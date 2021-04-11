Ранее не публиковавшиеся переговоры опровергают утверждения фигурантов дела.

{"id":366459,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/366459-gollandskiy-telekanal-obnarodoval-razgovory-obvinyaemyh-v-krushenii-boeing-mh-17-v-nih-obsuzhdayut-plan-evakuacii-buka","title":"\u0413\u043e\u043b\u043b\u0430\u043d\u0434\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0432 \u043a\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 Boeing MH-17. \u0412 \u043d\u0438\u0445 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043b\u0430\u043d \u044d\u0432\u0430\u043a\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u00ab\u0411\u0443\u043a\u0430\u00bb","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/366459-gollandskiy-telekanal-obnarodoval-razgovory-obvinyaemyh-v-krushenii-boeing-mh-17-v-nih-obsuzhdayut-plan-evakuacii-buka&title=\u0413\u043e\u043b\u043b\u0430\u043d\u0434\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0432 \u043a\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 Boeing MH-17. \u0412 \u043d\u0438\u0445 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043b\u0430\u043d \u044d\u0432\u0430\u043a\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u00ab\u0411\u0443\u043a\u0430\u00bb","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/366459-gollandskiy-telekanal-obnarodoval-razgovory-obvinyaemyh-v-krushenii-boeing-mh-17-v-nih-obsuzhdayut-plan-evakuacii-buka","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/366459-gollandskiy-telekanal-obnarodoval-razgovory-obvinyaemyh-v-krushenii-boeing-mh-17-v-nih-obsuzhdayut-plan-evakuacii-buka&text=\u0413\u043e\u043b\u043b\u0430\u043d\u0434\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0432 \u043a\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 Boeing MH-17. \u0412 \u043d\u0438\u0445 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043b\u0430\u043d \u044d\u0432\u0430\u043a\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u00ab\u0411\u0443\u043a\u0430\u00bb","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/366459-gollandskiy-telekanal-obnarodoval-razgovory-obvinyaemyh-v-krushenii-boeing-mh-17-v-nih-obsuzhdayut-plan-evakuacii-buka&text=\u0413\u043e\u043b\u043b\u0430\u043d\u0434\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0432 \u043a\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 Boeing MH-17. \u0412 \u043d\u0438\u0445 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043b\u0430\u043d \u044d\u0432\u0430\u043a\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u00ab\u0411\u0443\u043a\u0430\u00bb","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/366459-gollandskiy-telekanal-obnarodoval-razgovory-obvinyaemyh-v-krushenii-boeing-mh-17-v-nih-obsuzhdayut-plan-evakuacii-buka","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0413\u043e\u043b\u043b\u0430\u043d\u0434\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0432 \u043a\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 Boeing MH-17. \u0412 \u043d\u0438\u0445 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043b\u0430\u043d \u044d\u0432\u0430\u043a\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u00ab\u0411\u0443\u043a\u0430\u00bb&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/366459-gollandskiy-telekanal-obnarodoval-razgovory-obvinyaemyh-v-krushenii-boeing-mh-17-v-nih-obsuzhdayut-plan-evakuacii-buka","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 17 331 просмотров

Журналисты нидерландского телеканала NOS опубликовали перехваченные Службой безопасности Украины телефонные разговоры обвиняемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донецкой области в 2014 году. На записи обсуждают поставку зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Записи перехваченных разговоров, опубликованные NOS

Из опубликованных разговоров следует, что бывший заместитель министра обороны ДНР Сергей Дубинский, который считается одним из четырёх подозреваемых в крушении «Боинга», отвечал за поставку комплекса «Бук» на восток Украины. В этом ему помогал командир ополченцев Олег Пулатов. На записи разговора также упоминается, что с этим решением согласились «на высшем уровне» в Москве.

В течение нескольких часов Дубинский не знал, что ополченцы сбили гражданский самолёт, а подтверждали, что уничтожили украинский истребитель Су-23 — на записях его называют «сушка». На другой записи между Дубинским и полевым командиром ДНР Леонидом Харченко говорят о том, что они сбили украинский истребитель. На это замминистра обороны отвечает: «Молодцы».

После выхода сюжета на НТВ о сбитом «Боинге», Дубинский доказывает неизвестному собеседнику, что это сделали не они. Затем Пулатов рассказывает Дубинскому версию того, что «Боинг» сбит Су-23.

На другом разговоре, который произошёл через некоторое время, Сергей Дубинский созванивается с министром обороны Донецкой республики Игорем Стрелковым. Он всё также убеждает его, что «украинский самолёт сбил „Боинг”». На записи Стрелков на повышенных тонах не соглашается с ним и говорит, что не верит в эту версию. После чего они на повышенных тонах обсуждают возвращение «Бука» обратно в Россию.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team отмечает, что записи разговоров опровергают заявления подсудимых в голландском суде. Они говорили, что на тот момент не знали о случившемся, поэтому считают себя невиновными.

Boeing MH-17 сбили над территорией Украины в июле 2014 года. На борту пассажирского самолёта находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.