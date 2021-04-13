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Новости
Ольга Щербинина

В США брокерская фирма случайно перевела клиентке 1,2 миллиона долларов. Она купила дом и машину, а позже её арестовали Статьи редакции

Женщину обвинили в мошенничестве и уволили с работы.

126 126 комментариев
5472 просмотров

33-летняя жительница Луизианы Келин Спадони по ошибке получила деньги ещё в феврале. Фирма Charles Schwab попыталась вернуть их уже на следующий день, но выяснилось, что женщина успела потратила почти четверть суммы, пишет The New York Times.

По данным шерифа округа Джефферсон, она перевела деньги на другой счёт и потратила их на покупку дома и внедорожника Hyundai Genesis. 7 апреля её арестовали по обвинению в мошенничестве, краже и незаконном переводе средств. В тот же день женщину уволили с должности диспетчера службы спасения.

«У неё нет законных оснований претендовать на эти деньги, даже если они были внесены по ошибке. Это была бухгалтерская ошибка», — заявил местному новостному представитель офиса шерифа округа Джефферсон капитан Джейсон Ривард.

В иске, поданном против Спадони, Charles Schwab говорит, что на её счёт должны были перевести 82,56 доллара, а ошибка произошла из-за сбоя в программном обеспечении. Женщина около месяца игнорировала звонки, электронные письма и текстовые сообщения. Представитель фирмы сообщил, что компания полностью сотрудничает с властями в попытке решить проблему, но отказался от дальнейших комментариев.

Спадони освободили под залог в размере 150 тысяч долларов. Большую часть суммы, которую она получила, всё же удалось вернуть.

В 2015 году подростока из Джорджии, которому банк по ошибке перечислил 30 тысяч долларов, приговорили к десяти годам условно за то, что он потратил деньги на BMW.

#новости #сша #деньги

126 126 комментариев
11
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126 комментариев
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Solarex Lotos

31

Как ловко чужие проблемы становятся вашими. Обструкции подвергается не источник проблемы, ответственнре за ошибку лицо или компания-производитель глючного ПО. И это поддерживается на госуровне, в суде.

Ответить

Roman Golovin

Solarex
15

Нашел ты на улице чемодан с деньгами и забрал себе. А виноват не тот, кто забыл его на улице, вот это да

Ответить

Твоя Рамка

Roman
7

Закон так и должен работать, чтобы у людей не было соблазна забрать чужие деньги. По-моему, логично. Хотя, если бы я получил на карту nную сумму денег - уверен, то же бы ее себе присвоил. Ебала жаба гадюку.

Ответить

badResistor

Твоя
1

В 2005ом году нашел кошелек. В нем права, какие то еще документы, в бумагах был и адрес. Еще денег было тогда ~4.5тр. Вернул как было ничего не взяв.
Когда владельцу отдавал было ощущение что даст в морду... Сказал что полтинник на дорогу назад не помешал бы, скрипя зубами тип протянул 50р.

Ответить

Petr

Твоя
0

Судя по лайкам вот разница между правыми и левыми на ТЖ)

Ответить

Николай Иванов

Roman
5

да, потому как так закон работает. Можешь наш ГК открыть. То, что ты забыл где-то вещь, не значит, что ты потерял на неё право владения. Если ты оставил машину на общественной парковке - это всё ещё твоя машина. 

Ответить

Иван Трофимов

Николай
0

Ты оставил чемодан, с деньгами, чемодан нашли, но денег там нет. Твои действия? Как будешь доказывать обратное и с кого их будешь требовать? Возможно ли злоупотребление с потерпевшей стороны?

Кто виноват в ситуации?

Ответить

Иван Трофимов

Solarex
2

Так вспомни историю с биржами и котёнком, крайними всегда становятся обычные люди, в этом плане их мир ничем не отличается от нашего.

Ответить

Иван Трофимов

Иван
0

И это настолько глубоко вдалбывают в подкорку, что даже в комментариях под этой новостью люди удивляются, в чем проблема?

Ответить

Roman Golovin

Иван
8

Что тебе выдалбливают? Что чужие деньги нельзя тратить?

Ответить

Иван Трофимов

Roman
–1

Деньги у меня на счету, значит деньги мои. Когда онлайн-магазин обсирается с публичной офертой, случайно ставя цену намного ниже розничной, почему-то никто не считает, что украл деньги у магазина. С какого хрена, я должен отвечать за чужие ошибки?

