Голландский телеканал обнародовал разговоры обвиняемых в крушении Boeing MH-17. В них обсуждают план эвакуации «Бука» Статьи редакции
Ранее не публиковавшиеся переговоры опровергают утверждения фигурантов дела.
Журналисты нидерландского телеканала NOS опубликовали перехваченные Службой безопасности Украины телефонные разговоры обвиняемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донецкой области в 2014 году. На записи обсуждают поставку зенитно-ракетного комплекса «Бук».
Из опубликованных разговоров следует, что бывший заместитель министра обороны ДНР Сергей Дубинский, который считается одним из четырёх подозреваемых в крушении «Боинга», отвечал за поставку комплекса «Бук» на восток Украины. В этом ему помогал командир ополченцев Олег Пулатов. На записи разговора также упоминается, что с этим решением согласились «на высшем уровне» в Москве.
В течение нескольких часов Дубинский не знал, что ополченцы сбили гражданский самолёт, а подтверждали, что уничтожили украинский истребитель Су-23 — на записях его называют «сушка». На другой записи между Дубинским и полевым командиром ДНР Леонидом Харченко говорят о том, что они сбили украинский истребитель. На это замминистра обороны отвечает: «Молодцы».
После выхода сюжета на НТВ о сбитом «Боинге», Дубинский доказывает неизвестному собеседнику, что это сделали не они. Затем Пулатов рассказывает Дубинскому версию того, что «Боинг» сбит Су-23.
На другом разговоре, который произошёл через некоторое время, Сергей Дубинский созванивается с министром обороны Донецкой республики Игорем Стрелковым. Он всё также убеждает его, что «украинский самолёт сбил „Боинг”». На записи Стрелков на повышенных тонах не соглашается с ним и говорит, что не верит в эту версию. После чего они на повышенных тонах обсуждают возвращение «Бука» обратно в Россию.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team отмечает, что записи разговоров опровергают заявления подсудимых в голландском суде. Они говорили, что на тот момент не знали о случившемся, поэтому считают себя невиновными.
Boeing MH-17 сбили над территорией Украины в июле 2014 года. На борту пассажирского самолёта находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.
В 2019 году следствие назвало четырёх подозреваемых, а в марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над ними. Россия отрицает свою причастность к крушению малазийского «Боинга». Минобороны утверждало, что ракета, которой был сбит самолёт, была вывезена на Украину ещё в советские времена и принадлежала украинской воинской части.
Перестаньте называть этих наёмных бандюганов ополченцами)
перестаньте воющих про-российских бойцов называть бандюгами тогда. Там хватает и наемников, и настоящих добровольцев. Так будет справедливее.
Как ещё их называть? Они даже по законам РФ бандиты. Буквально.
Увы, нет. В 2014 году госпожа Яровая и Ко внесли поправки в статью об участии в незаконных вооруженных формированиях. (А вот если они там денюжку получают, а не исключительно за идею под пули лезут, то это уже наёмничество, тут да, статья)
пруфы плз
Жуткий хичхакер
Короче есть статья 208 ук - участие в незаконных вооруженных формированиях. Раньше часть вторая статьи звучала
Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства
В 2014 году как раз под это дело туда дописали
, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации
Такие дела.
Хотя тут, конечно, дело толкования. В моём вот толковании их цели очень даже противоречат интересам Российской Федерации, а потому они все должны быть судимы. Но что-то мне кажется мой взгляд на ситуацию ни ск ни прокуратура не разделяют.
именно
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там, кстати, еще правили закон о присоединении территорий. Слово референдум потёрли наглухо :-(
А откуда рф заведомо знать кто за идею, а кто за деньги воюет? Это же должен установить суд. Интересно, много ли таких судов было.
В том и дело, что приписка про "интересы РФ" дает простор для толкований и натягивания совы на глобус, а доказать получение денег тоже не всегда просто.
Насчёт прям судов не знаю, но вроде в розыск объявляли тех, кто на стороне Украины добровольцами воевал.
Живой Женя
хуевольцев блять, в Сирию по твоему тоже добровольцы едут или там уже террористы?
перестаньте шараебится на российских сайтах вам запрешен руский язык
Тебе, походу, тоже, судя по грамотности.
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Вижу по комментариям.
