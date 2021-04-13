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Новости
Ольга Щербинина

Россия почти полностью прекратила полёты в Турцию, сотни тысяч россиян рискуют остаться без отдыха. Главное Статьи редакции

По данным Ассоциации туристов России, туры на период с 15 апреля по 31 мая забронировали около 600 тысяч россиян.

Фото Bloomberg

Вечером 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 15 апреля по 1 июня Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Исключением станут два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.

  • На этот же срок приостанавливают авиасообщение с Танзанией. Россияне, которые сейчас находятся в этих странах, смогут вернуться в Россию планово или раньше, если захотят. По информации Российского союза туриндустрии, сейчас в Турции находятся около 30 тысяч россиян;
  • Тем, кто купил путёвки на срок ограничений, в Ростуризме посоветовали «рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты или выбрать в те же даты другое направление». Туристам, которые купили путёвки в Турцию с вылетом после 1 июня, чиновники рекомендуют подождать. Их пообещали оперативно информировать о ситуации;
  • 13 апреля Росавиация официально оповестила перевозчиков о приостановке полётов в Турцию и Танзанию. Авиакомпании должны предоставить ведомству график возвращения туристов из этих стран, в частности «количество планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров и количество осуществленных возвратов авиабилетов»;
  • По данным Ассоциации туроператоров России, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 600 тысяч россиян. По словам главы АТОР Майи Ломидзе, 40% туристов, купивших туры в Турцию, это семьи с детьми. Общая стоимость всех забронированных туров составляет 32 миллиарда рублей. Ломидзе назвала запрет шоком для туристического рынка России, хоть он и готовился к этому решению с 6 апреля;
  • Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина заявила, что у россиян могут возникнуть проблемы с отдыхом на майских праздниках, так как «практически все качественные объекты размещения в Сочи и Крыму уже раскуплены». Она назвала запрет на поездки в Турцию «новым тяжёлым ударом» для туристического бизнеса;
  • По данным Aviasales, после новости об ограничении полётов в Турцию поиск авиабилетов в Египет, ОАЭ, на Кипр и Кубу вырос на 55-98%. В компании отметили, что авиабилеты на прямые рейсы в Египет (открыты перелёты только в Каир) стоят от 18 тысяч рублей, в ОАЭ — от 23 тысяч рублей, на Кипр — от 35 тысяч рублей, а на Кубу — от 62 тысяч рублей (доступны перелёты только с пересадкой). Некоторые авиакомпании подняли цены на эти направления, обратило внимание издание «Говорит Москва»;
  • Ограничение объяснили сложной эпидемиологической обстановкой. В Роспотребнадзоре отметили, что из всех стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самые высокие цифры заболеваемости Covid-19, и возвращающиеся оттуда россияне завозят «самые разные мутировавшие штаммы». Ранее глава ведомства Анна Попова говорила, что заболеваемость там «выросла в 3-4 раза за небольшой период»;
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 13 апреля заявил, что ограничения на полёты в Турцию не имеют политической подоплёки и связаны исключительно со вспышкой заболеваемости Covid-19. Ранее в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским подтвердил «принципиальное решение не признавать аннексию Крыма»;
  • 1 августа Турция и Танзания стали одними из первых стран, с которыми Россия открыла регулярное авиасообщение после четырёхмесячного закрытия границ.

#новости #россия #турция #туризм #путешествия

5785 просмотров
109 109 комментариев
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109 комментариев
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Vladimir Yakimenko

51

И правильно, будем развивать внутренний туризм, Крым же наш, цены там как в Европе, а сервис - как в Камбожде, чем вам не экзотика? И английский учить не надо. 

Ответить

Andrey Zhadovets

Vladimir
8

В Камбодже отличный сервис в отелях

Ответить

Текущий глобус

Andrey
12

Да, некорректно сравнивать.

В Азии во всяких Тайландах/Мьянмах/Камбоджах за 30$ в ночь получаешь 30м2+ комнату европейского вида с чистыми полотенцами, душем, бассейном во дворе, минибаром и хорошей king-size кроватью.

