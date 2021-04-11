{"id":672,"title":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c \u041c\u0430\u043a\u0441\u0430 \u0420\u0438\u0445\u0442\u0435\u0440\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=672&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/365110-maks-rihter-vypustil-novyy-albom&hash=9fb5fd04e6c436af0e24c8cd3aea0de423b6b88018f9143c7ab1e4e3b6e67f23"}
Новости
Сергей Исенеков

Голландский телеканал обнародовал разговоры обвиняемых в крушении Boeing MH-17. В них обсуждают план эвакуации «Бука» Статьи редакции

Ранее не публиковавшиеся переговоры опровергают утверждения фигурантов дела.

280 280 комментариев
17 331 просмотров

Журналисты нидерландского телеканала NOS опубликовали перехваченные Службой безопасности Украины телефонные разговоры обвиняемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донецкой области в 2014 году. На записи обсуждают поставку зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Записи перехваченных разговоров, опубликованные NOS

Из опубликованных разговоров следует, что бывший заместитель министра обороны ДНР Сергей Дубинский, который считается одним из четырёх подозреваемых в крушении «Боинга», отвечал за поставку комплекса «Бук» на восток Украины. В этом ему помогал командир ополченцев Олег Пулатов. На записи разговора также упоминается, что с этим решением согласились «на высшем уровне» в Москве.

В течение нескольких часов Дубинский не знал, что ополченцы сбили гражданский самолёт, а подтверждали, что уничтожили украинский истребитель Су-23 — на записях его называют «сушка». На другой записи между Дубинским и полевым командиром ДНР Леонидом Харченко говорят о том, что они сбили украинский истребитель. На это замминистра обороны отвечает: «Молодцы».

После выхода сюжета на НТВ о сбитом «Боинге», Дубинский доказывает неизвестному собеседнику, что это сделали не они. Затем Пулатов рассказывает Дубинскому версию того, что «Боинг» сбит Су-23.

На другом разговоре, который произошёл через некоторое время, Сергей Дубинский созванивается с министром обороны Донецкой республики Игорем Стрелковым. Он всё также убеждает его, что «украинский самолёт сбил „Боинг”». На записи Стрелков на повышенных тонах не соглашается с ним и говорит, что не верит в эту версию. После чего они на повышенных тонах обсуждают возвращение «Бука» обратно в Россию.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team отмечает, что записи разговоров опровергают заявления подсудимых в голландском суде. Они говорили, что на тот момент не знали о случившемся, поэтому считают себя невиновными.

Boeing MH-17 сбили над территорией Украины в июле 2014 года. На борту пассажирского самолёта находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.

В 2019 году следствие назвало четырёх подозреваемых, а в марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над ними. Россия отрицает свою причастность к крушению малазийского «Боинга». Минобороны утверждало, что ракета, которой был сбит самолёт, была вывезена на Украину ещё в советские времена и принадлежала украинской воинской части.

#новости #украина #политика

280 280 комментариев
160
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 280, "likes": 160, "favorites": 52, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 366459, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 11 Apr 2021 19:31:31 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
280 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alexferman

122

Перестаньте называть этих наёмных бандюганов ополченцами)

Ответить

Сергей

alexferman
–95

перестаньте воющих про-российских бойцов называть бандюгами тогда. Там хватает и наемников, и настоящих добровольцев. Так будет справедливее.

Ответить

A patient patient

Сергей
93

Как ещё их называть? Они даже по законам РФ бандиты. Буквально.

Ответить

Pavel Voronin

A
–5

Увы, нет. В 2014 году госпожа Яровая и Ко внесли поправки в статью об участии в незаконных вооруженных формированиях. (А вот если они там денюжку получают, а не исключительно за идею под пули лезут, то это уже наёмничество, тут да, статья)

Ответить

Kir Kirsky

Pavel
4

пруфы плз

Ответить

Жуткий хичхакер

Kir
14

Короче есть статья 208 ук - участие в незаконных вооруженных формированиях. Раньше часть вторая статьи звучала
Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства

В 2014 году как раз под это дело туда дописали
, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации

Такие дела.