ты не знаешь русский, отсекайся
Плоский ГОСТ
он не с Украины, привет.
«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им «Владимирский централ», — приводит слова Олега Скрипки «Украинская правда».
Ну это Олежка, он слегка дурной, но, думаю, он выражает общие настроения. Само государство не далеко ушло: буквально первым делом после Майдана занялось именно вопросом русского языка. Это было настолько неуместно и несоразмерно моменту, просто шок. В вопросах Культуры Украина постоянно «бомбит Воронеж» занимаясь огнём по своему населению и по собственной культуре.
Это пропаганда так промывает мозги? Судя по реальным новостям оттуда, никто не запрещает говорить на русском кроме немногочисленных субъектов, единственное государственный язык только украинский
Лекарственный крюк
Местные кто брал оружие, тоже наемные?
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И что дальше? Разве Европе не похер?
Блядь, как вы заебали такими комментами! А что Европа должна сделать? Танки свои на границу пригнать, вы этого хотите?
Честный и прозрачный суд идёт до сих пор, виновных (не высшее руководство, а исполнителей) посадят или объявят в интерпол, а наши не выдадут. Санкции по всем украинским вопросам введены с 2014го года, вам мало?
если честно то да, мало. там даже были телодвижения для снятия этих санкций. так что европка имхо пытается и рыбку съесть и все остальное
Европе-то нахуй надо лезть в войну из-за каких-то тёрок на далёких восточных окраинах?
Блять. Тебе напомнить чьи граждане погибли на борту этого самолета?
Из-за того что погибли 200 человек - нужно ввязаться в войну, чтобы погибло на порядок-два больше? Отличный план, надёжный и разумный.
Где я призывал к войне?
Какбэ ветка про неё
Не про это. Экономические санкции это не война.
Дык санкций уже понавводили, эффект так себе.
Во время Ирано-Иракской войны у Ирана экономика накрылась пиздой и война в итоге закончилась. Решающие роль сыграли санкции и резолюция ООН.
Какая простая у тебя картинка, однако
Сейчас по щелчку пальца российскую экономику можно в каменный век отправить и так же быстро начать ее восстанавливать. Санкции это поводок для таких упертых.
Сейчас по щелчку пальца российскую экономику можно в каменный век отправить
Ничоси мрии. Каким образом?
Отключите ее от банковской системы и ввести эмбарго.
Отключите ее от банковской системы
На случай отключения России от международной межбанковской системы Банк России, начиная с декабря 2014 года, предоставляет кредитным организациям свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в формате SWIFT[7] о внутрироссийских операциях. По итогам 2017 года доля внутреннего трафика (передачи финансовых сообщений между российскими организациями) составила 78 % от общего количества сообщений, отправляемых российскими пользователями SWIFT.
Хуйня план, давай ещё что-нибудь)
ввести эмбарго
Эмбарго на что?
А платёжки в европку за дохуя много каких товаров придётся самолётами возить?
А Европа платёжки за газ тоже самолётами возить будет?
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наложить на РФ санкции в ООН это пиздец как сложно
проще чем построить газопровод новый.
Нет. Вот Иран по уши в санкциях сидит, он становится более сговорчивым и их снимают.
он становится более сговорчивым
В чём это выражается?
Подписывают и продляют ядерную сделку.
Они то продляют, то не продляют. Типичные политические игрища, как и у КНДР.
Зимний блик
Ну там дохуя граждан Швеции было так то. Но ЕС не полезет конечно, а вот Шведы надеюсь наебенят раком всех, тупо закрыв въезд любому госслужащему РФ, вот будет каеф.
Шведы вообще чсвшники и всех на одном месте вертели в плане геополитики.
А Нидерланды?
щас не 12 век. восток не так уж и далек, завтра могут и по тебе ебнуть
Ну перечисли, что тебе конкретно от Европы нужно? Без вот этого "были телодвижения для снятия", потому что по факту не было, то, что пару проплаченных политиков там что-то заявили - это херня. НИ РАЗУ снятие санкций ни на одном обсуждении не выносилось, какие попытки?
мне ничего не нужно. просто смешно думать что "ви аре консер" это все что они мгли сделать.
А ты в России живёшь?
Для начала ввести экономические санкции и перестать торговать с террористами.
