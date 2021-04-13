В США брокерская фирма случайно перевела клиентке 1,2 миллиона долларов. Она купила дом и машину, а позже её арестовали Статьи редакции
Женщину обвинили в мошенничестве и уволили с работы.
33-летняя жительница Луизианы Келин Спадони по ошибке получила деньги ещё в феврале. Фирма Charles Schwab попыталась вернуть их уже на следующий день, но выяснилось, что женщина успела потратила почти четверть суммы, пишет The New York Times.
По данным шерифа округа Джефферсон, она перевела деньги на другой счёт и потратила их на покупку дома и внедорожника Hyundai Genesis. 7 апреля её арестовали по обвинению в мошенничестве, краже и незаконном переводе средств. В тот же день женщину уволили с должности диспетчера службы спасения.
«У неё нет законных оснований претендовать на эти деньги, даже если они были внесены по ошибке. Это была бухгалтерская ошибка», — заявил местному новостному представитель офиса шерифа округа Джефферсон капитан Джейсон Ривард.
В иске, поданном против Спадони, Charles Schwab говорит, что на её счёт должны были перевести 82,56 доллара, а ошибка произошла из-за сбоя в программном обеспечении. Женщина около месяца игнорировала звонки, электронные письма и текстовые сообщения. Представитель фирмы сообщил, что компания полностью сотрудничает с властями в попытке решить проблему, но отказался от дальнейших комментариев.
Спадони освободили под залог в размере 150 тысяч долларов. Большую часть суммы, которую она получила, всё же удалось вернуть.
В 2015 году подростока из Джорджии, которому банк по ошибке перечислил 30 тысяч долларов, приговорили к десяти годам условно за то, что он потратил деньги на BMW.
Как ловко чужие проблемы становятся вашими. Обструкции подвергается не источник проблемы, ответственнре за ошибку лицо или компания-производитель глючного ПО. И это поддерживается на госуровне, в суде.
Нашел ты на улице чемодан с деньгами и забрал себе. А виноват не тот, кто забыл его на улице, вот это да
Закон так и должен работать, чтобы у людей не было соблазна забрать чужие деньги. По-моему, логично. Хотя, если бы я получил на карту nную сумму денег - уверен, то же бы ее себе присвоил. Ебала жаба гадюку.
В 2005ом году нашел кошелек. В нем права, какие то еще документы, в бумагах был и адрес. Еще денег было тогда ~4.5тр. Вернул как было ничего не взяв.
Когда владельцу отдавал было ощущение что даст в морду... Сказал что полтинник на дорогу назад не помешал бы, скрипя зубами тип протянул 50р.
да, потому как так закон работает. Можешь наш ГК открыть. То, что ты забыл где-то вещь, не значит, что ты потерял на неё право владения. Если ты оставил машину на общественной парковке - это всё ещё твоя машина.
Ты оставил чемодан, с деньгами, чемодан нашли, но денег там нет. Твои действия? Как будешь доказывать обратное и с кого их будешь требовать? Возможно ли злоупотребление с потерпевшей стороны?
Кто виноват в ситуации?
Так вспомни историю с биржами и котёнком, крайними всегда становятся обычные люди, в этом плане их мир ничем не отличается от нашего.
И это настолько глубоко вдалбывают в подкорку, что даже в комментариях под этой новостью люди удивляются, в чем проблема?
Что тебе выдалбливают? Что чужие деньги нельзя тратить?
Деньги у меня на счету, значит деньги мои. Когда онлайн-магазин обсирается с публичной офертой, случайно ставя цену намного ниже розничной, почему-то никто не считает, что украл деньги у магазина. С какого хрена, я должен отвечать за чужие ошибки?
Деньги у меня на счету, значит деньги мои.
Ага, налоговой потом будешь объяснять, откуда у тебя эти деньги.
А они как зачислили деньги, так и отменят транзакцию, а ты останешься в минусе.