Хотя тут, конечно, дело толкования. В моём вот толковании их цели очень даже противоречат интересам Российской Федерации, а потому они все должны быть судимы. Но что-то мне кажется мой взгляд на ситуацию ни ск ни прокуратура не разделяют.

Ответить

Pavel Voronin

Жуткий
0

именно

Ответить

Комментарий удален

Pavel Voronin

Жуткий
0

там, кстати, еще правили закон о присоединении территорий. Слово референдум потёрли наглухо :-(

Ответить

Вячеслав Панов

Pavel
0

А откуда рф заведомо знать кто за идею, а кто за деньги воюет? Это же должен установить суд. Интересно, много ли таких судов было.

Ответить

Pavel Voronin

Вячеслав
0

В том и дело, что приписка про "интересы РФ" дает простор для толкований и натягивания совы на глобус, а доказать получение денег тоже не всегда просто.
Насчёт прям судов не знаю, но вроде в розыск объявляли тех, кто на стороне Украины добровольцами воевал.

Ответить

Живой Женя

Сергей
1

хуевольцев блять, в Сирию по твоему тоже добровольцы едут или там уже террористы?

Ответить

Alex Polepchuk

alexferman
–76

перестаньте шараебится на российских сайтах вам запрешен руский язык

Ответить

alexferman

Alex
63

Тебе, походу, тоже, судя по грамотности.

Ответить

Комментарий удален

alexferman

Alex
32

Вижу по комментариям.

Ответить

Alex Polepchuk

alexfer…
–43

ты не знаешь русский, отсекайся

Ответить

Плоский ГОСТ

Alex
20

он не с Украины, привет.

Ответить

Не я

Плоский
0

Не понял, призываю #alexferman к ответу

Ответить

Живой Женя

Alex
8

А это, ты фамилию свою видел?

Ответить

alexferman

Alex
2
Ответить

stepan ua

Alex
5

Видимо для тебя диссонанс в голове, как это так чувак с Украины знает и понимает русский язык, им же там запрещают общаться на русском языке, ущемляют со всех сторон русскоговорящих.

Ответить

Deerp Deerp

stepan
0

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им «Владимирский централ», — приводит слова Олега Скрипки «Украинская правда».

Ответить

stepan ua

Deerp
0

Забавно. А есть ссылка на эту статью? Ты ж надеюсь понимаешь что высказывание какого нибудь СМИ не отражает позицию государства, до тех пор пока само государство не подтвердит это?

Ответить

Deerp

stepan
1

Ну это Олежка, он слегка дурной, но, думаю, он выражает общие настроения. Само государство не далеко ушло: буквально первым делом после Майдана занялось именно вопросом русского языка. Это было настолько неуместно и несоразмерно моменту, просто шок. В вопросах Культуры Украина постоянно «бомбит Воронеж» занимаясь огнём по своему населению и по собственной культуре. 

Ответить

stepan ua

Deerp
–1

А что с русским языком в Украине не так?

Ответить

Roman Golovin

Alex
10

российский сайт

Кек

Ответить

Dias001 Rrn

Alex
–1

Это пропаганда так промывает мозги? Судя по реальным новостям оттуда, никто не запрещает говорить на русском кроме немногочисленных субъектов, единственное государственный язык только украинский

Ответить

Лекарственный крюк

alexferman
2

Местные кто брал оружие, тоже наемные?

Ответить

Комментарий удален

Владимир Филатов

3

И что дальше? Разве Европе не похер?

Ответить

Алексей Логачев

Владимир
88

Блядь, как вы заебали такими комментами! А что Европа должна сделать? Танки свои на границу пригнать, вы этого хотите? 
Честный и прозрачный суд идёт до сих пор, виновных (не высшее руководство, а исполнителей) посадят или объявят в интерпол, а наши не выдадут. Санкции по всем украинским вопросам введены с 2014го года, вам мало? 

