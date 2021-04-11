NYT: Россия — лидер по избыточной смертности во время пандемии среди США и 14 стран Европы Статьи редакции
Это показал анализ статистики официальных ведомств нескольких государств.
- The New York Times провела анализ официальных данных во время пандемии коронавируса, охватив США и 14 европейских стран. К избыточной смертности относятся случаи смерти как от Covid-19, так и от других причин. Данные по России учитываются с апреля по декабрь 2020 года и с середины марта по декабрь 2020 года для остальных государств;
- В исследовании говорится, что в России избыточная смертность возросла на 28% выше нормы — это 362 302 человека за указанный период. По официальным данным, с апреля по декабрь 2020 года от коронавируса в РФ умерли 57 002 человека;
- За Россией в рейтинге NYT следуют Испания (+23%), Италия (+19%), Великобритания (+17%) и США (+17%). Последней среди изучаемых стран оказалась Германия (+3%);
- Лидером по избыточной смертности в реальном выражении стали США, подсчитала NYT. В Штатах умерли на 385,1 тысячи человек больше среднего показателя. При этом население США почти в два раза больше, чем в России (328 млн против 144 млн).
С другой стороны Россия лидер по экспорту душ в рай.
Отрицательный рост населения не иначе
Угу, а NYT лидер по отправке иракских душ в рай из-за бесполезный войн, их это чет не волнует как-то
Иракских ребятишек жалко
Ребят, если в Америке все так отлично, где люди дохнут пачками потому что не могут получить медицину во время пандемии из-за отсутствия страховки из-за того что их уволили из-за этой же самой пандемии, чья помоешная газета пишущая пропаганду разжигающую войны десятилетиями, ищет врага в других странах чтобы население не линчевала элитки, и отвлекалась на злую Россию.
Если для вас это моральный авторитет, удачи.
ИЧПэшники конечно присели на жопу, но вообще индустрия не заглохла
Безработные люди на пособии это так хорошо, не так ли. А ещё классно когда ты вкладываешься годами в бизнес, а потом он подыхает под рукой гос-вообще из-за чуть более заразной простуды. Отлично просто, вот для чего надо бежать из России, чтобы сидеть на пособии по вине гос-ва которого кормишь налогами
Такая же смертность как в 2010, при всем при том, что смертность в прошлый четыре года была ниже обычной.
Статья сравнивает с прошлым годом, никто не сравнивает смертность только с одним годом, тренд смотрят сравнивая с предыдущими годами. Открою секрет но в 2020 люди умирали не только от короны
В Америке вообще-то тебе окажут мед.помощь вначале, а потом страховку спросят/пришлют нереальные счета если нет страховки. В отличии от Росиии/Украины- где если нет бабок-помирай
Если сравнивать погибших в Иракской войне и добавочную смертность во время пандемии коронавируса, то в РФ всё равно погибло больше, причём своих граждан. А в Ираке суммарно потери военных и потери гражданского населения ниже.
из-за бесполезный войн
Зато у нас войны обогащенные витаминами блять. Охуительно полезные.
NYT: Россия — лидер среди США и 14 стран Европы.
Деталями можно пренебречь.
Попомните мои слова: в течение 3-4 лет после пандемии будут говорить о снижении смертности
все слабые отмирают, поэтому будет снижение смертности в последующие годы
ща тока еще несколько сотен тысяч умрет от ковида и постковида
Показали этим америкосам, кто настоящий мировой лидер!
мы голодаем, живем в говне, но он все равно президент.
если это не величие, то что?!
сильному лидеру сильные числа
При этом население США почти в два раза больше, чем в России (328 млн против 144 млн).
Может «более чем в два раза», а не «почти в два раза»?
АБДЫЛДАЕВА
АБДЫЛДАЕВА
АБДЫЛДАЕВА
Родилась в 1924 году в крестьянской семье в селе Кара-Ой. С 1947 года трудилась пастухом, чабаном в колхозе имени Ленина Куланакского района. В 1956 году вырастила 113 ягнят от каждой сотни овцематок, в 1957 году — 121 ягнят от каждой сотни овцематок. В 1957 году сдала с каждой овцы в среднем по 3,6 килограмм шерсти. В 1958 году вырастила 126 ягнят от каждой сотни овцематок и сдала по 4,1 килограмм шерсти с каждой овцы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1958 года удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
После выхода на пенсию проживала в родном селе, где скончалась в 1998 году.
Рад, что в России еще помнят и чтят эту великую киргизку.
Если бы не россияне попали в рай, то умерли бы солдаты нато. Знатно победили ковид. Представьте, сколькими еще трупами нужно будет закидать новые штаммы, пиздец.
Удивительно, что ещё не подтянулись ыгсперты тэжэ, которые рассказывают, что избыточная смертность - не показатель тяжести эпидемии в стране.
Ну хоть в чём-то лидеры
по смертности, которую можно было избежать - мы всегда в лидерах.
щас вот мьянма правда пробует догнать...но у них без шансов, даже если всю страну перестреляют.
в основном старые умирают. для государства это профит, если учесть, что у нас пенсионный фонд банкрот
Верующий пистолет
они же тратят свою пенсию в магазине..
Так получают ее от государства.
Часть их денег идет магазину. Владелец вряд ли живет в России и покупает только отечественную продукцию.
Следовательно идет отток капитала.
Верующий
ндс с товаров идёт государству
как и налог с прибыли магазина
Зрада