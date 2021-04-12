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Новости
Артём Мазанов

На сайте Госуслуг запустят похоронный онлайн-сервис. Против него выступали участники рынка, опасаясь снижения дохода Статьи редакции

В сентябре 2020 года Минкомсвязи пожаловалось на сложности в создании такого сервиса.

В 2021 году правительство РФ запланировало запустить шесть новых «суперсервисов»: «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребёнка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Моё здоровье онлайн». Об этом пишет ТАСС.

На сайте госуслуг указано, что сервис «Правосудие онлайн» автоматически определит суд для подачи иска, предоставит «интерактивного помощника» и позволит удалённо участвовать в процессе.

В сентябре 2020 года «Коммерсантъ» узнал, что через похоронный онлайн-сервис можно будет получить свидетельство о смерти, не посещая ЗАГС, подать документы на получение пособия на погребение и получить их, а также выбрать место для погребения либо крематорий. Источник журналистов рассказывал, что против сервиса выступали агенты похоронного московского бюро ГБУ «Ритуал».

#новости #госуслуги

9355 просмотров
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Dmitry R.

242

давно пора выпиздить всех этих понятийных братков родом из 90-х с этого деликатного ранка.

Ответить

Рассылка на почту

Dmitry
53

Есть еще один очень большой плюс.
У бывшей коллеги есть знакомый глухонемой, у которого умерла мама. Нужно было получить пенсию по утрате, а его никто не понимает. С листочками ходить он стесняется или еще что. 

В общем людям с ограниченными возможностями - это огромный плюс.

Ответить

Плотный колос

Рассылка
0

Сурдика с собой взять можно, за первую же пенсию отмоется

Ответить

Плотный колос

Плотный
1

да вы охуели молча минусить в чем проблема

Ответить

Плотный колос

Плотный
–2

@Дмитрий Пашнин всё понятно ваш диагноз порваха

Ответить

Дмитрий Пашнин

Плотный
2

Сударь, да это вас тут порвало :)

Ответить

Плотный колос

Дмитрий
0

не отрицаю

но можно и прийти обсудить — комменты для этого созданы, и я не кусаюсь.

Сурдика с собой взять можно, за первую же пенсию отмоется

В чём я не прав?

Ответить

Дмитрий

Плотный
1

ок, ладно. 
1. Мне не понравился ваш язык. У человека реальная проблема - он глухонемой, а у вас шуточки, "сурдики" и "отмоется".

2. Блин, ну не понравилось и не понравилось, минусанул.
Может у меня плохое настроение, а у вас муза не пришла. Можно всем пережить и идти дальше.

3. Но вы начинаете: "поясни" - мы с вами не в одной песочнице выросли, чтобы на "ты", да ещё и "пояснять"!

4. Потом у вас вообще все стали "охуевшими" и "порвахами".

Из всего этого я делаю вывод, что вы не самый приятный и воспитанный человек. И если первый минус вам пришёлся почти случайно, то дальше я бы хотел отправить вашу карму в глубокий минус, но нет ни желания, ни времени. (+ ни возможности)))

Ответить

Плотный

Дмитрий
1

1. Мне не понравился ваш язык. У человека реальная проблема - он глухонемой, а у вас шуточки, "сурдики" и "отмоется".

Я не выделяю инвалидов, в т.ч. по слуху, в какую-то отдельную, святую категорию при неформальном общении, и Вам не советую. Это абсолютно такие же люди, просто с ограниченными возможностами.

К тому же в своём комментарии я апеллирую не к его проблеме как глухонемого, а как стесняющегося добиться положенной по закону помощи от государства. И даже предложил адекватное этой проблеме решение.

3. Но вы начинаете: "поясни" - мы с вами не в одной песочнице выросли, чтобы на "ты", да ещё и "пояснять"!

Слышали про этикет? Этикет не про обращения на "Вы", а про соответствие поведения правилам ДАННОГО общества. Увы, это Вы в них не вписываетесь, а не я.

4. Потом у вас вообще все стали "охуевшими" и "порвахами".

Потому что я порвался, имею право

2. Блин, ну не понравилось и не понравилось, минусанул. Может у меня плохое настроение, а у вас муза не пришла. Можно всем пережить и идти дальше.

Полностью согласен. Меня не столько волновали минусы, сколько волновала потенциально упущенная дискуссия, скрытая за тихими минусами.