Ответить

Zeynal Verdiyev

Алексей
37

если честно то да, мало. там даже были телодвижения для снятия этих санкций. так что европка имхо пытается и рыбку съесть и все остальное

Ответить

alexferman

Zeynal
13

Европе-то нахуй надо лезть в войну из-за каких-то тёрок на далёких восточных окраинах?

Ответить

Marhal_New

alexfer…
18

Блять. Тебе напомнить чьи граждане погибли на борту этого самолета?

Ответить

alexferman

Marhal_…
7

Из-за того что погибли 200 человек - нужно ввязаться в войну, чтобы погибло на порядок-два больше? Отличный план, надёжный и разумный.

Ответить

Marhal_New

alexfer…
2

Где я призывал к войне?

Ответить

alexferman

Marhal_…
0

Какбэ ветка про неё

Ответить

Marhal_New

alexfer…
6

Не про это. Экономические санкции это не война.

Ответить

alexferman

Marhal_…
0

Дык санкций уже понавводили, эффект так себе.

Ответить

Marhal_New

alexfer…
4

Во время Ирано-Иракской войны у Ирана экономика накрылась пиздой и война в итоге закончилась. Решающие роль сыграли санкции и резолюция ООН.

Ответить

alexferman

Marhal_…
0

Какая простая у тебя картинка, однако

Ответить

Marhal_New

alexfer…
1

Сейчас по щелчку пальца российскую экономику можно в каменный век отправить и так же быстро начать ее восстанавливать. Санкции это поводок для таких упертых.

Ответить

alexferman

Marhal_…
1

Сейчас по щелчку пальца российскую экономику можно в каменный век отправить

Ничоси мрии. Каким образом?

Ответить

Marhal_New

alexfer…
–1

Отключите ее от банковской системы и ввести эмбарго. 

Ответить

Саша

Marhal_…
2

Огласите пож-та как в случае отключения Россия будет платить Украине за транзит газа ?

Ответить

alexferman

Marhal_…
1

Отключите ее от банковской системы

На случай отключения России от международной межбанковской системы Банк России, начиная с декабря 2014 года, предоставляет кредитным организациям свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в формате SWIFT[7] о внутрироссийских операциях. По итогам 2017 года доля внутреннего трафика (передачи финансовых сообщений между российскими организациями) составила 78 % от общего количества сообщений, отправляемых российскими пользователями SWIFT.

Хуйня план, давай ещё что-нибудь)

ввести эмбарго

Эмбарго на что?

Ответить

Marhal_New

alexfer…
4

Ладно, я не силен в экономике. Не буду умничать.

Ответить

Marhal_New

alexfer…
–2

Ну это не помешает.

Ответить

Виталий

alexfer…
4

Ага, хуйня)
А платёжки в европку за дохуя много каких товаров придётся самолётами возить?
Ахуенно будет)

Хотя можно окуклиться, как совок или сев. корея и перейти на брюкву или кору дуба
лечится настоем бояры
ездить на lada granta

Так что, дядь, давай хорохорься поменьше

Ответить

alexferman

Виталий
1

А платёжки в европку за дохуя много каких товаров придётся самолётами возить?

А Европа платёжки за газ тоже самолётами возить будет?

Ответить

Комментарий удален

Виталий

alexfer…
1

Зачем?
Будет программа "газ в обмен на продовольствие" как в ираке в своё время

Ответить

alexferman

Виталий
1

Ок, не буду мешать твоим мечтам

Ответить

Kir Kirsky

Marhal_…
1

наложить на РФ санкции в ООН это пиздец как сложно

Ответить

Marhal_New

Kir
0

проще чем построить газопровод новый.

Ответить

Yellson

Marhal_…
0

Наложить санкции в ООН на постоянного члена ООН с правом вето сложнее, чем построить газопровод?
Первое - невозможно на 100%, второе возможно, но тупо очень дорого и долго. 

Ответить

Marhal_New

alexfer…
–2

Нет. Вот Иран по уши в санкциях сидит, он становится более сговорчивым и их снимают.

Ответить

alexferman

Marhal_…
5

он становится более сговорчивым

В чём это выражается?

Ответить

Marhal_New

alexfer…
–1

Подписывают и продляют ядерную сделку.

