Интересно, что представление о равенстве женщин — это просто «убеждение». Как бы подразумевается, что и все другие убеждения тоже хороши: например, лишение женщин каких-то прав, возможностей. Нет, конечно, понимаю их позицию. И всё-таки я этот свой пост хочу оставить для истории, верю, что настанет день, когда слово «феминизм» не будет просто одним из многих убеждений, а настоятельным требованием равноправия женщин. И тогда можно будет вспомнить и улыбнуться.