Если мужчину признают виновным, то ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.

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Часть дата-комплекса в Вирджинии CBS News

В США взяли под стражу 28-летнего жителя штата Техас Сета Аарона Пендли (Seth Aaron Pendley), которого подозревают в намерении подорвать дата-комплекс Amazon Web Services в штате Вирджиния. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции.

Пендли задержали после того, как он попытался приобрести у агента ФБР под прикрытием взрывчатку C-4. Власти считают, что мужчина намеревался использовать вещество для атаки на AWS.

Дата-центр возле города Эшберн, Вирджиния, известен в СМИ и соцсетях под неофициальным названием «The Cloud» («Облако»). Он насчитывает 70 огромных зданий. По словам местных властей, через этот центр ежедневно проходит до 70% от всего интернет-трафика. По соображениям безопасности названия конкретных клиентов не раскрываются, но CBS News отмечает, что в подобных центрах базируются все крупные компании — от Facebook и Twitter до Netflix и The New York Times.

Расследование началось в начале января 2021 года, когда некий «обеспокоенный гражданин» пожаловался в ФБР на посты Пендли, опубликованные на форуме MyMilitia.com. Авторы называют себя «американской патриотической соцсетью», выступают за хранение и ношение огнестрельного оружия и указывают на главной странице, что «всё, что вы слышали о форуме из медиа, скорее всего, неправда».

Согласно релизу, пользователь форума с никнеймом Дионис писал, что планирует «провести небольшой эксперимент», который может быть «опасным» и «создать много шума». На вопрос другого пользователя о желаемом результате Дионис ответил «смерть».

Как указывает The Hill, пользователю среди прочего приписывают такое сообщение: «Я не какой-то тупица-смертник, но даже если за мной будет немного соратников-патриотов, я с радостью умру молодым. Я буду знать, что не позволил злу продолжать действовать в этом мире и несправедливо обращаться с моими соотечественниками».

Главная страница MyMilitia

По версии ФБР, бюро получило от анонимного источника адрес электронной почты «Диониса» и выяснило, что он зарегистрирован на Пендли. Его нашли в фейсбуке и увидели, что он рассказывал об участии в штурме Капитолия 6 января. В личных сообщениях мужчина писал, что привёз из дома винтовку и оставил в машине, во время беспорядков контактировал с полицией, но в здание не проникал.

В конце января Пендли начал использовать мессенджер Signal «для связи с другим анонимным источником». Этот собеседник рассказал ФБР, что мужчина якобы заявил ему о планах использовать C-4 для подрыва центра обработки данных, чтобы «убить около 70% интернета».

31 марта источник ФБР познакомил Пендли с «поставщиком взрывчатых веществ», который на самом деле был агентом бюро. В разговорах с ним (власти утверждают, что они записаны) мужчина рассказал, что, по его мнению, дата-центр предоставляет услуги в том числе ФБР, ЦРУ и другим федеральным ведомствам и агентствам. «Он сказал, что надеется свергнуть олигархию, находящуюся у власти в США», — говорится в релизе.