Ответить

alexferman

Marhal_…
7

Они то продляют, то не продляют. Типичные политические игрища, как и у КНДР.

Ответить

Марк

Marhal_…
4

Они спокойно обогащают уран и делают что хотят, толку от этих сделок ноль

Ответить

Marhal_New

alexfer…
–1

Где речь шла о войне? 

Ответить

Зимний блик

alexfer…
3

Ну там дохуя граждан Швеции было так то. Но ЕС не полезет конечно, а вот Шведы надеюсь наебенят раком всех, тупо закрыв въезд любому госслужащему РФ, вот будет каеф.

Шведы вообще чсвшники и всех на одном месте вертели в плане геополитики.

Ответить

Yellson

Зимний
4

"тупо закрыв въезд любому госслужащему"
Путин опередил медленных шведов и сделал это гораздо быстрее за них.

Ответить

Владимир Филатов

Зимний
2

А Нидерланды?

Ответить

Зимний блик

Владимир
3

Эти наркоманы жи

Ответить

Владимир

Зимний
1

Типа избавились таким образом от наркоманов?

Ответить

Zeynal Verdiyev

alexfer…
1

щас не 12 век. восток не так уж и далек, завтра могут и по тебе ебнуть

Ответить

Алексей Логачев

Zeynal
0

Ну перечисли, что тебе конкретно от Европы нужно? Без вот этого "были телодвижения для снятия", потому что по факту не было, то, что пару проплаченных политиков там что-то заявили - это херня. НИ РАЗУ снятие санкций ни на одном обсуждении не выносилось, какие попытки? 

Ответить

Zeynal Verdiyev

Алексей
3

мне ничего не нужно. просто смешно думать что "ви аре консер" это все что они мгли сделать. 

Ответить

Алексей Логачев

Zeynal
0

А ты в России живёшь? 

Ответить

Zeynal Verdiyev

Алексей
2

причем тут это

Ответить

Marhal_New _Arleana

Алексей
7

Для начала ввести экономические санкции и перестать торговать с террористами. 

Ответить

alexferman

Marhal_…
13

Украине бы самой сначала перестать покупать уголь в ЛДНР

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Не вижу связи

Ответить

alexferman

Marhal_…
17

Это другое, понимаю

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Ах ну да. Экономика в Европе тоже дерьмо и сидит по уши в долгах(нет)

Ответить

alexferman

Marhal_…
11

дорогая европа плак решите пжлст наши проблемы пук а то нам самим неохото их решать среньк

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

бля. Че ты наделал? У меня аж дерьмо с экрана потекло от твоего коммента.

Ответить

alexferman

Marhal_…
3

Это ты порвался прост)

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Наши сука проблемы? Мне напомнить кто и почему гарантировал нашу территориальную целостность? Наши проблемы это и их проблемы тоже.

Ответить

alexferman

Marhal_…
7

Это всё больше напоминает риторику BLM

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Если бы кто-то не ел дерьмо, а исполнял свои обязательства, то разговоров бы не было.

Ответить

alexferman

Marhal_…
8

Если бы да кабы. В любом случае, требовать от Европы защиты, при том что Украина даже не в ЕС и не в НАТО - это какая-то хуцпа.

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Есть конкретный страны взявшие на себя обязательства и их игнорирующие. 

Ответить

alexferman

Marhal_…
3

Если ты про Будапештский меморандум, то он так ловко составлен, что обязывает Запад активно защищать Украину, только если её атакуют ядерным оружием. Здорово, правда?

Ответить

alexferman

alexfer…
0

И к тому же:

Важно отметить, что США до Евромайдана не считали, что Будапештский меморандум юридически к чему-то их обязывает. Вот, например, ответ посольства США в Белоруссии от 12 апреля 2013 года на заявление, что санкции США нарушают Будапештский меморандум: «Повторные утверждения правительства Республики Беларусь о том, что санкции США нарушают Будапештский меморандум о гарантиях безопасности от 1994 года, являются необоснованными. Хотя Меморандум не имеет обязательной юридической силы, мы серьёзно относимся к этим политическим обязательствам…»[8][9]

Ответить

alexferman

alexfer…
1

Т.е. "мы вашу бумажку подписали, но вы всерьёз к этому относиться не вздумайте, ахаха"

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Очень смешно. Обхохочешься. 

