В Росгидромете заявили об ускорении потепления климата в России — темпы прироста температуры выше среднемировых Статьи редакции
Там сообщили, что ускорение изменения климата приведёт к деградации вечной мерзлоты и сокращению морского льда в Арктике.
Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов заявил, что с учётом данных 2020 года, прирост температуры в России за десять лет составил 0,51 °С при среднемировом показателе 0,18 °С. Об этом пишет РИА «Новости».
Учёный сообщил, что эти изменения могут быть частью собственных колебаний климата, но «существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать».
В марте директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин тоже сообщал об опережающих темпах потепления в России по сравнению с общемировыми темпами. «С очень высокой вероятностью нас ждёт потепление, только если не будет череды каких-то сильных извержений вулканов или чего-то такого», — заявил он.
Ну так пусть блять ночью российские учёные немного изменят гравитационное поле земли, кака проблема?!
Вспомнил — прослезился
Это потому, что комунальщики, чтобы содрать побольше денег, топят на полную катушку
Алюминиевые огурцы.
Счастливый лолипоп
А на самом деле готовиться надо к худшему, но без фанатизма.
Догоним и перегоним Америку!
Счастливый лолипоп
Догнить и перегнить!
Центральная Россия лишена угроз землятресений,наводнений,торнадо.А повышение температуры лишь только поможет сельскому хозяйству.Так что изменение климата даже в плюс.Пусть беспокоятся те у кого есть опасность быть затопленными или оказаться в пустыне)
Ага, и сельскому хозяйству поможет, и засушливым летним периодам, за счёт которых увеличивается риск возникновения и скорость распространения лесных пожаров тоже ещё как поможет.
Пусть беспокоятся те у кого есть опасность быть затопленными или оказаться в пустыне
*жители, например, Красноярска, последние 5-7 лет в июле-августе охуевающие от 30-35 градусной жары в каменном мешке города и смердящего двухмесячного смога от яростно пылающего лесного сухостоя*: "Ну да, ну да, пошли мы нахер!"
Красноярск это не Центральная Россия)Из больших лесных массивов в центре разве только Смоленск)Может немного Брянск)Все черноземье это поля)
Нет конечно,там наши люди и хочется чтобы у них наоборот повышение температуры дало преимущества,и удлинило весенне летний период.В целом практически все публикации по этой теме говорят о преимуществах для Канады и России.
Счастливый лолипоп
Ну, вообще-то как раз плодородное черноземье рискует стать пустыней
При повышении на 2-3 градуса?)Вы что то путаете)Если черноземье станет пустыней,то 90 процентов Земли станут почвой Марса)
Ох уж эти ватные мечты
Две недели назад была статья в Нью Йорк Таймс о том что Канада и Россия практические единственные выгодоприобретатели потепления климата.Если бы ты умел читать, или хоть изредка делал обзор мировой прессы,то не оставлял свои жалкие и тупые комментарии)
Если бы ты умел читать, или хоть изредка делал обзор мировой прессы,то не оставлял свои жалкие и тупые комментарии)
Я 11 лет как имею диплом эколога и как раз таки прочитал много статей от разных учёных, а не одну из газеты, где учёный изнасиловал журналиста, на тему изменения климата.
а работаешь по специальности? интересно, чем современный эколог занимается, строит модели?
Самая банальная повседневная работа: брать пробы воздуха, воды, почвы, еды, освещённости, вибраций, уровня звука, всё это анализировать, строить графики, делать выводы и делать "ата-та" нарушителям норм.
На твоем примере отчетливо видно, что диплом это бумажка.
Удачи Вам по жизни. Надеюсь Вы когда-нибудь научитесь в критическое мышление. На данный момент я не вижу возможности продолжать дискуссию.
Лишние 2-3 градуса могут самые вкусные наши помидоры убить. В азии вон кучу всего в принципе очень сложно выращивать из-за солнца и температуры, без всяких пустыней.
В Азии отлично многое выращивается,при этом люди собирают два урожая.В наших условиях это наоборот приведет к расширению количества культур пригодных для выращивания.Полагаю перейдем на выращивание тех сортов помидоров что сейчас поставляются из Турции,Азербайджана и Израиля.)
В Азии и климат более влажный. Здесь же идет речь о том что при повышении температуры влажность воздуха упадет, будет больше засух.
Плюс около каспия в России есть как раз 4 пустыни и они вполне себе при низкой влажности поползут на север.
А еще на Кубани у нас нет таких систем ирригаций как в том же Израиле.
лишена угроз землятресений,наводнений,торнадо
Вы излишне оптимистичны.
Вот от Александра Чернокульского (климатолог)
СМЕРЧИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
Вышла наша русскоязычная статья по климатологии смерчей в России в журнале Метеорология и гидрология. Продлили базу до 2018 года (но ограничили только сухопутными смерчами с высокой и средней степенью достоверности).
