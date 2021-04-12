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Новости
Артём Мазанов

Жительница Москвы хотела найти «поддерживающую феминизм» няню. HeadHunter удалил это требование из-за несоответствия ТК Статьи редакции

Сайт назвал требование дискриминацией по отношению к кандидатам других убеждений.

Жительница Москвы рассказала, что в объявлении было указано: «Обязательна поддержка феминизма (равноправия женщин и отказ от специфически „девочкового“ воспитания)». Исходя из её поста, сайт объявлений не сообщил ей о причинах редактирования объявления.

HeadHunter рассказал «Таким делам», что удалил эту часть объявления, сославшись на 64-ю статью Трудового кодекса РФ. Там указано, что при заключении трудового договора не допускается какое-либо прямое или косвенное ограничение прав в зависимости от пола, расы, происхождения, а также убеждений.

У нас нет «своего» стоп-списка, только тот, что перечислен в статье 64 ТК РФ. Та вакансия не прошла по пункту «убеждения».

HeadHunter

Автор объявления рассказала, что уже нашла подходящих кандидаток для работы няней.

Интересно, что представление о равенстве женщин — это просто «убеждение». Как бы подразумевается, что и все другие убеждения тоже хороши: например, лишение женщин каких-то прав, возможностей. Нет, конечно, понимаю их позицию. И всё-таки я этот свой пост хочу оставить для истории, верю, что настанет день, когда слово «феминизм» не будет просто одним из многих убеждений, а настоятельным требованием равноправия женщин. И тогда можно будет вспомнить и улыбнуться.

Ясна Исхаки
автор объявления

#новости

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Пластиковое Окно

53

 Сайт назвал требование дискриминацией

А как это еще назвать? Все правильно сделали.

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Алексей Логачев

Пластиковое
48

Неоднозначно. Просто в России судов нормальных нет, чтобы такие вопросы действительно "разбирались", потому что вопрос сложный. 
С одной стороны, да, безусловно дискриминация, если разбирать вне контекста должности. С другой стороны, такое требование работодателя можно обосновать должностью "няня", потому что человек хочет (как работодатель), чтобы ребёнок воспитывался в определенном ключе, поэтому и предъявил такое требование. 
Грубо говоря, если искать на должность программиста человека и предъявить требование - рост не менее 180 см - это дискриминация. Но, например, такое требование в специальные войска (да или даже в какое-нибудь охранное агентство даже) - уже вроде как и обоснованно 

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Пластиковое Окно

Алексей
3

 Просто в России судов нормальных нет, чтобы такие вопросы действительно "разбирались", потому что вопрос сложный.

Причем тут суды?

 С другой стороны, такое требование работодателя можно обосновать должностью "няня", потому что человек хочет (как работодатель), чтобы ребёнок воспитывался в определенном ключе, поэтому и предъявил такое требование.

Компетентная няня бы не воспитывала ребенка так, как не хочет этого мать. Требование сформулировано неверно. Перепутаны причина и следствие.

 Но, например, такое требование в специальные войска (да или даже в какое-нибудь охранное агентство даже) - уже вроде как и обоснованно 

Нет. Если бы было указано требование, что нужно уметь бегать с такой-то скоростью, на которую уже влияет рост, тогда да. Это уже навык. А так сам по себе рост ничего не значит.

Ответить

Алексей Логачев

Пластик…
11

 Нет 

https://hh.ru/vacancy/41724260?query=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C

Как тебе такие требования? ) 

 Причем тут суды?

Ну потому что в развитом государстве при снятии объявления - работодатель потенциально мог пойти в суд и на честном, прозрачном процессе добиться справедливости (а в нормальных странах судья бы действительно разбирался в вопросе, а не делал вид), а в России так никто не делает, потому что судебный процесс - клоунада. И ждать, что там судья будет реально сидеть и разбирать этот вопрос - утопия. 

Заметь, я не утверждаю, что сняли неправомерно, я утверждаю, что это потенциально интересный кейс. 

Вакансия Модель Plus Size (женская одежда) в…
Зарплата: не указана. Москва. Требуемый опыт: не требуется. Частичная занятость. Дата публикации…
hh.ru
Ответить

Пластиковое Окно

Алексей
2

 а в России так никто не делает, потому что судебный процесс - клоунада

Как я и сказал, суд тут ни при чем.