В чём проблема запросить отчетность у банка/компании?
И отменять такие транзакции, думаешь так беспроблемно? Вогнали бы уже давно в минус молчком и выставили ей счет, если бы было всё так легко.
С точки зрения закона я прекрасно знаю, что это нарушение. У нас тут дискуссия понятийная.
Холопам нельзя. А "профессиональные" трейдеры даже роняя экономику спокойно живут.
Вот я про это и говорю. Что дозволено Юпитеру...
Но это же совсем другое!
по сути был бы законный процент с ошибочно переведенной суммы, то и ошибок бы стало меньше и историй когда люди тратили тоже.
При этом самое забавное, что незаконно списанные банком у тебя деньги- фиг вернешь и виновных нет. А тут легко 10 лет могут дать.
Ну это все же палка о двух концах.
Найдя кошелек на улице и переложив деньги оттуда к себе, они же не становятся твоими?
Однако корпорации действительно вечно наебывают и без армии адвокатов хуй от них чего добьешься, если они нарушили твои права.
Полностью с тобою согласен, но большинство в треде видят только один конец (свой) и это печально. Не созрел ещё TJ для дискуссий, очень жаль.
То есть ты преступное проведение оправдаешь тем, что другие тоже так делают? Да, к таким дискуссиям не готовы
Ты ошибаешься. Есть разные уровни ответственности, люди обслуживающие ПО - несут строго ответственность на уровне служебного соответствия, они не совершили преступление. Лицо, которое получило средства, не несет никакой ответственности, ПОКА не начнет присваивать эти средства. Ты что, реально ухо от жопы отличить не можешь?
Чужие проблемы стали вашими если вы отказались возвращать деньги.
Ну, по нашим законам счётная ошибка - повод потребовать возврат, а всё остальное - нет
На что она рассчитывала, потратив деньги в тот же день?
Ну баба сама виновата. В чем новость?
в чем она виновата?
она их не присвоила, это сервис присвоил ей по ошибке, пусть сервис проводит расследование и судится с теми ИЗ-ЗА кого произошла эта ошибка
может еще лично придти к руководству сервиса и извиниться за ИХ ошибку?
ну не, она должна была совладать с соблазном, как не крути, если деньги прилетели тебе из неоткуда, согласись.
Бля! Чувак ты серьезно? Сервис провел расследование и скорее всего будет судиться "с теми ИЗ-ЗА кого произошла эта ошибка". Только это нихрена не снимает ответственности за растрату ЧУЖИХ ДЕНЕГ.
я хз чего вы все так горите, это мое мнение, я не претендую на золотой стандарт
Блять, у нас таких 70% граждан, умников блять! Поэтому мы сидим в говне с таким ахуительным перзидентом. Вот поэтому у меня так горит.
ахахаха бл, давай без этого, плиз
то есть, если я считаю, что сервис должен платить за свои ошибки, я заслуживаю деда? норм логика
Разумный Кирилл
я пользуюсь банком, а не каким то ПО, договора с посредником у меня нет, только с условным Сбером, а у сервиса либо договор на ПО, либо своё ПО
я бы предпочёл, что бы сервисы платили за свои ошибки, если я по ошибке переведу деньги другому пользователю, банк их мне не вернёт
Виновата в нарушении законов договора и своей страны (и в том, что не хватило ума провернуть схему поумнее). Так-то, по-человечески, ни в чём.
Крыса - если бы она взяла деньги, ей не принадлежащие. Если ты даришь мне деньги сам, а потом говоришь, что это ошибка (я был пьян/не в себе итд), а я не хочу возвращать их, то это не делает меня крысой, а вот тебя долбоёбом вполне.
у тебя хорошее сравнение: дал сигареты, в которых были деньги....
И как ты докажешь, что там были деньги на момент передачи?
