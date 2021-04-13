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Новости
Артём Мазанов

Япония сбросит радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима» в океан Статьи редакции

Власти пообещали контролировать безопасность процедуры.

64 64 комментария
10 746 просмотров
Снимок: Vostock-photo

Воду сбросят в Тихий океан через два года. Но только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже международных стандартов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Утилизация [радиоактивной воды] является неизбежной проблемой при продвижении вывода [АЭС] из эксплуатации. Правительство возьмет на себя инициативу в обеспечении безопасности и примет все меры для развеивания слухов.

Ёсихидэ Суга
премьер-министр Японии

По данным Reuters, на конец марта на станции скопилось около 1,25 миллиона тонн воды. Хранилища могут быть полностью заполнены в 2022 году. Как заявляют власти, уже сейчас концентрация радиоактивных частиц в жидкости составляет «менее чем 1/40 от национальных стандартов». Вода очищена от стронция, дейтерия и других загрязнителей, но в ней ещё остается тритий, который оттуда извлечь технически не удаётся. Из-за этого жидкость будут разбавлять до тех пор, пока концентрация трития не снизится до 1,5 тысячи беккерелей на литр, что в семь раз ниже допустимых ВОЗ норм.

Из-за этого решения МИД Китая выразил протест. «Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств», — говорится в сообщении. Власти Южной Кореи назвали идею сбросить воду в океан неприемлемой — по их данным, это подвергает опасности безопасность и океанскую среду окружающих стран.

Авария на АЭС «Фукусима-1» случилась в 2011 году из-за землетрясения и цунами — там произошло расплавление активной зоны реакторов на трёх энергоблоках. В 2013 году станцию закрыли.

#новости #япония

64 64 комментария
61
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64 комментария
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Ху Эмай

73

Разбавить спиртом и отвезти в Россию. 

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Decadence

Ху
23

Хм, бренд "Боярышник на сверхтяжелой воде", звучит. 

Ответить

Павел Фролов

Decadence
36

Вода свертяжелая, а голова утром сверхлёгкая, пейти наш дейтериевый боярышник 👍

Ответить

Павел Фролов

Павел
6

И будете светиться от счастья!

Ответить

Павел Фролов

Ху
6
Ответить

Виктор Запруднов

Ху
0

На Пасху?

Ответить

Весёлый Хамелеон

Виктор
0

На майские

Ответить

Василий Чехов

Ху
–3

Дурак?

Ответить

AZP

45

*приплетаю Россиюшку*
Тихо бы слили и потом, после публикации в Новой газете, заплатили бы штраф 100 тысяч рублей

Ответить

Евгений Понтряков

AZP
93

у тебя ошибочка: это Новой газете после публикации пришлось бы платить штраф)

Ответить

Evar Evaeva

61

Китай выразил протест - смешно. Самый гигантский генератор отходов в мире лезет в дела чужих стран.

Ответить

Большой жёлтый робат

Evar
5

Не говоря о ковидле

Ответить

Roma Schreibikus

Evar
5

сперва добейся!

Ответить

Nikolay Mn

Evar
0

Наверное есть небольшая разница между радиоактивными отходами, которые сольют в океан и промышленными.

Ответить

Roman Khegay

Nikolay
1

Радиоактивными отходами, которые разбавят и доза будет в 7 раз меньше, чем требует ВОЗ.

И мусор Китая, который забил болт на всех и вся

Ответить

Большой жёлтый робат

34

Japanese trade offer:
You (ocean) receive: a shitload of radioactive water
We receive: sushi

Ответить

Просто Хэнк

Большой
43

Мв получим: Кинг-конг против Годзилы.

Ответить

Abylai Mustafa

Просто
30

кинг-минтай против гигантского шиба-ину

Ответить

Максим Федоров

Просто
5

И все прибрежные мужчины получат гранд-анаконду

Ответить

Справедливый чайник

37
Ответить

плюшевый батон

16

Могли бы во время прошлого землятресения под шумок слить

Ответить

🐙

плюшевый
20

Перепутал Японию с РФ

Ответить

Жабка

18

Дано: 1 куб зараженной воды с концентрацией в два раза превышающей норму. Решение: разбавить 1 куб зараженной воды 1 кубом чистой воды. Итог - концентрация в пределах нормы и сливаем в океан. Я конечно не физик ядерщик, но решение чет так себе.

Ответить

Киберморж

Жабка
6

Объем мирового океана еще учти.

Ответить

Жабка

Киберморж
15

Так и я в принципе о том же. С точки зрения океана - пофигу что вы в него сбрасываете 1 куб концентрированный или 2 куба разбавленной. Эти танцы с бубном больше похожи на обход каких то формальных ограничений

Ответить

Kir Kirsky

Жабка
8

Для организмов в точке сброса не пофиг

Ответить

Твоего деда дед

Жабка
3

Сброшенная вода ведь не распределится мгновенно по всему мировому океану. Сначала будет омывать ближайшие берега, потом пойдёт в сторону сев. Америки.

Разве что процесс сброса максимально растянуть по времени, снизив таким образом концентрацию.