Ответить

Roman Golovin

Иван
8

Деньги у меня на счету, значит деньги мои.

Ага, налоговой потом будешь объяснять, откуда у тебя эти деньги.
А они как зачислили деньги, так и отменят транзакцию, а ты останешься в минусе.

Ответить

Иван Трофимов

Roman
0

В чём проблема запросить отчетность у банка/компании?
И отменять такие транзакции, думаешь так беспроблемно? Вогнали бы уже давно в минус молчком и выставили ей счет, если бы было всё так легко.

Ответить

Roman

Иван
0

Вогнали бы уже давно в минус молчком и выставили ей счет, если бы было всё так легко.

Ну понятийно-то это как раз легко.

Ответить

Николай Иванов

Иван
0

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/49f09b23a7383f77a52746e03ffe821d13bd9b4e/

Ответить

Иван Трофимов

Николай
1

С точки зрения закона я прекрасно знаю, что это нарушение. У нас тут дискуссия понятийная.

Ответить

Дмитрий Шубкин

Roman
3

Холопам нельзя. А "профессиональные" трейдеры даже роняя экономику спокойно живут.

Ответить

Иван Трофимов

Дмитрий
1

Вот я про это и говорю. Что дозволено Юпитеру...
Но это же совсем другое!

Ответить

badResistor

Иван
1

по сути был бы законный процент с ошибочно переведенной суммы, то и ошибок бы стало меньше и историй когда люди тратили тоже.
При этом самое забавное, что незаконно списанные банком у тебя деньги- фиг вернешь и виновных нет. А тут легко 10 лет могут дать.

Ответить

Весёлый Хамелеон

Иван
2

Ну это все же палка о двух концах. 
Найдя кошелек на улице и переложив деньги оттуда к себе, они же не становятся твоими?
Однако корпорации действительно вечно наебывают и без армии адвокатов хуй от них чего добьешься, если они нарушили твои права.

Ответить

Иван Трофимов

Весёлый
0

Полностью с тобою согласен, но большинство в треде видят только один конец (свой) и это печально. Не созрел ещё TJ для дискуссий, очень жаль.

Ответить

Roman Golovin

Иван
0

То есть ты преступное проведение оправдаешь тем, что другие тоже так делают? Да, к таким дискуссиям не готовы

Ответить

Dizzy Dizz

Solarex
2

Ты ошибаешься. Есть разные уровни ответственности, люди обслуживающие ПО - несут строго ответственность на уровне служебного соответствия, они не совершили преступление. Лицо, которое получило средства, не несет никакой ответственности, ПОКА не начнет присваивать эти средства. Ты что, реально ухо от жопы отличить не можешь?

Ответить

Разумный Кирилл

Solarex
0

+

Ответить

Виктор Ганелес

Solarex
0

Чужие проблемы стали вашими если вы отказались возвращать деньги.

Ну, по нашим законам счётная ошибка - повод потребовать возврат, а всё остальное - нет

Ответить

Николай Иванов

12

На что она рассчитывала, потратив деньги в тот же день? 

Ответить

Дневной мангал

Николай
9

что отвечать будет бухгалтер, "эта жи она ашибласб, пустб расплачиваетца"

Ответить

Маринеску

Дневной
0

В такой момент некоторые думать перестают. Вау, бабки!!!

Ответить

Мразь

8

Ну баба сама виновата. В чем новость?

Ответить

Разумный Кирилл

Мразь
0

в чем она виновата?

Ответить

Мразь

Разумный
7

Присвоила деньги, которые ей не принадлежат, например

Ответить

Разумный Кирилл

Мразь
0

она их не присвоила, это сервис присвоил ей по ошибке, пусть сервис проводит расследование и судится с теми ИЗ-ЗА кого произошла эта ошибка 

Ответить

Мразь

Разумный
18

Получив эти деньги, она должна была сообщить об ошибке, иначе это присвоение

Ответить

Разумный Кирилл

Мразь
–3

может еще лично придти к руководству сервиса и извиниться за ИХ ошибку?

Ответить

Мразь

Разумный
9

Должна была сообщить, как минимум, банку

Ответить

Данный паркур

Разумный
0

ну не, она должна была совладать с соблазном, как не крути, если деньги прилетели тебе из неоткуда, согласись.  

