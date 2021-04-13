Женщину обвинили в мошенничестве и уволили с работы.

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33-летняя жительница Луизианы Келин Спадони по ошибке получила деньги ещё в феврале. Фирма Charles Schwab попыталась вернуть их уже на следующий день, но выяснилось, что женщина успела потратила почти четверть суммы, пишет The New York Times.

По данным шерифа округа Джефферсон, она перевела деньги на другой счёт и потратила их на покупку дома и внедорожника Hyundai Genesis. 7 апреля её арестовали по обвинению в мошенничестве, краже и незаконном переводе средств. В тот же день женщину уволили с должности диспетчера службы спасения.

«У неё нет законных оснований претендовать на эти деньги, даже если они были внесены по ошибке. Это была бухгалтерская ошибка», — заявил местному новостному представитель офиса шерифа округа Джефферсон капитан Джейсон Ривард.

В иске, поданном против Спадони, Charles Schwab говорит, что на её счёт должны были перевести 82,56 доллара, а ошибка произошла из-за сбоя в программном обеспечении. Женщина около месяца игнорировала звонки, электронные письма и текстовые сообщения. Представитель фирмы сообщил, что компания полностью сотрудничает с властями в попытке решить проблему, но отказался от дальнейших комментариев.

Спадони освободили под залог в размере 150 тысяч долларов. Большую часть суммы, которую она получила, всё же удалось вернуть.