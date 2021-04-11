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Новости
Сергей Исенеков

В Казани открыли студию танцев на пилоне для мусульманок Статьи редакции

К стриптизу школа не имеет никакого отношения, подчёркивает основательница.

63 63 комментария
6814 просмотров
Основательница школы танцев Лейсан Даулетова

Танцовщица Лейсан Даулетова создала студию из-за того, что не все направления танцев, которые есть в Казани, подходят для мусульманок, рассказала она в сюжете телеканала «Татарстан 24».

Группа набралась за считанные часы после открытия студии, а сам зал находится рядом с мечетью. В школе также действуют особые правила: снимать занятия на камеру и публиковать фотографии запрещено, все уроки проходят с плотно зашторенными окнами, а мужчинам вход запрещён. По словам Даулетовой, заниматься в школе может любая женщина, но именно на мусульманок делается основной упор.

Мы занимаемся спортом, в первую очередь, для своего здоровья, а не для всеобщего обозрения. Все начинается с себя. Некоторым девушкам не хватает раскрепощённости, но это не имеет отношения к стриптизу. Это изначально пошлое название. Мы занимаемся не стриптизом, а pole exot — это плавные движения с пилоном.

Лейсан Даулетова
основательница школы танцев

Председатель Союза мусульманских женщин России и Татарстана Наиля Зиганшина раскритиковала идею, сказав радиостанции «Говорит Москва», что последователям ислама нет необходимости заниматься танцами на шесте, а открывшаяся студия — это стриптиз-школа. «Обучать мусульманок ещё каким-то искусствам, называя это спортом, нет необходимости», — отметила Зиганшина.

Сюжет телеканала «Татарстан 24»

#религия #новости

63 63 комментария
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63 комментария
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Конечный Абдужаббор

46

Необходимость отсутствует.
Если для чего-то отсутствует необходимость, то нужды в этом нет.
Если в этом нет нужды, то в этом отсутствует необходимость.

Глубокие мысли религиозных людей.

Ответить

некипишуй

Конечный
1

то ж блять рекурсия

Ответить

Немой Кирилл

Конечный
0

А это где вы такое нашли?

Ответить

Рыжий

20

Лол, ожидаем очередной бугурт исламистов и отрезанные головы? 

Ответить

Andre Macareno

12

А что думает Рамзан дон?

Ответить

Стабильный бинокль

Andre
22

его мнение нахуй никому не нужно

Ответить

Andre Macareno

Стабильный
7

Извинись

Ответить

Дмитрий Алексеенков

Andre
9

Эрамзамдон.. эрамзан-дон-дон-дон

Ответить

Весёлый Хамелеон

Andre
8

Это Татарстан, а не Чечня все же. Куда более свободные нравы

Ответить

dead

Весёлый
1

Тогда пусть снимают паранджу или что там у них

Ответить

Почтовый

dead
4

Не столь частое зрелище на улицах Казани.

Ответить

dead

Почтовый
0

Это понятно, я про первое фото

Ответить

New

Andre
1

Очевидно же.
Он думает как удалить последний ролик с ютуб канала porker.media.
Или как вообще заблокировать их канал.

Злой щас по любому

Ответить

Закомплексованная Душа

New
2

proekt?

Ответить

New

Закомпл…
0

Да... просто когда пишешь что то про Рамзана страшно..
Руки тряслись

Ответить

van der Pusch

13

>Обучать мусульманок ещё каким-то искусствам, называя это спортом, нет необходимости

Но pole dance вполне себе спорт, не самый простой к тому же.

https://www.youtube.com/watch?v=Or-rf8jTvqE&ab_channel=PolePassion

Ответить

Жуткий хичхакер

van
10

Очень сложный я бы даже сказала! Но объяснять это людям, которые уже что-то вбили себе в голову, абсолютно бессмысленно. 

Ответить

van der Pusch

Жуткий
3

Меня вот это видео на тему сложности радует еще:
https://www.youtube.com/watch?v=yV9zAlk72PY&ab_channel=SELF

Ответить

alexferman

Жуткий
1

Очень сложный

И прибыльный

Ответить

Yo Fish

van
0

я б ещё глянул, как рок-клаймберы челенджат в ответ пол-дэнсерку

Ответить

Большой жёлтый робат

12

С фем-кафе не прокатило, решили тут зайти

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Большой
0

Это разные люди, ты ведь понимаешь?

Ответить

Большой жёлтый робат

Doktor
10

эт рофл был, ты ведь понимаешь?