Ответить

Разумный

Данный
1

хз, я считаю, что сервисы должны платить за свои ошибки

Ответить

Данный

Разумный
1

внутри сервиса тоже люди возможно это чья то личная ошибка

Ответить

Разумный

Данный
–1

а я тут причем?) искореняйте человеческий фактор

Ответить

Данный

Разумный
0

)))

Ответить

Dizzy Dizz

Разумный
0

Бля! Чувак ты серьезно? Сервис провел расследование и скорее всего будет судиться "с теми ИЗ-ЗА кого произошла эта ошибка". Только это нихрена не снимает ответственности за растрату ЧУЖИХ ДЕНЕГ. 

Ответить

Разумный

Dizzy
0

я хз чего вы все так горите, это мое мнение, я не претендую на золотой стандарт 

Ответить

Dizzy Dizz

Разумный
2

Блять, у нас таких 70% граждан, умников блять! Поэтому мы сидим в говне с таким ахуительным перзидентом. Вот поэтому у меня так горит.

Ответить

Разумный

Dizzy
0

ахахаха бл, давай без этого, плиз

Ответить

Мразь

Разумный
1

А что без этого? Все связано. И с каждым днём я все больше убеждаюсь в поговорке "Каждый народ заслуживает своего правителя"

Ответить

Разумный

Мразь
0

то есть, если я считаю, что сервис должен платить за свои ошибки, я заслуживаю деда? норм логика

Ответить

Мразь

Разумный
1

Нет, если ты считаешь, что пользоваться деньгами, которые тебе не принадлежат - это норма, то ты ничем от этого деда не отличаешься. Только тем, что к "кормушке" не дорвался

Ответить

Разумный

Мразь
0

камон, так меня еще не оскорбляли!
в общем, своё мнение я изложил выше

Ответить

Мразь

Разумный
0

Это просто констатация факта

Ответить

Берг

Разумный
0

Если у тебя банк со счета по ошибке конфискует все твои бабки и загонит в огромный минус по счетам, ты будешь спрашивать с банка или с тех кто написал софт для этого банка?

Ответить

Разумный Кирилл

Берг
0

я пользуюсь банком, а не каким то ПО, договора с посредником у меня нет, только с условным Сбером, а у сервиса либо договор на ПО, либо своё ПО

Ответить

Берг

Разумный
0

И всё же ты бы предпочёл что бы банк устранил ошибку, а не третие лица.

Ответить

Разумный

Берг
3

я бы предпочёл, что бы сервисы платили за свои ошибки, если я по ошибке переведу деньги другому пользователю, банк их мне не вернёт

Ответить

Берг

Разумный
1

Спорное утверждение

Ответить

Разумный

Берг
0

это распространенный кейс,
"Разбирайтесь с другим пользователем"

Ответить

Берг

Разумный
0

Не сталкивался с таким

Ответить

Мразь

Разумный
0

Видимо распространенный конкретно у тебя

Ответить

Иван

Разумный
0

На самом деле, в США/Европе банки может и динозавры в плане технологий, но сами по себе серьёзные, они скорее всего вернут деньги. Так что с Россией сравнивать не стоит.

Ответить

Разумный

Иван
0

возможно, про банки США и Европе не знаю

Ответить

Иван Трофимов

Разумный
0

Виновата в нарушении законов договора и своей страны (и в том, что не хватило ума провернуть схему поумнее). Так-то, по-человечески, ни в чём.

Ответить

Мразь

Иван
0

По-человечески она крыса, раз на то пошло

Ответить

Иван Трофимов

Мразь
1

Крыса - если бы она взяла деньги, ей не принадлежащие. Если ты даришь мне деньги сам, а потом говоришь, что это ошибка (я был пьян/не в себе итд), а я не хочу возвращать их, то это не делает меня крысой, а вот тебя долбоёбом вполне.

Ответить

Мразь

Иван
0

Это больше похоже не на подарил, а дал сигареты, в слюде которых лежали деньги и ты их присвоил

Ответить

Alexander Merko

Мразь
2

у тебя хорошее сравнение: дал сигареты, в которых были деньги....
И как ты докажешь, что там были деньги на момент передачи? 
Почему я должен признаться, что там были деньги и ты мне их дал?Ъ
В любом случае, пряча деньги в слюде сигарет и раздавая их на улице незнакомцам - ты долбоеб.