Ответить

Денис Лапин

Пластик…
–2

Няня не воспитывает, няня сидит с ребенком пока мама на работе

Ответить

Саша Рауш

Денис
19

Если она разговаривает с ребенком, даёт ему какую-то инфу, обучает и тд, пока мама на работе, то она воспитывает. «Иди, помоги мне на кухне, принеси соль, ты же девочка, должна учиться готовить» — это тоже то, что влияет на воспитание. Няня не воспитывает только в том случае, если вообще не контактирует с ребёнком или держит очень большую дистанцию и фильтрует каждое своё слово.

Ответить

Немой пистолет

Денис
1

Мэри Поппинс, до свидания!

Ответить

Алексей Логачев

Пластик…
–1

Рост - это навык, ясно-понятно

Ответить

Пластиковое Окно

Алексей
10

Ты тупенький что ли? Скорость бега - это навык.

Ответить

Ilya Sidyakin

Алексей
2

Рост это сильный маркер физических способностей.
Но в спецвойска все-таки смотрят не по росту, а по выполнению нормативов

Ответить

Немой пистолет

Ilya
0

Скажи это кремлёвксому полку

Ответить

Ilya Sidyakin

Алексей
2

В ТК нет возможности указать рост, как требование, потому что это та самая дискриминация и есть. Тут просто будут нормативы по офп, которые не пройдут.
Всякие модельные агентства тут ходят по тонкому льду. Они это обосновывают как "не прошел собеседование".

Ответить

Плотный колос

Ilya
0

Всякие модельные агентства тут ходят по тонкому льду.

Они это обосновывают как "не прошел собеседование".

Сам же и обосновал, почему они не "ходят по тонкому льду"

Ответить

Ilya Sidyakin

Плотный
1

просто грамотно это обосновывают далеко не все. И частенько начинают всплывать штуки, за которые уже можно пробовать взять за жопу, типа : рост такой, волосы такие, вес такой и тд и тп.

Ответить

Алексей Куликов

Алексей
0

Няня не воспитывает ребенка, а ухаживает за ним, удовлетворяя его потребности.

Ответить

Ilya Sidyakin

Алексей
4

Это так не работает :)))))))
Ты не можешь ухаживать за ребенком и не влиять на его воспитание

Ответить

Немой пистолет

Алексей
0

Я видел бой-баб охранниками магазинов. А репетиторов вообще почему выбирают чаще женщин?

Ответить

Алексей Логачев

Немой
1

Я видел бой-баб охранниками магазинов.

Я рад за тебя, как это относится к обсуждению "требований" к вакансии? 

А репетиторов вообще почему выбирают чаще женщин?

Ты в этом уверен, что именно "выбирают"? А не потому что в целом если брать всех соискателей, то женщин-соискателей будет просто больше, чем мужчин? Я вот просто вообще не знаю ничего такого, есть исследования какие-то? 

Ответить

Немой пистолет

Алексей
0

как это относится к обсуждению "требований" к вакансии?

Относится так, что по-сексистски женщины - это хрупкие создания, так что в охранники надо брать только мужиков.

Ответить

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T:ema

Пластиковое
6

"Я ищу няню, которая поддерживает равенство рас".
Херакс - дискриминация!!! Ведь есть ККК и т.п., которые не поддерживают.

Ответить

Пластиковое Окно

T:ema
5

Без разницы вообще что поддерживает и делает работник в свое личное время, если он на отлично выполняет свои рабочие обязанности.

Ответить

T:ema

Пластик…
7

Поддержка тех или иных ценностей может быть частью рабочих обязанностей. Например, преподаватель физики не должен быть сторонником плоской земли.
Нянечка, которая воспитывает адекватную девочку, не должна быть повёрнута на религии и домострое.

Ответить

Пластиковое Окно

T:ema
4

 Например, преподаватель физики не должен быть сторонником плоской земли.

Может, если не будет нести этот бред на уроках физики. О чем я и написал.

Ответить

T:ema

Пластик…
3

Будет-будет.
Его личное мнение будет входить в конфликт с мнением научного сообщества (и адекватного большинства)

Ответить

Yuck Fou

T:ema
1

Все преподаватели ВУЗов такие, особенно философы и историки.

Ответить

T:ema

Yuck
0

Квантор всеобщности в вашем утверждении лишний. Далеко не все философы (и преподаватели философии в вузах - тем более) - фрики.
В вузах часто работают недавние выпускники, которые ещё не были испорчены многолетней борьбой с ветряными мельницами.

Ответить

Yuck Fou

T:ema
0

Спорить не буду, но уверен, что и у молодых хватает своих навязанных другими авторитетами убеждений)

Ответить

Пластиковое Окно

T:ema
1

Не надо путать причину и следствие.