А в Крыму за 3000р в сутки могут разве что сарай сдать, или бабулька комнату на втором этаже с горячей водой по расписанию и пауками во всех щелях.

Ответить

Слава Инженеров

Vladimir
1

надо

Ответить

Неверный кофе

41

НЕТ ВРЕМЕНИ ОТДЫХАТЬ.
Надо сплотиться и пустить все силы на подготовку страны к отражению агрессии запада"

Ответить

Разноцветный лолипоп

Неверный
7

Приходится проверять теперь, настоящий ли это Ивахнов

Ответить

Мразь

25

Теперь тысячи россиян очень устанут

Ответить

Горный калькулятор

Мразь
11

Государство поможет им найти время для отдыха с новой волной безработицы.

Ответить

Закомплексованная Душа

16
Ответить

Виновный Слава

4

Вот полюбили все раз в год на понтах вбрасывать деньги в лицо туркам или египтянам, чтобы тем им буквально пятки целовали ради лишнего шекеля. Народ не хочет отдыхать на Родине, с палаточкой, на природе, чтобы свежие мысли посещали трезвую голову. А еда какая с костерка!

Ответить

Неверный кофе

Виновный
9

Травишь брат.
Эх скорей бы на Волгу с палатками

Ответить

Умерший Данила

Неверный
–1

Я перекатался туда с родителями.. только если осенью на большую щуку, мечта

Ответить

Максим Пикалов

Неверный
–1

Вот да. Надеюсь до лета не дёрнут в Москву, надо повторить выезд!!!

Ответить

Мразь

Виновный
0

Но ведь отдых с палаткой - это просто шикарно

Ответить

Меньший дебаркадер

Мразь
5

Что может быть лучше этого?

Ответить

AZP

Меньший
6

Всё может быть лучше этого.

Ответить

Мразь

Меньший
1

Для меня, наверное, это самый лучший отдых

Ответить

Меньший

Мразь
3

Полностью поддерживаю. Куда бы меня отпуски не заводили, лучше того, что бы выбраться с утреца из палатки и нырнуть в реку еще ничего не было

Ответить

Умерший Данила

Меньший
4

Выйти из домика на побережье нырнуть в океан, взять мохито и лечь в гамак под пальмами читать роман про распутных женщин

Ответить

Виновный Слава

Мразь
0

Об этом и речь, народ обленился и не занимается просветлением тела и духа.

Ответить

Мразь

Виновный
–1

Сейчас бы собрать компанию да в Астрахань с палаточками. Эх...

Ответить

eepk yh

Мразь
3

мошку покормить. эх!

Ответить

Мразь

eepk
0

Ну есть такой минус. Но он незначителен на общем фоне

Ответить

eepk yh

Мразь
2

все зависит от восприятия, я согласен.

Ответить

Виновный Слава

Мразь
0

Я бы на Север мотнулся или ближе к Казахской тайге у Омска.

Ответить

Мразь

Виновный
2

А я прям очень на Байкал хочу выбраться

Ответить

Виновный Слава

Мразь
1

Имеется у меня фотоснимок из тех мест…

Ответить

Грандиозный турник

7

всё для людей

Ответить

Andrey Utrysko

Грандиозный
8

Раньше был железный занавес, сейчас станет золотой занавес.

Ответить

Виктор Ганелес

Грандиозный
1

Точно это цены выросли, а не раскупили дешёвые билеты (и остались только дорогие)?

Ответить

Закомплексованная Душа

Виктор
0

Скорее всего так и есть, по крайней мере это логично

Ответить

Андрей Рядькин

Грандиозный
0

А по России сориентировались

https://vandrouki.ru/2021/poka-turcziya-privet-krym-rasprodazha-na-leto-ot-aeroflota-dlya-prostogo-naroda/

Ответить

Pavel Zamyatin

8

У Путина уже наверное вся спина в шрамах от ударов в спину.

Ответить

Иркутский рак

8

лучший отдых — у компьютера

Ответить

Меньший дебаркадер

6

Вечером 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 15 апреля по 1 июня Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Исключением станут два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.