Ответить

Мразь

Alexand…
0

То, что я долбоеб, не отменяет того, что ты их крысанул.

Ответить

Alexander

Мразь
0

ну тут согласен, но нести ответственность за ошибку долбоеба я тоже не должен

Ответить

Мразь

Alexand…
0

А тебя никто спрашивать не будет. По ебалу получишь и все, как крыса

Ответить

Мразь

Alexand…
0

Ну смотри, ты дал на кассе больше денег и пошел на выход. Что должен сделать кассир? Окликнуть тебя или положить их в карман? Ты же сам долбоеб

Ответить

Ху Эмай

Мразь
1

Ало, што с деньгами?

Ответить

Мразь

Ху
1

Ты куда звонишь?

Ответить

Ху Эмай

Мразь
1

тебе

Ответить

Мразь

Ху
1

Кому тебе?

Ответить

Развитый

Ху
1

с какими деньгами

Ответить

Ху Эмай

Развитый
0

которые я внес

Ответить

Развитый

Ху
1

куда

Ответить

Alexander Merko

Мразь
1

и? ты дал подарил мне участок, а там нефть/золото/газ/алюминий, я тебе тоже должен буду это вернуть или что?

Ответить

Мразь

Alexand…
0

Ты не силен в сравнениях

Ответить

Берг

Мразь
2

Я силён

https://tjournal.ru/news/367464-v-ssha-brokerskaya-firma-sluchayno-perevela-klientke-1-2-milliona-dollarov-ona-kupila-dom-i-mashinu-a-pozzhe-ee-arestovali?comment=5328056

В США брокерская фирма случайно перевела…
Женщину обвинили в мошенничестве и уволили с работы.
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Берг
0
Ответить

Dizzy Dizz

Иван
0

А кто ей их дарил? Дарственную она что ли получала?

Ответить

Данный паркур

Разумный
1

в том что ограбила систему, которая всегда грабила её

Ответить

Вася Пражкин

8

приговорили к десяти годам условно за то, что он потратил деньги на BMW

Неплохая предыстория для хорошего рэпера

Ответить

Сергей Низовцев

5

Надо было переводить в биткоины и валить в Мексику.

Ответить

Разумный Кирилл

–3

на мой счёт пришли деньги, значит это МОИ деньги!

Ответить

Берг

Разумный
12

Если эти деньги ничем не обеспечены, то это просто цифры. Если произошла бухгалтерская ошибка как в этом случае, то считай что тебе просто дали подержать чужие деньги. Представь что тебя на улице бабушка попросила подержать пакет с продуктами пока она завязывает шнурки, при этом этот пакет не стал резко твоим. И если ты с ним убежал, то ты вор и пидорас. Такие дела.

Ответить

Иван Трофимов

Берг
3

То есть, ошибки в других сферах должны стоить компаниям миллиарды (простои веб-сервисов/заводов/суэцкие каналы и прочее), а тут можно только пару ноликов обратно перекинуть и типа никто не при делах?

Ответить

Берг

Иван
1
Ответить

Иван Трофимов

Берг
2
Ответить

Иван Трофимов

Берг
0

Пускай женщина подаёт в суд, для кого-то это может и фигня, а ей возможно и натурально башню снесло и она в состоянии аффекта наделала фигни. Почему это никто не учитывает?

Ответить

Дмитрий Шубкин

Иван
0

Ей должны возместить сумму. Она из-за банка почувствовала себя миллионером и теперь не сможет быть жизнью обычного работяги.

Ответить

Иван Трофимов

Дмитрий
0

К сожалению, по закону виновата она. Но если с судом повезёт, то может и получит какую-нибудь компенсацию.

Ответить

Alexander Merko

Берг
0

а компания при переводе написала, брат, подержи пока у себя, я у тебя потом заберу, щас только ПО обновлю. Или подошла бабулька и сказала, на, внучок, держи пакет с продуктами, а через неделю пришла и сказала что плохо видит и перепутала тебя со своим внуком?

Ответить

Берг

Alexand…
0

А почему должны?

Ответить

Alexander Merko

Берг
0

А как тогда определить, что они дали подержать? 

