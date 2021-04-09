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Новости
Ольга Щербинина

В Японии мужчины-депутаты надели искусственные животы, чтобы понять, как себя чувствуют беременные Статьи редакции

Но эксперимент оценили не все.

97 97 комментариев
6344 просмотров
Фото @masanobu_ogura

Трое членов правящей партии Японии в течение двух дней носили семикилограммовые жилеты, имитирующие живот на позднем сроке беременности и грудь. Об этом сообщает Vice.

В жилетах депутаты ходили на работу и в магазин, спали и занимались домашними делами. Снять их разрешили лишь однажды — во время пленарного заседания правительства. Эксперимент предложила провести депутат Такако Судзуки. Он должен помочь чиновникам-мужчинам понять, с какими проблемами женщины сталкиваются во время беременности и «создать более безопасное общество».

В Японии распространена дискриминация беременных на рабочем месте, отмечает Vice. Многие женщины опасаются жаловаться начальству на плохое самочувствие. Жительница Японии Рие Накамура рассказала, что во время беременности некоторые коллеги-мужчины смеялись над её животом и специально натыкались на неё. Японское правительство, в котором доминируют мужчины, критикуют за то, что оно не принимает во внимание потребности женщин.

Один из депутатов, надевших жилет, пожаловался, что он ограничивает движения и вызывает дискомфорт. «Дома мне было трудно делать то, что я всегда считаю само собой разумеющимся, например, мыть ванну и стричь ногти», — написал он в твиттере.

小倉まさのぶ（衆議院議員） @masanobu_ogura
妊婦体験ジャケットを着けて、一晩が経ちました。お腹の圧迫感が強くて良く寝れませんでした。寝返りを打てなかったので、体が痛みます。私は一晩だけですが、実際の妊婦の方はこれが数か月続くと思うと...。
家でも、風呂掃除、爪切りなどのいつも当たり前に行っている事でも難儀しました。 https://t.co/Af7D7X03ym

Не все оценили эксперимент — консультант по вопросам карьеры Асако Ниихара считает, что это не более чем спектакль, если политики не примут меры для улучшения поддержки беременных женщин. Кроме того, тяжёлый жилет не может полностью имитировать беременность. Рие Накамура в разговоре отметила, что она может сопровождаться не только утреннем недомоганием и увеличением живота, но также обострением хронических заболеваний, частым мочеиспусканием, нарушением сна, болью в области таза и другими симптомами.

#новости #япония

97 97 комментариев
34
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97 комментариев
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Dmitry Pasyutin

87
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Талантливый украинец

Dmitry
3

А они свои куйцы когда последний раз видели?

Ответить

Дмитрий Близнюк

Талантливый
38

У хорошего хозяина конь всегда под навесом стоит 

Ответить

Алихан Алихан

Дмитрий
1

Ну ты жжешь

Ответить

Никита Коваленко

Талантливый
7

Это йоги, втянут животы обратно и будет пресс виден

Ответить

Ник Хартман

Талантливый
0

Они им не нужны))))))

Ответить

AZP

34

Рие Накамура в разговоре отметила, что она может сопровождаться не только утреннем недомоганием и увеличением живота, но также обострением хронических заболеваний, частым мочеиспусканием, нарушением сна, болью в области таза и другими симптомами.

Ну так, не беременейте.
Как будто кто-то заставляет.

Ответить

Giovanni Giorgio

AZP
13

Оно само

Ответить

Paavo Ulmanis

AZP
3

Есть целая когорта людей, рожденных невагиной и вскормленных негрудью.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Paavo
2

Они среди нас

Ответить

Marhal_New

Marhal_…
8

Амонгас

Ответить

Paavo Ulmanis

Marhal_…
–8

Я таких называю "вскормленными членом". Как только речь заходит о свободе грудного кормления, они начинают ныть что-то вроде "ну я же член не достаю сидя в кафе"

Ответить

1

Paavo
1

ну я же член не достаю сидя в кафе

Выходит, должен? ))

Ответить

Убедительная Геосфера

Paavo
0

Это их называют "неграждане"?

Ответить

Михаил Желтухин

Paavo
0

Непалки и непальцы?

Ответить

Павел Макров

AZP
3

Японцам кокрастыке походу нужно беременить 

Ответить

Paavo Ulmanis

Павел
3

В принципе большинство развитых национальных стран просто мечтают о новых беременностях.