Ответить

Кристобаль Фейра

Меньший
2

Все страны мира "дружат с Украиной", но только в Турцию стали запрещать полёты, причём за день до заявлений Эрдогана.

Интересно, все понимают, что Эрдоган и Путин - одного поля ягоды, но почему-то никому не пришло в голову, что это заявление Эрдогана именно в этот момент продиктовано обидой на Путина за готовящийся запрет полётов, а не наоборот.

Ответить

T:ema

3

Да тут и подоплёки не надо. Задолбали туда-сюда кататься непривитые!

Ответить

Текущий глобус

T:ema
1

Причем тут с обоих сторон "красавцы".

С нашей стороны "коронавируса нет, всего 8к в сутки" при 350к+ избыточной смертности.
С их стороны "60к в сутки, но ничо, аллах поможет".

И вот туда сюда ездят, делают фейковые пцр тесты и дохнут как мухи.

Ответить

Усталый чайник

T:ema
–1

Вообще да. С ужасом наблюдаю, как народ шароёбится где попало, не делая прививки, тем самым ухудшая ситуацию.
По моей выборке подобная инфантильность наблюдается у людей, которые не болели или перенесли корону в очень лёгкой форме. У тех, кто попал в больницу, родственники попали в больницу или вовсе погибли, не наблюдается страшного желания отдохнуть где-нибудь, потому что они устали.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Усталый
2

Базара нет, я сделал прививку.
Могу шароебиться где попало уже?

Ответить

Андрей Иванов

Doktor
–1

Нет,после прививки также надо носить маску и избегать скоплений людей.

Ответить

Doktor

Андрей
1

Ага, понял.
А до какого момента?
И, главное, зачем?

Ответить

T:ema

Doktor
0

1) ты по-прежнему можешь заболеть
2) ты по-прежнему можешь быть переносчиком вируса

прививка облегчает течение заболевания.

Ответить

Doktor

T:ema
1

Ага, понятно.
Насчет могу быть переносчиком - это ведь прямо доказано, правда?
И самый главный вопрос - до какого момента все нельзя?)

Ответить

T:ema

Doktor
1

Как бы.. это вполне стандартное развитие вирусного заболевания, это доказано давно и без примера на ковиде.

Ответить

T:ema

Doktor
0

"нельзя" - понятие растяжимое. Если ты действительно соблюдаешь все правила и уверен в той тысяче людей, которые будут обслуживать твой рейс Эрофлота Москва-Анталия, а потом ещё в тех трёх тысячах людей, которые тебя будут обслуживать в Анталии... то летай на здоровье

Но вот когда из этих 5-7 тысяч людей будет привито категорическое большинство, то можно уже будет париться с ограничениями.

Ответить

Doktor

T:ema
1

Мне 30, я взвешиваю риски тяжелого течения заболевания.
И вижу, что для меня это менее 5%.
И менее 1% скопытиться.
И я привит.

Итак, чем я рискую? 

Ответить

T:ema

Doktor
0

ты не рискуешь почти ничем, если у тебя нет пожилых родителей и совести :)

Ответить

Сергей Касулин

T:ema
0

но там что-то вроде 10% тех, кто после прививки является переносчиком, если ничего не путаю. конечно, никто же не знает, кто именно войдет в эти 10%, поэтому соблюдать меры всё равно надо

Ответить

T:ema

Сергей
0

примерно 10% (вроде как больше) являются скрытыми носителями.

Ответить

Андрей Иванов

Doktor
0

Там же в памятке написаны рекомендации.Пока не вакцинируеТся и не переболеет процент людей необходимый для возникновения коллективного иммунитета.

Ответить

Doktor

Андрей
1

И когда будет необходимый процент?)

Ответить

T:ema

Doktor
0

"Нам скажут". И тут даже я без иронии про велоцераптеров у руля страны. Они сами заинтересованы грести бабло вот от этих ребят как можно быстрее:
- отрасль туризма
- отрасль авиаперевозок
- отрасль общественного питания
- кинотеатры и т.п.
Как только процент будет достигнут и народ перестанет мереть, то эти отрасли ждёт ренессанс. И вместе с ними - налоги, откаты и всё вот это.