Ответить

T:ema

Пластик…
0

Не надо путать реальность и фантазию. Преподавателей, которые сдерживают личную точку зрения и не демонстрируют её ученикам, микроскопически малое количество. Хорошо, когда их точка зрения совпадает с учебником и мнением большинства. Плохо, когда расходится.

Ответить

Пластиково

T:ema
1

Ну так вопрос в формулировке требований. Ты же не будешь в вакансии перечислять все теории заговора, плоскоземельщиков и прочие заебы. Нужно указывать конкретные навыки и достижения. О чем я и написал. 

Ответить

T:ema

Пластик…
0

Не будешь, для этого есть собеседования и испытательный срок..

Ответить

Пластиково

T:ema
1

Ну так к чему тогда все твои комментарии?

Ответить

T:ema

Пластик…
0

К парадоксальной ситуации, с которой начался топик.

Ответить

Yuck Fou

Пластик…
–4

Она не может выполнять свои рабочие обязанности, так как родитель хочет воспитывать свою дочь не как рабыню, шлюху или домработницу патриархального общества

Ответить

Иван Николаев

Пластиковое
0

Все равно бы потом разругались с няней. Так что хорошо, что никого не нашла

Ответить

Yuck Fou

Пластиковое
–5

нет, неправильно. Те кто это сделали против феминизма и сделали из своих шовинистических убеждений.

Ответить

Evil Pechenka

44

верю, что настанет день, когда слово «феминизм» не будет просто одним из многих убеждений, а настоятельным требованием равноправия женщин

В здоровом обществе феминизма не будет вовсе, т.к. акцентирование внимания на правах женщин или мужчин это уже нездоровье. Это уместно исключительно при условии действующей дискриминации и нужно только для одного — чтобы дискриминацию устранить. После устранения дискриминации настаивать на особых правах для любых групп — это та же самая дискриминация.

Ответить

solawind

Evil
–1

Так дискриминция и не устранена, средняя зп женщин ниже, на большую часть профессий их при прочих равных принммают реже. Это просто факты, следсвтие все еще существующих стереоптипов людей

Ответить

Evil Pechenka

solawind
19

Я очень рад что Вы подняли массу спорных недоказанных и размытых тем про зарплаты, специальности и т.д.

Может взять конкретные права и поработать с ними?

Про зарплату читал очень много, если честно — хрен проссышь что там происходит. И карьеру женщины по разным причинам меньше хотят делать, и роды очень сильно влияют, и времени работе посвящают меньше, и дети чаще на них. Там нет однозначных ответов. 

В целом сейчас женщина может устроиться на работу, пахать как лось, не рожать, и порвать по зарплате мужиков. Так уже в большинстве стран мира.

Как бы выглядит не очень честно, что тётеньке надо рожать и она теряет в деньгах, с другой стороны — это же её желание. Я не знаю какие тут могут быть здоровые варианты.

По уходу за детьми — ну не надо мужа-мудака выбирать. Тут всё просто.

***

Про профессии всё ещё интереснее — пошли уже иски от мужиков которые меньше за аналогичные должности получают.

Ответить

solawind

Evil
–15

Про зарплату читал очень много, если честно — хрен проссышь что там происходит.

Ну почитай еще, если не дошло, статистика открытая

И карьеру женщины по разным причинам меньше хотят делать, и роды очень сильно влияют, и времени работе посвящают меньше, и дети чаще на них. Там нет однозначных ответов

Почему то я за 15 лет карьеры в ит встретил несколько человек набиравших людей, которые были заведомо против того чтобы девок на работу принимать, и не встретил ни одного, который бы  заведом  считал что не нужно принимать парней. А ты мне доказываешь что "все это неоднозначно и ущемления нет"

Ответить

Evil Pechenka

solawind
16

Ну почитай еще, если не дошло, статистика открытая

Я почитал и вот такого вывода «женщины получают меньше из-за пола» — 100% сделать нельзя. Это другие причины.

Почему то я за 15 лет карьеры в ит встретил несколько человек набиравших людей, которые были заведомо против того чтобы девок на работу принимать, и не встретил ни одного, который бы заведом считал что не нужно принимать парней. А ты мне доказываешь что "все это неоднозначно и ущемления нет"

Вы сейчас демонстрируете распространённую ошибку в дискуссии — апелляцию к личному опыту. Простите, но это совсем по-детсадовски звучит: «Из моих знакомых никто не болел коронавирусом, поэтому эпидемии нет.»