Ответить

Genesi5 ­

Paavo
0

Судя по тому, что доля стариков растёт, а японцы вместо того, чтобы заводить семью - трудоголят или дрочат на 2д вайфу - сомнительно

Ответить

Алихан Алихан

AZP
2

Государство тоже не просило их рожать?

Ответить

Принудительный супер_стар

26

А женщины депутаты надели страпоны, чтобы почувствовать стояк по утрам?

Ответить

Сергей Дворниченко

Принудительный
4

отправить их в порт грузчиками, что бы понять что чуствуют мужчины

Ответить

AZP

Сергей
11

отправить их в порт

Шлюхами

Ответить

Madao

Принудительный
8

Ух ты, ведь стояк и те же месячные — это одинаковые проблемы. 

Ответить

Сказал Правду

Madao
–3

Ты попробуй в туалет утром сходи когда все по дуге вверх льется. А если ещё не один живёшь, так ещё и КАЖДОЕ утро пытаться не словить кринж по пути в сортир.

Ответить

Madao

Сказал
4

А ты попробуй на учёбу/работу/просто на улицу сходи, когда из тебя кровь льётся и сопутствующие проблемы, индивидуальные для каждой женщины. 

Ответить

Сказал Правду

Madao
–1

Ну, не я начал приуменьшать мужские проблемы. Сразу видно куда русло течет.

Ответить

Madao

Сказал
–1

 не я начал приуменьшать мужские проблемы

Так ты же. У мужчин есть проблемы, специфические для их пола, но вносить в них стояк по утрам — как раз-таки заниматься приуменьшением мужских проблем. 

Ответить

Даниил Шинкаренко

Madao
–1

да

Ответить

Мучительный чувак

17

что во время беременности некоторые коллеги-мужчины смеялись над её животом и специально натыкались на неё

Попррбуйте представить такое в россии

Ответить

AZP

Мучительный
27

После японских шоу я ничему не удивлюсь.

Ответить

Dmitri

AZP
21

Какой же там пиздец происходит для глаз европейца.

Ответить

Paavo Ulmanis

Dmitri
–9

С каких пор россияне — европейцы?

Ответить

Bulky

Paavo
13

Не по-европейски это, отказывать людям в праве на самоопределение

Ответить

Paavo Ulmanis

Bulky
–6

У меня в России была кличка "европеец". Разрыв очевиден. Так и не прошли в окно (Петру надо было всё же рубить дверь, но он не испытывал иллюзий).

Ответить

Bulky

Paavo
10

Мда уж, давай теперь всё население оценивать по на скорую руку сформированному стереотипу, очень прогрессивно 

Ответить

Dmitri

Bulky
10

Он эстонец судя по имени. Куда славянам то до их голубых кровей лол.

Ответить

Bulky

Dmitri
13

Да, ещё постил, мол, как в Эстонии всё для русскоговорящих и как умно туда поскорее переехать

Ответить

Paavo

Bulky
0

Я всё ещё это вижу. Как непристойно

Ответить

Paavo

Bulky
–1

86%. Или 146? Я запутался.

Ответить

Иван Демченко

Paavo
2

Ты в каком очке находился, что тебе дали кличку, лол?

Ответить

Dmitri

Paavo
4

Потому что Россия находится в Европе.

Ответить

Paavo Ulmanis

Dmitri
3

Одной ногой, и та хромая.

Ответить

Dmitri

Paavo
6

Самая населенная часть страны.

Ответить

Bkmz

Dmitri
2

Но живём по восточным сказкам, с царем-ханом во главе. Так что спорный вопрос. Типа де юре и де факто

Ответить

Dmitri

Bkmz
5

По каким восточным сказкам мы живем?

Ответить

Bkmz

Dmitri
3

Сказка о добром и справедливом царе. Который всё за нас знает и решит

Ответить

Dmitri

Bkmz
5

Причём здесь восточные сказки? Может остановимся на европейских терминах? Ну там конформизм и пропаганда.

Ответить

Bkmz

Dmitri
2

Я тупой не понимаю ваших словосочетаний умных. По моему мнению у нас долгая история с котлом в котором всё перемешано: и желание быть европейцами и по сути жизнь с вечным царём в головах 
Низы не хотят, а верхи не могут

Ответить

Κύριλλος

Bkmz
2

Братушки, милые! Доколе мы в комментах-то сраться из-за чуди поганой будем? Неужто мы не европейцы? Вы по сторонам оглянитесь, простор-то какой! Это ТЖ-матушка, силу нашу мужскую показывает, что аж в Эстонии страшно, радуга наша и до них дойдет - светом либеральным осветит, вмиг мириться побегут!

