На сайте Госуслуг запустят похоронный онлайн-сервис. Против него выступали участники рынка, опасаясь снижения дохода Статьи редакции
В сентябре 2020 года Минкомсвязи пожаловалось на сложности в создании такого сервиса.
В 2021 году правительство РФ запланировало запустить шесть новых «суперсервисов»: «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребёнка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Моё здоровье онлайн». Об этом пишет ТАСС.
На сайте госуслуг указано, что сервис «Правосудие онлайн» автоматически определит суд для подачи иска, предоставит «интерактивного помощника» и позволит удалённо участвовать в процессе.
В сентябре 2020 года «Коммерсантъ» узнал, что через похоронный онлайн-сервис можно будет получить свидетельство о смерти, не посещая ЗАГС, подать документы на получение пособия на погребение и получить их, а также выбрать место для погребения либо крематорий. Источник журналистов рассказывал, что против сервиса выступали агенты похоронного московского бюро ГБУ «Ритуал».
давно пора выпиздить всех этих понятийных братков родом из 90-х с этого деликатного ранка.
Есть еще один очень большой плюс.
У бывшей коллеги есть знакомый глухонемой, у которого умерла мама. Нужно было получить пенсию по утрате, а его никто не понимает. С листочками ходить он стесняется или еще что.
В общем людям с ограниченными возможностями - это огромный плюс.
Плотный колос
Сурдика с собой взять можно, за первую же пенсию отмоется
да вы охуели молча минусить в чем проблема
@Дмитрий Пашнин всё понятно ваш диагноз порваха
Сударь, да это вас тут порвало :)
Плотный колос
не отрицаю
но можно и прийти обсудить — комменты для этого созданы, и я не кусаюсь.
Сурдика с собой взять можно, за первую же пенсию отмоется
В чём я не прав?
ок, ладно.
1. Мне не понравился ваш язык. У человека реальная проблема - он глухонемой, а у вас шуточки, "сурдики" и "отмоется".
2. Блин, ну не понравилось и не понравилось, минусанул.
Может у меня плохое настроение, а у вас муза не пришла. Можно всем пережить и идти дальше.
3. Но вы начинаете: "поясни" - мы с вами не в одной песочнице выросли, чтобы на "ты", да ещё и "пояснять"!
4. Потом у вас вообще все стали "охуевшими" и "порвахами".
Из всего этого я делаю вывод, что вы не самый приятный и воспитанный человек. И если первый минус вам пришёлся почти случайно, то дальше я бы хотел отправить вашу карму в глубокий минус, но нет ни желания, ни времени. (+ ни возможности)))
Плотный
1. Мне не понравился ваш язык. У человека реальная проблема - он глухонемой, а у вас шуточки, "сурдики" и "отмоется".
Я не выделяю инвалидов, в т.ч. по слуху, в какую-то отдельную, святую категорию при неформальном общении, и Вам не советую. Это абсолютно такие же люди, просто с ограниченными возможностами.
К тому же в своём комментарии я апеллирую не к его проблеме как глухонемого, а как стесняющегося добиться положенной по закону помощи от государства. И даже предложил адекватное этой проблеме решение.
3. Но вы начинаете: "поясни" - мы с вами не в одной песочнице выросли, чтобы на "ты", да ещё и "пояснять"!
Слышали про этикет? Этикет не про обращения на "Вы", а про соответствие поведения правилам ДАННОГО общества. Увы, это Вы в них не вписываетесь, а не я.
4. Потом у вас вообще все стали "охуевшими" и "порвахами".
Потому что я порвался, имею право
2. Блин, ну не понравилось и не понравилось, минусанул. Может у меня плохое настроение, а у вас муза не пришла. Можно всем пережить и идти дальше.
Полностью согласен. Меня не столько волновали минусы, сколько волновала потенциально упущенная дискуссия, скрытая за тихими минусами.
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Уютный динозавр
Эти братки так прочно вцепились во все кладбищенское, так что скорее всего братки просто теперь официально будут представлены на госуслугах.
Оплатите комиссию, ёпта, шоб по красоте!
