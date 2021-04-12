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Новости
Ольга Щербинина

Россия ограничила авиасообщение с Турцией Статьи редакции

Обсуждение ограничений возникло на фоне слов Эрдогана о том, что Турция не признаёт «аннексию Крыма».

202 202 комментария
18 186 просмотров

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил приостановить рейсы в Турцию и Танзанию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Авиасообщение с этими странами возобновят, если ситуация там стабилизируется.

Запрет, который продлится с 15 апреля по 1 июня, коснётся как чартерных, так и регулярных рейсов. Исключением станут два рейса в неделю.

Ранее о приостановке рейсов со ссылкой на источники сообщали ТАСС и РБК. По данным РБК, речь шла в первую очередь о чартерных перевозках. Решение объясняют эпидемиологической обстановкой в Турции. В Роспотребнадзоре отметили, что из всех стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самые высокие цифры заболеваемости, и возвращающиеся оттуда россияне завозят «самые разные мутировавшие штаммы».

На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на АТОР.

О том, что оперштаб обсудит закрытие границ с Турцией, РБК сообщил ещё 9 апреля. По информации источника издания, это такой вопрос возник из-за опасения завоза в Россию новых штаммов коронавируса. Позже источник «Дождя» рассказал, что авиасообщение со страной пока решили не ограничивать.

При этом 10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским подтвердил «принципиальное решение не признавать аннексию Крыма». По словам Эрдогана, Турция поддерживает «Крымскую платформу» — проект Киева по сближению международного сообщества вокруг проблемы территориальной принадлежности полуострова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости Covid-19 в Турции в последнее время. По её словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране выявили 3,89 миллиона заболевших коронавирусом. 9 апреля в стране зарегистрировали 55 791 случай заболевания.

1 августа Турция и Танзания стали одними из первых стран, с которыми Россия открыла регулярное авиасообщение после четырёхмесячного закрытия границ.

#новости #россия #турция

202 202 комментария
2
88
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202 комментария
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Вячеслав Андреев

129

напоминает гопника, который мстит ботану за то что его старший брат ему пиздюлёв отвесил

Ответить

Ледяной Влад

Вячеслав
6

А Танзании за что мстят?

Ответить

Вячеслав Андреев

Ледяной
33

Не помогли в 45-ом

Ответить

Эльдар Рязанов

Ледяной
7

Почему не закрыто авиасообщение с Кипром, где количество новых случаев коронавируса в пересчете на 1 млн такое же, как в Турции?

Ответить

Алена Яровая

Эльдар
21

Потому что Кипр не шлёт боевые дроны для Украины

Ответить

Зязя

Алена
8

Плохо, что не шлёт.

Ответить

Глеб Орлов

Зязя
0

Но хорошо, что у него их нет? Или тоже плохо?

Ответить

Алексей Куликов

Ледяной
6

Так, за компанию. В Танзании тем более итак никакого контроля заболеваемости нет.

Ответить

Игорь Купцов

Ледяной
0

В Танзании тоже отели хорошие. Людям же надо куда-то на отдых лететь

Ответить

Ледяной Влад

Игорь
1

В Танзанию тоже закрыли до июля перелёты.

Ответить

Уютный динозавр

Игорь
0

Отдых можно ограничить, пока в мире пандемия, дабы потом всем нам жилось лучше.

Ответить

Игорь Купцов

Уютный
0

А в мире пандемия?

Ответить

Petr

Ледяной
0

Да никто никому не мстит. Просто кто поедет в упомянутый Эрдоганом крымнаш за такой конский ценник если не найти повод закрыть границу? Эрдоган тоже хорош. Мог бы и помолчать.