Украине бы самой сначала перестать покупать уголь в ЛДНР
Не вижу связи
Это другое, понимаю
Ах ну да. Экономика в Европе тоже дерьмо и сидит по уши в долгах(нет)
дорогая европа плак решите пжлст наши проблемы пук а то нам самим неохото их решать среньк
бля. Че ты наделал? У меня аж дерьмо с экрана потекло от твоего коммента.
Это ты порвался прост)
Наши сука проблемы? Мне напомнить кто и почему гарантировал нашу территориальную целостность? Наши проблемы это и их проблемы тоже.
Это всё больше напоминает риторику BLM
Если бы кто-то не ел дерьмо, а исполнял свои обязательства, то разговоров бы не было.
Если бы да кабы. В любом случае, требовать от Европы защиты, при том что Украина даже не в ЕС и не в НАТО - это какая-то хуцпа.
Есть конкретный страны взявшие на себя обязательства и их игнорирующие.
Если ты про Будапештский меморандум, то он так ловко составлен, что обязывает Запад активно защищать Украину, только если её атакуют ядерным оружием. Здорово, правда?
И к тому же:
Важно отметить, что США до Евромайдана не считали, что Будапештский меморандум юридически к чему-то их обязывает. Вот, например, ответ посольства США в Белоруссии от 12 апреля 2013 года на заявление, что санкции США нарушают Будапештский меморандум: «Повторные утверждения правительства Республики Беларусь о том, что санкции США нарушают Будапештский меморандум о гарантиях безопасности от 1994 года, являются необоснованными. Хотя Меморандум не имеет обязательной юридической силы, мы серьёзно относимся к этим политическим обязательствам…»[8][9]
Т.е. "мы вашу бумажку подписали, но вы всерьёз к этому относиться не вздумайте, ахаха"
Очень смешно. Обхохочешься.
Экономические санкции вводятся нон-стоп уже с 2014 года. Если ты про тотальную блокаду и отключение России от международных платежных систем, то сорян, этому не бывать, мб только если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.
мб только если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.
Будем честны, да и то врятли.
только если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.
Откуда такая инфа?
Здравый смысл. Прямая конфронтация с крупнейшей ядерной державой не то же самое, что с Ираном или Северной Кореей. Люди на Западе привыкли хорошо жить, никому не нужен даже риск большой войны из-за такой незначительной для западного человека проблемы.
Сегодня уже на самом высоком уровне обсуждают отключение страны от Свифта, то, что 3 года назад казалось немыслимым. Давление на страну идёт постоянное, санкции вводятся постоянно, а также старые никуда не деваются. На то оно и давление, что оно увеличивается и увеличивается, пока страна-виновник не начнёт делать шаги в сторону прозрачного расследования.
Суд идёт, исполнители точно будут наказаны, кого там за время суда ещё в обвиняемые переквалифицируют никто не знает...
Хз... Нужно было сразу интернет вырубить и стену вокруг России построить? Кому от этого будет лучше? Население такое не поддержит, даже эти диванные "бойцы", которые хотят санкций побольше, типа тебя. А резкое давление на президента - никогда эффективным не было
Давление на страну идёт постоянное, санкции вводятся постоянно, а также старые никуда не деваются.
Нихера не вводятся. С 2015г. голяк.
Нужно было сразу интернет вырубить и стену вокруг России построить? Кому от этого будет лучше?
Россия станет более сговорчивей и от этого станет лучше всем.
Россия станет более сговорчивей
Думаю, Россия станет сговорчивей только если Пыню скинут
Даже Пыне можно выкрутить руки. Было бы желание и воля
Сомневаюсь, что в его близком окружении у кого-то остались такие возможности.
С 2015г. голяк.
В сентябре 2015 года средневзвешенный курс доллара был 66 рублей, сейчас он 78 рублей и продолжает расти.
ВВП России в 2015 рухнул на 3%, даже с учётом того, как Росстат яростно переписывал данные за 2016-2018 года, всё равно получается, что суммарный рост за 5 лет составил меньше 5% (что раза в четыре меньше среднемирового роста).
Какие экономические санкции тебе нужны ещё?
