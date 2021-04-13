Россия почти полностью прекратила полёты в Турцию, сотни тысяч россиян рискуют остаться без отдыха. Главное Статьи редакции
По данным Ассоциации туристов России, туры на период с 15 апреля по 31 мая забронировали около 600 тысяч россиян.
Вечером 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 15 апреля по 1 июня Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Исключением станут два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.
- На этот же срок приостанавливают авиасообщение с Танзанией. Россияне, которые сейчас находятся в этих странах, смогут вернуться в Россию планово или раньше, если захотят. По информации Российского союза туриндустрии, сейчас в Турции находятся около 30 тысяч россиян;
- Тем, кто купил путёвки на срок ограничений, в Ростуризме посоветовали «рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты или выбрать в те же даты другое направление». Туристам, которые купили путёвки в Турцию с вылетом после 1 июня, чиновники рекомендуют подождать. Их пообещали оперативно информировать о ситуации;
- 13 апреля Росавиация официально оповестила перевозчиков о приостановке полётов в Турцию и Танзанию. Авиакомпании должны предоставить ведомству график возвращения туристов из этих стран, в частности «количество планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров и количество осуществленных возвратов авиабилетов»;
- По данным Ассоциации туроператоров России, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 600 тысяч россиян. По словам главы АТОР Майи Ломидзе, 40% туристов, купивших туры в Турцию, это семьи с детьми. Общая стоимость всех забронированных туров составляет 32 миллиарда рублей. Ломидзе назвала запрет шоком для туристического рынка России, хоть он и готовился к этому решению с 6 апреля;
- Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина заявила, что у россиян могут возникнуть проблемы с отдыхом на майских праздниках, так как «практически все качественные объекты размещения в Сочи и Крыму уже раскуплены». Она назвала запрет на поездки в Турцию «новым тяжёлым ударом» для туристического бизнеса;
- По данным Aviasales, после новости об ограничении полётов в Турцию поиск авиабилетов в Египет, ОАЭ, на Кипр и Кубу вырос на 55-98%. В компании отметили, что авиабилеты на прямые рейсы в Египет (открыты перелёты только в Каир) стоят от 18 тысяч рублей, в ОАЭ — от 23 тысяч рублей, на Кипр — от 35 тысяч рублей, а на Кубу — от 62 тысяч рублей (доступны перелёты только с пересадкой). Некоторые авиакомпании подняли цены на эти направления, обратило внимание издание «Говорит Москва»;
- Ограничение объяснили сложной эпидемиологической обстановкой. В Роспотребнадзоре отметили, что из всех стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самые высокие цифры заболеваемости Covid-19, и возвращающиеся оттуда россияне завозят «самые разные мутировавшие штаммы». Ранее глава ведомства Анна Попова говорила, что заболеваемость там «выросла в 3-4 раза за небольшой период»;
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 13 апреля заявил, что ограничения на полёты в Турцию не имеют политической подоплёки и связаны исключительно со вспышкой заболеваемости Covid-19. Ранее в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским подтвердил «принципиальное решение не признавать аннексию Крыма»;
- 1 августа Турция и Танзания стали одними из первых стран, с которыми Россия открыла регулярное авиасообщение после четырёхмесячного закрытия границ.
И правильно, будем развивать внутренний туризм, Крым же наш, цены там как в Европе, а сервис - как в Камбожде, чем вам не экзотика? И английский учить не надо.
В Камбодже отличный сервис в отелях
Текущий глобус
Да, некорректно сравнивать.
В Азии во всяких Тайландах/Мьянмах/Камбоджах за 30$ в ночь получаешь 30м2+ комнату европейского вида с чистыми полотенцами, душем, бассейном во дворе, минибаром и хорошей king-size кроватью.
А в Крыму за 3000р в сутки могут разве что сарай сдать, или бабулька комнату на втором этаже с горячей водой по расписанию и пауками во всех щелях.
Теперь тысячи россиян очень устанут
Горный калькулятор
Государство поможет им найти время для отдыха с новой волной безработицы.
Неверный кофе
Травишь брат.
Эх скорей бы на Волгу с палатками
Умерший Данила
Я перекатался туда с родителями.. только если осенью на большую щуку, мечта
Вот да. Надеюсь до лета не дёрнут в Москву, надо повторить выезд!!!
Меньший дебаркадер
Что может быть лучше этого?
Меньший
Полностью поддерживаю. Куда бы меня отпуски не заводили, лучше того, что бы выбраться с утреца из палатки и нырнуть в реку еще ничего не было
Умерший Данила
Выйти из домика на побережье нырнуть в океан, взять мохито и лечь в гамак под пальмами читать роман про распутных женщин
Об этом и речь, народ обленился и не занимается просветлением тела и духа.
Точно это цены выросли, а не раскупили дешёвые билеты (и остались только дорогие)?
А по России сориентировались
https://vandrouki.ru/2021/poka-turcziya-privet-krym-rasprodazha-na-leto-ot-aeroflota-dlya-prostogo-naroda/
Все страны мира "дружат с Украиной", но только в Турцию стали запрещать полёты, причём за день до заявлений Эрдогана.
Интересно, все понимают, что Эрдоган и Путин - одного поля ягоды, но почему-то никому не пришло в голову, что это заявление Эрдогана именно в этот момент продиктовано обидой на Путина за готовящийся запрет полётов, а не наоборот.
