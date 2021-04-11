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Новости
Сергей Звезда

NYT: Россия — лидер по избыточной смертности во время пандемии среди США и 14 стран Европы Статьи редакции

Это показал анализ статистики официальных ведомств нескольких государств.

  • The New York Times провела анализ официальных данных во время пандемии коронавируса, охватив США и 14 европейских стран. К избыточной смертности относятся случаи смерти как от Covid-19, так и от других причин. Данные по России учитываются с апреля по декабрь 2020 года и с середины марта по декабрь 2020 года для остальных государств;
  • В исследовании говорится, что в России избыточная смертность возросла на 28% выше нормы — это 362 302 человека за указанный период. По официальным данным, с апреля по декабрь 2020 года от коронавируса в РФ умерли 57 002 человека;
  • За Россией в рейтинге NYT следуют Испания (+23%), Италия (+19%), Великобритания (+17%) и США (+17%). Последней среди изучаемых стран оказалась Германия (+3%);
  • Лидером по избыточной смертности в реальном выражении стали США, подсчитала NYT. В Штатах умерли на 385,1 тысячи человек больше среднего показателя. При этом население США почти в два раза больше, чем в России (328 млн против 144 млн).

#новости #исследования #covid19

8552 просмотров
94 94 комментария
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94 комментария
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Cерьёзный Валера

135

С другой стороны Россия лидер по экспорту душ в рай.

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Ху Эмай

Cерьёзный
35

Так в рай вообще только россияние попадают.

Ответить

Мразь

Ху
27

Только русские

Ответить

ouxen

Мразь
16

друг друга не обманывают

Ответить

Жы Dogolonoga

Мразь
1

И мормоны

Ответить

DrinK Smoke

Cерьёзный
14

Напомнило 

Ответить

Сергей Попов

Cерьёзный
9

Отрицательный рост населения не иначе

Ответить

Sergejs Fedotovs

Сергей
0

Ничего, ещё материнский капитал увеличить и пойдёт вверх

Ответить

Мразь

Cерьёзный
6

Очередная победа

Ответить

Eugen T

Мразь
1

Прорыв

Ответить

Mykola Petiukh

Cерьёзный
3

С этим и без коронавируса справлялись

Ответить

Иван Николаев

Cерьёзный
1

И по отрицательному росту выживших от коронавируса

Ответить

Asmo Deusss

Cерьёзный
1

А все остальные просто сдохнут

Ответить

Мразь

37

Это из-за того, что до пандемии люди в России вообще не умирали

Ответить

Kat Z

–78

Угу, а NYT лидер по отправке иракских душ в рай из-за бесполезный войн, их это чет не волнует как-то 

Ответить

🐙

Kat
91

NYT лидер по отправке иракских душ в рай из-за бесполезный войн,

The New York Times? Газета?

Ответить

Мразь

🐙
66

Ты что, не слышала о знаменитых газетных войсках?

Ответить

Никита Борисова

🐙
5

Слова ранят.

Ответить

Мразь

Kat
53

Да что, блять, за реакция то такая
- Ребят, у вас пиздец
- А вот у пендосов!!!

Ответить

Николай Иванов

Мразь
6

Иракских ребятишек жалко

Ответить

Мразь

Николай
10

Жалко. Так же как и афганских, сирийских, украинских и многих других

Ответить

Kat Z

Мразь
–15

Ребят, если в Америке все так отлично, где люди дохнут пачками потому что не могут получить медицину во время пандемии из-за отсутствия страховки из-за того что их уволили из-за этой же самой пандемии, чья помоешная газета пишущая пропаганду разжигающую войны десятилетиями, ищет врага в других странах чтобы население не линчевала элитки, и отвлекалась на злую Россию.
 Если для вас это моральный авторитет, удачи. 

Ответить

Мразь

Kat
5

Ты можешь опровергнуть данные из статьи NYT?

Ответить

Kat Z

Мразь
–9

Но да да  Путин плохой, а немецкие полицеские топчущие бастующих против локдаунов, убивающих средний класс, хорошие, конечно. 

Ответить

Мразь

Kat
8

Ну вот опять. На западе линчуют людей

Ответить

Kat Z

Мразь
–7

Ну не знаю, скажи тогда почему это нормально уничтожить средний класс локдаунами. Дизайн наверное такой, бедные люди удобней? 

Ответить

Мразь

Kat
4

Убили? Или все таки финансовая помощь адекватная была?
Лучше конечно от ковида пускай передохнут, согласен

Ответить

Andreas

Мразь
2

Получил осенью 2020 экстра штуку, всё путём здесь

Ответить

Мразь

Andreas
0

Ну вот человек утверждает, что у вас жопа

Ответить

Andreas

Мразь
0

Плохо думал, куда идти работать. Возможно не пережил 90-е в России, расслабился)

Ответить

Kat Z

Мразь
–3

Не знаю, от ковида с среднем шансом помереть в 0.01% почему все не сдохли, а мелкий бизнес сдох быстрее почему-то... интересно почему 

Ответить

Мразь

Kat
1

Откуда цифра 0.01%? Как много малого бизнеса умерло конкретно в Германии?

