В Казани открыли студию танцев на пилоне для мусульманок Статьи редакции
К стриптизу школа не имеет никакого отношения, подчёркивает основательница.
Танцовщица Лейсан Даулетова создала студию из-за того, что не все направления танцев, которые есть в Казани, подходят для мусульманок, рассказала она в сюжете телеканала «Татарстан 24».
Группа набралась за считанные часы после открытия студии, а сам зал находится рядом с мечетью. В школе также действуют особые правила: снимать занятия на камеру и публиковать фотографии запрещено, все уроки проходят с плотно зашторенными окнами, а мужчинам вход запрещён. По словам Даулетовой, заниматься в школе может любая женщина, но именно на мусульманок делается основной упор.
Председатель Союза мусульманских женщин России и Татарстана Наиля Зиганшина раскритиковала идею, сказав радиостанции «Говорит Москва», что последователям ислама нет необходимости заниматься танцами на шесте, а открывшаяся студия — это стриптиз-школа. «Обучать мусульманок ещё каким-то искусствам, называя это спортом, нет необходимости», — отметила Зиганшина.
А что думает Рамзан дон?
Стабильный бинокль
его мнение нахуй никому не нужно
Это Татарстан, а не Чечня все же. Куда более свободные нравы
>Обучать мусульманок ещё каким-то искусствам, называя это спортом, нет необходимости
Но pole dance вполне себе спорт, не самый простой к тому же.
https://www.youtube.com/watch?v=Or-rf8jTvqE&ab_channel=PolePassion
Жуткий хичхакер
Очень сложный я бы даже сказала! Но объяснять это людям, которые уже что-то вбили себе в голову, абсолютно бессмысленно.
Меня вот это видео на тему сложности радует еще:
https://www.youtube.com/watch?v=yV9zAlk72PY&ab_channel=SELF
С фем-кафе не прокатило, решили тут зайти
Это разные люди, ты ведь понимаешь?
эт рофл был, ты ведь понимаешь?
Ждем
Что происходит?
Кстати, почему у меня ощущение, что это проститутка Кэт? Она в «Сиськи-письки шоу» в очень похожем наряде приходила
Да, проверила, действительно она.
Это тоже исламу не противоречит. За закрытыми дверями мусульманам можно почти все, там у дочки Кадырова сексшоп есть, что ли.
Вот это женщины!!!
А теперь посмотрите на наших девушек... извблованные (это не хочу, то не так, королев из себя строят).
А тут все ради мужа... все в дом!!
Молодцы девушки 💕
Романтический турник
Круто. У меня у друга мать в 40 лет начала заниматься танцами на шесте, чисто чтобы подкачаться, даже какие-то награды выигрывает. Круто, что для мусульманок открыли такое заведение, удачи ей.
Тот случай когда от чиновника требуется просто промолчать, и ничего больше, нет же, она спизданула и какой нибудь фанатик сейчас возьмёт и устроит какую нибудь х.ню, оправдывая себя позицией этой чин чинуши, которая в теме не разбирается
«Я не поддерживаю такие начинания, потому что люди, желая попиариться, обязательно используют слово «мусульманка». Это неправомерно, нет в этом необходимости. В семье мусульман нет проблем с деторождением. Все семьи многодетные, у всех по пять, восемь, десять детей. И обучать мусульманок ещё каким-то искусствам, называя это ещё спортом, нет необходимости. Сейчас, когда по СМИ пошла информация, что открылась стриптиз-школа для мусульман, это нас очень огорчает, и как руководитель женской общероссийской общественной организации, конечно, я тоже этим возмущена».
Все, что на шесте - естессно стриптиз
дык не важно — их мусульманки должны рожать нон-стоп, тут ни до чего