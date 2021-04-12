Россия ограничила авиасообщение с Турцией Статьи редакции
Обсуждение ограничений возникло на фоне слов Эрдогана о том, что Турция не признаёт «аннексию Крыма».
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил приостановить рейсы в Турцию и Танзанию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Авиасообщение с этими странами возобновят, если ситуация там стабилизируется.
Запрет, который продлится с 15 апреля по 1 июня, коснётся как чартерных, так и регулярных рейсов. Исключением станут два рейса в неделю.
Ранее о приостановке рейсов со ссылкой на источники сообщали ТАСС и РБК. По данным РБК, речь шла в первую очередь о чартерных перевозках. Решение объясняют эпидемиологической обстановкой в Турции. В Роспотребнадзоре отметили, что из всех стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самые высокие цифры заболеваемости, и возвращающиеся оттуда россияне завозят «самые разные мутировавшие штаммы».
На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на АТОР.
О том, что оперштаб обсудит закрытие границ с Турцией, РБК сообщил ещё 9 апреля. По информации источника издания, это такой вопрос возник из-за опасения завоза в Россию новых штаммов коронавируса. Позже источник «Дождя» рассказал, что авиасообщение со страной пока решили не ограничивать.
При этом 10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским подтвердил «принципиальное решение не признавать аннексию Крыма». По словам Эрдогана, Турция поддерживает «Крымскую платформу» — проект Киева по сближению международного сообщества вокруг проблемы территориальной принадлежности полуострова.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости Covid-19 в Турции в последнее время. По её словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране выявили 3,89 миллиона заболевших коронавирусом. 9 апреля в стране зарегистрировали 55 791 случай заболевания.
1 августа Турция и Танзания стали одними из первых стран, с которыми Россия открыла регулярное авиасообщение после четырёхмесячного закрытия границ.
напоминает гопника, который мстит ботану за то что его старший брат ему пиздюлёв отвесил
Ледяной Влад
А Танзании за что мстят?
Почему не закрыто авиасообщение с Кипром, где количество новых случаев коронавируса в пересчете на 1 млн такое же, как в Турции?
Потому что Кипр не шлёт боевые дроны для Украины
Так, за компанию. В Танзании тем более итак никакого контроля заболеваемости нет.
В Танзании тоже отели хорошие. Людям же надо куда-то на отдых лететь
Уютный динозавр
Отдых можно ограничить, пока в мире пандемия, дабы потом всем нам жилось лучше.
Ты думаешь они так туризм поднимают?)) да он у нас весь серый.. весь контингент который туда гоняет живет на съемных хатах за нал, питается у ипешников без касс и так далее. В бюджет там 3 копейки от такого туризма
Невыездные менты туда и так бы поехали, быдло крымнашевское тоже. А вот адекватные люди даже с закрытыми границами вряд ли поедут в большинстве. Будут только подгоревшие пуканы у всех у кого отпуск прогорел и все.
Туризм поднимают другими методами. Сделали бы что-то привлекательное и выгодное тогда да. Поэтому нет, все что произошло к туризму никакого отношения не имеет, просто карлик порвался очередной раз.
Отдыхайте в Крыму и не выебывайтесь
Уникальный магнит
бля, я когда только в Сочи приехал жил в Лоо. Такое дно ебаное
Лоох
Уникальный
пиииииидр
неское чудовище?
Это официальная позиция министерства туризма?
корабли или нет, там реально пик
там они еще беспилотники продают украинцам. лавров чет бугуртил
Приличный единорожек88
Каш (Kas)
Заебись) чё делать будешь? Ты болел/прививался?
Горизонт завален.
путечка обиделся что злые турки дали вмс США гулять по черному морю
а у турков и нет никакого основания не пускать амеров в черное море
войны между турцией и сша нет, конвенцию монтрё и соотв. ограничения по срокам и водоизмещению судов они не нарушают, никто туда авианосец с полным авиакрылом не отправлял
та что мимо
Комментарий удален
Сразу видно поддельного Ивахнова. Переигран как дешевка.
Новенький торшер
че он опять там?
Вот бы ещё туроператор мне вернул бабло за оплаченный тур. Щас начнется квест как выбить бабло из туроператора
Вообще не понимаю как в такое время невозвратные туры, билеты и брони брать
когда читаю в новости "Россия планирует", сразу становится тревожно
нож в спину партнера
наташки дико орут
куда же деваться русским шлюхам ?
Неизменный супер_стар
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Немой пистолет
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Комментарий удален
Немой пистолет
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А в какие-нибудь деревенские пердя я бы съездил, если было бы с кем почилить
Сам уже отчётливо хочу в одну глухую деревню где проводил лето лет до 7. И там наверное дома три осталось и речка и овраги и наш старый яблоневый сад
Решительны
Можем устраивать поездки туда для детокса тжшников?