Ответить

Комментарий удален

Плотный колос

Плотный
0

@Дмитрий Пашнин поясни

Ответить

Огурцы

Dmitry
19

Вот все кекали с Медведева
А электронное правительство это его детище

Ответить

Михаил Михалыч

Огурцы
6

Это и правда один из немногих реально годных проектов

Ответить

Рыжий

Огурцы
3

С Медведева кекали пока Путин не вернулся 

Ответить

Пышный торшер

Огурцы
–1

Отдали еблю на аутсорс

Ответить

ouxen

Dmitry
13

ниче, что они и принимают законы, они здесь власть

Ответить

Pavel Zamyatin

ouxen
18

Это разные сорта

Ответить

Уютный динозавр

Dmitry
6

Эти братки так прочно вцепились во все кладбищенское, так что скорее всего братки просто теперь официально будут представлены на госуслугах.
Оплатите комиссию, ёпта, шоб по красоте!

Ответить

Nick Parallelogram

Уютный
1

Дак так все и есть, в Воронеже, городе миллионнике, всего два года как работает крематорий, хотя о его строительстве речи велись еще с конца 80-х. В итоге люди возили тела в Курск или Тулу. В итоге очень долго и со скрипом через губернатора удалось пропихнуть строительство крематория, но занимаются им те же самые люди что и крышуют похоронный бизнес, даже оформление документов проводится в здании их старой конторы со всеми теми же приемами по разводу людей.

Ответить

Уютный динозавр

Nick
1

Пришлось в том месяце столкнуться в представителями этой сферы на самых разных уровнях, визуально — каноничные персонажи из бандитского Петербурга. Прям даже как-то некомфортно и в их вежливом тоне ловишь прям нарастающий ужас.

Ответить

Виктор Ганелес

Dmitry
2

Даже фильм был про таких типцов:

«я остаюсь»

Я остаюсь – КиноПоиск
Я остаюсь (2006) – Всё о фильме: даты выхода, актеры, трейлеры, фото. Отзывы зрителей и…
www.kinopoisk.ru
Ответить

Маринеску

128

 участники рынка

Это те пидарасы, которые узнают о смерти вашего родственника раньше вас и используют шок от известия о потере, чтобы снять с вас бабки.

Ответить

AttentiveMilk

Маринеску
11

Скорее, те пидорасы, которые узнают о смерти родственника, когда тот ещё не умер

Ответить

AZP

Маринеску
3

Сука, я его обматерил посреди подъезда и чуть в лицо не дал, хотя, сам я слабый дрищ. Похер было.
Так он через час ещё раз пришёл, мразота.

Ответить

Anton Gostev

Маринеску
2

Год назад ночью тело бабушки ещё не успело остыть, а "участники рынка" уже ломились к маме в дверь

Ответить

Дмитрий Алексеевич

82

Похоронные агенты (словосочетание то какое) хуже говна. А весь похоронный бизнес это открытая мафия, которая должна сдохнуть

Ответить

Рассылка на почту

Дмитрий
7

Искал себе съемную квартиру - один арендодатель даже визитку свою дал (работает в таком бюро).
Договор я с ним правда не заключил, т.к. оказался мошенником (вот неожиданность).

Ответить

Бумажный корабль

59

жду яндекс.гроб

Ответить

Арсений Веснин

Бумажный
42

Я.Кладбище или Я.Покойник

Ответить

Большой жёлтый робат

Арсений
24

повышенный спрос(избыточная смертность)

Ответить

Владимир Филатов

Арсений
3

яМы Покойник

Ответить

Большой жёлтый

Владимир
7

Хорони меня, мразь

Ответить

Andre Macareno

Бумажный
5

https://www.umer.mobi
https://vc.ru/flood/21240-umer
Уже есть

Ответить

Российский Женя

Andre
6

Guf Uber

Ответить

Большой жёлтый робат

60
Ответить

сироп от щекотки

22

Лет 8 назад сталкивался с "участниками похоронного рынка" — это натурально черви в костюмах людей.
За 32 годика я не встречал никого хуже.
Ну разве что тот тип пассажиров, который стоит к тебе лицом в вагоне метро. Не могу этого понять

Ответить

Icipher

сироп
18

Ну разве что тот тип пассажиров, который стоит к тебе лицом в вагоне метро

Хуй бы с ними. Вот те пидорасы, которые стоят прямо в дверях вообщественного транспорта (причём в сторону дверей повернутые вовсе не спиной или не боком, а лицом), уткнувшись еблетом в смартфон, но при этом не собираются выходить ни через одну, ни через две, ни через три остановки — вот они точно псины смердящие.