Ответить

Doktor

Большой
3

У тебя настолько тонкие шутки, что это не выкупается

Ответить

New

Большой
3

Пздц... и эти люди дизлайкают ещё мою шутку...
Они либо совсем глупенькие, либо им после шутки нужно разъяснение писать (где смеяться и в каком месте)

Ответить

Роман Александров

9

Ждем

Ответить

Pavel Zamyatin

Роман
10

Что происходит?

Ответить

Чувствительный дебаркадер

Pavel
7

Дима Орлов в выходные на тж

Ответить

Анастасия Лукьянова

Pavel
0

Кстати, почему у меня ощущение, что это проститутка Кэт? Она в «Сиськи-письки шоу» в очень похожем наряде приходила

Да, проверила, действительно она.

Ответить

Дмитрий

Анастас…
1

проститутка Кэт

Ну ты вспомнила

Ответить

Анастасия

Дмитрий
0

Мне и так сегодня 26, не добивай, а

Ответить

Намерен крюк

Анастас…
1

с днюхой

Ответить

Почтовый микрофон

Роман
1

Хорошим делом заняты.

Ответить

Намерен крюк

Почтовый
0

ценитель

Ответить

Антон Пострунин

Роман
1

Это тоже исламу не противоречит. За закрытыми дверями мусульманам можно почти все, там у дочки Кадырова сексшоп есть, что ли. 

Ответить

New

–7

Вот это женщины!!!
А теперь посмотрите на наших девушек... извблованные (это не хочу, то не так, королев из себя строят).
А тут все ради мужа... все в дом!!

Молодцы девушки 💕

Ответить

New

New
2

It’s a joke, guys 🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Экспертный волк

New
25

итс э кринж, ма дюд

Ответить

Романтический турник

New
9
Ответить

New

Романти…
2

Да уж. Это шутка изначально была.
Я хз вообще кто комментирует на tj что то по серьезке

Ответить

thekitakun

New
1

Украинцы

Ответить

Рыжий

New
3

Постиронию многие не выкупают до сих пор( 

Ответить

Lyakusha

Рыжий
4

Дело не в постиронии, а в том, что не смешно.

Ответить

New

Рыжий
0

Да большинство...(((  что с этим делать даже не знаю🙁

Ответить

сироп от щекотки

New
0

Королев из себя строят, Зеленоград из себя пытаются показать, .

Ответить

Антон Пострунин

4

Круто. У меня у друга мать в 40 лет начала заниматься танцами на шесте, чисто чтобы подкачаться, даже какие-то награды выигрывает. Круто, что для мусульманок открыли такое заведение, удачи ей. 

Ответить

Alex Blake

Антон
0

А друга зовут Стифлер?

Ответить

Способ Удержания Бобра

2

Тот случай когда от чиновника требуется просто промолчать, и ничего больше, нет же, она спизданула и какой нибудь фанатик сейчас возьмёт и устроит какую нибудь х.ню, оправдывая себя позицией этой чин чинуши, которая в теме не разбирается 

Ответить

AZP

Способ
6

От какого чиновника?
Я так понимаю, союз мусульманских женщин - это типа клуба по интересам. Как союз брянских онанистов.

Ответить

Sergey Michko

2

«Я не поддерживаю такие начинания, потому что люди, желая попиариться, обязательно используют слово «мусульманка». Это неправомерно, нет в этом необходимости. В семье мусульман нет проблем с деторождением. Все семьи многодетные, у всех по пять, восемь, десять детей. И обучать мусульманок ещё каким-то искусствам, называя это ещё спортом, нет необходимости. Сейчас, когда по СМИ пошла информация, что открылась стриптиз-школа для мусульман, это нас очень огорчает, и как руководитель женской общероссийской общественной организации, конечно, я тоже этим возмущена».

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Sergey
–1

Все, что на шесте - естессно стриптиз

Ответить

Sergey Michko

Doktor
3

дык не важно — их мусульманки должны рожать нон-стоп, тут ни до чего 

Ответить

thekitakun

Doktor
0

Ещё прыжки есть

Ответить

Почтовый микрофон

Sergey
0

В семье мусульман нет проблем с деторождением.

Что к чему

Ответить

Фундаментальный кот

2

как открыли, так и закроют.

Ответить

AnDyLawless

1

Ей п*здец

Ответить

Alex Blake

1

А шест халяльный? 

Ответить

Михаил Чуриков

0

Никакого отношения.

Ответить

Честный хичхакер

0

А нахуя?

Ответить

Danil Oputin

0

Помянем.

Ответить

AZP

0

Нам эти искусства и нахой не нужны.

Ответить

Алихан Алихан

0

И хочется и колется и Имам не велит

Ответить

Evil Pechenka

0

Когда открытие филиала в Грозном?

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Alexander Nosov

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