Да тут и подоплёки не надо. Задолбали туда-сюда кататься непривитые!
Текущий глобус
Причем тут с обоих сторон "красавцы".
С нашей стороны "коронавируса нет, всего 8к в сутки" при 350к+ избыточной смертности.
С их стороны "60к в сутки, но ничо, аллах поможет".
И вот туда сюда ездят, делают фейковые пцр тесты и дохнут как мухи.
Вообще да. С ужасом наблюдаю, как народ шароёбится где попало, не делая прививки, тем самым ухудшая ситуацию.
По моей выборке подобная инфантильность наблюдается у людей, которые не болели или перенесли корону в очень лёгкой форме. У тех, кто попал в больницу, родственники попали в больницу или вовсе погибли, не наблюдается страшного желания отдохнуть где-нибудь, потому что они устали.
Базара нет, я сделал прививку.
Могу шароебиться где попало уже?
Нет,после прививки также надо носить маску и избегать скоплений людей.
"нельзя" - понятие растяжимое. Если ты действительно соблюдаешь все правила и уверен в той тысяче людей, которые будут обслуживать твой рейс Эрофлота Москва-Анталия, а потом ещё в тех трёх тысячах людей, которые тебя будут обслуживать в Анталии... то летай на здоровье
Но вот когда из этих 5-7 тысяч людей будет привито категорическое большинство, то можно уже будет париться с ограничениями.
но там что-то вроде 10% тех, кто после прививки является переносчиком, если ничего не путаю. конечно, никто же не знает, кто именно войдет в эти 10%, поэтому соблюдать меры всё равно надо
Там же в памятке написаны рекомендации.Пока не вакцинируеТся и не переболеет процент людей необходимый для возникновения коллективного иммунитета.
"Нам скажут". И тут даже я без иронии про велоцераптеров у руля страны. Они сами заинтересованы грести бабло вот от этих ребят как можно быстрее:
- отрасль туризма
- отрасль авиаперевозок
- отрасль общественного питания
- кинотеатры и т.п.
Как только процент будет достигнут и народ перестанет мереть, то эти отрасли ждёт ренессанс. И вместе с ними - налоги, откаты и всё вот это.
Я пока не жду прям мега-серьёзных улучшений до конца лета. Возможно, до конца года. Но схлопывание заболевания тоже будет очень быстрым, как и вспышка.
не очень. Прививка защищает тебя, а не других. Пока не привьётся очень много людей, то ты точно так же можешь заразить кучу народа и привезти новый штамм.
И что самое прикольное - вирус у тебя в организме может мутировать и ты станешь новым "пациентом 0".
Если бы народ вёл себя адекватнее, то подобные карантины и локдауны длились бы ГОРАЗДО МЕНЬШЕ.
ТЫ ЧТО КАКОЙ АДЕКВАТНЕЕ НУЖНО СРОЧНО ВЫВЕЗТИ СВОИ ТЕЛЕСА НА ОТДЫХ ЧТОБЫ НЕ ДАЙ БОГ ХОТЯ БЫ НА СЕКУНДУ НЕ ОСТАТЬСЯ С САМИМ СОБОЙ
Заче Анталья, если есть Гелкнжык?
Ну, хуже от этого никому не станет
Кроме тех, кто уже заплатил за туры и тех, кто хотел отдохнуть.
А так да, вообще никому.
Ща мы то отдохнём в пандемию. Гении
ну вот с этим они конечно обосрались, учитывая и без того слабые темпы вакцинации, могли бы разрешать привитым ехать куда угодно. это ведь уже потенциальные +500к привитых
Пандемия от этого не рассосется и заболевших меньше не станет
Во всем мире блять пандемия. Закажу я билеты в Турцию. Что может пойти не так?
Потому что там эпидемия и критическая ситуация. Красная зона. Ее надо закрывать, а там вводить локдаун, а не развлекать туристов.
Ровный
Здесь итак локдаун, комендантский час и т.д. На улицах тут можно ходить только в масках, местные вообще по домам сидят, города пустые, и все реально СТРОГО соблюдают карантин. На самом деле удивительно откуда такие цифры, уверен что в РФ с ее распиздяйством цифры раз в 10 больше - у нас вообще кардинально другое отношение ко всем этим карантинным мерам.
Какой туризм в стране с 40к+ в день зараженных? Ты уже поехал?
Риски блять взвесила. Сук))
Проблема не в туристах. Нельзя в такую страну сейчас вообще хоть кого-то пускать. Туризм не должен быть возможен в такой реальности.
да
От того что ты туда приедешь, меньше заболевших не станет.
Уроды! Почему наше правительство издевается так над своими гражданами???
Планы и деньги 500 000 граждан просто выкинули в унитаз и смыли золотым ёршиком.
Действительно, не обиделись на слова Эрдогана, это всё совпадение просто, не политика
Будет развиваться VR-отдых)
Ну перенесут им дату или денежку вернут. Сейчас все агрегаторы предупреждают, что берите билеты только возвратные и брони делайте только возвратные. В любую страну, даже по рф.
Дохуя направлений открыто так-то. Если именно климата хочется - греция, оаэ, мальдивы и прочее.
А по деньгам что? Не у всех есть миллионы, чтобы разбрасываться на Мальдивы
Усталый чайник
Нет денег — сиди дома.