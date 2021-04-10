Минобороны открыло раздел с архивными документами космонавтов. Есть зачётка и характеристика Гагарина Статьи редакции
«Дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив».
На сайте Минобороны появился раздел, приуроченный к 60-летию первого полёта человека в космос. В нём можно найти исторические документы, например, личные дела Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов.
Зачётка Гагарина
Выпускная аттестация Гагарина
К документам по случаю выпуска Гагарина из Чкаловского военного авиационного училища прикреплён отзыв его руководства. Среди прочего уделено внимание идеологической составляющей: «Политически развит хорошо. В общественной жизни части мало активен», [как предлагает улучшать подготовку офицеров в училище] «Прививать любовь к политической литературе, воспитывать к них потребность к постоянному политическому самообразованию и умению выступать на комсомольских собраниях».
Полётное задание на первый космический старт
Удостоверение Гагарина
«Дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив»
...истинный ариец
Раскрыли архив в 60-ти-десяти летие полёта в космос, показали каким должен быть настоящий мужчина. Жаль только, что уже 60 лет прошло, а нам и нечем больше гордиться, кроме как успехам ныне мёртвого.
Мужской бас
Зачем открывать, когда можно закрыть?
До 24 года должны, но не все
Расследование гибели не открыли?
Там вроде кто-то был виноват, но он засекречен.
А что там было?
Нормальная характеристика. Почему раньше не открыли?
Резиновый Илья
Потому что вахтёр в крови. Не пущать, не открывать, не положено.
А что были другие характеристики в то время, и для таких должностей?)
Забывают об этом упоминуть просто.
Все как на подбор : "Морально устойчивые, в общении с товарищами сдержан. Готов выполнить поставленные задачи". Других не держали
А где архивы, которым больше лет? Или подождут, пока чернила испарятся и бумага сотрётся в труху?
Многие архивы не только не откроют, а уничтожат. И потом будут говорить что согласно архивам число репрессированных такое то
там в статье
По острию ходит)
Сталин?
статья 2018 года
А есть уже статья за очернение подвига советских космонавтов?
Если напишешь что основой для советских ракет был проект из недружественной в то время страны