Я пока не жду прям мега-серьёзных улучшений до конца лета. Возможно, до конца года. Но схлопывание заболевания тоже будет очень быстрым, как и вспышка.

Ответить

T:ema

Doktor
0

не очень. Прививка защищает тебя, а не других. Пока не привьётся очень много людей, то ты точно так же можешь заразить кучу народа и привезти новый штамм.

И что самое прикольное - вирус у тебя в организме может мутировать и ты станешь новым "пациентом 0".

Если бы народ вёл себя адекватнее, то подобные карантины и локдауны длились бы ГОРАЗДО МЕНЬШЕ.

Ответить

Усталый чайник

T:ema
–1

ТЫ ЧТО КАКОЙ АДЕКВАТНЕЕ НУЖНО СРОЧНО ВЫВЕЗТИ СВОИ ТЕЛЕСА НА ОТДЫХ ЧТОБЫ НЕ ДАЙ БОГ ХОТЯ БЫ НА СЕКУНДУ НЕ ОСТАТЬСЯ С САМИМ СОБОЙ

Ответить

T:ema

Усталый
0

у меня тут пол-лондона таких:
1) всем срочно надо в испанию
2) в испанию на отдых нельзя
3) едут в испанию "в командировку" или "смотреть недвигу"
....
5) новый локдаун и все таки: "тц-тц-тц.. КАК ТАК"

Ответить

Doktor

T:ema
0

Ага, понятно. И до какого момента тогда дома сидеть?)

Ответить

Doktor

T:ema
0

Ты так и не ответил, до какого момента дома сидеть.
И почему даже если привитых будет 90%, то вирус внезапно не мутирует у кого-то как носителя и все по новой.
И да, забыл - а как локдаун помогает экономике?

Ответить

T:ema

Doktor
0

там, ниже ответил.
мутация - случайный компонент, никто не может это предсказать и не будет предсказывать. В конце-концов сам ковид - тоже мутация.

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Заче Анталья, если есть Гелкнжык? 

Ответить

Меньший дебаркадер

Большой
10

Согласен — плыть из Геленджика до Стамбула не так уж и долго

Ответить

eepk yh

Меньший
1

особенно - если на матрасе

Ответить

Marhal_New _Arleana

–7

Ну, хуже от этого никому не станет

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Marhal_New
10

Кроме тех, кто уже заплатил за туры и тех, кто хотел отдохнуть.
А так да, вообще никому.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Doktor
–2

Ща мы то отдохнём в пандемию. Гении

Ответить

Doktor

Marhal_…
5

Ну да, я ведь сделал прививку для того, чтобы дальше дома сидеть, гений.

Ответить

Сергей Касулин

Doktor
3

ну вот с этим они конечно обосрались, учитывая и без того слабые темпы вакцинации, могли бы разрешать привитым ехать куда угодно. это ведь уже потенциальные +500к привитых

Ответить

Marhal_New

Doktor
–2

Пандемия от этого не рассосется и заболевших меньше не станет

Ответить

Doktor

Marhal_…
6

Внатуре? А от чего рассосется пандемия? А от чего меньше станет заболевших?

Ответить

Marhal_New

Doktor
–1

Во всем мире блять пандемия. Закажу я билеты в Турцию. Что может пойти не так?

Ответить

Doktor

Marhal_…
3

Тебя там заело, что-ли?)
Я привит. Семья моя привита. Антитела есть.
Почему я поехать не могу?

Ответить

Marhal_New

Doktor
–1

Потому что там эпидемия и критическая ситуация. Красная зона. Ее надо закрывать, а там вводить локдаун, а не развлекать туристов.

Ответить

Ровный

Marhal_…
3

Здесь итак локдаун, комендантский час и т.д. На улицах тут можно ходить только в масках, местные вообще по домам сидят, города пустые, и все реально СТРОГО соблюдают карантин. На самом деле удивительно откуда такие цифры, уверен что в РФ с ее распиздяйством цифры раз в 10 больше -  у нас вообще кардинально другое отношение ко всем этим карантинным мерам.