Что сделали:
а) собрали информацию о 1763 смерчах, в том числе 993 по данным очевидцев (из разных источников), и 770 - по спутниковым данным о ветровалах (на картинке как раз оранжевым цветом показаны смерчи по данным очевидцев, синим — по спутниковым данным)
б) посчитали среднее число смерчей в год в России (именно сухопутных): в год в среднем образуется более 100 общих, более 15 - значительных (скорость ветра > 50 м/с), 1 – интенсивный (скорость ветра > 70 м/с). Но в некоторые годы и больше: в 2017 было 342 смерча (и из них 52 смерча были значительными), в отдельные годы отмечено до 3 сильных смерчей.
в) показали, что треть смерчей формируется во время «вспышек смерчей» (несколько смерчей в пределах одной системы), например 2 августа 2017 в Тверской области (и соседних) сформировалось 56 смерчей!
г) показали общую недооценку смерчей в официальных данных: в том же 2017 по официальным данным был ОДИН смерч (!!) - он прошел через коммерческие предприятия в Перми, которые потом заказали обследование своих территорий и получили офиц.подтверждение, что через них прошел смерч (видимо, для получения страховки). А оставшиеся 341 смерч этого года остались незамеченными - ни смерч в Карпогорах, который прошел прямо через метеостанцию (был зафиксирован порыв ветра до 41 м/с), ни смерч 4-й категории, прошедший через М.Песьяново в Курганской области (первый смерч такой категории за Уралом и первый в 21 веке).
д) обсудили зависимость данных от плотности населения
е) рассчитали повторяемость смерчей разной категории для ВСЕХ субъектов РФ и показали, как эту повторяемость можно использовать (какие допущения целесообразно делать, учитывая неоднородность выборки); на примере Московской области рассчитали вероятность прохождения смерчей через точечный объект и повторяемость их прохождения в окрестностях метеостанций. Получили, что одна из 20 метеостанций Московской области может сообщить о смерче лишь раз в 13,5 лет. Ну а период повторяемости смерча в точке составляет 6000 лет.
В общем, событие по-прежнему редкое, но не настолько, чтобы его совсем игнорировать при прогнозировании 🙂
Статья доступна на моей странице (в том числе доп.данные по всем субъектам РФ):
https://www.facebook.com/alexander.chernokulsky/posts/3921146791271925
Спасибо за статью.Как житель центральной России,помню 2-3 сильных порывов ветра.Наводнения связаны с разливом рек типа Ока,и как правило подтапливаются те дома что подтапливаются каждую весну)
Тут больше о том что в условиях изменения климата часть территорий Земли получит меньше урона,а где то и преимущества)
Сложно достоверно оценить куммулятивный эффект ГП. Паттерны осадков также меняются не в лучшую сторону.
При этом даже допуская, что Россия выиграет от ГП, помним, что другие-то регионы явно проиграют. МГЭИК прогнозирует миграции из Африки и Азии. И ломанутся они явно не в Антарктиду. Чего с сотнями миллионов голодных людей делать? Пулёметные вышки на границе ставить?
Если за 10 лет на 0.5 градуса. То за 1000 лет на 50 градусов верно? Верно ли утверждение что к 3000 году нашим ребятишкам на Земле пиздарики?
Умерший Данила
Потом будет непробиваемая облачность и солнце не сможет нагревать достаточно поверхность
по последним прогнозам антропогенные факторы могут перекрыть тенденцию в минус
Если многое повязано на ледниках, то таять в условиях повышения температуры они очевидно будут быстрее, так что, вероятно, раньше
Россия почти вся у экватора будет.
Даешь пальмы на всей территории России и температуру от +17 до + 38
Ещё одна причина для гордости?
Счастливый лолипоп
Росгидромет отвечает только за Россию. Конечно же изменения климата глобальны.
темпы прироста температуры выше среднемировых
Если темпы роста чего в России больше чем во всем мире, то это автоматически повод для гордости.
шутки про Грету будут?
На самом деле херово все это. Потепление обернется похолоданием. Когда Гренландия начнет таять, пресные воды размоют Гольфстрим и соответственно тепло из американских тропиков перестанет греть Европу. И будет у нас уже похолодание не хилое
Не всё так просто https://nplus1.ru/material/2021/03/26/gulfstream-and-freezing-europe
Пора сортировать отходы, нет?
Ожидание: Россия применит климатическое оружие в США чтобы затопить Майами.
Реальность: Применяет климатическое оружие в России чтобы брать деньги с китайцев за проход судов по сервероатлантическому пути
Смотри-ка и тут мы всех опередили, а вроде в одном мире живем. Ничего скоро мы всех и по скорости вращения земли обгоним. В америке будет один оборот, а у нас два по статистике.
Так неудевительно. Россия - северная страна, Арктика вообще с безумной скоростью теплеет.
https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_amplification