Не надо мыслить категориями, что каждый месяц должно что-то новое вводиться, в России среднестатистический житель каждый месяц живёт и так хуже и хуже, иностранные инвесторы уже давно съебались из России, доверия к россиянам нет, да даже ёбанную визу в Европу стало получить сложнее и дороже, это при том, что как ты говоришь, с 2015 года ни хера не вводится. И опять же, это давление оказывается каждый день не только санкциями, но и отказом от сделок, отказом сотрудничать по каким-то вопросам, персональным санкциям. А ещё через 10-15 лет Россия при таком давлении будет соперничать с Ираном по уровню жизни, если ничего не поменяется. И вот вопрос - за 20 лет превратить 5ую экономику мира в страну недоразвитую - это "нихера не делается"?
Какие экономические санкции тебе нужны ещё?
Нефтегазовое эмбарго.
Нефтегазовое эмбарго.
А, так ты мамкин революционер. Ты считаешь, что отказ покупать нефть и газ - это будет на руку России?
Ну давай смоделируем ситуацию, как это делают нормальные люди, а не диванные эксперты.
Европа и США отказываются от покупки нефти и газа. Естественно им нужно срочно замещать эти поставки откуда-то. К чему это приводит? Такой объём заместить не может никто, поэтому самая вероятная ситуация - это просто приходится перекупать ту же российскую нефть (и газ) через посредников, хорошо, если ещё у турков каких-нибудь, а по факту - либо у китайцев, либо у белоруссов и арабов.
Итог: В Европе растут цены на коммуналку, перебои с поставками и куча проблем.
Укрепление режимов в Китае и т.п.
Путин потирает руки, потому что наваривается ещё больше, ему кайф
Население вообще в ахуе.
Ну и что, эффективно выглядит?
По поводу нефтегазового эмбарго я тебе советую почитать энергетическую программу какой-нибудь Германии или Франции, где планомерно уже давным-давно приняли план на уменьшение зависимости от нефти и газа от России, только не разом прям в один день, а просто собираются покупать меньше и меньше.
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Цены на авто, электронику меняются для простых потребителей.
Но это пол-беды.
Растет себестоимость продукции ВПК, да и вообще любой высокотехнологичной продукции России - тот же энергетический сектор сильно страдает.
Думаешь, спутник вэ на российском оборудовании производится? А РЛС, которые в Сирии стоят, хотя бы на 75% по комплектующим мейд ин Раша?
У нас, к сожалению, даже светодиод нормальный для поверхностного монтажа произвести не могут. Все импорт за доллары.
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за 20 лет превратить 5ую экономику мира в страну недоразвитую
Но ведь Россия всё ещё шестая экономика мира (пятой она никогда не была вроде)
По данным ООН Россия сейчас на 11м месте
Это что за данные такие? На вики ничего такого и близко нет. Как была на 6, так и осталась.
http://topmira.com/goroda-strany/item/587-largest-economies-in-the-world
Окей, ты смотришь скорее всего рейтинг МВФ по ВВП (ППС), а я про рейтинг ВВП (номинал)
Номинал показывает погоду на Марсе, и по нему Россия никогда даже в десятку не входила
Я склонен считать, что ВВП по ППС - показатель нужный внутри страны, но никак не является отличным показателем, чтобы сравнивать экономики.
Россияне потребляют российское масло и молоко, которое считается в этом рейтинге, немцы потребляют немецкое масло и молоко.
В рейтинге по ППС считается, что россияне могут больше купить масла, но по факту немцы просто покупают масло лучше.
В рейтинге по номиналу просто берётся общая "стоимость" экономики, что намного вернее.
Программны
россияне могут больше купить масла, но по факту немцы просто покупают масло лучше.
А если, например, в России подстричься стоит 1000р., а в Германии - 3, то немцы лучше стригутся? ВВП по ППС как раз и показывает объем экономики. Завтра ЦБ со своими запасами сделает доллар по 30, значит ли это что экономика моментально выросла в 2 раза?
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Я склонен считать, что ВВП по ППС - показатель нужный внутри страны, но никак не является отличным показателем, чтобы сравнивать экономики
А я склонен считать, что считать все экономики в какой-то одной валюте - это какая-то шиза.
но по факту немцы просто покупают масло лучше
Или не лучше. Щас бы пытаться примешивать качественные показатели к чисто количественным.
А я склонен считать, что считать все экономики в какой-то одной валюте - это какая-то шиза.
