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Новости
Новости vc.ru

ФАС завела дело на «Яндекс» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске Статьи редакции

Компании грозит штраф.

44 44 комментария
1599 просмотров

«Яндекс» не исполнил предупреждение Федеральной антимонопольной службы и «продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска». Об этом регулятор заявил в своём телеграм-канале.

ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов «Яндекса» в поисковой выдаче и оценит последствия, к которым могли привести такие практики, сообщили в службе. Если нарушения установят, компании грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

«Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. Обогащённые ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тысяч компаний бесплатно используют нашу технологию обогащённых ответов. Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащённого ответа для наших партнёров», — заявили TJ в «Яндексе».

Игорь Наймушин, исполнительный директор ИТ-коалиции, которая жаловалась на поисковик, назвал решение ФАС «очень своевременным». «Уже сейчас мы видим серьёзные потери трафика независимыми интернет-сервисами из-за неконкурентных практик „Яндекса“», — заявил он.

В августе 2020 года ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру» и другие сервисы пожаловались в ФАС на специальный виджет «Яндекса» в поисковой выдаче, который уводит пользователя на сервисы компании. Служба обязала компанию прекратить давать преимущества в поиске своим продуктам.

В марте двадцать российских интернет-компаний потребовали от поисковика выполнить решение регулятора. «Яндекс» заявил, что это потребует больше времени, и подал ходатайство о переносе сроков на один месяц.

#новости #фас #яндекс

44 44 комментария
20
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44 комментария
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Николай Боча

1

А сколько рекламы сыплет этот дындыкс, невозможно не одно видео посмотреть, и хрен её простой блокировщик берёт.А вообще, помойка она и есть помойка, во что превратился тот же дзен, уже говорит о многом 😡

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Законодательный каякер

Николай
11

Глупое коверканье названий - один из признаков гипер-бумера

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Роман Андронов

Законодательный
2

Увод разговора от сути - признак тролля.

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Единственный спрей

Николай
1

Насчет рекламы от Яндекс.Директ — Tampermonkey (с установленными скриптами RU AdList CSS Fixes / RU AdList JS Fixes) вроде более-менее справляется

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Alexandr Ivanov

Николай
0

Вот значит что за люди используют яндекс дзен🌚

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Николай Боча

Alexandr
0

Я там ещё и писал когда-то)))

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Рассылка на почту

Николай
0

YouTube тоже отстой.
Я смотрю 20 минут видео. За это время мне кидает 4 рекламных вставки (без учёта двойных).

Ответить

Рассылка на почту

Рассылка
0

Chrome новости предлагает.
На телефоне так и не реализовали блокировку рекламы.

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Рассылка на

Рассылка
0

Google photo с лета перестанут бесплатно загружать фото. Нужно будет куда их переносить.

Ответить

Рассылка на

Рассылка
0

В Play Market в любой вкладке скрытая реклама

Ответить

Николай Боча

Рассылка
0

Гугловская реклама блокируется элементарно, даже средствами блокировщика браузера, плюс, в настройках аккаунта что-то можно заблокировать.

Ответить

Рассылка на

Николай
0

Фиг знает, я не могу в телефоне

Ответить

Astarte

4

Ахаха, Закон о предустановке приложений - не, не, не дискриминация. О, наш поисковик делает то же самое, продвигая отечественные сервисы? Ну это штраф! 

Ответить

Миша

2

Яндекс создает свой поисковик, это его частная собственность. С чего это он не должен давать преимущества своим собственным сервисам?

Ответить

Народный самолет

Миша
1

Ну мне кажется ответ очевиден, чтобы монополии не было ю. Монополия это плохо, конкуренция - хорошо

Ответить

Миша

Народный
–3

Пускай создают свою экосистему и там пиарят свои проекты, а то все на готовое хотят)

Ответить

Gre Li

Миша
3

Не нравится, что запретили полеты в Турцию? Постройте свой самолёт и летите! А то на всё готовое хотите!