Дак так все и есть, в Воронеже, городе миллионнике, всего два года как работает крематорий, хотя о его строительстве речи велись еще с конца 80-х. В итоге люди возили тела в Курск или Тулу. В итоге очень долго и со скрипом через губернатора удалось пропихнуть строительство крематория, но занимаются им те же самые люди что и крышуют похоронный бизнес, даже оформление документов проводится в здании их старой конторы со всеми теми же приемами по разводу людей.
Уютный динозавр
Пришлось в том месяце столкнуться в представителями этой сферы на самых разных уровнях, визуально — каноничные персонажи из бандитского Петербурга. Прям даже как-то некомфортно и в их вежливом тоне ловишь прям нарастающий ужас.
Даже фильм был про таких типцов:
«я остаюсь»
участники рынка
Это те пидарасы, которые узнают о смерти вашего родственника раньше вас и используют шок от известия о потере, чтобы снять с вас бабки.
Скорее, те пидорасы, которые узнают о смерти родственника, когда тот ещё не умер
Год назад ночью тело бабушки ещё не успело остыть, а "участники рынка" уже ломились к маме в дверь
Похоронные агенты (словосочетание то какое) хуже говна. А весь похоронный бизнес это открытая мафия, которая должна сдохнуть
Искал себе съемную квартиру - один арендодатель даже визитку свою дал (работает в таком бюро).
Договор я с ним правда не заключил, т.к. оказался мошенником (вот неожиданность).
Я.Кладбище или Я.Покойник
яМы Покойник
Лет 8 назад сталкивался с "участниками похоронного рынка" — это натурально черви в костюмах людей.
За 32 годика я не встречал никого хуже.
Ну разве что тот тип пассажиров, который стоит к тебе лицом в вагоне метро. Не могу этого понять
Ну разве что тот тип пассажиров, который стоит к тебе лицом в вагоне метро
Хуй бы с ними. Вот те пидорасы, которые стоят прямо в дверях вообщественного транспорта (причём в сторону дверей повернутые вовсе не спиной или не боком, а лицом), уткнувшись еблетом в смартфон, но при этом не собираются выходить ни через одну, ни через две, ни через три остановки — вот они точно псины смердящие.
Агрессивный космос
и еще блять делают удивленные оскорбленные ебальники, когда их пихает толпа на загруженной станции
А, это те долбоебы которые еще в переходах с большой плотностью людей любят что-то полистать в своем телефончике
Честный лолипоп
Есть ещё особые ебанаты, которые не знают, что сначала сука выходят из транспорта, а потом только заходят...
Стоит упомянуть тех, кто влетает первее всех в автобус и в итоге просто тупят около валидатора (мозгов то сразу карту достать или прижать свою жопу, а потом оплатить, не хватает), в итоге создают давку на входе и потом через неё же прорываются на своё долбанное свободное место
Честный лолипоп
это у вас там в европе валидаторы, а в Сибири по стариночке - кондукторы )
Немой пистолет
Такие рискуют получить очень легко с ноги в ебло, грудину, пах, колено (зависит от транспорта и акробатических способностей выходящих.
Проблема в том, что правильнее стоять лицом к выходу и спиной к пассажирам сзади, а не дышать друг другу в рот
пассажиров, который стоит к тебе лицом в вагоне метро.
А это как? Я всегда стою лицом к сидячим пассажирам, если не найдётся места сбоку у дверей
лол
Новенький торшер
Что лол?
Госуслуги по твоему не упростили взимодействие с государством?
А, да, загранник и я получал 8 лет назад, припоминаю. Только это не то чтобы через Госуслуги: через Госуслуги тупо формуляр, а потом всё равно дважды надо ногами ходить. Не вижу упрощения.
Остальные услуги (права, справка о несудимости, запросы по ЖКХ, выписки из ЕГРН, регучёт, приглашения родственникам-иностранцам) нихуя не работают. Рад, что у тебя не так
Положитель
Загранник ногами да, но пускали без очереди. Дядечки-тетечки в этой самой очереди рвались и бухтели про охуевшую молодежь с этими их интернетами
Новенький торшер
Получил через госуслуги загран(ногами ходил получить), оформил ип(ногами никуда не ходил), записал детей в детсад, оформил выплаты на детей, получение маткапитала и распорядились им(это жена) заменил права, зарегался на выборах находясь за границей.