Ответить

Bkmz

Κύριλλος
3

Всё так боярин. Всё так и есть.
Хвала твоим устам чудесным, за мысль мудрую

Ответить

Bkmz

Bkmz
0

@Deerp Deerp чёт слабенько прошёлся по комментам, минуси все уж. Чем остальные понравились?)

Ответить

Bkmz

Bkmz
–1

Восточная потому что  от монгольского ига так и не отошли до сих пор. Купола церквей и пение народное в частности некоторым европейцам напоминает Восток

Ответить

Dmitri

Bkmz
6

Вспомнился старый текст из жж:

Тезис о существовании в Российской империи европеизированной верхушки и "азиатских" низов не выдерживает критики. Это банальная подмена понятий, когда сословные социокультурные различия принимаются за цивилизационные. В определённую эпоху во многих европейских странах существовал культурный (а то и этнический) контраст между элитой и остальным населением. В Англии традиция фиксирует наличие франко-нормандской знати и англо-саксонских масс, говоривших на разных языках. Во Франции аристократия считалась германской, а народ - галльским, и во время революции дело доходило до казней голубоглазых блондинов как людей аристократической породы. В Богемии сельское население говорило по-славянски, а городское - по-германски. Впрочем, австрийская аристократия, подобно русской, часто предпочитала в быту французский язык.

Люди, которые любят повторять, что Екатерина Великая была немкой и испытывала проблемы с русским языком, вероятно, просто не знают, что её современница Мария-Терезия испытывала ещё бóльшие проблемы с немецким. Из всех германских наречий австрийская императрица владела лишь диалектом одной из своих служанок (та происходила откуда-то с гор, и её никто как следует не понимал). Родным языком Марии-Терезии был итальянский.

Pусские - стопроцентные европейцы, и никто в Европе в этом не сомневается. Если кто-то в Европе объявлял русских неевропейцами, он всегда делал это или накануне или во время войны. Когда европейцы называют азиатами азиатов, они не имеют в виду ничего плохого. Применительно к арабам, индийцам или китайцам это всего лишь констатация географического факта. Причисляя к азиатам друг друга, европейцы готовятся убивать.

Чехи, занимаясь антигабсбургской пропагандой, называли азиатами австрийцев. Недавно я выкладывал подборку англосаксонских и французских военных плакатов, изображающих гуннами и монголоидами немцев. Немцы приняли правила этой игры и к началу следующей войны объявили, что французы принадлежат к негроидной (!) расе. И ведь это не предел. Англичане описывали ирландцев как разновидность обезьян, а сербские антропологи всерьёз доказывали, что у албанцев есть хвосты (любопытно, что речь шла о людях, которых принято считать потомками иллирийцев, давших Риму нескольких блистательных императоров).

Но военная пропаганда - это всего лишь военная пропаганда. В мирное время такие вещи не делаются.

Ответить

Dmitri

Dmitri
4

Западные авторы XV-XVII веков стандартно описывали русских как народ, говорящий славянской речью, исповедующий греческую веру и носящий татарскую одежду (иногда они добавляли, что русский правитель живёт в построенном итальянцами Кремле). Наличие европейского языка и европейской религии полностью аннулирует тезис о неевропейском характере русской цивилизации.

Заимствование у азиатских и африканских пришельцев одежды или кухни вполне типично для европейских окраин, на протяжении веков подвергавшихся завоеваниям со стороны неевропейских соседей. Это стандартная практика. Тут можно вспомнить мавров на Пиренеях, турок на Балканах или арабов на Сицилии.

Применение к Российской империи терминов вроде карго невозможно воспринимать даже в качестве шутки. На вершине своей истории русские определяли на Венскoм конгрессe, по каким принципам будет жить Европа, и входили в Священный Союз, созданный для защиты этих принципов. А классическая русская литература стала одной из несущих конструкций всей европейской цивилизации и европейского мышления. До 1917 года Россия была не просто Европой, она была Европой экстра-класса. Ведь сама по себе принадлежность к европейцам означает довольно мало. В Европе есть и нации, которым крупно не везло в истории (например, ирландцы), и народы, само выживание которых под вопросом (например, лужичане). Но русские играли в европейской премьер-лиге. Они были на вершине пирамиды, на уровне, на котором возможно поглощение других европейцев (например, поляков).