Почему я должен признаться, что там были деньги и ты мне их дал?Ъ
В любом случае, пряча деньги в слюде сигарет и раздавая их на улице незнакомцам - ты долбоеб.
и? ты дал подарил мне участок, а там нефть/золото/газ/алюминий, я тебе тоже должен буду это вернуть или что?
Я силён
https://tjournal.ru/news/367464-v-ssha-brokerskaya-firma-sluchayno-perevela-klientke-1-2-milliona-dollarov-ona-kupila-dom-i-mashinu-a-pozzhe-ee-arestovali?comment=5328056
приговорили к десяти годам условно за то, что он потратил деньги на BMW
Неплохая предыстория для хорошего рэпера
Если эти деньги ничем не обеспечены, то это просто цифры. Если произошла бухгалтерская ошибка как в этом случае, то считай что тебе просто дали подержать чужие деньги. Представь что тебя на улице бабушка попросила подержать пакет с продуктами пока она завязывает шнурки, при этом этот пакет не стал резко твоим. И если ты с ним убежал, то ты вор и пидорас. Такие дела.
То есть, ошибки в других сферах должны стоить компаниям миллиарды (простои веб-сервисов/заводов/суэцкие каналы и прочее), а тут можно только пару ноликов обратно перекинуть и типа никто не при делах?
Пускай женщина подаёт в суд, для кого-то это может и фигня, а ей возможно и натурально башню снесло и она в состоянии аффекта наделала фигни. Почему это никто не учитывает?
Ей должны возместить сумму. Она из-за банка почувствовала себя миллионером и теперь не сможет быть жизнью обычного работяги.
К сожалению, по закону виновата она. Но если с судом повезёт, то может и получит какую-нибудь компенсацию.
а компания при переводе написала, брат, подержи пока у себя, я у тебя потом заберу, щас только ПО обновлю. Или подошла бабулька и сказала, на, внучок, держи пакет с продуктами, а через неделю пришла и сказала что плохо видит и перепутала тебя со своим внуком?
да. И отправит тебя в суд.
Там ты попытаешься по статье ГК Необоснованное обогащение их вернуть. Но сейчас лотерея, суды чаще отказывать стали. Т.к. была одно время волна мошенничеств. Типа купил ноутбук дорогой на авите(офлайн), отправил деньги на сбер-онлайн, потом пошел в суд и сказал - я ошибся, и тебе денежки вернули. А продавец доказать ничего не может(договора то нет).
Все, как в России
Я вот не понимаю, схуевли этим занимается прокуратура и уголовное судопроизводство.
Перевод денег по ошибке - это необоснованное обогащение. Деньги надо вернуть. Отказывается возвращать - суд и приставы. Но не сажать, это что за абсурд, она же не обманом эти деньги получила - ваше кривое ПО само их отправило.
Ну вон, там в статье есть классный пример, как подросток 10 ЛЕТ УСЛОВНО получил за подробный инцидента с суммой в 30 раз меньше
Отправьте мне кто-нибудь на карту 1,2 миллиона долларов не случайно
Дневной мангал
и доказать, что она получила на самом деле именно эту сумму
Ну он типа проебать денег хочет, когда система даст сбой не в его пользу.
На работе чуваку случайно выплатили зп 9млн. Вернул все до копейки и никаких проблем не было.
Читаю и думаю: "Наверное, она предложила, что это репарации.
Хотя, может, она белая? Ща погуглю..."
...
Мне на днях непонятно отуда пришло 84 евро. Спасибо, что предупредили, не буду тратить пока.
Через 3 года можешь потратить, если не ошибаюсь
Это я случайно перевел, верни мне назад.
Как по мне, на месте банка нужно было просто снять эту сумму со счёта и вогнать клиентку в жуткий овердрафт. И пусть расплачивается не только по долгу, но и по набегающим за него процентам.
В России, кстати, не так. За описанные в статье действия она бы не несла никакой ответственности, кроме гражданско-правовой.