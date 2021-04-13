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Новости
Ольга Щербинина

Байден созвонился с Путиным и предложил ему встретиться в «третьей стране» Статьи редакции

Президенты «обсудили ряд региональных и глобальных вопросов», в том числе ситуацию с Украиной.

110 110 комментариев
4177 просмотров

Президент США выразил обеспокоенность по поводу «внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины». Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Президент Байден также ясно дал понять, что США будут твёрдо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы», — говорится в сообщении.

Глава США в разговоре с Путиным «подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США» и предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне «в третьей стране» для обсуждения «всего спектра вопросом, стоящих перед США и Россией».

12 апреля пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он запросил Москву о переговорах с Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.

Россия с марта стягивает войска к границам…
Самая масштабная эскалация конфликта за годы, провокация или обычные учения и проверки.
tjournal.ru

В марте в интервью ABC журналист спросил Байдена, считает ли тот Путина убийцей. «Ммм, хмм, да»,— ответил президент США. После высказывания Байдена МИД РФ отозвал посла в Вашингтоне для консультаций. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена «очень плохими», а сам президент России предложил Байдену подискутировать в прямом эфире.

#новости #путин #байден #сша

110 110 комментариев
25
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110 комментариев
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Одинокий огонь

32

- Дед, а дед, го раз на раз на таблетках и костылях за домом престарелых

Ответить

Большой жёлтый робат

17

Посередине Крымского моста

Ответить

Иван Эртель

Большой
6

В Абхазии или Южной Осетии, думаю, Байден имел ввиду. Ну максимум Приднестровье.

Ответить

Kir Kirsky

Иван
4

В ДНР на подвале пересекутся

Ответить

Trash Pinguin

Kir
0

А решала с канала Чё будет за арбитра суету наводить

Ответить

Справедливый чайник

11
Ответить

Давид Шмидт

Справедливый
6

Ну блин, это слишком очевидный прикол. 

Ответить

Почетный крюк

Справедливый
2

Сук)

Ответить

Медный глобус

8

Зеленский хотел созвониться, по этому же вопросу
Путин отморозился, пришлось звать старшака 

Ответить

Медный глобус

Медный
1

теперь Путина будет ставить раком Америка, а ведь можно было с нашим Вовкой нормально поговорить

Ответить

Быстрый звук

Медный
1

Путин не признает зелю как сторону переговоров, считает его(украину) пешкой америки, это как украина не хочет говорить с челами из ордло

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Медный глобус

Быстрый
9

нет, это не так 
лднр это ничто, фейк 
Украина - суверенное государство, не надо пожалуйста делать такие сравнения.
И мышление психопатов из Кремля тоже не нужно сравнивать с мышлением нормальный адекватных людей из Украины

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Быстрый звук

Медный
8

Бля, чел, я тебе говорю не как есть на самом деле, а как это видит карлан в кремле, и это объясняет его поведение

Ответить

Медный глобус

Быстрый
2

Путин уже признал Зелю стороной переговоров когда встретился с ним в Париже, Москва с марионетками не встречается. Так что эта логика кривая даже для Путина

Не надо додумывать че там Путин думает, сравнивая Украину с ОРДЛОУ

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Быстрый звук

Медный
1

Ты сам пишешь что он отказался говорить с зелей, желает сразу с старшим

Ответить

Медный

Быстрый
0

это кек, чтобы местной аудитории было понятней

Ответить

Быстрый

Медный
0

Для тебя. Тут видишь какая ситуация, путин готов идти на эскалацию, уже не раз это делал. Европа отвечает только санкциями, потому шо оф война с нато = начало ядерной, чекист понимает это и устраивает такие игрища с подтягиванием армий к границам. Что то уровня "я отбитый вы же знаете"

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Медный

Быстрый
0

Ага, но почему-то все думают что тут вопрос только Европы или США, не забывая о том, кто уже 7 лет воюет, с этим отбитым чекистом на самом деле 

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Быстрый

Медный
0

Думаешь Украина вывезет одна против регулярных войск рф? Там чет ебанистически много подтягивают

Ответить

Медный

Быстрый
0

Не знаю, думаю этого никто сейчас не понимает. У России нет подавляющего преимущества. Все очень неоднозначно. 