Ответить

Дмитрий Пелипас

Petr
–1

Ты думаешь они так туризм поднимают?)) да он у нас весь серый.. весь контингент который туда гоняет живет на съемных хатах за нал, питается у ипешников без касс и так далее. В бюджет там 3 копейки от такого туризма

Ответить

Petr

Дмитрий
2

Да. Они так поднимают туризм. Во-первых, там курортный сбор, хоть это и копейки. Во-вторых - а как им еще местных подкормить? Пусть вчерную, но бабло туда в карманах невыездных ментов закачивается. А теперь и в карманах невыездных туриков

Ответить

Дмитрий Пелипас

Petr
0

Невыездные менты туда и так бы поехали, быдло крымнашевское тоже. А вот адекватные люди даже с закрытыми границами вряд ли поедут в большинстве. Будут только подгоревшие пуканы у всех у кого отпуск прогорел и все.
Туризм поднимают другими методами. Сделали бы что-то привлекательное и выгодное тогда да. Поэтому нет, все что произошло к туризму никакого отношения не имеет, просто карлик порвался очередной раз.

Ответить

Владимир Бодрый

Ледяной
0

Танзания - протекторат Англии...

Ответить

Romula Daraa

Вячеслав
2

Это все планы рептилоидов, нам не понять их всей глубины

Ответить

Мразь

67

Отдыхайте в Крыму и не выебывайтесь

Ответить

Восточный ключ

Мразь
48
Ответить

Рыжий

Мразь
0

Лучше в Лоо или Вардане 

Ответить

Уникальный магнит

Рыжий
13

бля, я когда только в Сочи приехал жил в Лоо. Такое дно ебаное

Ответить

Трогательный дым

Уникаль…
23

Лоох

Ответить

Уникальный

Трогате…
20

пиииииидр

Ответить

Уникальный

Уникаль…
5

комментарий со звуком, как грится

Ответить

Трогательный дым

Уникаль…
2

Звучит неплохо

Ответить

Михаил Никитин

Уникаль…
1

Нет друзей

Ответить

Павел Солнцев

Трогате…
2

неское чудовище?

Ответить

Трогательный дым

Павел
11
Ответить

Мразь

Рыжий
–2

Лучше в Крыму

Ответить

Многолетний

Мразь
3

Там стоки какаховые

Ответить

Мразь

Многоле…
5

Зато там мост красивый и скрепно

Ответить

Мразь

Мразь
2

Бляя, забыл про лемингов

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Рыжий
0

Лучше в Эраване

Ответить

Universe

Мразь
–2

Вообще-то в Крыму охуенно.
Без толп туристов.
И если у вас бюджет нормальный.
И таких "если" наберётся с десяток.
Но вообще-то в Крыму охуенно.

Ответить

Mykola Petiukh

Universe
1

Если цистерну воды с собой взять

Ответить

Вячеслав Андреев

Мразь
1

Это официальная позиция министерства туризма?

Ответить

Мразь

Вячеслав
1

Да

Ответить

Вячеслав Андреев

Мразь
4

Пиздец мрази. Ничего личного, извини.

Ответить

Трогательный дым

34

По её словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза.

Получается корабли НАТО через Черное море завезли новый штамм вируса??

Ответить

Dr Serj

Трогательный
34

корабли или нет, там реально пик

Ответить

Многочисленный пришелец

Dr
10

Не порть картину местным адареным.

Ответить

Дмитрий

Многочи…
8

адарены

Звучит как название народности в Турции

Ответить

Трогательный дым

Dr
–2

Пик. Значит скоро хлопки

Ответить

Кирилл Вселенский

Трогательный
2

Выходит что так

Ответить

Zeynal Verdiyev

Трогательный
2

там они еще беспилотники продают украинцам. лавров чет бугуртил

Ответить

Глеб Орлов

Zeynal
0

Да. Мы туркам самолёты и ПВО, а турки украинцам беспилотники. Genius

Ответить

Приличный единорожек88

34

Заебись а я сейчас как раз в Турции 🥴

Ответить

ANVAR

Приличный
3

Что за город? Красиво

Ответить

Приличный единорожек88

ANVAR
2

Каш (Kas)

Ответить

ANVAR

Приличн…
3

Кайф) я в Стамбуле

Ответить

Приличный

ANVAR
1

Заебись) чё делать будешь? Ты болел/прививался?

Ответить

ANVAR

Приличн…
2

Да мне пох так то, я и так пол года в Турции пол года в мск, поэтому просто пережду а в июне обратно в мск. Не болел, не прививался.

