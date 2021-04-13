Там сообщили, что ускорение изменения климата приведёт к деградации вечной мерзлоты и сокращению морского льда в Арктике.

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов заявил, что с учётом данных 2020 года, прирост температуры в России за десять лет составил 0,51 °С при среднемировом показателе 0,18 °С. Об этом пишет РИА «Новости».

Учёный сообщил, что эти изменения могут быть частью собственных колебаний климата, но «существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать».

Недавно был опубликован очередной ежегодный доклад Росгидромета о состоянии климата на территории России в 2020 году. Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений. Владимир Катцов директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета

В марте директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин тоже сообщал об опережающих темпах потепления в России по сравнению с общемировыми темпами. «С очень высокой вероятностью нас ждёт потепление, только если не будет череды каких-то сильных извержений вулканов или чего-то такого», — заявил он.