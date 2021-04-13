" Байден созвонился с Путиным и предложил ему встретиться в «третьей стране»"

Президенты «обсудили ряд региональных и глобальных вопросов», в том числе ситуацию с Украиной.

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Президент США выразил обеспокоенность по поводу «внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины». Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Президент Байден также ясно дал понять, что США будут твёрдо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы», — говорится в сообщении.

Глава США в разговоре с Путиным «подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США» и предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне «в третьей стране» для обсуждения «всего спектра вопросом, стоящих перед США и Россией».

12 апреля пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он запросил Москву о переговорах с Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.