Ответить

Приличный

ANVAR
0

Понял, принял

Ответить

Aura

Приличн…
2

Пацилюйтесь

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Ипполит Воробьянинов

Приличный
1

Горизонт завален.

Ответить

Приличный единорожек88

Ипполит
3

Горизонт завален, унижен и растоптан

Ответить

Андрей Лузин

Приличный
1

Я думал, что ты что-то со скрином делаешь в ФШ

Ответить

Михаил Матюшко

Приличный
0

Я тоже)

Ответить

Вячеслав Андреев

30

путечка обиделся что злые турки дали вмс США гулять по черному морю

Ответить

Виталий Ситников

Вячеслав
3

а у турков и нет никакого основания не пускать амеров в черное море
войны между турцией и сша нет, конвенцию монтрё и соотв. ограничения по срокам и водоизмещению судов они не нарушают, никто туда авианосец с полным авиакрылом не отправлял
та что мимо

Ответить

Комментарий удален

Вячеслав Андреев

Олег
7

Сразу видно поддельного Ивахнова. Переигран как дешевка.

Ответить

Новенький торшер

Вячеслав
0

че он опять там?

Ответить

Вячеслав Андреев

Новеньк…
2

Да хотел свою колбасу показать

Ответить

Комментарий удален

Dmitriy Krylov

24

Вот бы ещё туроператор мне вернул бабло за оплаченный тур. Щас начнется квест как выбить бабло из туроператора

Ответить

Agaf Onaf

Dmitriy
7

хорошо, что я каждый вечер откладывал, потому что было лень)

Ответить

Gleb Belichenko

Dmitriy
3

Обнимемся...

Ответить

Андрей Лузин

Dmitriy
2

Вообще не понимаю как в такое время невозвратные туры, билеты и брони брать

Ответить

Обычный американец

22

Old but gold

Ответить

Обязательный кофе

15

Граждане - это поголовье, доступ к кошелькам которого продают элитки. Похуй, что холоп там забронировал или запланировал - барин обиделся, барин решил.

Ответить

ouxen

Обязательный
18

Не граждане, а население территории

Ответить

Amentessa

15

когда читаю в новости "Россия планирует", сразу становится тревожно

Ответить

Иван Сергеев

Amentessa
0

Сбер.Гроб. Мы не планируем.

Ответить

ouxen

8

нож в спину партнера

Ответить

FOX

ouxen
17

78 раз

Ответить

Вячеслав Андреев

ouxen
0

Или как я нашел и потерял любовь на ТЖ

Ответить

некипишуй

8

наташки дико орут

куда же деваться русским шлюхам ?

Ответить

Большой жёлтый робат

некипишуй
8
Ответить

Неизменный супер_стар

некипишуй
2

Г
Е
Л
Е
Н
Ж
И
К

Ответить

Немой пистолет

Неизменный
1

Т
А
Г
И
Л

Ответить

Комментарий удален

Немой пистолет

Олег
4

Г
А
В
Ш
О
Н
К
И

Ответить

Неизменный

Немой
3

А в какие-нибудь деревенские пердя я бы съездил, если было бы с кем почилить

Ответить

миша лисицын

Неизмен…
2

Сам уже отчётливо хочу в одну глухую деревню где проводил лето лет до 7. И там наверное дома три осталось и речка и овраги и наш старый яблоневый сад

Ответить

Решительны

миша
2

Можем устраивать поездки туда для детокса тжшников?

