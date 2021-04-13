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Новости
Артём Мазанов

Япония решила сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима» в океан Статьи редакции

Власти пообещали контролировать безопасность процедуры.

7 7 комментариев
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Снимок: Vostock-photo

Воду сбросят в Тихий океан через два года. Но только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже международных стандартов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Утилизация [радиоактивной воды] является неизбежной проблемой при продвижении вывода [АЭС] из эксплуатации. Правительство возьмет на себя инициативу в обеспечении безопасности и примет все меры для развеивания слухов.

Ёсихидэ Суга
премьер-министр Японии

По данным Reuters, на конец марта на станции скопилось около 1,25 миллиона тонн воды. Хранилища могут быть полностью заполнены в 2022 году. Как заявляют власти, уже сейчас концентрация радиоактивных частиц в жидкости составляет «менее чем 1/40 от национальных стандартов». Вода очищена от стронция, дейтерия и других загрязнителей, но в ней ещё остается тритий, который оттуда извлечь технически не удаётся. Из-за этого жидкость будут разбавлять до тех пор, пока концентрация трития не снизится до 1,5 тысячи беккерелей на литр, что в семь раз ниже допустимых ВОЗ норм.

Из-за этого решения МИД Китая выразил протест. «Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств», — говорится в сообщении. Власти Южной Кореи назвали идею сбросить воду в океан неприемлемой — по их данным, это подвергает опасности безопасность и океанскую среду окружающих стран.

Авария на АЭС «Фукусима-1» случилась в 2011 году из-за землетрясения и цунами — там произошло расплавление активной зоны реакторов на трёх энергоблоках. В 2013 году станцию закрыли.

#новости #япония

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Ху Эмай

5

Разбавить спиртом и отвезти в Россию. 

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плюшевый батон

4

Могли бы во время прошлого землятресения под шумок слить

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Большой жёлтый робат

3

Japanese trade offer:
You (ocean) receive: a shitload of radioactive water
We receive: sushi

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Просто Хэнк

Большой
1

Мв получим: Кинг-конг против Годзилы.

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Николай Боча

0

Пусть выпаривают а оставшуюся соль кушают (если вода конечно океанская, солёная).

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AttentiveMilk

0

Идеальная новость для чатиков в вибере

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AZP

0

*приплетаю Россиюшку*
Тихо бы слили и потом, после публикации в Новой газете, заплатили бы штраф 100 тысяч рублей

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