Ответить

Doktor

Marhal_…
1

Ты из марта 2020го сбежал штоле?
Где красная зона? В Турции? Ты хоть понятие красной зоны знаешь?)
Страна взвесила риски, посмотрела на свою экономику. И решила пускать туристов.
Если туристы привиты, ничего ни им, ни окружающим не будет.

Ты там болеешь, да?)

Ответить

Marhal_New

Doktor
0

Какой туризм в стране с 40к+ в день зараженных? Ты уже поехал?

Ответить

Doktor

Marhal_…
2

Отличный туризм для привитых граждан. Ты читать не умеешь, штоле?)

Ответить

Marhal_New

Doktor
–2

Риски блять взвесила. Сук))

Ответить

Doktor

Marhal_…
1

Ну ты, я смотрю, даже в такое не умеешь, правда?)

Ответить

Marhal_New

Doktor
–1

Проблема не в туристах. Нельзя в такую страну сейчас вообще хоть кого-то пускать. Туризм не должен быть возможен в такой реальности.

Ответить

Doktor

Marhal_…
0

Забыл добавить любимое - В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Ответить

Marhal_New

Doktor
–2

да

Ответить

Doktor

Marhal_…
3

Тебе лишь бы спиздануть про то, что вокруг пандемия, правда?

Ответить

Marhal_New

Doktor
–3

От того что ты туда приедешь, меньше заболевших не станет.

Ответить

Doktor

Marhal_…
3

От того, что я туда не поеду, меньше заболевших не станет.

Ответить

Меньший дебаркадер

4

Фото занятное, сам в своё время Гранд Базар снимал

Ответить

walkindizaster

Меньший
0

teal&orange вижу, взрывов и падающего вертолета - нет (

Ответить

Leha Shum

1

Уроды! Почему наше правительство издевается так над своими гражданами???
Планы и деньги 500 000 граждан просто выкинули в унитаз и смыли золотым ёршиком.

Ответить

Андрон

Leha
7

Теперь пусть подумают как надо голосовать.

Ответить

Медный глобус

Leha
1

теперь надо подумать как поднасрать остальным 140 миллионам 

Ответить

Усталый чайник

Leha
0

Потому что за него голосуют. Или не голосуют. Или не интересуются политикой.
Получите, распишитесь!

Ответить

Ровный теркин30см

0

Ну и норм 😬

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Ровный
1

Почему норм?

Ответить

Ровный теркин30см

Doktor
0

Не знаю. 

Ответить

Doktor

Ровный
3

Аргументированно

Ответить

Ровный

Doktor
0

Какие уж тут аргументы, только эмоции.

Ответить

Ilya Filin

1

Надеюсь, они все аполитичные и политика их никак не касается.

Ответить

Денис Кротов

0

Действительно, не обиделись на слова Эрдогана, это всё совпадение просто, не политика

Ответить

Тяжкий утюг

0

Че там с туристическим сбором в Краснодарском крае?

Ответить

eepk yh

Тяжкий
0

сетевые отели берут со всех. даже  - с местных.

Ответить

Максим Андреев

0

Будет развиваться VR-отдых)

Ответить

Вова А.

Максим
0

И алкотуризм

Ответить

Максим Андреев

Вова
0

Так победим)

Ответить

Иван Маслов

0

Ну перенесут им дату или денежку вернут. Сейчас все агрегаторы предупреждают, что берите билеты только возвратные и брони делайте только возвратные. В любую страну, даже по рф.

Ответить

Иван Маслов

0

Дохуя направлений открыто так-то. Если именно климата хочется - греция, оаэ, мальдивы и прочее.

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

Иван
0

А по деньгам что? Не у всех есть миллионы, чтобы разбрасываться на Мальдивы

Ответить

Усталый чайник

Arturas
0

Нет денег — сиди дома.

Ответить

Горный

Усталый
0

Есть деньги - подожди минуточку, сейчас и до тебя доберёмся.

Ответить

Иван Маслов

Arturas
0

по деньгам можно еще в турцию не лететь, а плыть

Ответить

Михаил Михалыч

0

Похуй на эту турцию, там такой же диктатор

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