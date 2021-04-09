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Новости
Ольга Щербинина

ФСБ провела обыск у главреда «Важных историй». Предположительно, из-за расследования 2016 года о яхте Сечина Статьи редакции

Оно вышло в «Новой газете», где тогда работал Роман Анин.

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Роман Анин Фото с сайта «Вместе медиа»
Продолжение: «Изъяли всё: флешки и компьютеры»: главреда «Важных историй» допросили ночью после обыска

По данным «Важных историй», обыск у журналиста прошёл по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни — собирании или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, с использованием своего служебного положения.

В каком статусе журналист по проходит по делу, пока неизвестно. После обыска Анин с адвокатами поехал в СК. По информации адвоката, дело возбудили 20 сентября 2016 года и возобновили 24 марта 2021 года.

Сотрудники «Важных историй» считают, что обыск может быть связан с расследованием Анина о яхте «Принцесса Ольга». Текст опубликовали в «Новой газете» в 2016 году, в нём говорилось, что с яхтой связан глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он подал в суд на Анина и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Сечин выиграл, по решению суда журналисты опубликовали опровержение.

«Важные истории» специализируются на журналистских расследованиях. Один из самых громких материалов издания посвящён «бывшему зятю Путина» Кириллу Шамалову, который получил 3,8% акций «Сибура» за 100 долларов. Последний материал Анина в «Важных историях» касался одного из заместителей директора ФСБ.

#новости #медиа #фсб

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Мразь

29

Какие терпеливые. 5 лет ждали

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Мразь

Мразь
30

Теперь и главред лет 5 подождет

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Paavo Ulmanis

Мразь
16

У людоедов обострение. Бомбит пердак - на виллы хочется.

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Посторонний

Paavo
2

И не хочется на вилы.

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AZP

Мразь
13
Ответить

Bkmz Иванов

9

Он же вроде и про фсб vs. Навальный чёт писал. Это не может быть причиной?

Кто устроил охоту на Навального
Разработкой главного оппозиционного политика России занимается несколько подразделений ФСБ…
istories.media
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некипишуй

Bkmz
22

там все что угодно может быть причиной

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Bkmz Иванов

некипишуй
2

Так-то да, причинам не важна на самом деле. Вернее повод, причина ясна

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Ник Хартман

некипишуй
1

Он обмазал туалет какашками, а начальник наш на него сел

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Ник Хартман

Ник
0

А сейчас бегает по хате и кукарекает, теперь понятно куда мы его определим)))

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Роман Новиков

Bkmz
9

Вообще как начинаешь копаться во всём этом российском говне, так и покрываешься изморосью. Выкорчевать весь этот криминал из власти задача просто не решаемая, быстрее они тебя за ретвит Навального угандошат. Это просто пиздец. 
Храмов зато понастроили на каждом углу, типа дохуя верующие они, смиренные. 

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Bkmz Иванов

Bkmz
0

Он не был соавтором расследования про фсб-шников?

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ильнур ихсанов

10

мощный расследователь, упыри и воры возрадуются этой новости

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Видный американец

5

что нарушится в балансе природы и фауны РФ , если ФСБ не бегать на побегушках у олигархов будут, а поедут к сечину проверят , а не ворует ли он ? они мужики или кто ?

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Nike RossXP

Видный
0

как что - их задрочат "по уставу", лишат премий и вообще уволят. Вот с честным главнокомандующим это было бы возможно.

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Лепесток

4

когда-нибудь после расследований приходили с обысками к героям статей, а не к журналистам?

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Bkmz Иванов

Лепесток
0

В другой жизни

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Κύριλλος

1

а у всех открывается https://istories.media   ??? У меня 403 выбивает и только с впн заходит 

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Лепесток

Κύριλλος
1

у меня открывается

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