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Быстрый

Медный
0

Армии больше, техники больше, вооружение посовременнее. Хотя я конечно в этой ситуации максимально за Украину, надеюсь если начнется она вывезет блицкриг удержать

Ответить

Медный

Быстрый
1

но ты прав, такого накала не было года с 14, при том в 14 году никто ничего не понимал, и все как-то быстро прошло, а сейчас нагнетают очень жестко. 

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Медный

Быстрый
0

Россия всегда мясом, это правда, но у нас говорят так. Наступать всегда тяжелее, преимущество должно быть 1 к 3-4, этого нет. Да и в целом, сухопутных войск у нас не боятся. 
У России ведь какая тактика, сначала все под ноль зачищают РСЗО, потом идут пехотой танками. Так на Донбассе было. + Если начнут применять авиацию 
Вот в каком состоянии у нас ПВО - это вообще загадка. 
Потому такие дела. Стремно и неясно. Никто внутри Украины не чувствует себя уверенно. Впрочем, Кремль это прекрасно знает. У них только на первом канале Зеленский фашист и нацист, а на деле – Керенский))) Хрен его насколько у него сил хватит 

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Быстрый

Медный
0

Я ща вот это включил и тут чел тоже говорит что слишком много войск чтоб это было просто блефом и что будут чет вытарговать пытаться. Хз короче, страшна

Ответить

Медный

Быстрый
1

Ты когда перед этим какой-то коммент писал, я об этом Фельгенгауре и подумал. Для меня журналисты в России, особенно что касается военной темы – все консервы. Не для того Навальный гниет в тюрьме, чтобы другие рассказывали че как там у них по войскам. 
Я сегодня эти же тезисы слушал на Эхе с Цимбалюком. Вот если тебе интересно, как в Украине к этому относятся. 
Цимбалюк месседжеом на месседж отвечал достаточно прозрачно, хотя и нервничал изрядно. 

Ответить

Медный

Медный
0

Вот что не говори, а даже такие голуби мира как Альбац нарратив кремлевский тянут.

Ответить

Быстрый звук

Быстрый
1

@миша лисицын заебал бегать минусить - есть что сказать - скажи

Ответить

Dias001 Rrn

Быстрый
0

Только вот союзники СССР реально были пешками, да и союзники России в Ближнем зарубежье не лучше, а Восточная Европа после развала соцлагеря на 100% самостоятельно решает внутренние дела, например запрет абортов и реабилитация армии Крайовы в Польше, и более самостоятельны во внешней политике, да и Украина после всех этих событий стала чуточку более самостоятельной, не то чтобы Беларусь с Лукашеску, который с недавних пор полностью зависим от Путинеску

Ответить

Быстрый звук

Dias001
0

Нахуй ты мне это рассказываешь? 

Ответить

Медный глобус

Медный
2

@Ольга Щербинина кстати, для контекста добавь пожалуйста 
это 2 связанных между собой события

Ответить

Медный глобус

Медный
0

Это к тому, кто блядь войны на самом деле хочет. 
https://ua-news.liga.net/politics/news/zelenskiy-zaprosiv-peregovori-z-putinim-u-kremli-movchat-mendel

Ответить

Роман Яремчук

Медный
0

Украина хочет 

Ответить

Почетный крюк

5

— Да?

— Алё!

— Да да?

— Ну как там с деньгами?

Ответить

Трогательный велосипед

5

Байден будет в карантине сидеть две недели?

Ответить

миша лисицын

Трогательный
0

Путина не подпустят ближе чем на 100 метров.

Ответить

Трогательный велосипед

миша
1

Кусаица?

Ответить

UEM

миша
0

К путину

Ответить

Денежный ключ

5

В ДНР

Ответить

Ху Эмай

5

предсказуемых отношений с Россией

Мы тут отпуск спланировать на пару месяцев вперед не можем, а он ишь че захотел.

Ответить

Мокрый фитиль

2

в Украине?

Ответить

Мразь

Мокрый
3

В Турции

Ответить

Давид Шмидт

Мразь
1

В Туркменистане 

Ответить

Медный глобус

Мразь
0

там тоже не ждут 

Ответить

Медный глобус

Мокрый
2

Ты красаввчик 

Ответить

Сергей Касулин

Мокрый
1

в Рейкьявике

Ответить

Романелло Кивогенс

Сергей
0

Там же холодно, тяжело будет оперативно вырыть бункер для пребывания нашей делегации.