Ответить

Мразь

Разумный
4

Учи законы и не неси пурги

Ответить

Дуд Волро

4

сказочная пизда

Ответить

Умерший Данила

3

Правильно ли я понимаю если я Дыне переведу случайно 1,2 млн то альфабанк нихуя мне не поможет и скажет я сам виноват?

Ответить

Madegghead

Умерший
1

да. И отправит тебя в суд.
Там ты попытаешься по статье ГК Необоснованное обогащение их вернуть. Но сейчас лотерея, суды чаще отказывать стали. Т.к. была одно время волна мошенничеств. Типа купил ноутбук дорогой на авите(офлайн), отправил деньги на сбер-онлайн, потом пошел в суд и сказал - я ошибся, и тебе денежки вернули. А продавец доказать ничего не может(договора то нет).

Ответить

Антон Лисин

–6

Все, как в России 

Ответить

Мразь

Антон
9

Что, блять, как в России?

Ответить

Semyon Bochkaryov

2

Я вот не понимаю, схуевли этим занимается прокуратура и уголовное судопроизводство.
Перевод денег по ошибке - это необоснованное обогащение. Деньги надо вернуть. Отказывается возвращать - суд и приставы. Но не сажать, это что за абсурд, она же не обманом эти деньги получила - ваше кривое ПО само их отправило.

Ответить

Дмитрий Зуев

Semyon
0

Ну вон, там в статье есть классный пример, как подросток 10 ЛЕТ УСЛОВНО получил за подробный инцидента с суммой в 30 раз меньше

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

1

Отправьте мне кто-нибудь на карту 1,2 миллиона долларов не случайно

Ответить

Ху Эмай

Даша,
2

Не надо Даша, не опускайся до попрошайничества. Ты успешная молодая специалистка

Ответить

Дневной мангал

0

Круто на самом деле, в том числе и по этой причине я за электронные деньги.

Ответить

Маринеску

Дневной
2

Ииии что было бы иначе, если бы это были "электронные деньги"?

Ответить

Дневной мангал

Маринеску
1

и доказать, что она получила на самом деле именно эту сумму

Ответить

Маринеску

Дневной
1

Т.е. ошибочно переведенные деньги проебываются раз и навсегда в такой системе? И это типо плюс?

Ответить

Dizzy Dizz

Маринес…
1

Ну он типа проебать денег хочет, когда система даст сбой не в его пользу.

Ответить

🐙

Маринеску
1

Тяжелее было бы отследить на что она их потратила

Ответить

Morgan

🐙
0

Чем тяжелее?

Ответить

🐙

Morgan
0

Привет здрасьте. А почему всякие нелегальные операции налом делают?

Ответить

Берг

1

На работе чуваку случайно выплатили зп 9млн. Вернул все до копейки и никаких проблем не было. 

Ответить

Сергей Шехурдин

1

Читаю и думаю: "Наверное, она предложила, что это репарации.
Хотя, может, она белая? Ща погуглю..."
...

Ответить

Ху Эмай

0

Мне на днях непонятно отуда пришло 84 евро. Спасибо, что предупредили, не буду тратить пока.

Ответить

Andre Macareno

Ху
1

Через 3 года можешь потратить, если не ошибаюсь

Ответить

Ху Эмай

Andre
4

Зашибись, а пока пусть проценты накапают!

Ответить

AUBE

Ху
3

Считай старость обеспечена.

Ответить

Сергей Низовцев

Ху
1

Это я случайно перевел, верни мне назад.

Ответить

Ху Эмай

Сергей
2

хорошо, пришли фотки карты с обеих сторон

Ответить

🐙

Ху
1

Может заказ с Алика отменили тебе

Ответить

Ху Эмай

🐙
1

Не, я этой картой ничего не оплачивал в последние несколько месяцев.

Ответить

Sage Pointer

0

Как по мне, на месте банка нужно было просто снять эту сумму со счёта и вогнать клиентку в жуткий овердрафт. И пусть расплачивается не только по долгу, но и по набегающим за него процентам.

Ответить

Большой жёлтый робат

0

К успеху шла - не фартануло

Ответить

Kris Stone

0

Нужно было Бугатти покупать))

Ответить

Пётр Карманов

0

В России, кстати, не так. За описанные в статье действия она бы не несла никакой ответственности, кроме гражданско-правовой.

Ответить
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