Ответить

Агрессивный космос

Icipher
14

и еще блять делают удивленные оскорбленные ебальники, когда их пихает толпа на загруженной станции

Ответить

сироп от щекотки

Icipher
2

А, это те долбоебы которые еще в переходах с большой плотностью людей любят что-то полистать в своем телефончике

Ответить

Честный лолипоп

сироп
24

Есть ещё особые ебанаты, которые не знают, что сначала сука выходят из транспорта, а потом только заходят...

Ответить

Руденко Сергей

Честный
3

Стоит упомянуть тех, кто влетает первее всех в автобус и в итоге просто тупят около валидатора (мозгов то сразу карту достать или прижать свою жопу, а потом оплатить, не хватает), в итоге создают давку на входе и потом через неё же прорываются на своё долбанное свободное место

Ответить

Честный лолипоп

Руденко
4

это у вас там в европе валидаторы, а в Сибири по стариночке - кондукторы )

Ответить

Немой пистолет

Честный
3

Такие рискуют получить очень легко с ноги в ебло, грудину, пах, колено (зависит от транспорта и акробатических способностей выходящих.

Ответить

AUBE

сироп
2

Бей сразу ножом, че ты.

Ответить

сироп от щекотки

AUBE
1

Представляю, как ты всех заебал, пока остановился слева на эскалаторе и набирал этот комментарий :)

Ответить

AUBE

сироп
0
Ответить

Повышенный Мика

сироп
0

На эскалаторе нужно занимать обе стороны, держу в курсе

Ответить

Жабка

сироп
6

А в чем проблема? Лучше пусть сзади пристраиваются? И как определить кто из вас стоящих лицом друг к другу должен развернуться?
P.S. У нас в городе нет метро, просто любопытно, что не так, чтоб при посещении не смущать местных)

Ответить

Icipher

Жабка
2

Лучше пусть сзади пристраиваются

Конечно лучше.
Но только вежливо, с любовью.

Ответить

сироп от щекотки

Жабка
–1

Проблема в том, что правильнее стоять лицом к выходу и спиной к пассажирам сзади, а не дышать друг другу в рот

Ответить

Александр Королёв

сироп
1

пассажиров, который стоит к тебе лицом в вагоне метро.

А это как? Я всегда стою лицом к сидячим пассажирам, если не найдётся места сбоку у дверей

Ответить

Dmitry Teplyakov

Александр
1

Лицом к стоящим. Вплотную.

Ответить

Ответный каякер

19

участники рынка

Того самого рынка, который никогда из 90-х не выбирался? По-прежнему драки, стрельба из огнестрела, убийства и вот это всё?

Ответить

AUBE

Ответный
1

Ставропольские банды в частности пострадают.

Ответить

Ответный каякер

AUBE
1

Банды никогда не пострадают: переключатся на другие виды деятельности

Ответить

AUBE

Ответный
2

Там тоже не всё так однозначно, Андрей. Парни не голодают и не сидят без работы, но на новый хаммер всё тяжелее наскрести честное отнятое.

Ответить

Icipher

Ответный
0

Зато безотходненько.

Ответить

Немой пистолет

8

Ну, вот госуслуги - удобная штука, а если а нововведения так же хорошо сделают - вообще замечательно.

Ответить

Артём Мазанов

Немой
8

Да, очень крутой сайт, прям удобнее жить стало 

Ответить

Дизайнер Павленко

Артём
1

лол

Ответить

Новенький торшер

Дизайнер
22

Что лол?
Госуслуги по твоему не упростили взимодействие с государством?

Ответить

Arturas

Новеньк…
–8

Нет, не упростили. Все ведомства хуй кладут на все заявки через Госуслуги, пока лично ногами не притопаешь в МФЦ. В особо запущенных случаях ещё и проставиться надо. Ни разу за последние пять лет мне ничего через Госуслуги не сделали

Ответить

Артём Мазанов

Arturas
12

Получил через госуслуги загранник, оплатил пошлину при сдаче на права, записался на вакцинацию от короны, записываюсь в МФЦ и прочее, оплачиваю другие пошлины. И это только малая часть того, что теперь можно сделать удаленно 

Ответить

Inna-Roxy (16+)

Артём
1

Пошлины ещё и со скидкой оплачиваются

Ответить

Arturas

Артём
0

А, да, загранник и я получал 8 лет назад, припоминаю. Только это не то чтобы через Госуслуги: через Госуслуги тупо формуляр, а потом всё равно дважды надо ногами ходить. Не вижу упрощения.

