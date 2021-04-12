Обсуждение ограничений возникло на фоне слов Эрдогана о том, что Турция не признаёт «аннексию Крыма».

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил приостановить рейсы в Турцию и Танзанию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Авиасообщение с этими странами возобновят, если ситуация там стабилизируется.

Запрет, который продлится с 15 апреля по 1 июня, коснётся как чартерных, так и регулярных рейсов. Исключением станут два рейса в неделю.

Ранее о приостановке рейсов со ссылкой на источники сообщали ТАСС и РБК. По данным РБК, речь шла в первую очередь о чартерных перевозках. Решение объясняют эпидемиологической обстановкой в Турции. В Роспотребнадзоре отметили, что из всех стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самые высокие цифры заболеваемости, и возвращающиеся оттуда россияне завозят «самые разные мутировавшие штаммы».

На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на АТОР.

О том, что оперштаб обсудит закрытие границ с Турцией, РБК сообщил ещё 9 апреля. По информации источника издания, это такой вопрос возник из-за опасения завоза в Россию новых штаммов коронавируса. Позже источник «Дождя» рассказал, что авиасообщение со страной пока решили не ограничивать.

При этом 10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским подтвердил «принципиальное решение не признавать аннексию Крыма». По словам Эрдогана, Турция поддерживает «Крымскую платформу» — проект Киева по сближению международного сообщества вокруг проблемы территориальной принадлежности полуострова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости Covid-19 в Турции в последнее время. По её словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране выявили 3,89 миллиона заболевших коронавирусом. 9 апреля в стране зарегистрировали 55 791 случай заболевания.