Ответить

solawind

Evil
–17

Я жел апелляцию к личному опыту, потому что он у меня огромный, а ты не делаешь апелляцию вообще ни к чему. Просто ты глупость спизданул что дискриминации уже нет, вот тебе и приходится сейчас извиваться и писать что все "мутно" и "неясно"

Ответить

Madegghead

solawind
0

А у тебя лично есть руководительский опыт?
Ты работал, например, в коллективах с большой долей женщин?
И что вообще нет никаких объективных причин почему руководитель может иметь такие предубеждения?

Ответить

solawind

Madeggh…
3

А у тебя лично есть руководительский опыт?

Да.

Я прекрасно понимаю что мои посты будут минусовать, а на мои аргументы о том что дискриминация реально существует (по крайней мере в ИТ, в котоом я сам уже 15 лет) аргументов в ответ кроме минусов у вас не будет. Это такое general knowledge что фемниздки злые и все связанное про них надо минусовать и высмеивать, чтобы быть "своим братаном". Помноженное на то что большинство сидящих в интернет мужиков сами по себе обиженные на женщин всратые уроды, которым девочки не давали, и котоые таким образом удовлетворяют свой хейт. Суровая правда жизни

Ответить

Madegghead

solawind
1

Скорее твоя странная позиция говорит просто об отсутствии личного опыта работы в разнополых коллективах. Потому что в ИТ женщин крайне мало.
Т.е. именно ты не имеешь о них никаких представлений, а не "всратые уроды".
И ты можешь удивиться, но женщина твой близкий человек и женщина на работе(даже та же самая) довольно сильно отличаются по поведению...

Ответить

solawind

Madeggh…
1

У меня есть коллеги женщины, и были даже руководители женщины. Я понимаю что ты повторяешь сейчас те же самые стереотипы что женщины глупее, что у них настроение меняется от месяков и это будет мешать работе, что они более склонны к склокам — именно эти аргументы мне приводили те кто были предубеждены к их приему на работу (я впрочем никого из них не ставил целью переубеждать). Я думаю каждый второй в россии так считает. Может даже больше. При этом для мужчин подобные недостатки (типа того что они например могут банально чаще забухать, или там в армейку загреметь если речь про джунов) ими просто игнорируются как нормальные и привычные

Ответить

Madegghead

solawind
–1

хм...
Забухать? Ы....
Никогда с таким не сталкивался в частных компаниях и не слышал.
Слышал раз про такой случай в госсфере с большим боссом.
Может конечно в чистом ИТ такое бывает из-за вседозволенности. В обычном бизнесе про такое не слышал.
Ну и в курсе что такая проблемы есть в сфере низкоквалифицированной рабсилы.
Армейка - разок слышал такое, но это супер редкость. Несопоставимо вообще с рисками декрета.
Про остальное не хочу писать, слишком тут тонкая грань.

Ответить

Eleazarus

solawind
0

кстати, а как относишься к теме поста? если положительно, то и к тому что на работе мужчины предпочитают работать с мужчинами тоже должны относится положительно, ведь это тоже всего лишь личностные предпочтения как и в теме поста

Ответить

Madegghead

Eleazar…
1

извини, ответ тебе будет очень многа букав, мне лень.

Ответить

Ilya Sidyakin

solawind
–1

тут надо быть очень четкими в формулировках

- Дискриминируют ли женщин в плане работы?
- Явно чаще, чем мужчин. В определенных функциях и индустриях сильнее, чем в других.
- За это отвечает 1 фактор?
- Нет. Потому что есть профессии, где требуется физическая сила. Есть наследие советского периода, где ряд профессий считались вредными для женщин (не безосновательно). Есть факт того, что женщины рожают, а мужики нет и женщине нужнее декрет, чем мужчине. Есть культурное наследие и мизогиния.
- Дискриминация работает только как внешняя сила?
- Нет, гигантский пласт женщин, хотят сидеть дома, отвечать за хозяйство или быть содержанками. Это их дело. Можно списывать это опять же на культуру, но это жутко комплексный вопрос.
- Хотят ли женщины равноправия?
- Только на словах. Женщины не рвутся работать в шахтах, в мчс, асинизаторами, плиткоукладчиками и тп.
- Мужчины просто живут лучше и богаче?
- Нет, мужчины живут меньше, у мужчин более высокий ранк суицидов и тд. Казалось бы, причем тут работа? Дело в том, что даже исторически большинство мужчин оставляли либо много наследников, либо нисколько. У мужчин по ряду параметров распределение выглядит как hero or zero. Самые успешные люди в мире мужики, но и самые не успешные тоже. Большинство зеков, бомжей и тп - мужчины. Мужчины вступают в более агрессивную борьбу, при этом у них меньше запасных вариантов. Как результат более агрессивные условия дают более агрессивных компетиторов.