Ответить

Миша

Gre
–1

Ты госструктуры с частными не путай

Ответить

ГномГномыч

Миша
1

тогда пусть сначала перестанут жаловаться на гугл, что они устроили монополию и не дают бедному яндексу развиваться))

Ответить

Миша

ГномГно…
0

Ну так это не отменяет самого тезиса

Ответить

Gre Li

Миша
0

Не преимущество, а иметь недискриминационные условия. И с того, что имеет доминирующее положение в русском поиске по собственным же данным.

Ответить

Миша

Gre
0

Ну так молодцы, что так бизнес развили, это их частная собственность

Ответить

Gre Li

Миша
1

Вы что-то вообще понимаете в антимонопольном законодательстве? Поинтересуйтесь, много интересного узнаете. 

Ответить

Миша

Gre
0

Это тоже самое сказать, что «вы что нибудь понимаете в налоговом законодательстве?» на тезис «пропорциональная налоговая ставка несправедлива»

Ответить

Gre Li

Миша
0

Нет, не тоже самое. В Википедии не забанили?

Ответить

Миша

Gre
0

Я говорю о том, что антимонопольные меры в данном случае несправедливы, а вы мне «антимонопольное законодательство изучи» и «в википедии забанили?». Высшее мастерство ведения дискуссии.

Ответить

Комсомольский бас

1

Ждем дела про «в яндекс музыке только музыка из сервиса яндекс музыка», «в яндекс картах карты только от яндекса», «в яндекс такси можно вызвать такси только от партнеров яндекса» и так далее

Ответить

Законодательный каякер

Комсомольский
4

Ой вэй

«Яндекс» пожаловался на Google в ФАС 

«Яндекс» требует проверить действия конкурента при распространении устройств с операционной системой Android, рассказал РБК представитель «Яндекса» Очир Манджиков. Доступ к ключевым компонентам платформы, в частности – к магазину приложений Google Play, без которого практически невозможно продавать устройства на Android, производители могут получить только на условиях Google. В результате Google может ставить любые ограничения – вплоть до запрета на сотрудничество с конкурирующими сервисами, подчеркивает в своем сообщении пресс-служба «Яндекса».

Ну как так-то

Ответить

Кристиан Бедгер

1

Жаба и гадюка

Ответить

Мразь

1

Внезапно

Ответить

Посторонний ключ

1

Бедный Яндекс, айаайайай, думаю они уже вытащили котлету и работают дальше как и работали

Ответить

Мразь

Посторонний
0

Ну потом их замедлят, а потом и заблокируют

Ответить

Рыночный череп

1

С одной стороны Гугл и Яндекс разоряют владельцев сайтов, вытягивая с них информацию в результаты поиска.
С другой стороны, представьте, как бы мог выглядеть действительно крутой поисковик, где на одной странице могут быть видео с ютуба, фоточки из инсты, статьи с сайттов и данные с разных сервисов. Чтобы вся информация была как на ладони. Это было бы принципиально другое качество поиска.

Фиг знает, за кого тут топить

Ответить

Виктор Ганелес

Рыночный
0

Ну ващет с видео так и было
Пока не прикрыли лавочку

Ответить

Gre Li

Рыночный
0

Фейсбук прикрыл доступ поисковикам к своему сайту, сразу как Яндекс стал по нему искать.

Ответить

Мокрый фитиль

0

Штрафуйте мы же миллионеры еще нарушим

Ответить

Василий Дробовский

0

Даже так можно.
Вот это разбор пошёл.
... Стоило закрыть Турцию.

Ответить

Рыночный череп

Василий
0

Иск ещё год назад подан

Ответить

Василий Дробовский

Рыночный
0

Ну да ладно. Яндекс - вообще собирает все медиа в свой плэйер, с сайтов, которые заблокированы.... И воспроизводит их.
Кстати, не делая blur на откровенный контент.

Ответить

Рыночный череп

Василий
0

Так молодцы) Это дух свободы, инноваций...!

Ответить

Василий

Рыночный
0

Да, я всегда удивлялся, что они реплицируют видео оттуда, откуда в России без VPN не зайти.

Ответить

миша лисицын

0

Ееее Путинизм опять показал что он и своих задушит если надо.

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Штраф - дело сурьезное

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André

–1

Поэтому я принципиально не пользуюсь платными сервисами Яндекса, только Погодой - смотреть дожди для мотичка. 

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