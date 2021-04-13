Байден созвонился с Путиным и предложил ему встретиться в «третьей стране» Статьи редакции
Президенты «обсудили ряд региональных и глобальных вопросов», в том числе ситуацию с Украиной.
Президент США выразил обеспокоенность по поводу «внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины». Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Президент Байден также ясно дал понять, что США будут твёрдо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы», — говорится в сообщении.
Глава США в разговоре с Путиным «подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США» и предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне «в третьей стране» для обсуждения «всего спектра вопросом, стоящих перед США и Россией».
12 апреля пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он запросил Москву о переговорах с Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.
В марте в интервью ABC журналист спросил Байдена, считает ли тот Путина убийцей. «Ммм, хмм, да»,— ответил президент США. После высказывания Байдена МИД РФ отозвал посла в Вашингтоне для консультаций. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена «очень плохими», а сам президент России предложил Байдену подискутировать в прямом эфире.
Посередине Крымского моста
В Абхазии или Южной Осетии, думаю, Байден имел ввиду. Ну максимум Приднестровье.
В ДНР на подвале пересекутся
теперь Путина будет ставить раком Америка, а ведь можно было с нашим Вовкой нормально поговорить
Путин не признает зелю как сторону переговоров, считает его(украину) пешкой америки, это как украина не хочет говорить с челами из ордло
нет, это не так
лднр это ничто, фейк
Украина - суверенное государство, не надо пожалуйста делать такие сравнения.
И мышление психопатов из Кремля тоже не нужно сравнивать с мышлением нормальный адекватных людей из Украины
Бля, чел, я тебе говорю не как есть на самом деле, а как это видит карлан в кремле, и это объясняет его поведение
Путин уже признал Зелю стороной переговоров когда встретился с ним в Париже, Москва с марионетками не встречается. Так что эта логика кривая даже для Путина
Не надо додумывать че там Путин думает, сравнивая Украину с ОРДЛОУ
Ты сам пишешь что он отказался говорить с зелей, желает сразу с старшим
это кек, чтобы местной аудитории было понятней
Для тебя. Тут видишь какая ситуация, путин готов идти на эскалацию, уже не раз это делал. Европа отвечает только санкциями, потому шо оф война с нато = начало ядерной, чекист понимает это и устраивает такие игрища с подтягиванием армий к границам. Что то уровня "я отбитый вы же знаете"
Ага, но почему-то все думают что тут вопрос только Европы или США, не забывая о том, кто уже 7 лет воюет, с этим отбитым чекистом на самом деле
Думаешь Украина вывезет одна против регулярных войск рф? Там чет ебанистически много подтягивают
Не знаю, думаю этого никто сейчас не понимает. У России нет подавляющего преимущества. Все очень неоднозначно.
Армии больше, техники больше, вооружение посовременнее. Хотя я конечно в этой ситуации максимально за Украину, надеюсь если начнется она вывезет блицкриг удержать
но ты прав, такого накала не было года с 14, при том в 14 году никто ничего не понимал, и все как-то быстро прошло, а сейчас нагнетают очень жестко.
Россия всегда мясом, это правда, но у нас говорят так. Наступать всегда тяжелее, преимущество должно быть 1 к 3-4, этого нет. Да и в целом, сухопутных войск у нас не боятся.
У России ведь какая тактика, сначала все под ноль зачищают РСЗО, потом идут пехотой танками. Так на Донбассе было. + Если начнут применять авиацию
Вот в каком состоянии у нас ПВО - это вообще загадка.
Потому такие дела. Стремно и неясно. Никто внутри Украины не чувствует себя уверенно. Впрочем, Кремль это прекрасно знает. У них только на первом канале Зеленский фашист и нацист, а на деле – Керенский))) Хрен его насколько у него сил хватит
Я ща вот это включил и тут чел тоже говорит что слишком много войск чтоб это было просто блефом и что будут чет вытарговать пытаться. Хз короче, страшна
Ты когда перед этим какой-то коммент писал, я об этом Фельгенгауре и подумал. Для меня журналисты в России, особенно что касается военной темы – все консервы. Не для того Навальный гниет в тюрьме, чтобы другие рассказывали че как там у них по войскам.
Я сегодня эти же тезисы слушал на Эхе с Цимбалюком. Вот если тебе интересно, как в Украине к этому относятся.
Цимбалюк месседжеом на месседж отвечал достаточно прозрачно, хотя и нервничал изрядно.
Медный
Вот что не говори, а даже такие голуби мира как Альбац нарратив кремлевский тянут.
Только вот союзники СССР реально были пешками, да и союзники России в Ближнем зарубежье не лучше, а Восточная Европа после развала соцлагеря на 100% самостоятельно решает внутренние дела, например запрет абортов и реабилитация армии Крайовы в Польше, и более самостоятельны во внешней политике, да и Украина после всех этих событий стала чуточку более самостоятельной, не то чтобы Беларусь с Лукашеску, который с недавних пор полностью зависим от Путинеску
@Ольга Щербинина кстати, для контекста добавь пожалуйста
это 2 связанных между собой события
Это к тому, кто блядь войны на самом деле хочет.
https://ua-news.liga.net/politics/news/zelenskiy-zaprosiv-peregovori-z-putinim-u-kremli-movchat-mendel
Путина не подпустят ближе чем на 100 метров.