Ответить

миша

Решител…
3

Ну все, щас расскажу и решайте сами. Там, по воспоминаниям, дом очень крутой, уютный и просторный, там даже подвал есть. Но мы годами вообще туда не приезжали, и пару десятилетий не жили там даже временами. То есть он наверное совсем зарос ((. Но как же там было круто - за домом огромный сад всех видов яблок, разные сливы и вишни ещё - дед обожал заниматься этим. Перед домом река. Сам дом на высоком холме, а внизу река. За рекой берег видно и с той стороны берега тоже жили люди. Часто так и разговаривали через эту реку между собой, особенно когда меня мелкого с другими детьми искали. Кто-то держал лошадей, нас часто катал один сосед, другая бабуля постоянно выносила какие-то конфеты, она скучала по своим внукам, которые были взрослые и жили в городе, а мы мелочь ещё даже в первый класс не ходили. Я помню все смутно, постоянно у нас какие-то приключения, мы куда-то лезли, с кем-то лазали по деревьям, дрались, игрались. Кароч последние пару лет мечтаю вырваться пожить в этом доме).
Сажали бы картошечку, капусту, морковь. Купались бы в реке. По вечерам кормили бы курей и загоняли в сарай. А потом как кур загнали, навивали бы самодельного вина и болтали глядя на экстремально близкий космос - это не то что в городе - три звезды всего видно. Там звезды как будто на ладони если руку вверх поднять. С утра часов в 6 делали бы себе омлет, выводили бы корову на паствище, кормили кур - это самое смешное, они так бегают за зерном! Это я помню делал со старшими и ненавидел а сейчас вспомнить круто) вот надо так на лето рвануть

Ответить

Natalja

миша
0

Прям деревню из моего детства описал)

Ответить

Неизменный

Немой
1

Не, рязанской Наташке нужен крепкий мужик. Кто, как не гордый осетин возьмёт на себя эту роль?

Ответить

Иван Эртель

Немой
0

Аналог Бельдяжки? )

Ответить

Sir Churchill

Неизменный
0

Г авно
Е ли
Л ожками
Е ли
Н ежно
Ж адно
И
К айфовали

Ответить

Большой жёлтый робат

5

Ну штош, очередная склока 2 великих султанов-многоходовочников

Ответить

Большой жёлтый робат

Большой
9
Ответить

Обязательный кофе

Большой
4

Сейчас бы забанили книжку за такой гомоэротизм на обложке.

Ответить

Иван Эртель

Обязате…
1

Боюсь даже подумать про рассказ "Толстый и тонкий" А. П. Чехова. )

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Большой
1

Про зомбаков что ли?

Ответить

Sergiy Sev

7

Опять обиделись. Ну все, пиздец вам россияне, помидоры взлетят в цене.

Ответить

ouxen

Sergiy
2

Китайские?

Ответить

Sergiy Sev

ouxen
3

Когда бакс дорожает, у вас бензин китайский в цене растет?

Ответить

ouxen

Sergiy
1

Да, всегда

Ответить

Влюбленный звук

ouxen
0

И эти тоже.

Ответить

Рассылка на почту

Sergiy
0

И так взлетели. 

Ответить

Понятный кубок

6

Обсуждение ограничений возникло на фоне слов Эрдогана о том, что Турция не признаёт «аннексию Крыма»

А разве Турция когда-то Крым признавала? Там пик заражений за все время пандемии, а тут дешёвые набросы в новости

Ответить

Дмитрий Пелипас

Понятный
1

Раз в неделю в какой-то стране пик, но закрывают именно в турцию.

Ответить

Владимир Филатов

6

Опять нож в спину? Ну сколько можно!

Ответить

Неизменный супер_стар

Владимир
3

Всё в печень попасть не может

Ответить

Ivan

6

Только от этой хуйни соснули граждане и туроператоры..

Ответить

ouxen

Ivan
3

На то и расчет

Ответить

Александр Каа

6

Да как они заебали 🤦‍♂️

Ответить

Немой пистолет

0

Это после переговоров с Украиной?

Ответить

Занятый химик

Немой
15

Сначала переговоры с Россией были, где Путин говорил какая Украина плохая, потом прилет Зеленского, потом троллинг Путина Эрдоганом, а потом Пу порвался и решил чето-то там запретить

Сейчас найду в чем был троллинг 

Ответить

Занятый химик

Занятый
5

хуйня короче а не троллинг 

Ответить

Занятый химик

Занятый
0

Это если вкратце че там было 

Эрдоган поддержал Киев на фоне роста…
Президент Турции выразил надежду, что обострившийся конфликт на востоке Украины удастся решить…
www.dw.com
Ответить

Ху Эмай

3

Фак

Ответить

Занятый химик

Ху
1

С Мальты через Турцию лететь должен? 

