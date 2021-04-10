«Изъяли всё: компьютеры и телефоны»: главреда «Важных историй» допросили ночью после обыска Статьи редакции
Роман Анин подтвердил, что дело основано на его старом расследовании о яхте, связываемой с Сечиным.
Следственный комитет допросил главреда издания «Важные истории» Романа Анина в качестве свидетеля после обыска в его квартире. Журналиста отпустили в ночь на субботу, рассказал он сам.
Главред «Важных историй» отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции. Его вызвали на повторный допрос в понедельник, 12 апреля.
Анин отметил противоречие в том, что ему вменяется нарушение «неприкосновенности частной жизни», хотя он построил материал о «яхте Сечина» на публичных фотографиях из инстаграма. Один из адвокатов журналиста подчеркнул, что не увидел оснований проводить допрос не днём, а ночью. На вопрос РБК, признана ли жена Сечина потерпевшей, представительница защиты журналиста ответила: «Видимо, да»
По словам одного из адвокатов Анина, следователей во время обыска в квартире журналиста «особо интересовали» его документы на английском языке, банковские карты и фотография с учёбы в США.
По информации стороны Анина, уголовное дело возбудили 20 сентября 2016 года и возобновили 24 марта 2021 года. Журналист и его издание отмечают, что дело связано с расследованием о яхте «Принцесса Ольга», опубликованном в «Новой газете» в 2016 году. В нём говорилось, что с «одной из самых роскошных яхт в мире» связан глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Для чего он хранил в своей квартире телефоны и флешки, которые ему не принадлежат.
Мучительный чувак
Друг дал фильмы перекачать
И подборку русских хитов '97
обыски ночью. ммм, гойда!
Гаджеты — это так, вишенки. Дань традиции.
Славные диды этих вертухаев так же не брезговали радиоприемничками, зажигалками, золотишком фамильным, ну и чем там еще, патефонами.
На сувениры, т. с.
На случай обыска надо кучу всякой херни держать. Пусть описывают и изымают трое суток
Областной торшер
Роман Анин подтвердил, что дело основано на его старом расследовании о яхте, связываемой с Сечиным.
Как он подтвердил? Где доказательства? Пока это только его притянутые за уши догадки.
«Блин, так не смешно же» еще известен как: «московский школьник», «грязь из-под ногтей», «legodetalka», «Жёлтый Березовый Лист», «хороший человек», «Степан Андрiйович Бандера», «NATO Liberator Soldier», «бревно без задач», «Саша», «листочек», «Столярный верстачок BOSCH»
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Ты в курсе, что ты сегодня великолепен?
«особо интересовали» его документы на английском языке
Надеюсь он у себя не хранил инструкцию к изъятой технике
Вот казалось бы, жили себе бы "Важные Истории", рассказывали бы про инопланетян и удобство карты Тинькофф.
Ужас.