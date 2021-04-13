Япония решила сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима» в океан Статьи редакции
Власти пообещали контролировать безопасность процедуры.
Воду сбросят в Тихий океан через два года. Но только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже международных стандартов. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По данным Reuters, на конец марта на станции скопилось около 1,25 миллиона тонн воды. Хранилища могут быть полностью заполнены в 2022 году. Как заявляют власти, уже сейчас концентрация радиоактивных частиц в жидкости составляет «менее чем 1/40 от национальных стандартов». Вода очищена от стронция, дейтерия и других загрязнителей, но в ней ещё остается тритий, который оттуда извлечь технически не удаётся. Из-за этого жидкость будут разбавлять до тех пор, пока концентрация трития не снизится до 1,5 тысячи беккерелей на литр, что в семь раз ниже допустимых ВОЗ норм.
Из-за этого решения МИД Китая выразил протест. «Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств», — говорится в сообщении. Власти Южной Кореи назвали идею сбросить воду в океан неприемлемой — по их данным, это подвергает опасности безопасность и океанскую среду окружающих стран.
Авария на АЭС «Фукусима-1» случилась в 2011 году из-за землетрясения и цунами — там произошло расплавление активной зоны реакторов на трёх энергоблоках. В 2013 году станцию закрыли.
Japanese trade offer:
You (ocean) receive: a shitload of radioactive water
We receive: sushi
Пусть выпаривают а оставшуюся соль кушают (если вода конечно океанская, солёная).
*приплетаю Россиюшку*
Тихо бы слили и потом, после публикации в Новой газете, заплатили бы штраф 100 тысяч рублей