Ответить

Madegghead

solawind
3

не поверишь, мне лет 10 назад в кадровом агентстве на руководящую должность в области финансов прямо сказали "ой, прости, там директор женщина и хочет работать только с женщиной".
Просто в кадровом работала дальняя знакомая, сама на меня вышла, а потом через пару дней выяснилась эта пикантная особенность )
Но да, чаще наоборот. Даже женщины зачастую не любят работать с женщинами и предпочитают нанимать мужчин. На это есть ряд объективных поведенческих особенностей.

Ответить

Дмитрий Григорьев

solawind
6

средняя зп женщин ниже

Это просто факты

Интересные факты.

Если женщине можно заплатить за ту же работу меньше, чем мужчине, то бизнес-план примерно такой:
-нанимаем только женщин
-экономим на зарплате
-...
-...
-PROFIT 

Вот только так не происходит, почему-то. Заговор сексистов?

Ответить

Комментарий удален

solawind

Дмитрий
0

Многие и набирают на дешевые работы именно женщин, почему заговор?

Ответить

Rudolf Cunningham

solawind
1

Это следствие больших рисков для работодателя при приеме женщин на работу.

Ответить

Артур Логвинов

Evil
8
Ответить

Влюбленный звук

Evil
2

Передай это блмщикам

Ответить

Seon

Evil
1

Непонятно, где будут тогда люди искать причины своих неудач, если не в дискриминации. Ну не в себе же?!

Ответить

Alan Gliin

Seon
0

Нет конечно - но есть религия ! Аллах покарал - за харам.

Ответить

Алина Гарифуллина

15

Что плохого в том, что мать не хочет чтобы человек который будет проводить очень много времени с его ребенком, не навязывал убеждения и установки дочери что она будущее приложение к мужику а-ля "ну ты же девочка, тебе еще детей рожать" или "с таким характером на тебе никто не женится"?

Ответить

Занятый химик

Алина
8

То есть навязывал?

Ответить

Алина Гарифуллина

Занятый
11

Достаточно просто пару раз сказать такие вещи ребенку, чтобы у него это в мозгу засело и осталась такая установка, разве нет?

Ответить

Одинаковый жар

Алина
13

пару раз сказать такие вещи ребенку, чтобы у него это в мозгу засело

Вы, видимо, детей не воспитывали никогда.
За "пару раз" 99% детей смогут на практике на всю жизнь осознать только, что иголка острая. 
Какие-то установки на всю жизнь двумя словами не формируются.

Ответить

Антон Пострунин

Одинако…
3

В критический момент два слова могут всю жизнь изменить. Важно чтобы в тот момент эти два слова были правильные. 

Ответить

Одинаковый жар

Антон
4

два слова могут всю жизнь изменить

Интересно, что за "критический момент" в процессе воспитания ценностей в ребенке относительно гендерной дифференциации может случиться.

Ответить

Подпишись на

Одинако…
7

критический момент

когда в квартиру через разбитые окна ворвется патриархальный спецназ, феменистка перед тем как ее ликвидируют успеет передать ребенку-девочке лишь 2 слова 

Ответить

Немой

Подпиши…
5

успеет передать ребенку-девочке лишь 2 слова

Ответить

Владислав Егоров

Одинако…
1

Да блять это вообще потёмки разума, какие то вещи будешь вбивать и все мимо ушей пройдёт, а один раз на отвали что нибудь сказанёшь и оно в подкорке так засядет на всю жизнь что не оторвёшь. Так и формируется знатная часть хуйни в голове, ты от какого то васяна услышал мельком, в каком то комментарии прочитал и все, оно засело и потом рано или поздно всплыло предубеждением каким нибудь дремучим, это и у взрослых работает, не то что у детей которые вообще как губки для впитывания хуеты всякой

Ответить

Одинаковый

Владисл…
0

да

Ответить

Немой пистолет

Алина
4

Мне много раз говорили, что совать пальцы в розетку - будет больно, мягко говоря. И однажды года в три-четыре я играл вязальными спицами в Звёздный войны: спицы были космическими кораблями. Потом эти корабли пошли на посадку в космопорт, который находился в розетке.

Ответить

Рыжий

Немой
1

Жиза. Только я не спицей, я мизинцем в розетку ткнул. Хотя тоже говорили, но мне было интересно почему нельзя. Сразу понял почему =)

Ответить

Занятый химик

Алина
0

Мы конечно сейчас резко свернем с тему, но ладно.

