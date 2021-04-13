Учёные годами предупреждали чиновников о возможной экологической катастрофе, но их игнорировали.

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Снимок: Исследовательское судно Sally Ride, используя автоматизированные подводные аппараты, проводит проверку морского дна в поисках выброшенных бочек с ДДТ SCRIPPS

По предварительным данным учёных, количество бочек лежащих на дне океана может доходить до полумиллиона, сообщает CBS News. Находку обнаружили между Лонг-Бич и островом Каталина, всего лишь в 10 милях от побережья Лос-Анджелеса. На самом дне океана нашли десятки разлагающихся бочек с токсичными отходами с примесью ДДТ.

Возможной экологической катастрофы избежали благодаря учёному из Калифорнийского университета Дэвиду Валентайну, который долгие годы уговаривал местные власти начать исследование океанского дна. Химическое вещество ДДТ, изобретённое в 1939 году, активно использовалось американцами во время Второй мировой войны в качестве пестицида, помогающего защитить солдат от болезней, переносимых насекомыми.

После войны производство этого вещества увеличилось, и его начали регулярно использовать при опрыскивании посевов и даже на многолюдных пляжах для уничтожения комаров. В 1960-х правительство США выявило токсичность ДДТ и в 1972 году приняло закон о запрете производства этого пестицида.

Крупнейший производитель ДДТ в США, Montrose Chemical Corporation (с 1947 по 1982 производящий и распространяющий ДДТ по всему миру), располагающийся на побережье Южной Калифорнии, утилизировал отходы двумя способами. Часть из них компания сбросила в ливневые стоки и канализационную систему, откуда они через сливные трубы попали в море. Остальные отходы поместили в бочки и сбросили в океан у острова Каталина.

Самое удивительное тут то, что всё это делалось практически легально, с разрешения американских законов того времени. В то время все считали, что океан настолько огромен, что подобное загрязнение не сможет причинить ему вреда.

Дэвид Валентайн учёный Калифорнийского университета

О том, что на дне океана могут находится опасные вещества, высказывали предположение многие исследователи. В частности, в 1980-х годах учёный из Калифорнийского совета по контролю качества воды Аллан Чартранд опубликовал отчёт, в котором говорилось, что на дне океана может находится до 500 тысяч бочек с добавлением ДДТ. Однако обратить на себя внимание ему не удалось.