Ответить

Andreas

Мразь
0

https://de.statista.com/themen/6058/auswirkungen-des-coronavirus-auf-die-wirtschaft/

Themenseite: Auswirkungen des Coronavirus auf…
Alle Statistiken und Zahlen zum Thema Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft jetzt bei…
de.statista.com
Ответить

Мразь

Andreas
0

Не шарю в немецком. Что там?

Ответить

Andreas

Мразь
0

ИЧПэшники конечно присели на жопу, но вообще индустрия не заглохла

https://service.destatis.de/DE/vgr_dashboard/bip_vj.html

Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in…
Das Dashboard zu den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zeigt interaktiv die Entwicklung des…
service.destatis.de
Ответить

Andreas

Kat
0

Что за средний класс? Владельцы кафушек, ресторанов, дискачей, и ёбнутых бутиков с модными тряпочками- вся эта вот шелуха- это весь "средний класс"?
Менты местами охуели здесь, с этим согласен

Ответить

Kat Z

Andreas
–1

Но да, люди которые работают это шелуха, срать на то что они раньше работали и платили налоги, а теперь детей едва прокормить могут. Вот так вот и выглядит заботливое западное государство, не вровень злой авторитарной Рашке 

Ответить

Kat Z

Andreas
–3

Безработные люди на пособии это так хорошо, не так ли. А ещё классно когда ты вкладываешься годами в бизнес, а потом он подыхает под рукой гос-вообще из-за чуть более заразной простуды. Отлично просто, вот для чего надо бежать из России, чтобы сидеть на пособии по вине гос-ва которого кормишь налогами 

Ответить

Kat Z

Мразь
–5

Такая же смертность как в 2010, при всем при том, что смертность в прошлый четыре года была ниже обычной. 
Статья сравнивает с прошлым годом, никто не сравнивает смертность только с одним годом, тренд смотрят сравнивая с предыдущими годами. Открою секрет но в 2020 люди умирали не только от короны

Ответить

Мразь

Kat
0

1. Где в статье указано, что данные брались только за один год?
2. Statista.com давно стала официальным источником

Ответить

Kat Z

Мразь
–2

В оригинале, который тут прекрасно опустили 
Не знаю когда NYT стала официальным источником.... Когда помоешные корпорации стали платить там за пропаганду?

Ответить

Мразь

Kat
5

У тебя с английским не очень. Под Last Year имелся ввиду 2020. А ещё если со зрением. Синенькое выделение видишь? Это называется ссылка

Ответить

Kat Z

Мразь
–4

Причём здесь это вообще, я сказала ранее что никто не смотрит тренд смертности сравнивая с одним годом. В оригинале сравнили только тренд сравнивая с одним годом... какой бред 

Ответить

Мразь

Kat
5

При том, что никто за один год не сравнивал. Это только твое утверждение, которое основано на плохом знании английского

Ответить

Kat Z

Мразь
–1

Как скажешь, читайте пропагандистические помойки дальше :) 

Ответить

Мразь

Kat
2

Дзен в другой вкладке

Ответить

Kat Z

Мразь
–1

Не читаю, спасибо 
Пропаганда любой лицемерной стороны меня не интересует, спасибо

Ответить

Ksenia Kovalova

Kat
1

В Америке вообще-то тебе окажут мед.помощь вначале, а потом страховку спросят/пришлют нереальные счета если нет страховки. В отличии от Росиии/Украины- где если нет бабок-помирай

Ответить

Dmitri

Ksenia
0

Давно за ОМС стали брать деньги?

Ответить

Светский шар

Dmitri
0

Давно по ОМС оказывают реальную помощь вместо создания иллюзии?
И ты налоги платишь, нет ничего бесплатного.

Ответить

Вячеслав Андреев

Мразь
3

Вотэбаутизм как последняя линия обороны :)

Ответить

Sloowbruh

Мразь
2

Как будто кто то *мешает* быть лучше пиндосов. Раз пиндосов линчуют, значит и нам можно быть не лучше.

Ответить

Kat Z

Sloowbr…
–2

Кто вас лично линчует? Скажи тогда чтобы ты сделал? Посадил всех в локдаун? А кормил бы людей ты сам лично? Или устроил бы прирост смертности через голод?

Ответить

Vitalii Nechaev

Kat
5

Если сравнивать погибших в Иракской войне и добавочную смертность во время пандемии коронавируса, то в РФ всё равно погибло больше, причём своих граждан. А в Ираке суммарно потери военных и потери гражданского населения ниже.