предсказуемых отношений с Россией
Мы тут отпуск спланировать на пару месяцев вперед не можем, а он ишь че захотел.
в Рейкьявике
Там же холодно, тяжело будет оперативно вырыть бункер для пребывания нашей делегации.
гейзерами пусть отапливаются)
тут главное, исторический подтекст
БЕЗ БАБ
Сначала пиздит за спиной, а потом звонит извиняется.
Типичный Байден
Звучит как будто Типичный Байден это паблик какого-то сибирского городка.
Дрогнул всетки старый хрен.
Я не медик, но подозреваю, что это случилось ещё лет двадцать-тридцать назад. Или о чём вы?
Как после Навального с ним можно разговаривать??
Сомневаюсь, что Байден помнит или знает кто такой Навальный.
Хорошо что он помнит что такое Украина.
Одинокий огонь
сын хвалил, потому и помнит (но это не точно)
Додик,он в своей книге кусок Украине уделил
Так шо нах иди
Он мог узнать это слово за 5 минут до разговора)
Ну ты серьезно что ли предлагаешь двум ядерным державам теперь вообще не разговаривать? И в холодную войну разговаривали.
" Байден созвонился с Путиным и предложил ему встретиться в «третьей стране»"
- К тебе или ко мне?
"Ну ты хули, выйди со мной раз на раз, а не в интернете базарь" на уровне лидеров государств
Ахахах, зассал таки дед, сам позвонил 😂 Испугался нашего лидера! 💪 Путин показал кто тут главный 👊 Ух молодец 👏 Горжусь! 🦀
ммм ,попиздульки живого трупа с убийцей
А Путин такой:
Дед, забудь все мои шутки над твоей деменцией, я это любя, только ты наша надежда на мирный исход. Слава Украине!
Президент США выразил обеспокоенность по поводу «внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины». Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Президент Байден также ясно дал понять, что США будут твёрдо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы», — говорится в сообщении.
Судя по описанию, уровень беседы был примерно как на видео.
Лол, как демократы США на полном серьёзе педалируют тему вмешательства русских хакеров в выборы после расследования, показавшего, что его не было?
Кажется, Байден будет унижен и растоптан, если без Камалы приедет.
2 раза говорили и оба раза по инициативе Байдена, это о многом говорит кто более крутой.
Интересный маневр. О чем будут договариваться и как? Пойдут на уступки Москве, дав достроить СП-2 дабы сохранить статус кво в Украине? В таком случаи Москва в выйгрыше и их бряцанье оружием было эффективно, потому что сдавать Крым и ОРДЛО никто не будет. Это же не по пацански. А Байден растеряет свои полит очки прослыв пустобрехом, который пошел на поводу.
Байден будет угрожать и давить вернуть целостность Украине? Сильно сомневаюсь. Созывать на переговоры чтобы тыкнуть медведю в морду палкой, такая себе идея. Да и мало это поможет в разрешении кризиса.
Короче. Ставлю на то что Бидон дал заднию.
Демократы, когда Трамп общается с Путиным:
марионетка Путина получает указания!
Демократы, когда Байден общается с Путиным:
наш отважный вождь лично сдерживает мировое зло!
Чего?
С ним ща все переговоры будут вести лишь бы войну не начал, пойдут мб на уступки какие то, может по минским, может по медведчуку и каналам, может по воде в крыму
Рыночный череп
Да блять просто газопровод достроить дайте в Германию....
С ним ща все переговоры будут вести лишь бы войну не начал, покажут на пальцах чего ему это будет стоить, додавят, может рубль в стратосферу запустят, может свифт отключат, может приговор по Боингу покажут, че там еще из козырей
Я бы на самом деле вообще ни в ту ни в эту сторону не думал, надо смотреть на дела
Дела одни, путин специально не скрываясь подводит к Украине всё больше и больше и больше войск, показывая что не шутит. Вызывает так сказать на поговорить
Вот оказывается для каких стратегов весь этот дешёвый цирк беднеющего народа. Для таких как ты и все эти передачи на тв? И эти репортажи про брошенную в ярости ручку)). Чтобы вы потом сидели и всем остальным рассказывали как перед путиным все будут на коленях ползать. Это как те майские указы и прочий шум вокруг - для того чтобы некоторые поверили сами и допридумали победу сразу
Рыночный череп
Нифига себе цирк. Там вообще-то воюют. Это провокация, блядский цирк, политические игры, называйте как хотите, но люди реально гибнут((
Он отбитый, ты понимаешь? На коленях ползать не будут, но и начинать войну за украину тоже не будут
Выхода из политической изоляции наверное, последняя такая крупная туса была в Финляндии с Трампом