Ответить

alexferman

Marhal_…
3

Американцам, думаю, смешно)

Ответить

Darth

alexfer…
0

Иногда такое чувство возникает, как будто этот меморандум был написан специально, чтобы не возникло мыслей что союз и вправду распался.

Ответить

Георгий

Marhal_…
1

Наши проблемы это и их проблемы тоже.

Ответить

Российский

Marhal_…
1

Экономические санкции вводятся нон-стоп уже с 2014 года. Если ты про тотальную блокаду и отключение России от международных платежных систем, то сорян, этому не бывать, мб только если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Ответить

Darth Felus

Российс…
8

мб только если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Будем честны, да и то врятли.

Ответить

AZP

Российс…
3

только если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Даже если Пыня лично сейчас Ангеле Меркель на стол насрёт, она скажет, что глубоко озабочена.

Ответить

Marhal_New

Российс…
2

Не вводятся. Были только в 2014.

Ответить

Marhal_New

Российс…
0

только если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Откуда такая инфа?

Ответить

Российский

Marhal_…
2

Здравый смысл. Прямая конфронтация с крупнейшей ядерной державой не то же самое, что с Ираном или Северной Кореей. Люди на Западе привыкли хорошо жить, никому не нужен даже риск большой войны из-за такой незначительной для западного человека проблемы. 

Ответить

Marhal_New

Российс…
–1

Здравый смысл

Россия

BRUH

Ответить

Алексей Логачев

Marhal_…
0

Сегодня уже на самом высоком уровне обсуждают отключение страны от Свифта, то, что 3 года назад казалось немыслимым. Давление на страну идёт постоянное, санкции вводятся постоянно, а также старые никуда не деваются. На то оно и давление, что оно увеличивается и увеличивается, пока страна-виновник не начнёт делать шаги в сторону прозрачного расследования. 
Суд идёт, исполнители точно будут наказаны, кого там за время суда ещё в обвиняемые переквалифицируют никто не знает... 

Хз... Нужно было сразу интернет вырубить и стену вокруг России построить? Кому от этого будет лучше? Население такое не поддержит, даже эти диванные "бойцы", которые хотят санкций побольше, типа тебя. А резкое давление на президента - никогда эффективным не было 

Ответить

Marhal_New

Алексей
0

Давление на страну идёт постоянное, санкции вводятся постоянно, а также старые никуда не деваются.

Нихера не вводятся. С 2015г. голяк.
Нужно было сразу интернет вырубить и стену вокруг России построить? Кому от этого будет лучше?

Россия станет более сговорчивей и от этого станет лучше всем. 

Ответить

alexferman

Marhal_…
7

Россия станет более сговорчивей

Думаю, Россия станет сговорчивей только если Пыню скинут

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Даже Пыне можно выкрутить руки. Было бы желание и воля

Ответить

alexferman

Marhal_…
0

Сомневаюсь, что в его близком окружении у кого-то остались такие возможности.

Ответить

Алексей Логачев

Marhal_…
–2

С 2015г. голяк.

В сентябре 2015 года средневзвешенный курс доллара был 66 рублей, сейчас он 78 рублей и продолжает расти. 
ВВП России в 2015 рухнул на 3%, даже с учётом того, как Росстат яростно переписывал данные за 2016-2018 года, всё равно получается, что суммарный рост за 5 лет составил меньше 5% (что раза в четыре меньше среднемирового роста). 
Какие экономические санкции тебе нужны ещё? 
Не надо мыслить категориями, что каждый месяц должно что-то новое вводиться, в России среднестатистический житель каждый месяц живёт и так хуже и хуже, иностранные инвесторы уже давно съебались из России, доверия к россиянам нет, да даже ёбанную визу в Европу стало получить сложнее и дороже, это при том, что как ты говоришь, с 2015 года ни хера не вводится. И опять же, это давление оказывается каждый день не только санкциями, но и отказом от сделок, отказом сотрудничать по каким-то вопросам, персональным санкциям. А ещё через 10-15 лет Россия при таком давлении будет соперничать с Ираном по уровню жизни, если ничего не поменяется. И вот вопрос - за 20 лет превратить 5ую экономику мира в страну недоразвитую - это "нихера не делается"? 

