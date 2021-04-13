Воду сбросят в Тихий океан через два года. Но только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже международных стандартов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным Reuters, на конец марта на станции скопилось около 1,25 миллиона тонн воды. Хранилища могут быть полностью заполнены в 2022 году. Как заявляют власти, уже сейчас концентрация радиоактивных частиц в жидкости составляет «менее чем 1/40 от национальных стандартов». Вода очищена от стронция, дейтерия и других загрязнителей, но в ней ещё остается тритий, который оттуда извлечь технически не удаётся. Из-за этого жидкость будут разбавлять до тех пор, пока концентрация трития не снизится до 1,5 тысячи беккерелей на литр, что в семь раз ниже допустимых ВОЗ норм.