Ответить

Universe

Жабка
3

На то она и концентрация.

Ответить

Конечный кубок

Жабка
1

Видимо, тут пытаются сделать так, чтобы оно не выплыло огромным токсичным пятном в океане. Думаю, похожего эффекта можно было бы добиться сбрасывая по чуть-чуть, но в 7 раз дольше. Наверное, это просто дороже.

Ответить

Иван Кондратьев

Конечный
4

Ага, или залить всё в танкер и выливать из садового шланга во время кругосветного путешествия.

Ответить

Способ Удержания Бобра

17

Наймите гомеопатистов!

Ответить

Большой жёлтый робат

Способ
3

*гомосексуалистов

Ответить

Vladimir Medvedev

12

МИД Китая выразил протест

Писец клоуны. Самая грязная страна мира.

Ответить

Alex Macher

Vladimir
2

Самая грязная это Индия, але. Если по масштабам сравнивать.

Ответить

Vladimir Medvedev

Alex
1

Я же не про грязь на улице, а про нагрузку на экологию мира

Ответить

AttentiveMilk

6

Идеальная новость для чатиков в вибере

Ответить

Andre Macareno

4

А зачем разбавлять то, что все равно сольют в океан в итоге?

Ответить

Kir Kirsky

Andre
1

Чтобы равномернее сбросить и без большой концентрации в точке сброса.

Ответить

AZP

Andre
0

Людей успокоить

Ответить

Anton Lopan

4
Ответить

Воздушный кавалер

4

• Радиоактивная авария 7-го уровня опасности, как Чернобыльская
• Непосредственно вызвана природным катаклизмом, но по сути произошла из-за грубых ошибок при проектировании/строительстве, игнорирования предупреждений от МАГАТЭ и результатов исследований по цунами; во время работ после аварии дополнительному ущербу способствовала постоянная мискоммуникация между ответственными лицами и командами, неподготовленность персонала, в первые сутки критически важная инфа о масштабах катастрофы замалчивалась
• Сбросы радиоактивной воды уже были не раз — и штатные, и нештатные

Какой вывод? Ниппония найсу, приплетем лучше раху-параху и китай!

Ответить

Datora Madatora

1

Китай выразил протест. «Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью

Это говорит страна, которая устроила геноцид над Уйгурами и сделала всех жителей страны рабами

Ответить

Приятный клуб

Datora
6

А у вас уйгуров линчуют!

Ответить

Anatoliy Lyashenko

Datora
4

Приплетатель уйгуров

Ответить

kawaiika

3

Через два года ждём Годзиллу.

Ответить

Внешний чайник

2

Бля сколько комиксов появится 

Ответить

Друз Фаруэл

1

Течение Куросио по идее все вынесет в Тихий Океан на северо-восток. Чего Китаю с Кореей бояться?

Ответить

Одиночный Пхукет

Друз
2

Браконьерствуют там небось

Ответить

Равный цветок

Друз
0

Делают вид, что им не похуй на экологию и природу в целом

Ответить

Kurt Knispel

1

Почему нет осуждающих комментариев?

Ответить

Netflix Kim

Kurt
1

Осуждаю

Ответить

Твоего деда дед

Netflix
0

Одобряю

Ответить

Madegghead

1

Ну вроде концентрация в ней небольшая и в океане просто рассосется.

Ответить

Николай Боча

0

Пусть выпаривают а оставшуюся соль кушают (если вода конечно океанская, солёная).

Ответить

Иван Кондратьев

Николай
0

Там тритий, какая нафиг соль?

Ответить

Павел Фролов

Иван
0

Ну, либо тритий испарится, либо останется в соли, я не химолог, но вариант с дестиляцией не звучит прям уж бредом

Ответить

Николай Боча

Павел
0

Это какой то тяжёлый водород, испарится, но похоже это ещё хуже будет, там ж всё таки не идиоты решения принимают.

Ответить

Павел Фролов

Николай
0

Уверен, что тяжёлый водород будет либо легче кислорода, либо тяжелее, что даст возможность его собрать... А по поводу идиоты или не идиоты? Не смей вставать на пути у экспертов диванных войск!

Ответить

Станислав

0

Хороший способ забрать Курилы и Сахалин. Кому они радиоактивные нужны будут в России?

Ответить

сироп от щекотки

0

Комменты топчик :D

Ответить

Константин Курасов

0

Высокие технологии АЭС США

Ответить

Юрій Білозеров

0

Будет ли снят сериал Fukushima?

Ответить

Acup Tea

Юрій
0

Ждём киноадаптации от Netflix где вместо японцев будут геи, лезбиянки, трансгендеры и чёрные

Ответить

Максим Манчестер

0

Даже по этой новости видно, что замени страну на Россию, или Китай, так сразу бы были комменты типа опять коммунисты виноваты, китай угроза, россия полигон. А как прозападные японцы, так тишина, шуточки. А дурачки даже не замечают как их мозг промывается каждый день прозападной пропагандой что у них там все правильно, а если жестко, то по закону.

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