У побережья Калифорнии обнаружили бочки с химическими отходами. Они хранились там с 1940-х годов Статьи редакции
Учёные годами предупреждали чиновников о возможной экологической катастрофе, но их игнорировали.
По предварительным данным учёных, количество бочек лежащих на дне океана может доходить до полумиллиона, сообщает CBS News. Находку обнаружили между Лонг-Бич и островом Каталина, всего лишь в 10 милях от побережья Лос-Анджелеса. На самом дне океана нашли десятки разлагающихся бочек с токсичными отходами с примесью ДДТ.
Возможной экологической катастрофы избежали благодаря учёному из Калифорнийского университета Дэвиду Валентайну, который долгие годы уговаривал местные власти начать исследование океанского дна. Химическое вещество ДДТ, изобретённое в 1939 году, активно использовалось американцами во время Второй мировой войны в качестве пестицида, помогающего защитить солдат от болезней, переносимых насекомыми.
После войны производство этого вещества увеличилось, и его начали регулярно использовать при опрыскивании посевов и даже на многолюдных пляжах для уничтожения комаров. В 1960-х правительство США выявило токсичность ДДТ и в 1972 году приняло закон о запрете производства этого пестицида.
Крупнейший производитель ДДТ в США, Montrose Chemical Corporation (с 1947 по 1982 производящий и распространяющий ДДТ по всему миру), располагающийся на побережье Южной Калифорнии, утилизировал отходы двумя способами. Часть из них компания сбросила в ливневые стоки и канализационную систему, откуда они через сливные трубы попали в море. Остальные отходы поместили в бочки и сбросили в океан у острова Каталина.
О том, что на дне океана могут находится опасные вещества, высказывали предположение многие исследователи. В частности, в 1980-х годах учёный из Калифорнийского совета по контролю качества воды Аллан Чартранд опубликовал отчёт, в котором говорилось, что на дне океана может находится до 500 тысяч бочек с добавлением ДДТ. Однако обратить на себя внимание ему не удалось.
Спустя почти 30 лет с того момента, как производитель захоронил бочки с отходами, Los Angeles Times опубликовала статью Дэвида Валентайна, инициирующую исследование океанского дна. Материал вызвал большой общественный резонанс, не только из-за описанной в ней проблемы, но и систематического ее игнорирования. Как оказалось, Дэвид Валентайн пытался обратить внимание на загрязнение воды с 2011 года, разговаривая с разными госслужащими. Уже сейчас, по данным Центра морских млекопитающих в Сусалито (Калифорния), 25% морских львов больны раком. В отчёте исследовательская группа указала причиной комбинацию таких загрязнителей как ДДТ и ПХД.
Окончательное количество бочек ещё не подсчитали. Итоговый отчёт планируют опубликовать в конце апреля.
На самом дне океана нашли десятки разлагающихся бочек с токсичными отходами с примесью ДДТ
Уточню для тех, кто как и я, был введён в заблуждение отсутствием адекватного пояснения от редактора данной статьи: имеется в виду инсектицид ДихлорДифенилТрихлорэтан, а вовсе не советская и российская рок-группа.
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