Ответить

Marhal_New

Алексей
–2

Какие экономические санкции тебе нужны ещё?

Нефтегазовое эмбарго.

Ответить

Алексей

Marhal_…
7

 Нефтегазовое эмбарго.

А, так ты мамкин революционер. Ты считаешь, что отказ покупать нефть и газ - это будет на руку России? 
Ну давай смоделируем ситуацию, как это делают нормальные люди, а не диванные эксперты. 
Европа и США отказываются от покупки нефти и газа. Естественно им нужно срочно замещать эти поставки откуда-то. К чему это приводит? Такой объём заместить не может никто, поэтому самая вероятная ситуация - это просто приходится перекупать ту же российскую нефть (и газ) через посредников, хорошо, если ещё у турков каких-нибудь, а по факту - либо у китайцев, либо у белоруссов и арабов. 
Итог: В Европе растут цены на коммуналку, перебои с поставками и куча проблем. 
Укрепление режимов в Китае и т.п. 
Путин потирает руки, потому что наваривается ещё больше, ему кайф
Население вообще в ахуе. 

Ну и что, эффективно выглядит? 

По поводу нефтегазового эмбарго я тебе советую почитать энергетическую программу какой-нибудь Германии или Франции, где планомерно уже давным-давно приняли план на уменьшение зависимости от нефти и газа от России, только не разом прям в один день, а просто собираются покупать меньше и меньше. 

Ответить

Yellson

Алексей
1

Курс 78 рублей за доллар появился только после мартовского локдауна, когда всем резко перестала быть нужна нефть. К западным санкциям это вообще никак не относится. Да и к западу в принципе.

Ответить

Комментарий удален

Yellson

Олег
3

Цены на авто, электронику меняются для простых потребителей.
Но это пол-беды.
Растет себестоимость продукции ВПК, да и вообще любой высокотехнологичной продукции России - тот же энергетический сектор сильно страдает.
Думаешь, спутник вэ на российском оборудовании производится? А РЛС, которые в Сирии стоят, хотя бы на 75% по комплектующим мейд ин Раша?
У нас, к сожалению, даже светодиод нормальный для поверхностного монтажа произвести не могут. Все импорт за доллары.

Ответить

Комментарий удален

alexferman

Алексей
0

за 20 лет превратить 5ую экономику мира в страну недоразвитую

Но ведь Россия всё ещё шестая экономика мира (пятой она никогда не была вроде)

Ответить

Алексей

alexfer…
0

По данным ООН Россия сейчас на 11м месте, прогнозируют, что Южная Корея обгонит Россию в этом году. Мне казалось, что самое высокое место было - 5ое, но может 6ое... 

Ответить

alexferman

Алексей
0

По данным ООН Россия сейчас на 11м месте

Это что за данные такие? На вики ничего такого и близко нет. Как была на 6, так и осталась.

Ответить

Алексей

alexfer…
0

http://topmira.com/goroda-strany/item/587-largest-economies-in-the-world

Окей, ты смотришь скорее всего рейтинг МВФ по ВВП (ППС), а я про рейтинг ВВП (номинал)

Крупнейшие экономики мира на 2020 год. Топ-20 по…
20 крупнейших экономик мира по ВВП (ППС) и ВВП (номинал). Данные МВФ на 2020 год
topmira.com
Ответить

alexferman

Алексей
0

Номинал показывает погоду на Марсе, и по нему Россия никогда даже в десятку не входила

Ответить

Природный

alexfer…
1

входила, когда долор 30-35 стоил

Ответить

Алексей

alexfer…
0

Я склонен считать, что ВВП по ППС - показатель нужный внутри страны, но никак не является отличным показателем, чтобы сравнивать экономики. 
Россияне потребляют российское масло и молоко, которое считается в этом рейтинге, немцы потребляют немецкое масло и молоко. 
В рейтинге по ППС считается, что россияне могут больше купить масла, но по факту немцы просто покупают масло лучше. 
В рейтинге по номиналу просто берётся общая "стоимость" экономики, что намного вернее. 

