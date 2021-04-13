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Новости
Артём Мазанов

Bloomberg сообщил о планах правительства РФ изъять деньги из ФНБ и повысить налоги. Это обсуждают в секретном «бункере» Статьи редакции

Планируется, что конкретные меры восстановления экономики Путин озвучит во время послания Федеральному собранию 21 апреля.

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Правительство по поручению Владимира Путина готовит несколько вариантов восстановления экономики после пандемии Covid-19. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Путин хочет возобновить рост экономики при помощи «всплеска расходов». Чиновники во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассматривают несколько вариантов повышения госрасходов: изъятие средств из Фонда национального благосостояния, смягчение бюджетного правила, перенаправление средств из других проектов, а также повышение налогов.

Источники журналистов уточнили, что новая программа, вероятно, будет включать в себя сочетание расходов на инфраструктуру, а также другие льготы для компенсации падения доходов граждан.

Bloomberg заявил, что большая часть работы проходит в «высокотехнологичном подвальном помещении» расположенном под землёй на противоположном от Белого дома берегу Москвы-реки. Его в шутку называют «бункером», вход туда оборудован системой распознавания лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что напротив Белого дома через реку — «вовсе никакой ни бункер и никакой ни секретный, а это как раз тот самый координационный центр правительства».

А что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Издание уточнило, что, во время пандемии экономика России сократилась не так сильно, но Кремль всё же стремится ускорить восстановление. Это связано с предстоящими думскими выборами и падением рейтингов «Единой России» на фоне снижения доходов граждан.

#новости #путин

66 66 комментариев
27
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66 комментариев
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Летний кубок

77

Восстановление экономики повышением налогов - это как восстановление лесов через их вырубку

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Андрей Рядькин

Летний
15

У нас каждый год декларируют, что пожары в тайге полезны для леса

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Mikki Rurk

Летний
5

Сказочная экономика

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Антон Пострунин

Летний
0

Не, ну при увеличении налогов и расходов чиселки могут вырасти, как мне кажется. Чиселки скоро оторвутся от реальности, но это уже проблемы на завтра. 

Ответить

Справедливый чайник

44
Ответить

Денежный ключ

Справедливый
5

@Вахтёр оскорбления действующей власти

Ответить

Медный глобус

Денежный
11

Главное что не россиян

Ответить

Денежный ключ

Медный
0

@Вахтёр когда уже украинцам запряття покидать свой подсайт???

Ответить

Секретный инструмент

Денежный
0

действующей из бункера 

Ответить

Иван Иванов

Денежный
0

Вы на ветирана не гоните

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Подпишись на блог

24

Давайте уже просто все свои деньги кидать в фнб, а путин будет выдавать нам на карманные расходы

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Пограничный торшер

Подпишись
16

Откуда у тебя деньги?

Ответить

Подпишись на блог

Пограничный
5

Так Я и не буду кидать
Кеееееееееек 🥸

Ответить

Высокий Макс

Подпиши…
2

перекус таксиста кеееееееееек

Ответить

Игорь Рачук

Подпиши…
1

 Так Я и не буду кидать

Будешь! 

Ответить

Медный глобус

Подпишись
2

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ РЕСПУБЛИК СВОБОДНЫХ!

Ответить

Медный глобус

26

Путин выступит перед чиновниками, силовиками, олигархами и расскажет как россияне будут восстанавливать их доход

Ответить

Ваша Закладко

Медный
1

после подъёма с колен на корты - вперёд гусиным шагом

Ответить

N.N.

13

рост экономики

повышение налогов

Ответить

Ипполит Воробьянинов

N.N.
2
Ответить

Большой жёлтый робат

8

Воровать меньше не пробовали, экономисты бункернутые? 

