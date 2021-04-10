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Новости
Сергей Звезда

«Изъяли всё: компьютеры и телефоны»: главреда «Важных историй» допросили ночью после обыска Статьи редакции

Роман Анин подтвердил, что дело основано на его старом расследовании о яхте, связываемой с Сечиным.

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Следственный комитет допросил главреда издания «Важные истории» Романа Анина в качестве свидетеля после обыска в его квартире. Журналиста отпустили в ночь на субботу, рассказал он сам.

Главред «Важных историй» отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции. Его вызвали на повторный допрос в понедельник, 12 апреля.

Анин отметил противоречие в том, что ему вменяется нарушение «неприкосновенности частной жизни», хотя он построил материал о «яхте Сечина» на публичных фотографиях из инстаграма. Один из адвокатов журналиста подчеркнул, что не увидел оснований проводить допрос не днём, а ночью. На вопрос РБК, признана ли жена Сечина потерпевшей, представительница защиты журналиста ответила: «Видимо, да»

Изъяли всё: все флешки, все компьютеры. И даже не мои. Изъяли телефоны, которые мне не принадлежат. Изъяли документы.

Роман Анин
главред «Важных историй»

По словам одного из адвокатов Анина, следователей во время обыска в квартире журналиста «особо интересовали» его документы на английском языке, банковские карты и фотография с учёбы в США.

По информации стороны Анина, уголовное дело возбудили 20 сентября 2016 года и возобновили 24 марта 2021 года. Журналист и его издание отмечают, что дело связано с расследованием о яхте «Принцесса Ольга», опубликованном в «Новой газете» в 2016 году. В нём говорилось, что с «одной из самых роскошных яхт в мире» связан глава «Роснефти» Игорь Сечин.

#новости #медиа #цензура

20 20 комментариев
75
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aliftin

11

Для чего он хранил в своей квартире телефоны и флешки, которые ему не принадлежат.

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Мучительный чувак

aliftin
29

Друг дал фильмы перекачать

Ответить

alexferman

Мучительный
2

И подборку русских хитов '97

Ответить

Областной торшер

alexfer…
0

И касету "Матрица"

Ответить

Tural

Мучительный
0

массовая передача песен через ик порт

Ответить

Евгений Долгий

7

обыски ночью. ммм, гойда!

Ответить

Eugen T

Евгений
0

Нормальное время для кражи гаджетов у свидетеля

Ответить

Евгений Долгий

Eugen
1

Гаджеты — это так, вишенки. Дань традиции. 
Славные диды этих вертухаев так же не брезговали радиоприемничками, зажигалками, золотишком фамильным, ну и чем там еще, патефонами.
На сувениры, т. с.

Ответить

Mr. European

Евгений
0

И увезли на грузовике с надписью ХЛЕБ

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Alex Sharp

3

Обыск у свидетеля ммм да ещё и ночью. Недолго жить осталось парню.

Ответить

Photuum

2

На случай обыска надо кучу всякой херни держать. Пусть описывают и изымают трое суток

Ответить

Областной торшер

–18

мало ему будет

Ответить

Областной торшер

Областной
–22

Роман Анин подтвердил, что дело основано на его старом расследовании о яхте, связываемой с Сечиным.

Как он подтвердил? Где доказательства? Пока это только его притянутые за уши догадки.

Ответить

Сергей Звезда

Областной
15

Ну очевидно, что адвокат с постановлением об обыске ознакомился

Ответить

Горячий чувак

Областной
2

@Кто это блядь

Ответить

Кто это

Горячий
4

«Блин, так не смешно же» еще известен как: «московский школьник», «грязь из-под ногтей», «legodetalka», «Жёлтый Березовый Лист», «хороший человек», «Степан Андрiйович Бандера», «NATO Liberator Soldier», «бревно без задач», «Саша», «листочек», «Столярный верстачок BOSCH»

***
Ты в курсе, что ты сегодня великолепен?

Ответить

Горячий чувак

Кто
6

Я всегда великолепен, спасибо.

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Dmitry Teplyakov

1

«особо интересовали» его документы на английском языке

Надеюсь он у себя не хранил инструкцию к изъятой технике

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Василий Дробовский

0

Вот казалось бы, жили себе бы "Важные Истории", рассказывали бы про инопланетян и удобство карты Тинькофф.
Ужас.

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Глубокий цветок

0

«Изъяли всё: компьютеры и телефоны»: главреда «Tjournal» допросили ночью после обыска

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