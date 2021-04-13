Япония сбросит радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима» в океан Статьи редакции
Власти пообещали контролировать безопасность процедуры.
Воду сбросят в Тихий океан через два года. Но только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже международных стандартов. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По данным Reuters, на конец марта на станции скопилось около 1,25 миллиона тонн воды. Хранилища могут быть полностью заполнены в 2022 году. Как заявляют власти, уже сейчас концентрация радиоактивных частиц в жидкости составляет «менее чем 1/40 от национальных стандартов». Вода очищена от стронция, дейтерия и других загрязнителей, но в ней ещё остается тритий, который оттуда извлечь технически не удаётся. Из-за этого жидкость будут разбавлять до тех пор, пока концентрация трития не снизится до 1,5 тысячи беккерелей на литр, что в семь раз ниже допустимых ВОЗ норм.
Из-за этого решения МИД Китая выразил протест. «Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств», — говорится в сообщении. Власти Южной Кореи назвали идею сбросить воду в океан неприемлемой — по их данным, это подвергает опасности безопасность и океанскую среду окружающих стран.
Авария на АЭС «Фукусима-1» случилась в 2011 году из-за землетрясения и цунами — там произошло расплавление активной зоны реакторов на трёх энергоблоках. В 2013 году станцию закрыли.
Разбавить спиртом и отвезти в Россию.
Вода свертяжелая, а голова утром сверхлёгкая, пейти наш дейтериевый боярышник 👍
На Пасху?
*приплетаю Россиюшку*
Тихо бы слили и потом, после публикации в Новой газете, заплатили бы штраф 100 тысяч рублей
у тебя ошибочка: это Новой газете после публикации пришлось бы платить штраф)
Китай выразил протест - смешно. Самый гигантский генератор отходов в мире лезет в дела чужих стран.
Наверное есть небольшая разница между радиоактивными отходами, которые сольют в океан и промышленными.
Радиоактивными отходами, которые разбавят и доза будет в 7 раз меньше, чем требует ВОЗ.
И мусор Китая, который забил болт на всех и вся
Japanese trade offer:
You (ocean) receive: a shitload of radioactive water
We receive: sushi
Мв получим: Кинг-конг против Годзилы.
Могли бы во время прошлого землятресения под шумок слить
Дано: 1 куб зараженной воды с концентрацией в два раза превышающей норму. Решение: разбавить 1 куб зараженной воды 1 кубом чистой воды. Итог - концентрация в пределах нормы и сливаем в океан. Я конечно не физик ядерщик, но решение чет так себе.
Сброшенная вода ведь не распределится мгновенно по всему мировому океану. Сначала будет омывать ближайшие берега, потом пойдёт в сторону сев. Америки.
Разве что процесс сброса максимально растянуть по времени, снизив таким образом концентрацию.
Конечный кубок
Видимо, тут пытаются сделать так, чтобы оно не выплыло огромным токсичным пятном в океане. Думаю, похожего эффекта можно было бы добиться сбрасывая по чуть-чуть, но в 7 раз дольше. Наверное, это просто дороже.
Ага, или залить всё в танкер и выливать из садового шланга во время кругосветного путешествия.
Наймите гомеопатистов!
МИД Китая выразил протест
Писец клоуны. Самая грязная страна мира.
Самая грязная это Индия, але. Если по масштабам сравнивать.
А зачем разбавлять то, что все равно сольют в океан в итоге?
• Радиоактивная авария 7-го уровня опасности, как Чернобыльская
• Непосредственно вызвана природным катаклизмом, но по сути произошла из-за грубых ошибок при проектировании/строительстве, игнорирования предупреждений от МАГАТЭ и результатов исследований по цунами; во время работ после аварии дополнительному ущербу способствовала постоянная мискоммуникация между ответственными лицами и командами, неподготовленность персонала, в первые сутки критически важная инфа о масштабах катастрофы замалчивалась
• Сбросы радиоактивной воды уже были не раз — и штатные, и нештатные
Какой вывод? Ниппония найсу, приплетем лучше раху-параху и китай!
Китай выразил протест. «Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью
Это говорит страна, которая устроила геноцид над Уйгурами и сделала всех жителей страны рабами
Течение Куросио по идее все вынесет в Тихий Океан на северо-восток. Чего Китаю с Кореей бояться?
Почему нет осуждающих комментариев?
Пусть выпаривают а оставшуюся соль кушают (если вода конечно океанская, солёная).
Там тритий, какая нафиг соль?
Ну, либо тритий испарится, либо останется в соли, я не химолог, но вариант с дестиляцией не звучит прям уж бредом
Это какой то тяжёлый водород, испарится, но похоже это ещё хуже будет, там ж всё таки не идиоты решения принимают.
Уверен, что тяжёлый водород будет либо легче кислорода, либо тяжелее, что даст возможность его собрать... А по поводу идиоты или не идиоты? Не смей вставать на пути у экспертов диванных войск!
Хороший способ забрать Курилы и Сахалин. Кому они радиоактивные нужны будут в России?
Будет ли снят сериал Fukushima?
Даже по этой новости видно, что замени страну на Россию, или Китай, так сразу бы были комменты типа опять коммунисты виноваты, китай угроза, россия полигон. А как прозападные японцы, так тишина, шуточки. А дурачки даже не замечают как их мозг промывается каждый день прозападной пропагандой что у них там все правильно, а если жестко, то по закону.