Ответить

Равный цветок

Большой
14
Ответить

Способ Удержания Бобра

9

Прогрессивную шкалу наверное обсуждают, вот и закрылись в бункере от миллиардеров

Ответить

Gidevan

Способ
4

Что-то сомневаюсь, потому что именно миллиардеры там и закрылись)

Ответить

Имя И Фамилия

Gidevan
0

Вот у кого от самоизоляции кукуха не едет, эти люди всю жизнь теперь сычуют по бункерам и дачам с фотозаборами.

Ответить

Антон Пострунин

Способ
0

Закрылись от самих себя. Налоговые интроверты. 

Ответить

Радикальный Абдужаббор

8

 «высокотехнологичном подвальном помещении» 

Ответить

Semen Semenov

2

Откуда у нищего населения деньги на повышение налогов?

Ответить

Ровный теркин30см

Semen
12

- у этих пидоров наверняка что-то ещё есть в заначке, иначе как они выживают на зп в 10000 рублей?

Ответить

Игорь Рачук

Ровный
2

Ещё и наглеют! На митинги всякие ходят! 

Ответить

Александр Мирошников

Semen
7

После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! ... Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — 100 лир, за проливной дождь — 200 лир, с громом и молнией — 300 лир. Молча-а-а-ать!

Ответить

Большой жёлтый робат

Александр
0

Если вас ударить в глаз, вы, конечно, вскрикнете
Раз ударить, два ударить - а потом привыкнете! 

Ответить

Алексей Куликов

Semen
4

В автосалоны до сих пор очереди стоят, значит есть ещё!

Ответить

Игорь Рачук

Алексей
0

Мы чисто посмотреть! 

Ответить

Муниципальный космос

1

Путин хочет возобновить рост экономики при помощи «всплеска расходов».

Экономисты, поясните. Т.е они хотят, чтобы при крупных расходах населения динамика экономики увеличилась?

Ответить

Алексей Куликов

Муниципальный
11

Рузвельт США из Великой депрессии выводил масштабными стройками инфраструктуры. Государство заказывает крупные стройки, строительные компании загружают людей и производство. Вокруг строек растёт коммерческая инфраструктура. Другой момент, что это метод почти столетней давности, сейчас инвестиционная политика куда эффективнее может быть.

Ответить

Madegghead

Алексей
0

а тут дискуссионно помогло ли это тогда или наоборот замедлило выход.
без мер администрации Рузвельта по сдерживанию конкуренции уровень восстановления 1939 года мог быть достигнут пятью годами раньше.

Ответить

wmhy

Муниципальный
1

как понимаю. они хотят влить больше денег в экономику, либо через население, либо через иные проекты. люди начнут больше тратить, произойдёт краткосрочное улучшение ситуации. 

Ответить

Владислав Тихонов

wmhy
2

Самое забавное, что, судя по всему, разгонять экономику хотят через увеличение государственных заказов и расходов, а не через рынок, путем раздачи денег населению

Ответить

Европейский

Владисл…
4

А какой смысл в тупой раздаче без сопутствующено создания экономических благ? Инфляцию разгонять только

Ответить

Владислав

Европей…
2

А какой смысл накачивать неэффективный госсектор и перекладывание плитки? 

Ответить

wmhy

Европей…
0

самое прекрасное, что вертолётные деньги инфляцию как раз повышают 

Ответить

wmhy

Владисл…
3

Тоже так сначала подумал, но скоро выборы, у едра плохой рейтинг, им надо задобрить население. Думаю и нам че перепадёт, продуктовая карточка там или стакан муки

Ответить

eepk yh

wmhy
0

на детей старше 18 лет, семьям имеющим двух и более детей старше 18 лет, пособие дадут

Ответить

Some Dude

eepk
0

а можно что-нибудь холостым людям без детей?

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Some
0

Кастрацию?

Ответить

Some Dude

Дмитрий
0

тебя с такими предложениями надо в думу, срочно.
пока они не иссякли

Ответить

eepk yh

Some
0

вычет по налогу на бездетность в размере НДФЛ за последние три года, но не более 13%.

Ответить

Eugene Brazgin

wmhy
0

люди начнут больше тратить

На повышенные налоги?