И у меня есть альтернативный без госуслужный опыт этого всего. Он хуевый
Против него выступали участники рынка, опасаясь снижения дохода
Участники рынка могут пройти нахуй. Сплошные пидоры (помимо того, что бандиты). Урну для праха можно купить "только у нас, со своей нельзя", "надо батюшку, отпевать", "без платка кремировать не будем, мы ж блять православные".
«Правосудие онлайн»
Будет запись на время как в поликлинике/МФЦ?
Против него выступали участники рынка, опасаясь снижения дохода
Зря опасаются, у нас покойников на всех хватит
Ждем прохладных историй в духе "я дочь похоронного огента, здесб не всё однозначно"
Вообще я очень за. По факту весь этот "похоронный институт" со всеми его традициями из средних веков - уже давно должен быть забыт. Потому что вот лично меня волнует - как будут жить мои родственники, после моей смерти, все ли у них будет хорошо, как будет жить мой кот - кто его к себе заберет и знает ли, как правильно кормить но мне абсолютно пофигу в каком ящике и где будет лежать мое мертвое тело, сожгут ли его, будет ли над ним говорить что то несуразное поп, ей богу пусть мои родственники лучше себе мороженку купят лишнюю, или не знаю, зубы сделают чем оплачивать все эти отпевания, автобусы, крематории, гробы. А так я за - пусть все максимально стандартизируют и упростят, а то что маржа упадет с 5000% до 1000% я думаю переживут.
Угу, казалось бы отрасль с высокой маржинальностью и на Мос.обл всего, по моему 2 крематория. Мы в том году очередь стояли с 11 утра до 4х дня.
Видимо, «участники рынка» не хотят этим заниматься, так как маржинальность всё же ниже, чем у могилок, а людей со стороны они к этому не подпускают.
У нас на Украину пока три - Киев, Харьков, Одесса.
Ещё чуть в Днепре не построили, уже начали, но союз развалился, не успели.
Хотят во Львове строить - там с землёй совсем беда. Уже с духовенством договорились (там оно важную роль играет) - те сказали, что не против, если потом в землю закопают.
Это вопрос свободы выбора. Уж в России-то для кладбищ (и малоэтажной застройки) места предостаточно. Проблема именно в непрозрачности ценообразования самой услуги и выкачивании средств из тех, кто хоронит родственников, придерживаясь определённой традиции (возможно, на последние деньги или даже в кредит).
У нас и так госконтроля достаточно и приходится мириться с ним во всех сферах. Пусть и здесь будет хоть какой-то, тем более что отрасль общественно значимого характера.
Скорее бы запустили)))
Новости просто бомбические
Сбер.Умер.
Похоронный бизнес — длящаяся десятилетиями отрыжка из 90-х.
Продажа мороженого — длящаяся десятилетиями отрыжка из 90-х.
Немой пистолет
Ой, в Кирове при хладокомбинате ларёк ещё с советских времён работает - там прекрасное мороженое.
На портале будут принимать и рассматриваться заявки на тех, кто хочет возлечь после смерти в пирамиду сос воим кумиром пу.
можно будет получить свидетельство о смерти, не посещая ЗАГС
Как это будет технически оформлено?
В текущих условиях похоронщики сами получают его в ЗАГСе и используют при организации кремации/захоронения. Опять же, чтобы в принципе оформить свидетельство нужно сдать оригинал паспорта умершего и справку о смерти в ЗАГС. Не очень понятно как они эту беготню собираются оцифровывать. Похоронщики конечно много на чем наживаются, но именно вопросы с беготней по инстанциям они решают вполне эффективно.
Вот эта шлюха то охуеет с тяжёлого люкса которая. У нее муж похоронной мафией в Москве ещё рулит
В 2021 году правительство РФ запланировало запустить шесть новых «суперсервисов»: «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребёнка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Моё здоровье онлайн»
Охуенно, простота получения госуслуг электронно с каждым годом всё больше и больше. Одна из немногих вещей от государства, которая просто пиздата