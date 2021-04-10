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Новости
Сергей Звезда

Жителя Техаса арестовали за намерение «уничтожить интернет»: ему вменяют попытку взорвать дата-центр Amazon Статьи редакции

Если мужчину признают виновным, то ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.

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3808 просмотров
Часть дата-комплекса в Вирджинии CBS News

В США взяли под стражу 28-летнего жителя штата Техас Сета Аарона Пендли (Seth Aaron Pendley), которого подозревают в намерении подорвать дата-комплекс Amazon Web Services в штате Вирджиния. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции.

Пендли задержали после того, как он попытался приобрести у агента ФБР под прикрытием взрывчатку C-4. Власти считают, что мужчина намеревался использовать вещество для атаки на AWS.

Дата-центр возле города Эшберн, Вирджиния, известен в СМИ и соцсетях под неофициальным названием «The Cloud» («Облако»). Он насчитывает 70 огромных зданий. По словам местных властей, через этот центр ежедневно проходит до 70% от всего интернет-трафика.

По соображениям безопасности названия конкретных клиентов не раскрываются, но CBS News отмечает, что в подобных центрах базируются все крупные компании — от Facebook и Twitter до Netflix и The New York Times.

Расследование началось в начале января 2021 года, когда некий «обеспокоенный гражданин» пожаловался в ФБР на посты Пендли, опубликованные на форуме MyMilitia.com. Авторы называют себя «американской патриотической соцсетью», выступают за хранение и ношение огнестрельного оружия и указывают на главной странице, что «всё, что вы слышали о форуме из медиа, скорее всего, неправда».

Согласно релизу, пользователь форума с никнеймом Дионис писал, что планирует «провести небольшой эксперимент», который может быть «опасным» и «создать много шума». На вопрос другого пользователя о желаемом результате Дионис ответил «смерть».

Как указывает The Hill, пользователю среди прочего приписывают такое сообщение: «Я не какой-то тупица-смертник, но даже если за мной будет немного соратников-патриотов, я с радостью умру молодым. Я буду знать, что не позволил злу продолжать действовать в этом мире и несправедливо обращаться с моими соотечественниками».

Главная страница MyMilitia

По версии ФБР, бюро получило от анонимного источника адрес электронной почты «Диониса» и выяснило, что он зарегистрирован на Пендли. Его нашли в фейсбуке и увидели, что он рассказывал об участии в штурме Капитолия 6 января. В личных сообщениях мужчина писал, что привёз из дома винтовку и оставил в машине, во время беспорядков контактировал с полицией, но в здание не проникал.

В конце января Пендли начал использовать мессенджер Signal «для связи с другим анонимным источником». Этот собеседник рассказал ФБР, что мужчина якобы заявил ему о планах использовать C-4 для подрыва центра обработки данных, чтобы «убить около 70% интернета».

31 марта источник ФБР познакомил Пендли с «поставщиком взрывчатых веществ», который на самом деле был агентом бюро. В разговорах с ним (власти утверждают, что они записаны) мужчина рассказал, что, по его мнению, дата-центр предоставляет услуги в том числе ФБР, ЦРУ и другим федеральным ведомствам и агентствам. «Он сказал, что надеется свергнуть олигархию, находящуюся у власти в США», — говорится в релизе.

8 апреля Пендли встретился с агентом ФБР, чтобы забрать то, что считал C4 — на самом деле это был муляж. После того, как «поставщик» показал мужчине, как использовать устройство, тот взял его и положил в машину. В этот момент его арестовали.

#новости #происшествия #сша

25 25 комментариев
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Bulat Akhmetshin

34
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Bulat
–2

пенса за блэк

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Жизненный бокал

26

А в России есть целая служба с намерением "уничтожить интернет".

Ответить

Честный микроскоп

Жизненный
11

Эта служба называется совет безопасности

Ответить

KSA

Честный
3

Совет вам да любовь!

Ответить

Ваша Закладко

KSA
1

страна советчиков

Ответить

умный человек

14
Ответить

Способ Удержания Бобра

9
Ответить

Максим Шпилёв

Способ
3
Ответить

sahk.com

Максим
0

Охуенный сериал, жаль закрыли так быстро

Ответить

Photuum

8

Такой комплекс зданий взорвать нереально. Нужно несколько тонн взрывчатки. 

Ответить

Областной алмаз

Photuum
4

ты забыл приставку кило

Ответить

Зенитный микрофон

9

Он просто ценники увидел у aws. Особенно за трафик.

Ответить

Ваша Закладко

Зенитный
0

хотел инстансов поднять прост, а там...

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Vandgory

8

Ох уж эти реднеки

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Ваня Погост

2

намерение «уничтожить интернет»

Я буду знать, что я не позволил злу продолжать действовать в этом мире

Я не тупица-смертник

И в чём он не прав?

Ответить

KSA

Ваня
2

Не был бы тупицей, смог бы не спалиться
Марвин Джон Химейер не был тупицей и поэтому не спалился

Ответить

Вова А.

1

Давно пора

Ответить

Подобный алмаз

1

убить около 70% интернета

хуя он дерсский тип

Ответить

Иван Иванович

1

Когда заебался деплоить

Ответить

Andre Macareno

0

а посмотрел бы чумного доктора – знал бы, что сервера взрывов и огня не боятся

Ответить

Василий Дробовский

0

У него было чем взрывать ДЦ Amazon ? 

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Danil Oputin

0

Привет, друг.

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Зеленый жар

0

Жаль что попался, вот это событие бы было

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Аналогичный пистолет

0

о, я смотрю там фбр тоже палочками занимается.
продаёт с4 чтобы потом арестовать , удобно

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