Конечно нет, скажите пожалуйста мне хотя бы об одной вещи, которая способна засесть у ребёнка со второго раза, и тем более, если говорить о таких непонятных вещах как "тебе ещё детей рожать". Чиво? А как же аист, капуста. Что такое рожать? Характер? В каком возрасте ребёнок начинает понимать что такое характер?

Ответить

Занятый химик

Занятый
3

Установка, ребёнка бы с первого раза руки научить мыть перед едой, а то установки какие-то от няни.

Ответить

Кирилл

Занятый
0

Бывает что от одной встречи с бабушкой ребенок начинает креститься на церкви, бррр 
А тут няня целыми рабочими днями

Ответить

Владислав Егоров

Занятый
0

Ну например ребёнок тебя о чем то спросил, типа «пап а нахуй голубь головой мотает когда ходит», он настроен прям на получение информации от авторитета, а ты заебан и вообще всерьёз не воспринял даже, или отшутиться захотел и сказал что у него там дабстеп долбит. И ребёнок потом блять до глубокой старости будет уверен что у голубя дабстеп там ебашит, если информация из более авторитетного источника рано или поздно это не опровергнет

Ответить

Занятый химик

Занятый
0

Раскройте вопрос шире пожалуйста

Ответить

Влюбленный звук

Занятый
1

и не только вопрос

Ответить

Нравственный шмель

Алина
10

Объясняем на пальцах - трудовой кодекс запрещает при наборе на работу ограничивать человека по взглядам на жизу. Как минимум формально, в тексте объявления

Хотите, чтобы у вас и у нанинаемой няни взгляды на воспитание детей совпадали - тщательно проводите собеседование

Оно конечно можно отменить это ужасное положение, которое мешает делать против всего плохого и за все хорошее, но сами потом страдать будете 

Ответить

Алина Гарифуллина

Нравственный
0

С этим согласна на все 100 проц, у меня вопрос к тжшникам был

Ответить

Нравственный

Алина
–3

Ну плохое что тут заместо убеждений типовой ЖГС мама (явно с активизмом в голове) хочет навязать ребенку свои убеждения

И накак в башку все равно будет, возможно по накалу даже хлеще "стандартного девочкового воспитания". Даже если это будет проводиться из каких-то благих побуждений

Ответить

Иван Миронов

Алина
4

Не очень понятно, как это связано с конкретными идеями, а не с механизмом навязывания вообще.
Почему, например, феминяня не может навязать ребёнку мысль, будто все её беды из-за мужиков и вообще-то стеклянный потолок, объективация - и далее по списку?

Ответить

Zero-one-one

Алина
3

Сестра, где хиджаб? 

Ответить

Немой пистолет

Алина
1

Наоборот, она хочет, чтобы человек который будет проводить очень много времени с его ребенком, навязывал убеждения и установки

Ответить

Leonid Celevra

10

Ясна Исхаки

Понятно

Ответить

Маринеску

Leonid
25

Ясна

Понятна

Ответить

Leonid Celevra

Маринеску
5

ТЫ ПОЯСНИЛ МОЮ ШУТКУ И ПОЛУЧИЛ БОЛЬШЕ ЛАЙКОВ, ЧЕМ Я

Ответить

Маринеску

Leonid
10

Просто я пошутил твою шутку лучше.

Ответить

Нравственный шмель

Leonid
10

жена Бибы Ясоса

Ответить

Seon

Leonid
1

"...Ясна Исхаки, ей 33 года. Она живет в Москве вместе с мужем и ребенком. Последние несколько лет Ясна не работает, так как занимается дочерью — девочке семь лет и она находится на домашнем обучении..."

Девочка 33 годиков, не работает, сидит дома и затирает про угнетении женщин. Все как обычно.

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Саша Рауш

12

Думаю, просто не нужно было триггерить термином "феминизм", а просто прописать "отказ от типично девочкового воспитания". Дальше уже на собеседовании задавать более конкретные вопросы. В целом, нормальное требование у мамы. Я бы тоже не хотела, чтобы няня моему ребёнку навязывала какие-то средневековые стереотипы про борщи и место женщины в мире. 

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Новенький торшер

Саша
5

Какие то проблемы с борщом?
Я только, что в столовой поел. Очень вкусно
Жена конечно намного лучше готовит, но она за 2000км с дочерью отдыхает в сочи, пока я гнусный патриархальный угнетатель работаю.
#юмор

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Саша Рауш

Новенький
1

Если жена отправилась Сочи не потому, что выслужилась борщом, то проблем нет 

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Новенький торшер

Саша
13

выслужиться борщом

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Evil Pechenka

Новенький
1

Надо было Вам тоже поехать отдохнуть. Наверняка же читали «О чём люди больше всего жалеют перед смертью»?

