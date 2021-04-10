РПЦ регламентирует «изгнание бесов» Статьи редакции
«Правила» экзорцизма пока доделывают и ещё не публикуют.
Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила проект регламента экзорцизма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комиссии и представителя московского патриархата, митрополита Волоколамского Илариона.
По его словам, сейчас документ находится в комиссии Межсоборного присутствия — совещательного органа московского патриархата. Затем проект поступит в редакционную группу, после чего уже, скорее всего, его обнародуют для внесения изменений и правок. «До его публикации я не могу разглашать его содержание», — отметил митрополит.
РПЦ уже неоднократно обращалась к верующим с просьбой не заниматься самостоятельным «изгнанием бесов». Например, в ноябре 2020 года глава отдела по взаимоотношениям церкви со СМИ Владимир Легойда прокомментировал видео из Волгоградской области, где родители попытались изгнать дьявола из 10-летнего сына. «Самостоятельно выносить суждение о том, что человек, а в особенности ребёнок, одержим злым духом, а тем более самочинно пытаться изгнать из него бесов — опасно и вредно», — отметил тогда Легойда.
Церковь признаёт, что в традиции древней церкви существовала практика изгнания бесов, но подчеркивает, что процедуру должен проводить опытный священник в особых случаях и по благословению правящего архиерея. Такие сеансы, как индивидуальные, так и коллективные, популярны в России и сегодня.
Штош, смари, как могу.
Если серьёзно, не совсем ясно, что там можно доделывать и регламентировать, если всё уже придумано и работает:
Записаться на процедуру можно будет на Госуслугах
Сначала к участковому врачу за направлением
Через 10 лет может увидим в УК РФ такую меру наказания как "принудительное изгнание бесов"
Скорее "несвоевременное изгнание беса", когда осуждён будет родственник умершего, потому что не обратился вовремя в РПЦ
Осталось регламентировать гомеопатию и бесконтактный бой. Так соберем сет из несуществующих вещей.
Какая производительность изгнания? Воспроизводится ли эффект в в индийских и китайских лабораториях?
Побуду адвокатом дья… в смысле РПЦ. Если РПЦ просто запретит сей обряд, то ёбнутые на всю башку родители всё равно ведь не успокоятся, а будут "изгонять бесовщину" своими силами, собственно, как с тем 10-летним мальчиком. Уж лучше "регламентировать", чтобы веруны шли к авторитетному для них священнику, который проведёт безопасный обряд-плацебо.
Если мракобесие нельзя прекратить, его нужно организовать и возглавить
Представляю какие будут комментарии...
Парад воинствующих атеистов объявляется открытым!
Не читал.
Богу грустно любить тебя
О, черти подтянулись с минусами) Не стесняйтесь педики)) Эффект обезьяничества на Тэжэ, ведь вы от них произошли?
Во сне являлись поэтессы
Не прикрывая естества -
Всю ночь смущали меня бесы
Под светлый праздник Рождества
Я знаю способ)))) любителем сала нужно втыкать в него гвозди, остальным по аналогии))))