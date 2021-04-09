ФСБ провела обыск у главреда «Важных историй». Предположительно, из-за расследования 2016 года о яхте Сечина Статьи редакции
Оно вышло в «Новой газете», где тогда работал Роман Анин.
По данным «Важных историй», обыск у журналиста прошёл по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни — собирании или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, с использованием своего служебного положения.
В каком статусе журналист по проходит по делу, пока неизвестно. После обыска Анин с адвокатами поехал в СК. По информации адвоката, дело возбудили 20 сентября 2016 года и возобновили 24 марта 2021 года.
Сотрудники «Важных историй» считают, что обыск может быть связан с расследованием Анина о яхте «Принцесса Ольга». Текст опубликовали в «Новой газете» в 2016 году, в нём говорилось, что с яхтой связан глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он подал в суд на Анина и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Сечин выиграл, по решению суда журналисты опубликовали опровержение.
«Важные истории» специализируются на журналистских расследованиях. Один из самых громких материалов издания посвящён «бывшему зятю Путина» Кириллу Шамалову, который получил 3,8% акций «Сибура» за 100 долларов. Последний материал Анина в «Важных историях» касался одного из заместителей директора ФСБ.
Какие терпеливые. 5 лет ждали
У людоедов обострение. Бомбит пердак - на виллы хочется.
Он же вроде и про фсб vs. Навальный чёт писал. Это не может быть причиной?
Так-то да, причинам не важна на самом деле. Вернее повод, причина ясна
Он обмазал туалет какашками, а начальник наш на него сел
А сейчас бегает по хате и кукарекает, теперь понятно куда мы его определим)))
Вообще как начинаешь копаться во всём этом российском говне, так и покрываешься изморосью. Выкорчевать весь этот криминал из власти задача просто не решаемая, быстрее они тебя за ретвит Навального угандошат. Это просто пиздец.
Храмов зато понастроили на каждом углу, типа дохуя верующие они, смиренные.
как что - их задрочат "по уставу", лишат премий и вообще уволят. Вот с честным главнокомандующим это было бы возможно.
когда-нибудь после расследований приходили с обысками к героям статей, а не к журналистам?
а у всех открывается https://istories.media ??? У меня 403 выбивает и только с впн заходит