают, что её современница Мария-Терезия испытывала ещё бóльшие проблемы с немецким. Из всех германских наречий австрийская императрица владела лишь диалектом одной из своих служанок (та происходила откуда-то с гор, и её никто как следует не понимал). Родным языком Марии-Терезии был итальянский.
Pусские - стопроцентные европейцы, и никто в Европе в этом не сомневается. Если кто-то в Европе объявлял русских неевропейцами, он всегда делал это или накануне или во время войны. Когда европейцы называют азиатами азиатов, они не имеют в виду ничего плохого. Применительно к арабам, индийцам или китайцам это всего лишь констатация географического факта. Причисляя к азиатам друг друга, европейцы готовятся убивать.
Чехи, занимаясь антигабсбургской пропагандой, называли азиатами австрийцев. Недавно я выкладывал подборку англосаксонских и французских военных плакатов, изображающих гуннами и монголоидами немцев. Немцы приняли правила этой игры и к началу следующей войны объявили, что французы принадлежат к негроидной (!) расе. И ведь это не предел. Англичане описывали ирландцев как разновидность обезьян, а сербские антропологи всерьёз доказывали, что у албанцев есть хвосты (любопытно, что речь шла о людях, которых принято считать потомками иллирийцев, давших Риму нескольких блистательных императоров).
Но военная пропаганда - это всего лишь военная пропаганда. В мирное время такие вещи не делаются.
Западные авторы XV-XVII веков стандартно описывали русских как народ, говорящий славянской речью, исповедующий греческую веру и носящий татарскую одежду (иногда они добавляли, что русский правитель живёт в построенном итальянцами Кремле). Наличие европейского языка и европейской религии полностью аннулирует тезис о неевропейском характере русской цивилизации.
Заимствование у азиатских и африканских пришельцев одежды или кухни вполне типично для европейских окраин, на протяжении веков подвергавшихся завоеваниям со стороны неевропейских соседей. Это стандартная практика. Тут можно вспомнить мавров на Пиренеях, турок на Балканах или арабов на Сицилии.
Применение к Российской империи терминов вроде карго невозможно воспринимать даже в качестве шутки. На вершине своей истории русские определяли на Венскoм конгрессe, по каким принципам будет жить Европа, и входили в Священный Союз, созданный для защиты этих принципов. А классическая русская литература стала одной из несущих конструкций всей европейской цивилизации и европейского мышления. До 1917 года Россия была не просто Европой, она была Европой экстра-класса. Ведь сама по себе принадлежность к европейцам означает довольно мало. В Европе есть и нации, которым крупно не везло в истории (например, ирландцы), и народы, само выживание которых под вопросом (например, лужичане). Но русские играли в европейской премьер-лиге. Они были на вершине пирамиды, на уровне, на котором возможно поглощение других европейцев (например, поляков).
Pеволюция 1917 года oзначала не устранение европеизированной верхушки, но гибель цивилизации как таковой. Ничего специфически русского в этой революции не было. Её осуществила вспученная грязь, которая везде одинакова. "Люди хорошие, Кирн, никогда государств не губили," - заметил в своё время Феогнид из Мегары. Достаточно почитать, что представляла собой Парижская коммуна. За свою недолгую историю коммунары успели повалить Вандомскую колонну, сжечь дворец Тюильри, расстрелять множество заложников (включая архиепископа) и оставить город без круассанов. Если бы они продержались не семьдесят дней, а семьдесят лет, во Франции настал бы такой Le Sovok, что нам и не снилось.
Я не могу говорить за всех европейцев. И дело не в пропаганде. Эту мысль о схожести культуры с востоком, я слышал не раз. И в док.фильме про культуру России, про луковки церквей оттуда, и про пение из впечатлений иностранцев о наших народных песнях.
Не могу с уверенностью утверждать, всего лишь цитирую мнение со стороны, как нас видят, некоторые, подчёркиваю некоторые иноземцы
Русские - всегда были. Расеяне... как повезет.
p.s. прибалта забыли спросить, лол
О, нацик порвался
Тебя уже знающие люди благополучно слили текстами Богемика. После драки кулаками не машут.
Личности, намекающие что русские - это азиаты, это не нацики, разумеется. Это другое. Не русофобия ни разу. И вообще таджики/киргизы/монголы очень клевые и если вам не нравятся такие сравнения, то вы расист и фошизд. Переезжайте в Эстонию из своей Рашки, кстати, у нас тут клево, Европа, все дела.
Но живём по восточным сказкам, с царем-ханом во главе. Так что спорный вопрос.
Восточная потому что от монгольского ига так и не отошли до сих пор.
А когда их разъебывают по фактам, начинается
Я не могу говорить за всех европейцев.
Эту мысль о схожести культуры с востоком, я слышал не раз.
Не могу с уверенностью утверждать
всего лишь цитирую мнение со стороны
Уйди уже, не позорься. ))))))))
Хуясе ты передергивыешь сказаное, браво!)) Если нет желания понять написанное, услышать, то жаль конечно таких.
Да, я считаю что влияние монгольского ига отразилась - Начальник во главе, хоть как его назови : Хан, Царь, Президент без разницы главное слепая вера в него без критики.
На культуру повлиял восток. И в чем я не прав? Разве нет?
По моему мнению у нас долгая история с котлом в котором всё перемешано: и желание быть европейцами и по сути жизнь с вечным царём в головах Низы не хотят, а верхи не могут
Хуй знает чё ты там себе в бошку вбил.
Ах да, я к твоему сведению не русский – россиянин. Так что меня забыли спросить
Незнакомый
есть одно большое "но" - у вас очень своеобразные представления об устройстве власти у степных кочевников
не говоря уж о том, что заявлять про ордынские традиции и "слепую веру без критики в верховного", имея в бэкграунде эпоху смуты и эпоху дворцовых переворотов - крайне смело
И вообще таджики/киргизы/монголы очень клевые и если вам не нравятся такие сравнения, то вы расист и фошизд. Переезжайте в Эстонию из своей Рашки, кстати, у нас тут клево, Европа, все дела.
Это уже бред который ты сам себе придумал и вставил в коммент не кстати.
Россия это, повторюсь котёл, в котором все нации перемешаны и чем по моему мнению она сильна
Найдешь, где русский, а где эстонский?
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Животы давили на мочевой пузырь пяткой? Вызывали отеки и тошноту? А анемию?
У нас тоже в думе первых созывов был депутат Марычев. Японцы плетутся в хвосте и слепо нас копируют.
в след раз будут пробовать жить как однополые пары?
Кроме скрепной пары "мама с бабушкой" остальные однополые пары ничем не отличаются от разнополых.
Проблема вовсе не в весе. Живот растёт медленно, и к дополнительной массе привыкнуть легко. Дело в том, что матка - не жилетка с накладкой: находясь внутри, она непрерывно давит на мочевой пузырь, вены и всё остальное, вызывая соответсующие симптомы. Но даже это - относительно лайтовая ситуация. Изменение количества и состава крови влияет не только на самочувствие, но и на развитие заболеваний, некоторые из которых могут стать летальным.
Так что это и правда больше спектакль, но наверное не такой уж и плохой, раз привлекает внимание.
Следующий челлендж - кормление грудью в общественном месте.
Раненый кран
Такой вопрос, сиську брить надо?
думаю, кормить будут не сиськой, ой не сиськой
А таз расширили?
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