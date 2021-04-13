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Новости
Ольга Щербинина

Российский суд обязал Google разблокировать ютуб-канал «Царьграда» Статьи редакции

В случае неисполнения решения компании грозит прогрессивная неустойка.

17 17 комментариев
1518 просмотров

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьград медиа» к юридическим лицам, входящим в группу Google. Он признал блокировку ютуб-канала «Царьград» и расторжение договора на его монетизацию неправомерными. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнёра Art de Lex Дмитрия Магоня, который представляет интересы владельца телеканала Константина Малофеева.

Магоня пояснил, что если Google не исполнит решение суда, после его вступления в законную силу с компании будут взимать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день. «Ведомости» направили запрос в российский офис Google.

Юрист добавил, что иск «Царьграда» — первое дело против крупных иностранных компаний, в котором российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Также впервые российский суд разрешил дело с участием глобальной цифровой компании, указав на приоритет российского права на территории России, несмотря на то, что Google не является резидентом.

28 июля YouTube заблокировал канал «Царьграда» без возможности восстановления из-за нарушения законодательства о санкциях и правил торговли. Телеканал позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал».

Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями ЕС и США.

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tjournal.ru

#новости #YouTube #google

17 17 комментариев
10
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17 комментариев
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Мокрый фитиль

8

Единственное что у нас сейчас прогрессирует это действительно неустойка

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Денежный ключ

Мокрый
0

🤯🤯🤯🤯

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Мокрый
0

хуестойка

Ответить

Дмитрий Шубкин

5

Можно восстановить канал, но заблокировать загрузку видео😗
Или какой-нибудь лимит на 5 секунд поставить.

Ответить

Астралопетух

Дмитрий
9

Замедлить канал.

Ответить

Petr

Астралопетух
1

Диииииджей Смээээш чтоооо тыыыы дааааааал мнее?..

Ответить

Дмитрий Бурмистров

7

какого фига их рутуб не устраивает? 

Ответить

Ник Хартман

5

Почему когда какая-то крайняя плоть возникает, суды работают как нужно, защищают интересы крайней плоти. А когда добропорядочные честные граждане туда обращаются, то максимум что они получают, это желание свалить, отдавая при этом драгоценное время 

Ответить

Игнат Теремов

3

Добро пожаловать в сюрреализм!

Ответить

Aleksey Vasiliev

1

☝ либерахи рвутся

Ответить

Ипполит Воробьянинов

1

Журналисты сравнили блокировку канала с днём начала войны — «враг обрушился под лживым предлогом», а в соцсетях шутят, что их «Боженька не уберёг».

Хуле ж вы у врага публикуетесь? Будьте патриотами, ебёна мать, пиздуйте в рутуб или как там его.

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Денис Ваймс

0

Гугл и 100к рублей в день

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Денис Ваймс

Денис
0

Кому эти деньги в итоге пойдут?
У гугла их много.

Ответить

Иван Трофимов

Денис
2

Останутся у Гугла, потому что либо они:
- Забьют и разбанят
- Уберут нахуй представительство, особенно если мы начнем что-то воротить на Украине

Ответить

Весёлый Хамелеон

Иван
0

Сомневаюсь, ибо уже наворотили, но особо не уходят.
Разбанят или заплатят, 3кк в месяц совсем копейки даже для российского рынка. Как показывает практика, замедление очень даже реальное

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Bad Mother Fucker

Денис
0

которые он не будет платить

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Денис Ваймс

Bad
0
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