Ответить

wmhy

Eugene
0

в том числе

Ответить

Медный глобус

Муниципальный
0

Читай мой коммент ниже

Ответить

Муниципальный космос

Медный
0

Заебись объяснил

Ответить

Медный глобус

Муницип…
1

Он уже выше

Ответить

Муниципальный

Медный
0

Я просто просил объяснить термин всплеск расходов объяснить.

Ответить

Sergey Golovkin

Муницип…
1

В здоровых экономиках это обозначает инвестиции которые государство делает в экономику своих стран.
Дешёвые доступные деньги которые попадут в экономику страны и будут способствовать росту трат внутри тем самым раскручивая рост экономики.
Например, дешёвые кредиты для малого или среднего бизнеса. Петя берет дешёвый кредит и открывает кафе, подряд на постройку получил Вася который потратит эти деньги потом внутри страны отдав их таким же Петям и Васям.
Должно быть очень много НО что бы это заработало. Надежда есть (нет)
Не про ракеты если уже хорошо.

Ответить

eepk yh

Sergey
0

там же мелькнула тень госсектора. никак не связанного с ракетами

Ответить

Виктор

4

Все эти совещания в "секретных бункерах" или на совещаниях в правительстве, это все такая грустная штука. Столько работы, усилий, но все равно ты не можешь человеку, который типа ответственный за страну объяснить, что рост экономики - это такая штука, которая прежде всего связана с "предпринимательством", с людьми которые 1) вкладывают деньги в проект, 2) организуют бизнес, 3) получают прибыль - начинай цикл заново. И этот базовый цикл в России буксует потому что вы всегда будете спотыкаться на шаге №3, если кому-то из "силовичков" покажется ваш бизнес очень интересным. Они создали систему в которой у бизнеса отобрали голос и вообще любые возможности защищаться от недружественных действий в правовом поле и сидят совещаются, почему у нас экономика не растет? Что делать? И куча умных людей, которые там сидят и строят графики, планы, они все понимают, что проблема в одной конкретной группе людей у власти, которые "так" видят "развитие", которые считают себя умнее всех этих "умников" экономистов, ведь они-то знают, как оно в капитализме на самом деле, в университете им. Жданова - такая-то школа была экономическая. Мой отец такой - же продукт СССР, 65 лет, высшее образование, работал в комсомоле на руководящей должности, потом работал в строительной фирме - начальником отдела, вроде ну в деле разбирается, не глупый человек, но капец, как он меня задолбал своими видео в What's up про план Даллеса, мировое правительство, какой был великий СССР. Пытаешься ему что-то объяснить, но все упирается как в глухую стену, его невозможно переубедить и вот это вот - интернет - ЦРУ изобрели, все то же, хотя сам пользуется им постоянно. И вроде объясняешь, говоришь, общаешься, но толку нет.

Ответить

Правильный фонарь

2

еееее, бункер

Ответить

Отчаянный Никита

2

«высокотехнологичном подвальном помещении» расположенном под землёй

Ответить

Большой жёлтый робат

1
Ответить

Имя И Фамилия

1

Уже давно не ассоциирую себя с "экономикой", она падает, поднимается, не очень падает во время ковида, её разгоняют и т.п., а мне просто становится хуже жить год за годом.

Я просто уверен, что меня лично "разгон экономики" коснётся только тем, что мне станет хуже жить. Зато "экономика разгонится" и из-за этого я должен буду полюбить ЕдРо больше, чем сейчас. Наверное.

Ответить

Саша

0

Про связь с рейтингами они явно погорячились.

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aliftin

0

Дед понастроил бункеров под городами по всей стране походу. Наверняка где-то есть бункер в котором создают наноприемника и есть куча колб с неудачными экзеплярами. 

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Отчаянный Никита

aliftin
0

Один неудачный экземпляр вырвался на свободу году в 2011 и стал президентом.

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onrafire

0

Или перестать красть деньги

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Dima Anashkin

0

Компенсация падения доходов повышением налогов

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