Согласен, ведь среднестатистический россиянин покупает только российское всё. Можно сколько угодно спорить по поводу того, к какой валюте привязываться, но есть факт: американцы/австралийцы/британцы покупают большинство товаров собственного производства. Россияне - нет.
Или не лучше. Щас бы пытаться примешивать качественные показатели к чисто количественным.
Не знаю, о чём мы спорим. Немецкое масло экспортируется, российское масло нахер никому не надо, может только в Казахстан какой-нибудь его экспортируем, да и то..
американцы/австралийцы/британцы покупают большинство товаров собственного производства
Откуда у тебя такие сведения?
Не знаю, о чём мы спорим
Наверное, спорить не о чем — с твоей стороны уже полезло деление людей на белых господ и унтерменшей.
Откуда у тебя такие сведения?
Экспорт стран и что экспортирует страна. Если Россия экспортирует только нефтегаз, сельхоз, да драг металлы, то список товаров, который экспортируется из той же Британии намного шире.
Русских туристов больше в Англии, чем английских туристов в России.
Русские покупают больше европейских брендов одежду, электронику и т.п., чем европейцы покупают российского производства.
Соответственно, если мы потребляем европейские товары, а европейцы импортируют к себе намного меньше товаров, то это отразится на потреблении
Россия экспортирует только нефтегаз, сельхоз, да драг металлы
Всегда приятно поговорить с экспертом, да.
Всегда приятно поговорить с экспертом, да.
Ну на статистику, я ещё военку не учёл, она 10%, но там 70% - это ресурсы и сельхоз.
Или ты доебёшься к слову "только". Конечно, не только, но можно сравнить вот машины, например.
Доля экспорта - 3.8%, в долларах - 12.7 ярдов
Доля импорта - 31.7%, в долларах - 73.5 ярда.
И так будет с электроникой, часами, ювелирными изделиями и т.п.
В России добыть золото могут, а украшение сделать не могут, о чём речь вообще...
Напомни, что ты мне щас доказать пытаешься. А то выслушивать трёхсоттысячное "Германия топчик, а Раха даже машины делать не умеет" мне скучно — я так-то сам прекрасно знаю, кто что лучше умеет делать.
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Напомни, что ты мне щас доказать пытаешься.
Что правильнее смотреть рейтинг страны ВВП по номиналу, чем ВВП по ППС.
Рейтинг страны ВВП по номиналу явственнее отражает падение экономики по отношению к другим странам, чем рейтинг ВВП по ППС. Рейтинг ВВП по ППС скорее отражает потребительскую корзину без учёта качества товаров жителя страны, а рейтинг ввп по номиналу скорее отражает общий экономический достаток как страны, так и косвенно жителя.
Что правильнее смотреть рейтинг страны ВВП по номиналу, чем ВВП по ППС
У тебя не получилось.
https://sites.google.com/site/ruregdatav1/vvp-stran-mira
Вот быстрый гуггл показывает, что в 2014 году мы входили в топ-6 по данным МВФ
Санкции можно отменять. Это аргумент в диалоге.
Какой же ты тупой. Голодная и агрессивная страна с ядерной дубиной гораздо опаснее чем в меру сытая и прикормленная. Раша скорее весь мир в труху сотрет, чем допустит голод внутри страны.
Как правило такая страна опасна в первую очередь для самой себя.
Это только в случае Северной Кореи/Ирана, тут же немного другие масштабы. Напоминаю, что после развала совка, амеры присылали еду для поддержания стабильности, чтобы никто не захочел ебнуть по соседям от безысходности.
Там политики прямо так и отвечали на возмущения: лучше пусть комми сидят в своих танках сытыми, чем голодными и злыми
Весь мир в труху? Затронет ли это ту часть, где у большей части политической элиты учатся дети и отдыхают жены, там, где они хранят деньги и держат имущество? Не глупи, наши чинуши обычные зажравшиеся крысы без какой-то идеологии, и им очень даже есть, что терять. Они сами скорее голову оторвут своему господину Пу, чем позволят уничтожить все честно награбленное
это не санкции, а так...поглаживание против шерсти
что такое санкции спросите у ирана)
Надо знать голландцев... эти ребята могут ждать ооочень дольго. А потом в подходящий момент они выставят счёт. Пока они могут лишь выказывать озабоченность, но это лишь пока.