Ответить

Сергей Касулин

Романел…
0

гейзерами пусть отапливаются)
тут главное, исторический подтекст

Ответить

Ипполит

Сергей
0

гейзерами пусть отапливаются)

Ви антисемит?

Ответить

Mezzo Deesa

2

БЕЗ БАБ

Ответить

Рыночный череп

Mezzo
5

Кожугетовича с собой возьмём?

Ответить

#realfiddy

–11

Сначала пиздит за спиной, а потом звонит извиняется.
Типичный Байден

Ответить

Антон Пострунин

#realfiddy
6

Звучит как будто Типичный Байден это паблик какого-то сибирского городка. 

Ответить

Медный глобус

#realfiddy
0

Насрал в штаны и приятно
Типичный кто ты? 

Ответить

Мразь

2

Раз на раз на нейтральной территории? По пацански, уважаю

Ответить

Spid3r

2

Ждём доллар по сто рублей?

Ответить

Андрей Иванов

1

Абхазия,ДНР, Приднестровье.

Ответить

Маринеску

1

Дрогнул всетки старый хрен.

Ответить

Романелло Кивогенс

Маринеску
0

Я не медик, но подозреваю, что это случилось ещё лет двадцать-тридцать назад. Или о чём вы?

Ответить

Антон Пострунин

Маринеску
0

Кто?

Ответить

Максим Шпилёв

–3

Как после Навального с ним можно разговаривать??

Ответить

alexferman

Максим
2

Сомневаюсь, что Байден помнит или знает кто такой Навальный.

Ответить

Marhal_New _Arleana

alexferman
0

Хорошо что он помнит что такое Украина.

Ответить

Одинокий огонь

Marhal_…
2

сын хвалил, потому и помнит (но это не точно)

Ответить

Boyarishnik

Одинокий
0

Додик,он в своей книге кусок Украине уделил
Так шо нах иди

Ответить

Одинокий огонь

Boyaris…
1

Х. забыли спросить. 

Ответить

Boyarishnik

Одинокий
0
Ответить

Marhal_New

Одинокий
0

Сук) Немного не это. 

Ответить

alexferman

Marhal_…
0

Он мог узнать это слово за 5 минут до разговора)

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Он вроде был поверенным лицом Обамы в Украине. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

alexferman
0

Хочешь маленькую зраду от Байдена?

Ответить

Anton Golovanov

Максим
2

Ну ты серьезно что ли предлагаешь двум ядерным державам теперь вообще не разговаривать? И в холодную войну разговаривали.

Ответить

Руслан Астратов

1

" Байден созвонился с Путиным и предложил ему встретиться в «третьей стране»"

- К тебе или ко мне?

Ответить

Павел Каташев

1

Предложит поговорить в Украине

Ответить

Закомплексованная Душа

1
Ответить

Антон Лисин

Закомплексованн…
0

Лучше бы не звонил 

Ответить

Madegghead

Закомплексованн…
0

а кому надо позвонить чтобы снова по 33 руб был доллар?

Ответить

Внешний чайник

1

В качестве третьей страны будет выступать Воронеж. 

Ответить

DarkFire

1

"Ну ты хули, выйди со мной раз на раз, а не в интернете базарь" на уровне лидеров государств 

Ответить

Вова А.

0
Ответить

Нижний интернет

0

Ахахах, зассал таки дед, сам позвонил 😂 Испугался нашего лидера! 💪 Путин показал кто тут главный 👊 Ух молодец 👏 Горжусь! 🦀

Ответить

DarkFire

Нижний
0

А ведь кто то это на полном серьёзе пишет )

Ответить

Сергей Ахрем

0

ммм ,попиздульки живого трупа с убийцей

Ответить

Marhal_New _Arleana

Сергей
0

Хуже не станет

Ответить

Кирилл Канищев

0

На конспиративной квартире 

Ответить

Evil Pechenka

0

А Путин такой:

Ответить

Антон Лисин

Evil
0

Это по орт покажут. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Дед, забудь все мои шутки над твоей деменцией, я это любя, только ты наша надежда на мирный исход. Слава Украине!