Ответить

Программны

Алексей
4

россияне могут больше купить масла, но по факту немцы просто покупают масло лучше.

А если, например, в России подстричься стоит 1000р., а в Германии - 3, то немцы лучше стригутся? ВВП по ППС как раз и показывает объем экономики. Завтра ЦБ со своими запасами сделает доллар  по 30, значит ли это что экономика моментально выросла в 2 раза?

Ответить

Комментарий удален

alexferman

Програм…
0

Сложна...

Ответить

alexferman

Алексей
0

Я склонен считать, что ВВП по ППС - показатель нужный внутри страны, но никак не является отличным показателем, чтобы сравнивать экономики

А я склонен считать, что считать все экономики в какой-то одной валюте - это какая-то шиза.

но по факту немцы просто покупают масло лучше

Или не лучше. Щас бы пытаться примешивать качественные показатели к чисто количественным.

Ответить

Алексей

alexfer…
1

А я склонен считать, что считать все экономики в какой-то одной валюте - это какая-то шиза.

Согласен, ведь среднестатистический россиянин покупает только российское всё. Можно сколько угодно спорить по поводу того, к какой валюте привязываться, но есть факт: американцы/австралийцы/британцы покупают большинство товаров собственного производства. Россияне - нет. 

Или не лучше. Щас бы пытаться примешивать качественные показатели к чисто количественным.

Не знаю, о чём мы спорим. Немецкое масло экспортируется, российское масло нахер никому не надо, может только в Казахстан какой-нибудь его экспортируем, да и то.. 

Ответить

alexferman

Алексей
1

американцы/австралийцы/британцы покупают большинство товаров собственного производства

Откуда у тебя такие сведения?

Не знаю, о чём мы спорим

Наверное, спорить не о чем — с твоей стороны уже полезло деление людей на белых господ и унтерменшей.

Ответить

Алексей

alexfer…
0

Откуда у тебя такие сведения?

Экспорт стран и что экспортирует страна. Если Россия экспортирует только нефтегаз, сельхоз, да драг металлы, то список товаров, который экспортируется из той же Британии намного шире. 

Русских туристов больше в Англии, чем английских туристов в России. 
Русские покупают больше европейских брендов одежду, электронику и т.п.,  чем европейцы покупают российского производства. 

Соответственно, если мы потребляем европейские товары, а европейцы импортируют к себе намного меньше товаров, то это отразится на потреблении 

Ответить

alexferman

Алексей
1

Россия экспортирует только нефтегаз, сельхоз, да драг металлы

Всегда приятно поговорить с экспертом, да.

Ответить

Алексей

alexfer…
1

 Всегда приятно поговорить с экспертом, да. 

https://ru-stat.com/

Ну на статистику, я ещё военку не учёл, она 10%, но там 70% - это ресурсы и сельхоз. 

Или ты доебёшься к слову "только". Конечно, не только, но можно сравнить вот машины, например. 
Доля экспорта - 3.8%, в долларах - 12.7 ярдов
Доля импорта - 31.7%, в долларах - 73.5 ярда.

И так будет с электроникой, часами, ювелирными изделиями и т.п.

В России добыть золото могут, а украшение сделать не могут, о чём речь вообще... 

Экспорт и импорт России по товарам и странам
Экспорт и импорт России по товарам и странам. Суммовой, весовой и количественный учёт. Статистика…
ru-stat.com
Ответить

alexferman

Алексей
–1

Напомни, что ты мне щас доказать пытаешься. А то выслушивать трёхсоттысячное "Германия топчик, а Раха даже машины делать не умеет" мне скучно — я так-то сам прекрасно знаю, кто что лучше умеет делать.