Pеволюция 1917 года oзначала не устранение европеизированной верхушки, но гибель цивилизации как таковой. Ничего специфически русского в этой революции не было. Её осуществила вспученная грязь, которая везде одинакова. "Люди хорошие, Кирн, никогда государств не губили," - заметил в своё время Феогнид из Мегары. Достаточно почитать, что представляла собой Парижская коммуна. За свою недолгую историю коммунары успели повалить Вандомскую колонну, сжечь дворец Тюильри, расстрелять множество заложников (включая архиепископа) и оставить город без круассанов. Если бы они продержались не семьдесят дней, а семьдесят лет, во Франции настал бы такой Le Sovok, что нам и не снилось.

https://bohemicus.livejournal.com/77878.html

Ответить

Bkmz

Dmitri
0

Я не могу говорить за всех европейцев. И дело не в пропаганде. Эту мысль о схожести культуры с востоком, я слышал не раз. И в док.фильме про культуру России, про луковки церквей оттуда, и про пение из впечатлений иностранцев о наших народных песнях. 
Не могу с уверенностью утверждать, всего лишь цитирую мнение со стороны, как нас видят, некоторые, подчёркиваю некоторые иноземцы

Ответить

Dmitri

Bkmz
1

То есть храмы на Руси не у Византии позаимствованы?

Ответить

Bkmz

Dmitri
0

Луковки церквей скорее восточные. Не знаю как в Византии дело происходило, может тоже Восток повлиял на архитектуру. Я скорее про неё, архитектуру, говорю

Ответить

Георгий Рудченко

Paavo
0

Русские - всегда были. Расеяне... как повезет.
p.s. прибалта забыли спросить, лол

Ответить

Bkmz Иванов

Георгий
0

О, нацик порвался

Ответить

Георгий Рудченко

Bkmz
0

Тебя уже знающие люди благополучно слили текстами Богемика. После драки кулаками не машут. 

Ответить

Bkmz

Георгий
0

Ты ставишь одну нацию выше другой, а в ответ на упрек ссылаешься на совершенно другой диалог. Понятно.
"Слили")) высказали точку зрения с которой априори выдаётся за истину)) Согласен ты с ней не согласен, по хуй. Понятно ещё раз)

Ответить

Георгий

Bkmz
0

Личности, намекающие что русские - это азиаты, это не нацики, разумеется. Это другое. Не русофобия ни разу. И вообще таджики/киргизы/монголы очень клевые и если вам не нравятся такие сравнения, то вы расист и фошизд. Переезжайте в Эстонию из своей Рашки, кстати, у нас тут клево, Европа, все дела.

Но живём по восточным сказкам, с царем-ханом во главе. Так что спорный вопрос.

Восточная потому что от монгольского ига так и не отошли до сих пор.

А когда их разъебывают по фактам, начинается 
Я не могу говорить за всех европейцев.

Эту мысль о схожести культуры с востоком, я слышал не раз.

Не могу с уверенностью утверждать

всего лишь цитирую мнение со стороны

Уйди уже, не позорься. ))))))))

Ответить

Незнакомый

Георгий
0

наконец-то добрые люди появились

Ответить

Bkmz

Георгий
0

Хуясе ты передергивыешь сказаное, браво!)) Если нет желания понять написанное, услышать, то жаль конечно таких. 
Да, я считаю что влияние монгольского ига отразилась - Начальник во главе, хоть как его назови : Хан, Царь, Президент без разницы главное слепая вера в него без критики.
На культуру повлиял восток. И в чем я не прав? Разве нет?
По моему мнению у нас долгая история с котлом в котором всё перемешано: и желание быть европейцами и по сути жизнь с вечным царём в головах Низы не хотят, а верхи не могут

Хуй знает чё ты там себе в бошку вбил.
Ах да, я к твоему сведению не русский – россиянин. Так что меня забыли спросить

Ответить

Незнакомый

Bkmz
0

есть одно большое "но" - у вас очень своеобразные представления об устройстве власти у степных кочевников

не говоря уж о том, что заявлять про ордынские традиции и "слепую веру без критики в верховного", имея в бэкграунде эпоху смуты и эпоху дворцовых переворотов - крайне смело 

Ответить

Bkmz

Незнако…
0

Што есть, то есть. Таково моё мнение.

