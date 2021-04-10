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Новости
Сергей Звезда

РПЦ регламентирует «изгнание бесов» Статьи редакции

«Правила» экзорцизма пока доделывают и ещё не публикуют.

Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила проект регламента экзорцизма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комиссии и представителя московского патриархата, митрополита Волоколамского Илариона.

По его словам, сейчас документ находится в комиссии Межсоборного присутствия — совещательного органа московского патриархата. Затем проект поступит в редакционную группу, после чего уже, скорее всего, его обнародуют для внесения изменений и правок. «До его публикации я не могу разглашать его содержание», — отметил митрополит.

Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по её унификации и регламентации.

митрополит Волоколамский Иларион
представитель РПЦ

РПЦ уже неоднократно обращалась к верующим с просьбой не заниматься самостоятельным «изгнанием бесов». Например, в ноябре 2020 года глава отдела по взаимоотношениям церкви со СМИ Владимир Легойда прокомментировал видео из Волгоградской области, где родители попытались изгнать дьявола из 10-летнего сына. «Самостоятельно выносить суждение о том, что человек, а в особенности ребёнок, одержим злым духом, а тем более самочинно пытаться изгнать из него бесов — опасно и вредно», — отметил тогда Легойда.

Церковь признаёт, что в традиции древней церкви существовала практика изгнания бесов, но подчеркивает, что процедуру должен проводить опытный священник в особых случаях и по благословению правящего архиерея. Такие сеансы, как индивидуальные, так и коллективные, популярны в России и сегодня.

#новости #религия #рпц

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49 комментариев
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Ваня Погост

28

Штош, смари, как могу.

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Ваня Погост

Ваня
17

Если серьёзно, не совсем ясно, что там можно доделывать и регламентировать, если всё уже придумано и работает:

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ваня
5

что там можно регламентировать

Прайс

Ответить

Bich

Ваня
1

Не могут с ценником определиться, спорят какая пенсия у среднестатистической бабки - 9 тыщ или 10

Ответить

Руслан Астратов

Ваня
2

*Когда играет одна из песен Prodigy

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Ваня
1

Бля обожаю эту гифку

Ответить

Ху Эмай

16

Записаться на процедуру можно будет на Госуслугах

Ответить

Trash Pinguin

Ху
4

Сначала к участковому врачу за направлением

Ответить

Sergey Michko

Trash
2

через mos.ru

Ответить

Некоторые Влад

16

Шел 2021.

Ответить

Никита Борисова

Некоторые
0

2021 век

Ответить

Бледный цветок

13
Ответить

Сергей Звезда

Бледный
7

давай признаем, этот ролик был максимально очевиден 

Ответить

Ростислав Алабужев

Сергей
8

Классика есть классика

Ответить

Ху Эмай

Сергей
5

давай признаем, что максимально очевидные комментарии собирают больше всего лайков

Ответить

Аналогичный пёс_анон

8

это ведь можно будет под предлогом экзорцизма легально убивать людей. Глубинный народ ведь поверит в бесов.

Ответить

Very Big Suka

Аналогичный
7

Через 10 лет может увидим в УК РФ такую меру наказания как "принудительное изгнание бесов"

Ответить

Sergejs Fedotovs

Very
0

Скорее "несвоевременное изгнание беса", когда осуждён будет родственник умершего, потому что не обратился вовремя в РПЦ

Ответить

Уникальный месяц

9

До его публикации я не могу разглашать его содержание

Шоб бесы окаянные антидот не придумали

Ответить

Уникальный месяц

6

процедуру должен проводить опытный священник

Есть уже, вызывайте

Ответить

Рыжий

Уникальный
6

В нашей современности команда такая 

Ответить

Алексей Иванов

6
Ответить

некипишуй

4

проект регламента экзорцизма

Ответить

Павло Сизов

4

Осталось регламентировать гомеопатию и бесконтактный бой. Так соберем сет из несуществующих вещей.

Ответить

Украденная жизнь

3

Какая производительность изгнания? Воспроизводится ли эффект в в индийских и китайских лабораториях?

Ответить

Рыжий

Украденная
2

Эффективность православного изгнания будет 99%

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

2

Побуду адвокатом дья… в смысле РПЦ. Если РПЦ просто запретит сей обряд, то ёбнутые на всю башку родители всё равно ведь не успокоятся, а будут "изгонять бесовщину" своими силами, собственно, как с тем 10-летним мальчиком. Уж лучше "регламентировать", чтобы веруны шли к авторитетному для них священнику, который проведёт безопасный обряд-плацебо.

Если мракобесие нельзя прекратить, его нужно организовать и возглавить

Ответить

Всевозможный цветок

Arturas
0

Нельзя никак узаконивать ложь.
Нужно говорить людям, что никакие бесы в них не живут.

Ответить

Vasiliev

Arturas
0

Как ни крути, выходит: Религия яд, береги ребят

Ответить

1 Ev

2

ХАХАХАХА.  у меня все. 

Ответить

Майка Ника

2
Ответить

Bkmz Иванов

–9

Представляю какие будут комментарии...
Парад воинствующих атеистов объявляется открытым! 

Ответить

Рыжий

Bkmz
6

Разве может быть другая реакция? Ведь они не запрещают эту процедуру, а регламентируют

Ответить

Bkmz Иванов

Рыжий
0

Не читал.

Ответить

Рыжий

Bkmz
1

И не осуждаешь

Ответить

Bkmz Иванов

Рыжий
0

Простил. Нет божества без убожества

Ответить

Рыжий

Bkmz
1

Но не забыл

Ответить

Vasiliev

Bkmz
0

Будто что-то плохое

Ответить

Bkmz Иванов

Vasiliev
0

Богу грустно любить тебя

Ответить

Vasiliev

Bkmz
0

Почему Богу не грустно смотреть на мракобесных фанатиков?

Ответить

Bkmz Иванов

Vasiliev
0

На всех грустно

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
–6

О, черти подтянулись с минусами) Не стесняйтесь педики)) Эффект обезьяничества на Тэжэ, ведь вы от них произошли?

Ответить

Photuum

1

Давно пора!

Ответить

Анальное Сало

0

https://www.youtube.com/watch?v=HcfHBgUTn7I

Ответить

Саша

0

Во сне являлись поэтессы
Не прикрывая естества -
Всю ночь смущали меня бесы
Под светлый праздник Рождества

Ответить

Andrew Sychev

0

Методичка по изгнанию бесов

Ответить

Николай Боча

0

Я знаю способ)))) любителем сала нужно втыкать в него гвозди, остальным по аналогии))))

Ответить

Игорь

0

Шел 21 век. 

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Даша, кажется мы потеряли след

0

Будут гейство изгонять из пацанов

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