Роман Анин подтвердил, что дело основано на его старом расследовании о яхте, связываемой с Сечиным.

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Следственный комитет допросил главреда издания «Важные истории» Романа Анина в качестве свидетеля после обыска в его квартире. Журналиста отпустили в ночь на субботу, рассказал он сам.

Главред «Важных историй» отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции. Его вызвали на повторный допрос в понедельник, 12 апреля.

Анин отметил противоречие в том, что ему вменяется нарушение «неприкосновенности частной жизни», хотя он построил материал о «яхте Сечина» на публичных фотографиях из инстаграма. Один из адвокатов журналиста подчеркнул, что не увидел оснований проводить допрос не днём, а ночью. На вопрос РБК, признана ли жена Сечина потерпевшей, представительница защиты журналиста ответила: «Видимо, да»

Изъяли всё: все флешки, все компьютеры. И даже не мои. Изъяли телефоны, которые мне не принадлежат. Изъяли документы. Роман Анин главред «Важных историй»

По словам одного из адвокатов Анина, следователей во время обыска в квартире журналиста «особо интересовали» его документы на английском языке, банковские карты и фотография с учёбы в США.