Ответить

Bkmz

Георгий
0

И вообще таджики/киргизы/монголы очень клевые и если вам не нравятся такие сравнения, то вы расист и фошизд. Переезжайте в Эстонию из своей Рашки, кстати, у нас тут клево, Европа, все дела. 

Это уже бред который ты сам себе придумал и вставил в коммент не кстати. 
Россия это, повторюсь котёл, в котором все нации перемешаны и чем по моему мнению она сильна

Ответить

Георгий

Bkmz
0

Ты все никак не угомонишься, лол. А точно я порвался?

Ответить

Dmitri

Paavo
0

Найдешь, где русский, а где эстонский?

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tjournal.ru
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Комментарий удален

Madao

Мучительный
0

Азиты ебанутые, не стоит на них ориентироваться в принципе. 

Ответить

badResistor

Мучительный
0

у нас они во всю стараются

Ответить

Paavo Ulmanis

16

Животы давили на мочевой пузырь пяткой? Вызывали отеки и тошноту? А анемию?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

13

У нас тоже в думе первых созывов был депутат Марычев. Японцы плетутся в хвосте и слепо нас копируют.

Ответить

Paavo Ulmanis

Ипполит
–1

Класс!!!!

Ответить

Ведущий микрофон

10

В России мужчины-депутаты сняли с карточек 20 тысяч рублей и отправились за продуктами в пятёрочку, чтобы понять, как себя чувствуют россияне.

Женщины-депутаты побрезговали участвовать в эксперименте.

Ответить

Саша

Ведущий
7

Вы фсё врёти. Одна  не погребовала

Ответить

Ведущий микрофон

Саша
6

Бедная женщина - работает сутками для россиян, а тележка совсем пустая!

Ответить

Глубокий цветок

Ведущий
1

Но если сравнить цены, то 3 твоих полных

Ответить

Раненый кран

8

Та блэт, всем молчать, не пузо а моя гражданская позиция, я выражаю солидарность с беременными гражданками!

Ответить

Aleksey Vasiliev

4

в след раз будут пробовать жить как однополые пары?  

Ответить

Paavo Ulmanis

Aleksey
–1

Кроме скрепной пары "мама с бабушкой" остальные однополые пары ничем не отличаются от разнополых.

Ответить

Pyrrhula Pyrrhula

Aleksey
1

как будто что-то плохое

Ответить

Мой мир

5

Проблема вовсе не в весе. Живот растёт медленно, и к дополнительной массе привыкнуть легко. Дело в том, что матка - не жилетка с накладкой: находясь внутри, она непрерывно давит на мочевой пузырь, вены и всё остальное, вызывая соответсующие симптомы. Но даже это - относительно лайтовая ситуация. Изменение количества и состава крови влияет не только на самочувствие, но и на развитие заболеваний, некоторые из которых могут стать летальным.
Так что это и правда больше спектакль, но наверное не такой уж и плохой, раз привлекает внимание. 

Ответить

Paavo Ulmanis

3

Следующий челлендж - кормление грудью в общественном месте.

Ответить

Раненый кран

Paavo
2

Такой вопрос, сиську брить надо?

Ответить

Владимир Филатов

Раненый
1

думаю, кормить будут не сиськой, ой не сиськой

Ответить

Paavo Ulmanis

Владимир
–2

О, ещё один вскормленный негрудью.

Ответить

Paavo Ulmanis

Раненый
–2

Обе

Ответить

Павел Маташнёв

3

Чтобы понять как чувствуют себя российские депутаты

Ответить

Дмитрий Иванов

1

А таз расширили?

Ответить

ziggy stardust

Дмитрий
3

И занизили тоже.

Ответить

Lee

2

нашим депутатам даже этого делать не надо

Ответить

Жалкий фонарь

1

Круто когда депутаты перед принятием решений хотя бы немного приближаются к проблематике. Нам до такой рефлексии как до Токио

Ответить

Shenmue

Жалкий
0
Ответить

Незнакомый магнит

1

А могли бы пивка литра 3-4 навернуть

Ответить

Комментарий удален

Даниил Шинкаренко

0

Долбоебы какие-то.

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Vladislav Pauls

0

Российским депутатам даже одевать нечего не надо

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