Там основное:

• Слишком много работали.
• Слишком мало времени проводили с близкими.

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Новенький торшер

Evil
2

Мы всей семьей две недели назад ездили на несколько дней в Казань.
Сейчас жена с дочерью неделю в сочи, а мы эту неделю проводим много времени с сыном. А как вернутся из Сочи мы с женой вдвоем уже поедем на неделю в Москву. 
такие дела.

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Новенький торшер

9

1. Совершенно необязательно придерживаться феминизму, чтобы не давать специфического девочкового воспитания.

2. Если девочка по характеру таки будет "специфично девочковой" то воспитание по маминому представлению о прекрасном может вылиться в насилие над личностью.

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Новенький торшер

Новенький
9

Да и в целом если родители начинают лепить детей не исходя из особенностей непосредственно детей, а исходя из своего представления о том какие они должны быть то скорее всего получится хуйня, психологические проблемы и хуевые отношения

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Evil Pechenka

Новенький
1

В связи с тем, что способности родителя, как по распознаванию особенностей детей, так и навыки воспитания, ограничены — фигня получится почти наверняка.

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Новенький торшер

Evil
6

Ну уж когда ребенок сам говорит, что хочет ходить на гимнастику а не на скрипку то как бы можно догадаться?

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Evil Pechenka

Новеньк…
1

Взрослые дети есть? Открою тайну, после 18 лет они любят ввернуть что-то типа: «Зачем ты меня тогда слушал!» 😂

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Рыжий

Evil
1

Мы тут все взрослые (или не очень) дети. Часто ли мы такое говорим своим родителям? =) 

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Новенький торшер

Evil
0

Не. Старшему 10.
Мне чаще все таки другие предъявы в сторону родителей встречались.

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Рыжий

Новеньк…
0

Какие? Интересно

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Новенький

Рыжий
2

Ну как я выше писал. У ребенка одни интересы а папа/мама мечтают что ребятенок станет пианистом/фигуристом/математиком/штангистом.

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Новенький

Новеньк…
3

И вот детеныш десять лет ходит дрочит скрипку, заканчивает музыкалку и НИКОГДА В ЖИЗНИ БОЛЬШЕ НЕ ПРИТРАГИВАТСЯ к скрипке и вообще воля сломлена и сам не знает чего хочет потмоу что на СВОИ желания был тотальный мораторий

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Рыжий

Новеньк…
0

Про такое часто слышал, в статьях психологов 

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Новенький

Рыжий
0

Есть конечно и неадекватные предьявы.
Тетя, двое детей, муж малость тюфяк, то работает то не работает, не стремится в общем к этому делу, работы такие себе. Она пашет реально с утра до ночи, тащит семью.
Кто виноват? ПРАВИЛЬНО - РОДИТЕЛИ.
Родители после школы не отпустили ее в столицу поступать, она осталась в своем городе, познакомилась с ЭТИМ чуваком вышла за него замуж и родитла детей и теперь пашет и несчастна.

Но это уже инфантильное перекладывание ответсвенности

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Одинаковый

Новеньк…
1

папа/мама мечтают что ребятенок станет

Благо для них уже давно серию игр Sims придумали. Пусть там развлекаются. А дитё свое по другому развивать надо

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Немой пистолет

Evil
0

Я даже домашние задания сам делал, порой кооперируясь с друзьями сам, но это всё моё, без привлечения родителей как решения (хотя за возрастом лет понимаю, что родители могли не сделать за меня домашние задания, а помочь разобраться в теме). Так же и с выбором жизненного пути: я в детском саду увлекался английским языком, огорчился, что мне ещё пару-тройку лет ждать его в школе, пошёл на акробатику, потом ещё на скрипку, мне сказали, что либо крепкие пальцы для акробатики, либо пластичные пальцы для скрипки, я выбрал скрипку, но со спортом было тяжело прощаться, так что я пошёл на лёгкую атлетику, где пальцы особо не нужны, ушёл с лёгкой атлетики, так как она мне показалась скучной, поругался с новым педагогом по скрипке и ушёл в баскетбол - там конфликтанул с одним чуваком из команды, ушёл из баскетбола, а потом в школе проводились тесты на будущую профессию, и я по компам набрал дофига баллов, так что родители решили, что мне пора подарить компьютер - с тех пор я в компьютере.
И это всё моё, мне никто не навязывал, так что претензий к родителям не имею.

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Даниил

Evil
0

Ну бывают в жизни долбоебы.

