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Новости
Сергей Звезда

Минобороны открыло раздел с архивными документами космонавтов. Есть зачётка и характеристика Гагарина Статьи редакции

«Дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив».

39 39 комментариев
4850 просмотров
Юрий Гагарин Минобороны

На сайте Минобороны появился раздел, приуроченный к 60-летию первого полёта человека в космос. В нём можно найти исторические документы, например, личные дела Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов.

Зачётка Гагарина

Выпускная аттестация Гагарина

К документам по случаю выпуска Гагарина из Чкаловского военного авиационного училища прикреплён отзыв его руководства. Среди прочего уделено внимание идеологической составляющей: «Политически развит хорошо. В общественной жизни части мало активен», [как предлагает улучшать подготовку офицеров в училище] «Прививать любовь к политической литературе, воспитывать к них потребность к постоянному политическому самообразованию и умению выступать на комсомольских собраниях».

Дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив, грамотен. Теоретически подготовлен отлично. Летать любит, летает смело и уверенно. Уставы Советской Армии знает хорошо и практически их выполняет.

краткая характеристика

Полётное задание на первый космический старт

Удостоверение Гагарина

#новости #минобороны #гагарин #космос

39 39 комментариев
50
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39 комментариев
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alexferman

44

«Дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив»

...истинный ариец

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alexferman

alexferman
8

А не, я сверхдержавы перепутал почему-то

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Chornyy Plastelin

32

Раскрыли архив в 60-ти-десяти летие полёта в космос, показали каким должен быть настоящий мужчина. Жаль только, что уже 60 лет прошло, а нам и нечем больше гордиться, кроме как успехам ныне мёртвого.

Ответить

Чуждый лолипоп

Chornyy
2

Как нечем? У нас же Путин такой замечательный!

Ответить

AZP

Чуждый
2

Владимир Путин молодец

Ответить

Психический глобус

17

Архивы второй мировой когда откроете?

Ответить

Мужской бас

Психический
30

Зачем открывать, когда можно закрыть? 

Ответить

Funny Kaplan

Мужской
7

Закрыть тех, кто их прочитал?

Ответить

Tural

Психический
2

не путайте разархив с экстрмизмом)

Ответить

Михаил Зеленин

Психический
0

До 24 года должны, но не все

Ответить

Жирный якорь

Михаил
3

Какой век?

Ответить

Дмитрий Олегович

Психический
1

Так открыты же? Историки работают. 

Ответить

Мелкий Мурод

Психический
0

Они открыты давно. Закрыты архивы НКВД.

Ответить

MangaloriANAL

Психический
0

Ждём 9 мая

Ответить

Ivan

7

Лучше бы рассекретили документы 2ой мировой

Ответить

Sergey Kirienko

3

Расследование гибели не открыли?

Ответить

цорiк

Sergey
0

А чо там открывать, если и так все ясно?

Ответить

Sergey Kirienko

цорiк
1

Там вроде кто-то был виноват, но он засекречен.

Ответить

Владимир Филатов

Sergey
0

Брежнев?

Ответить

Никита Борисова

цорiк
1

Рептилоиды, конечно.

Ответить

Владимир Филатов

Sergey
0

А что там было?

Ответить

цорiк

Владимир
1

Примерно как у Цоя, только не 41й Москвич, а Миг15

Ответить

Владимир Филатов

цорiк
0

Ну так что расследовать тогда?

Ответить

Дефицитный Сервелат

1

Нормальная характеристика. Почему раньше не открыли?

Ответить

Резиновый Илья

Дефицитный
3

Потому что вахтёр в крови. Не пущать, не открывать, не положено. 

Ответить

Bkmz Иванов

Дефицитный
0

А что были другие характеристики в то время, и для таких должностей?) 
Забывают об этом упоминуть просто.
 Все как на подбор : "Морально устойчивые, в общении с товарищами сдержан. Готов выполнить поставленные задачи". Других не держали

Ответить

Глубокий цветок

1

Все равно это переписанная нквд биография. В реальности он просто запасной человек. Которому повезно полететь. 

Ответить

Владимир Филатов

1

А где архивы, которым больше лет? Или подождут, пока чернила испарятся и бумага сотрётся в труху?

Ответить

Bkmz Иванов

Владимир
1

Многие архивы не только не откроют, а уничтожат. И потом будут говорить что согласно архивам число репрессированных такое то

«Коммерсантъ» узнал об уничтожении архивных…
Уничтожаются, в частности, учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Это…
www.rbc.ru
Ответить

Владимир Филатов

Bkmz
1

там в статье

Ответить

Bkmz Иванов

Владимир
0

По острию ходит)

Ответить

Владимир Филатов

Bkmz
0

Сталин?

Ответить

Bkmz Иванов

Владимир
1

Отходил своё

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

Другой

Ответить

Владимир Филатов

Bkmz
0

статья 2018 года

Ответить

Bkmz Иванов

Владимир
1

Для уважаемых людей нет срока давности

Ответить

Andrew Kook

1

А есть уже статья за очернение подвига советских космонавтов?

Ответить

Bkmz Иванов

Andrew
1

Если напишешь что основой для советских ракет был проект из недружественной в то время страны

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Andrew Kook

0

Защищаю обороноспособность страны в  EVE ONLINE!

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