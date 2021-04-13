ВШЭ: Россия рискует «навсегда отстать» от мировых лидеров в развитии технологий Статьи редакции
РФ удерживает лидерство в ядерных технологиях и вооружении, но этого недостаточно, считают авторы исследования.
Россия остаётся малозаметным участником мирового рынка передовых производственных технологий и рискует остаться навсегда «отстающей» от мировых лидеров. Об этом сказано в исследовании ВШЭ, сообщает РБК, который ознакомился с докладом. Его планируется опубликовать на этой неделе.
По мнению директора Центра исследований структурной политики ВШЭ Юрия Симачева, в 2002-2018 годах доля России в мировом экспорте технологичной продукции варьировалась в пределах 0,2-0,5%, а в импорте — 0,3-1,6%. В исследовании также отмечается, что импорт технологий в Россию шёл из развитых стран, а экспорт — лишь в государства бывшего СССР.
Чаще всего экспортировали аэрокосмическое производство, ядерные технологии и вооружение. Самым быстро растущим сектором признали биопроизводство. Оно занимало 1,8% в 2002-м и 4,8% в 2018 году в объёме мирового экспорта. Этого недостаточно для долгосрочного развития, считают авторы доклада. «Таким образом, текущая специализация России на рынках передового производства характеризуется недостаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного развития», — сказано в исследовании.
К «лидерам глобального производства» авторы исследования отнесли Германию, Нидерланды, Швейцарию, Бельгию, Чехию, Венгрию и Вьетнам. Страны, которые «двигают мировую технологичную границу» (лидеры по патентам в области производственных технологий) считают Корею, Японию, Швецию, Израиль и Финляндию. Страны, считающиеся «догоняющими производителями» (интенсивно используют производственные технологии для собственных нужд), — Польша, Румыния, Словакия, Таиланд, Филиппины, Мексика, ОАЭ и Китай.
Россию включили в список стран, которые считаются «опаздывающими производителями». Туда же вошли 35 стран, в том числе Бразилия, Индия, ЮАР, Австралия, Норвегия, Аргентина и Казахстан.
По мнению авторов исследования, сейчас Россия находится на «развилке» — она останется в группе «отстающих» стран и отстанет навсегда или переместится в группу «догоняющих».
Ну у нас же свой путь