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Иван Иванович

Новенький
2

родители так или иначе воспитывают исходя из собственных представлений, и это нормально. ненормальны как всегда крайние проявления

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Новенький торшер

Иван
0

Ну одно дело представление о том что "ребенок должен вырасти счастливым" и "ребенок должен вырасти писаноистом" это втишь разные вещи.

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Иван Иванович

Новеньк…
1

это да. но родитель будет так или инача подталкивать к тому, что он считает правильным. дети не могут знать, что им может быть интересно (но могут точно понять, что им неинтересно), поэтому родитель должен объяснить варианты, и понятно, что это будет в основном то, с чем он сам сталкивался. конечно выращивать из детей породистых питомцев это плохо

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Нравственный шмель

Новенький
1

Давайте делать ставки, вероятность в % бед с башкой к взрослению и возраст первого похода к мозгоправам

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К X

Новенький
4

"Совершенно необязательно придерживаться феминизму, чтобы не давать специфического девочкового воспитания."
Если ты не можешь спокойно воспринимать слово феминизм без скатывания в свои негативные стереотипы то 99.9% что ты неформат
"воспитание по маминому представлению о прекрасном может вылиться в насилие над личностью"
Все наоборот. Это специфическое навязывание ролей которое повсеместно - насилие над личностью, а тут как раз акцентированная свобода выбирать

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Новенький торшер

К
0

Все наоборот. Это специфическое навязывание ролей которое повсеместно - насилие над личностью, а тут как раз акцентированная свобода выбирать

Все  далеко не наоборот при должной степени радикализации взглядов мамы/папы.

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Новенький торшер

7

Знакомый искал прачку. Ему авито не давало вакансию разместить.
Потому что слово прачка указывает на то что это женщина и дискриминация по полу.
Он их спрашивает А КАК ПИСАТЬ? Прачка или прач? кек

В итоге подходящий вариант: сотрудник/ца прачечной.

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Честный лолипоп

Новенький
13

оператор стиральной доски и таза

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Психологический татарин

Честный
11

менеджер по работе с грязью

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Нравственный

Психоло…
3

о, ТЖ открыл вакансию коммьюнити-манагера для ядра? 

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Психологический

Нравств…
1

человек-человека уволили?

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Нравственный

Психоло…
0

кто ж его уволит, он же памятник

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Новенький торшер

Честный
0

оператор/ка

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Честный лолипоп

Новеньк…
3

да блять )
надо найти официальное положение РАН относительно названий профессий женщин, нельзя феминисткам давать права управлять языком, вот добьются официального разрешения от минкульта феминитивы юзать, тогда и можно будет извращать

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Нравственный

Честный
1

фу, прескриптивист

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Честный лолипоп

Нравств…
3

люблю когда есть нормы и им можно следовать , а не быть на поводу у всякой хипстоты

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Нравственный

Честный
1

ну это ж не значит что надо на язык накидывать удавку

пусть сам живет и барахтается
устоится слово - ладно

не устоится - значит и не нужно было

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Честный лолипоп

Олег
0

@Вахтёр фейковый Олег Ивахнов

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Психологический татарин

Новенький
1

Интересно, сколько работников авито понадобилось, дабы высрать "сотрудник/ца прачечной" и сколько нужно сверху, что бы понять что прачка и прачечная - немного разные вещи

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Новенький торшер

Психологический
1

Да причем, что ПРАЧЕЧНОЙ как таковой действительно нет. Чел сдает кучу квартир посуточно и там вся стирка непосредственно на объектах.

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Занятый химик

Новенький
1

МАСТЕР ЧИСТОТЫ 

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Нравственный шмель

Занятый
0

РАС..впрочем не будем об этом

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Плотный колос

Новенький
0

А если искать машинистку, интересно, чё они предложат?

Ответить

Новенький торшер

Плотный
1

Машинист машинистка

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Плотный колос

Новеньк…
4

ищешь такой себе машинистку для писательства, а к тебе приходит мужик 40 лет с лицом в копоти, только что уволившийся из РЖД

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Психологический

Плотный
0

Всё бы ничего, но у вакансии кроме названия есть категории, описания и всё такое..

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Los Dios

Новенький
0

ЗБСЬ, что тут добавить. 

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Виталий Лановой

10

А всего надо было написать в твиттер. Феминистки обычно там обитают

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Немой пистолет

Виталий
0

Говорят, что Никсельпиксель картину сделала с волосатыми женскими ногами для Nike, а её загнобили.

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7

женщинам закон не писан

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Ху Эмай

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8

Тайны раскрыты

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