Ответить

Boyarishnik today 2

Marhal_New
0

Борис ложкин и Рональд Лаудер передают привет

Ответить

Горный калькулятор

0

Президент США выразил обеспокоенность по поводу «внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины». Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Президент Байден также ясно дал понять, что США будут твёрдо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы», — говорится в сообщении.

Судя по описанию, уровень беседы был примерно как на видео.

Ответить

Владимир Филатов

0

Dead (дед) fight?

Ответить

Kris Stone

0

Третья по алфавиту?

Ответить

Mykola Petiukh

0

Да Путин зассыт

Ответить

Дмитрий Иванов

0

Лол, как демократы США на полном серьёзе педалируют тему вмешательства русских хакеров в выборы после расследования, показавшего, что его не было?
Кажется, Байден будет унижен и растоптан, если без Камалы приедет.

Ответить

Black Lodge

0

2 раза говорили и оба раза по инициативе Байдена, это о многом говорит кто более крутой.

Ответить

Yufers

0

Интересный маневр. О чем будут договариваться и как? Пойдут на уступки Москве, дав достроить СП-2 дабы сохранить статус кво в Украине? В таком случаи Москва в выйгрыше и их бряцанье оружием было эффективно, потому что сдавать Крым и ОРДЛО никто не будет. Это же не по пацански. А Байден растеряет свои полит очки прослыв пустобрехом, который пошел на поводу.
 Байден будет угрожать и давить вернуть целостность Украине? Сильно сомневаюсь. Созывать на переговоры чтобы тыкнуть медведю в морду палкой, такая себе идея. Да и мало это поможет в разрешении кризиса.
Короче. Ставлю на то что Бидон дал заднию.

Ответить

Антон Лисин

0

Байден заебался читать смс Путина и решил перезвонить 

Ответить

Дмитрий Иванов

0

Демократы, когда Трамп общается с Путиным:
марионетка Путина получает указания!

Демократы, когда Байден общается с Путиным:
наш отважный вождь лично сдерживает мировое зло!

Ответить

Быстрый звук

–1

Похоже путин добился своего, отбитый чекист

Ответить

Медный глобус

Быстрый
0

Чего? 

Ответить

Быстрый звук

Медный
–1

С ним ща все переговоры будут вести лишь бы войну не начал, пойдут мб на уступки какие то, может по минским, может по медведчуку и каналам, может по воде в крыму

Ответить

Рыночный череп

Быстрый
1

Да блять просто газопровод достроить дайте в Германию....

Ответить

Медный глобус

Рыночный
0

о, точно, еще и это

Ответить

Медный глобус

Быстрый
1

С ним ща все переговоры будут вести лишь бы войну не начал, покажут на пальцах чего ему это будет стоить, додавят, может рубль в стратосферу запустят, может свифт отключат, может приговор по Боингу покажут, че там еще из козырей

Я бы на самом деле вообще ни в ту ни в эту сторону не думал, надо смотреть на дела

Ответить

Быстрый звук

Медный
–1

Дела одни, путин специально не скрываясь подводит к Украине всё больше и больше и больше войск, показывая что не шутит. Вызывает так сказать на поговорить

Ответить

миша лисицын

Быстрый
0

Вот оказывается для каких стратегов весь этот дешёвый цирк беднеющего народа. Для таких как ты и все эти передачи на тв? И эти репортажи про брошенную в ярости ручку)). Чтобы вы потом сидели и всем остальным рассказывали как перед путиным все будут на коленях ползать. Это как те майские указы и прочий шум вокруг - для того чтобы некоторые поверили сами и допридумали победу сразу

Ответить

Быстрый звук

миша
0

Мишаня, не в ту сторону воюешь

Ответить

Рыночный череп

миша
0

Нифига себе цирк. Там вообще-то воюют. Это провокация, блядский цирк, политические игры, называйте как хотите, но люди реально гибнут((

Ответить

Быстрый звук

миша
0

Он отбитый, ты понимаешь? На коленях ползать не будут, но и начинать войну за украину тоже не будут

Ответить

Антон Лисин

Быстрый
0

Нахуй вода 

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Ростислав Алабужев

Медный
0

Выхода из политической изоляции наверное, последняя такая крупная туса была в Финляндии с Трампом

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