Ответить

Комментарий удален

Алексей

alexfer…
0

Напомни, что ты мне щас доказать пытаешься. 

Что правильнее смотреть рейтинг страны ВВП по номиналу, чем ВВП по ППС. 
Рейтинг страны ВВП по номиналу явственнее отражает падение экономики по отношению к другим странам, чем рейтинг ВВП по ППС. Рейтинг ВВП по ППС скорее отражает потребительскую корзину без учёта качества товаров жителя страны, а рейтинг ввп по номиналу скорее отражает общий экономический достаток как страны, так и косвенно жителя. 

Ответить

alexferman

Алексей
0

Что правильнее смотреть рейтинг страны ВВП по номиналу, чем ВВП по ППС

У тебя не получилось.

Ответить

Алексей

alexfer…
0
Ответить

Алексей

alexfer…
0

https://sites.google.com/site/ruregdatav1/vvp-stran-mira

Вот быстрый гуггл показывает, что в 2014 году мы входили в топ-6 по данным МВФ

ВВП стран мира таблица / список / рейтинг…
Справочные данные о городах и странах, населении и прочее
sites.google.com
Ответить

alexferman

Алексей
0

По ППС

Ответить

alexferman

alexfer…
0

Корея вообще на 14

Ответить

bb8

Алексей
0

ваыпрсомлиджЭ

Ответить

Lolllp

Marhal_…
0

"Россия станет более сговорчивей и от этого станет лучше всем. "

Скорее России станет нечего терять

Ответить

Marhal_New

Lolllp
–1

Санкции можно отменять. Это аргумент в диалоге.

Ответить

Darth

Marhal_…
1

Я думаю им уже насрать на них, СП-2 строится? Строится. Торговля с ЕС идёт? Идёт. Дворцы покупаются? Покупаются. Ну и всё.

Ответить

Michael Shultz

Marhal_…
–1

Какой же ты тупой. Голодная и агрессивная страна с ядерной дубиной гораздо опаснее чем в меру сытая и прикормленная. Раша скорее весь мир в труху сотрет, чем допустит голод внутри страны.

Ответить

Marhal_New

Michael
0

Как правило такая страна опасна в первую очередь для самой себя.

Ответить

Michael Shultz

Marhal_…
2

Это только в случае Северной Кореи/Ирана, тут же немного другие масштабы. Напоминаю, что после развала совка, амеры присылали еду для поддержания стабильности, чтобы никто не захочел ебнуть по соседям от безысходности.

Ответить

alexferman

Michael
0

Там политики прямо так и отвечали на возмущения: лучше пусть комми сидят в своих танках сытыми, чем голодными и злыми

Ответить

Алина Терентьева

Michael
1

Весь мир в труху? Затронет ли это ту часть, где у большей части политической элиты учатся дети и отдыхают жены, там, где они хранят деньги и держат имущество? Не глупи, наши чинуши обычные зажравшиеся крысы без какой-то идеологии, и им очень даже есть, что терять. Они сами скорее голову оторвут своему господину Пу, чем позволят уничтожить все честно награбленное 

Ответить

Plan 🇧&🇨

Алексей
0

Блядь, как вы заебали такими комментами! А что Европа должна сделать? Танки свои на границу пригнать, вы этого хотите? 

Прямо представляю себе Чемберлена после таких комментариев.

Ответить

Виталий Ситников

Алексей
0

это не санкции, а так...поглаживание против шерсти
что такое санкции спросите у ирана)

Ответить

사랑 죽음

Владимир
9

в Европе крайне озабочены этим событием и осуждают

Ответить

Pavel Voronin

사랑
2

Надо знать голландцев... эти ребята могут ждать ооочень дольго. А потом в подходящий момент они выставят счёт. Пока они могут лишь выказывать озабоченность, но это лишь пока.

Ответить

Yellson

Pavel
1

И че будет после того, как они выставят счет?
Выскажут озабоченность о том, что Россия не приняла этот счет и не оплатила?

Ответить

Pavel Voronin