Остальные услуги (права, справка о несудимости, запросы по ЖКХ, выписки из ЕГРН, регучёт, приглашения родственникам-иностранцам) нихуя не работают. Рад, что у тебя не так

Ответить

Положитель

Arturas
2

Загранник ногами да, но пускали без очереди. Дядечки-тетечки в этой самой очереди рвались и бухтели про охуевшую молодежь с этими их интернетами

Ответить

Новенький торшер

Arturas
2

Получил через госуслуги загран(ногами ходил получить), оформил ип(ногами никуда не ходил), записал детей в детсад, оформил выплаты на детей, получение маткапитала и распорядились им(это жена) заменил права, зарегался на выборах находясь за границей.

И у меня есть альтернативный без госуслужный опыт этого всего. Он хуевый

Ответить

Artyom

Arturas
–1

очень сомнительное заявление. пили статью с пруфами или либерал! лол

Ответить

Anton Gostev

9

Против него выступали участники рынка, опасаясь снижения дохода

Участники рынка могут пройти нахуй. Сплошные пидоры (помимо того, что бандиты). Урну для праха можно купить "только у нас, со своей нельзя", "надо батюшку, отпевать", "без платка кремировать не будем, мы ж блять православные".

Ответить

FOX

7

«Правосудие онлайн»

Ответить

AUBE

FOX
2

Это не онлайн, это с выездом на дом.

Ответить

FOX

AUBE
1

сначала онлайн решается, потом выезжают к тебе домой

Ответить

AUBE

FOX
0

К тебе.

Ответить

Анальное Сало

FOX
2

You wanna be afraid of somebody? Be afraid of GosUslugi!

Ответить

Андрей Владимирович

6

Будет запись на время как в поликлинике/МФЦ? 

Ответить

Ледяной Влад

Андрей
4

Естественно, если не успел в своё время, то жди месяц.

Ответить

Одинаковый жар

6

Реализация нацпроекта «Когда умрете - тогда и приходите» подъехала

Ответить

AUBE

Одинаковый
3

Теперь новый слоган - "Давайте нахуй быстрее"

Ответить

Ху Эмай

5

Против него выступали участники рынка, опасаясь снижения дохода

Зря опасаются, у нас покойников на всех хватит

Ответить

DrinK Smoke

Ху
1

Да, отличный пример возобновляемого ресурса. 

Ответить

AUBE

5

Ждем прохладных историй в духе "я дочь похоронного огента, здесб не всё однозначно"

Ответить

Немой пистолет

AUBE
2

Ммммм... прохладные истории о трупах

Ответить

AUBE

Немой
1

Трупак сам о себе не расскажет, бро.

Ответить

Photuum

5

Полностью поддерживаю. Кладбищенскую мафию давно пора кончать. 

Ответить

DrinK Smoke

4

Вообще я очень за. По факту весь этот "похоронный институт" со всеми его традициями из средних веков - уже давно должен быть забыт. Потому что вот лично меня волнует - как будут жить мои родственники, после моей смерти, все ли у них будет хорошо, как будет жить мой кот - кто его к себе заберет и знает ли, как правильно кормить но мне абсолютно пофигу в каком ящике и где будет лежать мое мертвое тело, сожгут ли его, будет ли над ним говорить что то несуразное поп, ей богу пусть мои родственники лучше себе мороженку купят лишнюю, или не знаю, зубы сделают чем оплачивать все эти отпевания, автобусы, крематории, гробы. А так я за - пусть все максимально стандартизируют и упростят, а то что маржа упадет с 5000% до 1000% я думаю переживут. 

Ответить

AZP

DrinK
0

крематории

Без крематориеа хуёво. Умирает столько народу, что для кладбищ места нет, они разрастаются с дикой скоростью.
А память о человеке - она в голове, а не на гранитной херовине с табличкой.

Ответить

DrinK Smoke

AZP
2

Угу, казалось бы отрасль с высокой маржинальностью и на Мос.обл всего, по моему 2 крематория. Мы в том году очередь стояли с 11 утра до 4х дня. 