Ну все, щас расскажу и решайте сами. Там, по воспоминаниям, дом очень крутой, уютный и просторный, там даже подвал есть. Но мы годами вообще туда не приезжали, и пару десятилетий не жили там даже временами. То есть он наверное совсем зарос ((. Но как же там было круто - за домом огромный сад всех видов яблок, разные сливы и вишни ещё - дед обожал заниматься этим. Перед домом река. Сам дом на высоком холме, а внизу река. За рекой берег видно и с той стороны берега тоже жили люди. Часто так и разговаривали через эту реку между собой, особенно когда меня мелкого с другими детьми искали. Кто-то держал лошадей, нас часто катал один сосед, другая бабуля постоянно выносила какие-то конфеты, она скучала по своим внукам, которые были взрослые и жили в городе, а мы мелочь ещё даже в первый класс не ходили. Я помню все смутно, постоянно у нас какие-то приключения, мы куда-то лезли, с кем-то лазали по деревьям, дрались, игрались. Кароч последние пару лет мечтаю вырваться пожить в этом доме).
Сажали бы картошечку, капусту, морковь. Купались бы в реке. По вечерам кормили бы курей и загоняли в сарай. А потом как кур загнали, навивали бы самодельного вина и болтали глядя на экстремально близкий космос - это не то что в городе - три звезды всего видно. Там звезды как будто на ладони если руку вверх поднять. С утра часов в 6 делали бы себе омлет, выводили бы корову на паствище, кормили кур - это самое смешное, они так бегают за зерном! Это я помню делал со старшими и ненавидел а сейчас вспомнить круто) вот надо так на лето рвануть
Не, рязанской Наташке нужен крепкий мужик. Кто, как не гордый осетин возьмёт на себя эту роль?
Ну штош, очередная склока 2 великих султанов-многоходовочников
Обязательный кофе
Сейчас бы забанили книжку за такой гомоэротизм на обложке.
Опять обиделись. Ну все, пиздец вам россияне, помидоры взлетят в цене.
Когда бакс дорожает, у вас бензин китайский в цене растет?
Раз в неделю в какой-то стране пик, но закрывают именно в турцию.
Опять нож в спину? Ну сколько можно!
Только от этой хуйни соснули граждане и туроператоры..
Занятый химик
Сначала переговоры с Россией были, где Путин говорил какая Украина плохая, потом прилет Зеленского, потом троллинг Путина Эрдоганом, а потом Пу порвался и решил чето-то там запретить
Сейчас найду в чем был троллинг
Это если вкратце че там было
Фак
С Мальты через Турцию лететь должен?
через Минск можно, но стоить будет дохуя
Интимный каякер
Даже у нас через Варшаву летают, что бы дешевле =)
ну сча европа ж закрыта, поэтому приходиться летать через самый дорогой аэропорт в мире
объяcните, пожалуйста. вот я запиралась лететь в турцию в 20-х числах апреля, я же могу улететь туда туркиш эирлайнс и на париться. Или не все так просто?
хотела уже сегодня брать билеты, но не понимаю нюансов!
@Ольга Щербинина вы там окончательно ёбнулись? Запрет основан исключительно на эпидемиологической обстановке, но нет, надо впихнуть про Крым в первое же предложение и теперь в комментах все пишут про Крым
Новенький торшер
Внутри РФ всем давно поебать на обстановку
@Вахтёр забань
Как раз через месяц должен был туда ехать!
Неизменный супер_стар
Куда?
В Турцию блен!
Неизменный
Турция большая
Отношения с Турцией как с моей бывшей, до тех пор пока не заблочил ее везде
Как это прекрасно, боже это великолепие по всем прокремлевским помойкам будет про удар в спину. И поиски высого смысла почему путин опять проглотит эту геополитическую победу. И ведь после того как они убили нашего пилота мы должны были прервать с ними окончательно все связи до момента пока эрдоган не умрёт или не свалит по тихому. Обожаю плевки путину в харю
Так решила или решения ещё нет?
Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским подтвердил «принципиальное решение не признавать аннексию Крыма»
Я не понимаю, какой стороны он придерживается?
Он придерживается стороны, которая позволит им доминировать в Черном море.
Если интересно кому-то про то, кто как помагает в плане вообружения, в том числе Турция:
Россияне, вам не надоело, что ваше государство в ответ на любое событие в мире ебет вас?
Отлично. Значит можно ехать на отдых.
Немой пистолет
Крым турчанский?
А вот кстати насчет "турчанского". А на Северный Кипр это все распространяется? Тип, де факто он же тоже часть Турции