ФАС завела дело на «Яндекс» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске Статьи редакции
Компании грозит штраф.
«Яндекс» не исполнил предупреждение Федеральной антимонопольной службы и «продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска». Об этом регулятор заявил в своём телеграм-канале.
ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов «Яндекса» в поисковой выдаче и оценит последствия, к которым могли привести такие практики, сообщили в службе. Если нарушения установят, компании грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке.
«Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. Обогащённые ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тысяч компаний бесплатно используют нашу технологию обогащённых ответов. Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащённого ответа для наших партнёров», — заявили TJ в «Яндексе».
Игорь Наймушин, исполнительный директор ИТ-коалиции, которая жаловалась на поисковик, назвал решение ФАС «очень своевременным». «Уже сейчас мы видим серьёзные потери трафика независимыми интернет-сервисами из-за неконкурентных практик „Яндекса“», — заявил он.
В августе 2020 года ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру» и другие сервисы пожаловались в ФАС на специальный виджет «Яндекса» в поисковой выдаче, который уводит пользователя на сервисы компании. Служба обязала компанию прекратить давать преимущества в поиске своим продуктам.
В марте двадцать российских интернет-компаний потребовали от поисковика выполнить решение регулятора. «Яндекс» заявил, что это потребует больше времени, и подал ходатайство о переносе сроков на один месяц.
А сколько рекламы сыплет этот дындыкс, невозможно не одно видео посмотреть, и хрен её простой блокировщик берёт.А вообще, помойка она и есть помойка, во что превратился тот же дзен, уже говорит о многом 😡
Законодательный каякер
Глупое коверканье названий - один из признаков гипер-бумера
Единственный спрей
Насчет рекламы от Яндекс.Директ — Tampermonkey (с установленными скриптами RU AdList CSS Fixes / RU AdList JS Fixes) вроде более-менее справляется
Вот значит что за люди используют яндекс дзен🌚
YouTube тоже отстой.
Я смотрю 20 минут видео. За это время мне кидает 4 рекламных вставки (без учёта двойных).
Chrome новости предлагает.
На телефоне так и не реализовали блокировку рекламы.
Google photo с лета перестанут бесплатно загружать фото. Нужно будет куда их переносить.
Гугловская реклама блокируется элементарно, даже средствами блокировщика браузера, плюс, в настройках аккаунта что-то можно заблокировать.
Ахаха, Закон о предустановке приложений - не, не, не дискриминация. О, наш поисковик делает то же самое, продвигая отечественные сервисы? Ну это штраф!
Яндекс создает свой поисковик, это его частная собственность. С чего это он не должен давать преимущества своим собственным сервисам?
Народный самолет
Ну мне кажется ответ очевиден, чтобы монополии не было ю. Монополия это плохо, конкуренция - хорошо
тогда пусть сначала перестанут жаловаться на гугл, что они устроили монополию и не дают бедному яндексу развиваться))
Законодательный каякер
Ой вэй
«Яндекс» пожаловался на Google в ФАС
«Яндекс» требует проверить действия конкурента при распространении устройств с операционной системой Android, рассказал РБК представитель «Яндекса» Очир Манджиков. Доступ к ключевым компонентам платформы, в частности – к магазину приложений Google Play, без которого практически невозможно продавать устройства на Android, производители могут получить только на условиях Google. В результате Google может ставить любые ограничения – вплоть до запрета на сотрудничество с конкурирующими сервисами, подчеркивает в своем сообщении пресс-служба «Яндекса».
Ну как так-то
С одной стороны Гугл и Яндекс разоряют владельцев сайтов, вытягивая с них информацию в результаты поиска.
С другой стороны, представьте, как бы мог выглядеть действительно крутой поисковик, где на одной странице могут быть видео с ютуба, фоточки из инсты, статьи с сайттов и данные с разных сервисов. Чтобы вся информация была как на ладони. Это было бы принципиально другое качество поиска.
Фиг знает, за кого тут топить
Даже так можно.
Вот это разбор пошёл.
... Стоило закрыть Турцию.
Иск ещё год назад подан
Ну да ладно. Яндекс - вообще собирает все медиа в свой плэйер, с сайтов, которые заблокированы.... И воспроизводит их.
Кстати, не делая blur на откровенный контент.
Поэтому я принципиально не пользуюсь платными сервисами Яндекса, только Погодой - смотреть дожди для мотичка.