Ответить

Artem Kondratev

Kat
0

из-за бесполезный войн

Зато у нас войны обогащенные витаминами блять. Охуительно полезные.

Ответить

Саша

16

NYT: Россия — лидер  среди США и 14 стран Европы.
Деталями можно пренебречь.

Ответить

Dmitri

Саша
10

Попробуй отправить резюме в RT. У твоего подхода есть хорошие шансы.

Ответить

Саша

Dmitri
9

Я подозрителен , не скрою
И сердцем чувствую обман
Когда за Русь стоят горою
Кеосаян и Симоньян.

Ответить

Leonid Celevra

15

Попомните мои слова: в течение 3-4 лет после пандемии будут говорить о снижении смертности 

Ответить

Romula Daraa

Leonid
3

все слабые отмирают, поэтому будет снижение смертности в последующие годы
ща тока еще несколько сотен тысяч умрет от ковида и постковида

Ответить

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Leonid
1

мы все один раз победили ковид.
будет как с сирией 3-4 победы.

Ответить

Андрей Лузин

Leonid
0

А потом ещё пандемия?

Ответить

Алексей Михайлов

13

Показали этим америкосам, кто настоящий мировой лидер!

Ответить

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Алексей
0

мы голодаем, живем в говне, но он все равно президент.
если это не величие, то что?!

Ответить

Marhal_New _Arleana

12

сильному лидеру сильные числа

Ответить

Вячеслав Андреев

Marhal_New
0

Комплексные!

Ответить

Антон Пострунин

8

 При этом население США почти в два раза больше, чем в России (328 млн против 144 млн).

Может «более чем в два раза», а не «почти в два раза»?

Ответить

Стабильный бинокль

7

РАСИЯ
РАСИЯ
РАСИЯ

Ответить

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Стабильный
3

АБДЫЛДАЕВА
АБДЫЛДАЕВА
АБДЫЛДАЕВА

Родилась в 1924 году в крестьянской семье в селе Кара-Ой. С 1947 года трудилась пастухом, чабаном в колхозе имени Ленина Куланакского района. В 1956 году вырастила 113 ягнят от каждой сотни овцематок, в 1957 году — 121 ягнят от каждой сотни овцематок. В 1957 году сдала с каждой овцы в среднем по 3,6 килограмм шерсти. В 1958 году вырастила 126 ягнят от каждой сотни овцематок и сдала по 4,1 килограмм шерсти с каждой овцы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1958 года удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию проживала в родном селе, где скончалась в 1998 году.

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Рассылка
2

Рад, что в России еще помнят и чтят эту великую киргизку.

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Стабильный

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2

ну бля нормально же общались...

Ответить

Маринеску

7

Завалить трупами - традиционная русская стратегия, годится для любых ситуаций.

Ответить

Алексей Иванов

3

Если бы не россияне попали в рай, то умерли бы солдаты нато. Знатно победили ковид. Представьте, сколькими еще трупами нужно будет закидать новые штаммы, пиздец.

Ответить

Zhanna Sinelnik

2

Удивительно, что ещё не подтянулись ыгсперты тэжэ, которые рассказывают, что избыточная смертность - не показатель тяжести эпидемии в стране.

Ответить

Светский шар

Zhanna
1

Просто сегодня выходной.

Ответить

Asmo Deusss

2

Россия везде в лидерах! Это прорыв!

Ответить

Eugard

2

Блин ребята не болейте этой х-ней, четвертую неделю мучаюсь, это полный пздц...

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Ну хоть в чём-то лидеры

Ответить

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Большой
2

по смертности, которую можно было избежать - мы всегда в лидерах.
щас вот мьянма правда пробует догнать...но у них без шансов, даже если всю страну перестреляют.

Ответить

Верующий пистолет

1

Сколько налогов потрачено((

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Верующий
1

в основном старые умирают. для государства это профит, если учесть, что у нас пенсионный фонд банкрот

Ответить

Верующий пистолет

Рассылка
0

они же тратят свою пенсию в магазине..

Ответить

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Верующий
0

Так получают ее от государства.
Часть их денег идет магазину. Владелец вряд ли живет в России и покупает только отечественную продукцию.
Следовательно идет отток капитала.

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Верующий

Рассылка
1

ндс с товаров идёт государству
как и налог с прибыли магазина

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Верующий
0

ага, я и говорю, что пусть часть денег, но утекают.

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Nick Rosenberg

1
Ответить

Кирилл Вселенский

0

Зрада

Ответить

Madegghead

Кирилл
0

Перемога

Ответить

🐙

Madegghead
2

Боротьба триває

Ответить

Академический самолет

0

деды умирали

Ответить

Mark Black

0

Россия - лидер.

Ответить

Mark Black

0

Рос си я!

Ответить

Ден

0

Показали уверенный рост отрицательной динамики

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All Of-You

0

Почему почти в два раза больше, если оно даже больше, чем в два раза??

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