Ответить

Сергей Лещина

DrinK
1

Видимо, «участники рынка» не хотят этим заниматься, так как маржинальность всё же ниже, чем у могилок, а людей со стороны они к этому не подпускают.

Ответить

AZP

DrinK
0

У нас на Украину пока три - Киев, Харьков, Одесса.
Ещё чуть в Днепре не построили, уже начали, но союз развалился, не успели. 
Хотят во Львове строить - там с землёй совсем беда. Уже с духовенством договорились  (там оно важную роль играет) - те сказали, что не против, если потом в землю закопают.

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

AZP
0

Это вопрос свободы выбора. Уж в России-то для кладбищ (и малоэтажной застройки) места предостаточно. Проблема именно в непрозрачности ценообразования самой услуги и выкачивании средств из тех, кто хоронит родственников, придерживаясь определённой традиции (возможно, на последние деньги или даже в кредит).
У нас и так госконтроля достаточно и приходится мириться с ним во всех сферах. Пусть и здесь будет хоть какой-то, тем более что отрасль общественно значимого характера.

Ответить

Leha Shum

2

Скорее бы запустили)))
Новости просто бомбические 

Ответить

Рассылка на почту

Leha
1

Ты куда торопишься? Тебе еще рано!
Леха - ЖИВИ!

Ответить

Одинаковый жар

2

сервис «Правосудие онлайн» автоматически определит суд для подачи иска, предоставит «интерактивного помощника» и позволит удалённо участвовать в процессе

Сука

Ответить

Black Jack

2

Сбер.Умер.

Ответить

Icipher

Black
0

Греф жив!

Ответить

AUBE

Icipher
0

Гриф стервятник.

Ответить

George Jejeya

1

Похоронный бизнес — длящаяся десятилетиями отрыжка из 90-х.

Ответить

AUBE

George
–1

Так можно про всё сказать.

Ответить

Анальное Сало

AUBE
1

Продажа мороженого — длящаяся десятилетиями отрыжка из 90-х.

Ответить

Немой пистолет

Анальное
0

Ой, в Кирове при хладокомбинате ларёк ещё с советских времён работает - там прекрасное мороженое.

Ответить

AUBE

Немой
3

Ларек, а под ним бункер в три этажа.

Ответить

Немой пистолет

AUBE
1

Это колючая проволока спалила?

Ответить

AUBE

Немой
2

бтр за веселеньким забором камуфлированный, мины, и пара джипов с парнями на низком старте за кадром.

Ответить

AUBE

Анальное
0

В корень зришь.

Ответить

Весёлый Хамелеон

AUBE
2

Ну хер знает (реально существует такое мороженое)

Ответить

AUBE

Весёлый
2

Знал бы ты еще, из чего они его делают...

Ответить

Немой пистолет

AUBE
3

Вспоминается "Ералаш" про "Что в коробке - то и на коробке"

Ответить

AUBE

1

На портале будут принимать и рассматриваться заявки на тех, кто хочет возлечь после смерти в пирамиду сос воим кумиром пу.

Ответить

красивые глазки

0

гробовщикам прогресс не остановить

Ответить

nonsense

0

можно будет получить свидетельство о смерти, не посещая ЗАГС

Как это будет технически оформлено?
В текущих условиях похоронщики сами получают его в ЗАГСе и используют при организации кремации/захоронения. Опять же, чтобы в принципе оформить свидетельство нужно сдать оригинал паспорта умершего и справку о смерти в ЗАГС. Не очень понятно как они эту беготню собираются оцифровывать. Похоронщики конечно много на чем наживаются, но именно вопросы с беготней по инстанциям они решают вполне эффективно.

Ответить

Дмитрий Еруков

0

Вот эта шлюха то охуеет с тяжёлого люкса которая. У нее муж похоронной мафией в Москве ещё рулит

Ответить

Алексей Волосач

0

В 2021 году правительство РФ запланировало запустить шесть новых «суперсервисов»: «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребёнка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Моё здоровье онлайн»

Охуенно, простота получения госуслуг электронно с каждым годом всё больше и больше. Одна из немногих вещей от государства, которая просто пиздата

Ответить

le furi

0

Учитывая как они богатеют на пандемии, мог ли бы реально помолчать)

Ответить
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