Ответить

Ху Эмай

Занятый
5

Не, хотели сгонять летом с детьми. Хорошо билеты не купили, жена порывалась, я грю, подожди лучше ближе к вылету брать, мало ли че) 

Ответить

Занятый химик

Ху
5

чуйка не подвела 

Ответить

Павел Солнцев

Ху
3

Пздц, а мы купили. Побежали сдавать

Ответить

Woody Johnson

Ху
2

через Минск можно, но стоить будет дохуя

Ответить

Интимный каякер

Woody
0

Даже у нас через Варшаву летают, что бы дешевле =)

Ответить

Woody Johnson

Интимный
2

ну сча европа ж закрыта, поэтому приходиться летать через самый дорогой аэропорт в мире

Ответить

Наташа Буринская

Ху
0

объяcните, пожалуйста. вот я запиралась лететь в турцию в 20-х числах апреля, я же могу улететь туда туркиш эирлайнс и на париться. Или не все так просто?
хотела уже сегодня брать билеты, но не понимаю нюансов!

Ответить

Степан Анейчик

–9

@Ольга Щербинина вы там окончательно ёбнулись? Запрет основан исключительно на эпидемиологической обстановке, но нет, надо впихнуть про Крым в первое же предложение и теперь в комментах все пишут про Крым

Ответить

Новенький торшер

Степан
9

Внутри РФ всем давно поебать на обстановку

Ответить

Степан Анейчик

Новенький
0

Ну да, будто это россияне решили приостановить авиасообщение

Ответить

Рассылка на почту

Степан
1

@Вахтёр забань

Ответить

Степан Анейчик

Рассылка
0

@Кхалиси Бот

Ответить

Кхалиси Бот

Рассылка
0

@Вахтёр зябянь

Ответить

ЗаконВнеЗакона

2

Как раз через месяц должен был туда ехать!

Ответить

Неизменный супер_стар

ЗаконВнеЗакона
0

Куда?

Ответить

ЗаконВнеЗакона

Неизменный
3

В Турцию блен!

Ответить

ouxen

ЗаконВн…
0

Почем

Ответить

Неизменный

ЗаконВн…
0

Турция большая

Ответить

ЗаконВнеЗакона

Неизмен…
0

На пляж.

Ответить

Woody Johnson

Неизменный
1

в Крым

Ответить

Роман Александров

2

Отношения с Турцией как с моей бывшей, до тех пор пока не заблочил ее везде

Ответить

миша лисицын

2

Как это прекрасно, боже это великолепие по всем прокремлевским помойкам будет про удар в спину. И поиски высого смысла почему путин опять проглотит эту геополитическую победу. И ведь после того как они убили нашего пилота мы должны были прервать с ними окончательно все связи до момента пока эрдоган не умрёт или не свалит по тихому. Обожаю плевки путину в харю

Ответить

Иван Сидоров

2

Теперь через Минск будут не только в Украину летать 🤡🤡🤡

Ответить

Мразь

0

Так решила или решения ещё нет?

Ответить

Иван Иванов

Мразь
4

Ольга ещё не решила.

Ответить

Danil Oputin

1

Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским подтвердил «принципиальное решение не признавать аннексию Крыма»

Я не понимаю, какой стороны он придерживается?

Ответить

Павел Каташев

Danil
1

Я тоже не понял сначала а потом статью прочитал

Ответить

Zeynal Verdiyev

Danil
0

мировой если только

Ответить

Денис Сенькин

Danil
–2

Он придерживается стороны, которая позволит им доминировать в Черном море.

Если интересно кому-то про то, кто как помагает в плане вообружения, в том числе Турция:

Ответить

Mykola Petiukh

1

Россияне, вам не надоело, что ваше государство в ответ на любое событие в мире ебет вас?

Ответить

Занятый химик

Mykola
1

это регулярный секс

Ответить

Denys Shevchuk

1

Отлично. Значит можно ехать на отдых.

Ответить

Немой пистолет

Denys
0

Крым турчанский?

Ответить

Игуш Шариев

Немой
0

А вот кстати насчет "турчанского". А на Северный Кипр это все распространяется? Тип, де факто он же тоже часть Турции 

Ответить

Haptob