Bloomberg сообщил о планах правительства РФ изъять деньги из ФНБ и повысить налоги. Это обсуждают в секретном «бункере» Статьи редакции
Планируется, что конкретные меры восстановления экономики Путин озвучит во время послания Федеральному собранию 21 апреля.
Правительство по поручению Владимира Путина готовит несколько вариантов восстановления экономики после пандемии Covid-19. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, Путин хочет возобновить рост экономики при помощи «всплеска расходов». Чиновники во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассматривают несколько вариантов повышения госрасходов: изъятие средств из Фонда национального благосостояния, смягчение бюджетного правила, перенаправление средств из других проектов, а также повышение налогов.
Источники журналистов уточнили, что новая программа, вероятно, будет включать в себя сочетание расходов на инфраструктуру, а также другие льготы для компенсации падения доходов граждан.
Bloomberg заявил, что большая часть работы проходит в «высокотехнологичном подвальном помещении» расположенном под землёй на противоположном от Белого дома берегу Москвы-реки. Его в шутку называют «бункером», вход туда оборудован системой распознавания лиц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что напротив Белого дома через реку — «вовсе никакой ни бункер и никакой ни секретный, а это как раз тот самый координационный центр правительства».
Издание уточнило, что, во время пандемии экономика России сократилась не так сильно, но Кремль всё же стремится ускорить восстановление. Это связано с предстоящими думскими выборами и падением рейтингов «Единой России» на фоне снижения доходов граждан.
Не, ну при увеличении налогов и расходов чиселки могут вырасти, как мне кажется. Чиселки скоро оторвутся от реальности, но это уже проблемы на завтра.
Денежный ключ
@Вахтёр оскорбления действующей власти
Давайте уже просто все свои деньги кидать в фнб, а путин будет выдавать нам на карманные расходы
Пограничный торшер
Откуда у тебя деньги?
Так Я и не буду кидать
Кеееееееееек 🥸
рост экономики
повышение налогов
Воровать меньше не пробовали, экономисты бункернутые?
Прогрессивную шкалу наверное обсуждают, вот и закрылись в бункере от миллиардеров
Вот у кого от самоизоляции кукуха не едет, эти люди всю жизнь теперь сычуют по бункерам и дачам с фотозаборами.
Откуда у нищего населения деньги на повышение налогов?
Ровный теркин30см
- у этих пидоров наверняка что-то ещё есть в заначке, иначе как они выживают на зп в 10000 рублей?
После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! ... Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — 100 лир, за проливной дождь — 200 лир, с громом и молнией — 300 лир. Молча-а-а-ать!
Если вас ударить в глаз, вы, конечно, вскрикнете
Раз ударить, два ударить - а потом привыкнете!
В автосалоны до сих пор очереди стоят, значит есть ещё!
Рузвельт США из Великой депрессии выводил масштабными стройками инфраструктуры. Государство заказывает крупные стройки, строительные компании загружают людей и производство. Вокруг строек растёт коммерческая инфраструктура. Другой момент, что это метод почти столетней давности, сейчас инвестиционная политика куда эффективнее может быть.
а тут дискуссионно помогло ли это тогда или наоборот замедлило выход.
без мер администрации Рузвельта по сдерживанию конкуренции уровень восстановления 1939 года мог быть достигнут пятью годами раньше.
как понимаю. они хотят влить больше денег в экономику, либо через население, либо через иные проекты. люди начнут больше тратить, произойдёт краткосрочное улучшение ситуации.
Самое забавное, что, судя по всему, разгонять экономику хотят через увеличение государственных заказов и расходов, а не через рынок, путем раздачи денег населению
Европейский
А какой смысл в тупой раздаче без сопутствующено создания экономических благ? Инфляцию разгонять только
люди начнут больше тратить
На повышенные налоги?
Медный глобус
Читай мой коммент ниже
Муниципальный космос
Заебись объяснил
Медный глобус
Он уже выше
Муниципальный
Я просто просил объяснить термин всплеск расходов объяснить.
В здоровых экономиках это обозначает инвестиции которые государство делает в экономику своих стран.
Дешёвые доступные деньги которые попадут в экономику страны и будут способствовать росту трат внутри тем самым раскручивая рост экономики.
Например, дешёвые кредиты для малого или среднего бизнеса. Петя берет дешёвый кредит и открывает кафе, подряд на постройку получил Вася который потратит эти деньги потом внутри страны отдав их таким же Петям и Васям.
Должно быть очень много НО что бы это заработало. Надежда есть (нет)
Не про ракеты если уже хорошо.
Все эти совещания в "секретных бункерах" или на совещаниях в правительстве, это все такая грустная штука. Столько работы, усилий, но все равно ты не можешь человеку, который типа ответственный за страну объяснить, что рост экономики - это такая штука, которая прежде всего связана с "предпринимательством", с людьми которые 1) вкладывают деньги в проект, 2) организуют бизнес, 3) получают прибыль - начинай цикл заново. И этот базовый цикл в России буксует потому что вы всегда будете спотыкаться на шаге №3, если кому-то из "силовичков" покажется ваш бизнес очень интересным. Они создали систему в которой у бизнеса отобрали голос и вообще любые возможности защищаться от недружественных действий в правовом поле и сидят совещаются, почему у нас экономика не растет? Что делать? И куча умных людей, которые там сидят и строят графики, планы, они все понимают, что проблема в одной конкретной группе людей у власти, которые "так" видят "развитие", которые считают себя умнее всех этих "умников" экономистов, ведь они-то знают, как оно в капитализме на самом деле, в университете им. Жданова - такая-то школа была экономическая. Мой отец такой - же продукт СССР, 65 лет, высшее образование, работал в комсомоле на руководящей должности, потом работал в строительной фирме - начальником отдела, вроде ну в деле разбирается, не глупый человек, но капец, как он меня задолбал своими видео в What's up про план Даллеса, мировое правительство, какой был великий СССР. Пытаешься ему что-то объяснить, но все упирается как в глухую стену, его невозможно переубедить и вот это вот - интернет - ЦРУ изобрели, все то же, хотя сам пользуется им постоянно. И вроде объясняешь, говоришь, общаешься, но толку нет.
Уже давно не ассоциирую себя с "экономикой", она падает, поднимается, не очень падает во время ковида, её разгоняют и т.п., а мне просто становится хуже жить год за годом.
Я просто уверен, что меня лично "разгон экономики" коснётся только тем, что мне станет хуже жить. Зато "экономика разгонится" и из-за этого я должен буду полюбить ЕдРо больше, чем сейчас. Наверное.
Дед понастроил бункеров под городами по всей стране походу. Наверняка где-то есть бункер в котором создают наноприемника и есть куча колб с неудачными экзеплярами.
Отчаянный Никита
Один неудачный экземпляр вырвался на свободу году в 2011 и стал президентом.