{"id":672,"title":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c \u041c\u0430\u043a\u0441\u0430 \u0420\u0438\u0445\u0442\u0435\u0440\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=672&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/365110-maks-rihter-vypustil-novyy-albom&hash=9fb5fd04e6c436af0e24c8cd3aea0de423b6b88018f9143c7ab1e4e3b6e67f23"}
Новости
Сергей Исенеков

Силовики устроили штурм Среднеуральского монастыря. Они выселяют сторонников отца Сергия Статьи редакции

По решению суда, они намерены «насильно» переселить их.

35 35 комментариев
2414 просмотров
Телеграм-канал «Защита отца Сергия»

Силовики объяснили штурм Среднеуральского женского монастыря, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), судебным запретом. Гражданам запрещено там находиться из-за выявленных нарушений «требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности», пишет Znak.

Решение суда направили судебным приставам, после чего они вместе с сотрудниками МЧС, ОМОНА и Росгвардии выехали в монастырь. Сторонники отца Сергия в своём телеграм-канале сообщили, что «приехавшие силовики болгарками вскрыли двери в абсолютно все здания монастыря, в том числе храмы». По громкоговорителям они заявили о срочной эвакуации. По данным корреспондента E1, часть людей вывезли на автобусах на базу отдыха «Остров сокровищ».

Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены.

представитель силовых органов

29 декабря 2020 года силовики посреди ночи устроили штурм захваченного Среднеуральского женского монастыря на Урале и задержали схиигумена Сергия. Тогда ему вменили статьи о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также самоуправство.

В феврале 2020 года силовики посреди ночи взяли штурмом обители в поисках келейника и ближайшего сторонника отца Сергия, подозреваемого в трёх убийствах.

#новости #захватмонастыря

35 35 комментариев
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u0445\u0432\u0430\u0442\u043c\u043e\u043d\u0430\u0441\u0442\u044b\u0440\u044f"], "comments": 35, "likes": 16, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 367635, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Apr 2021 08:17:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Виктор

36

Где там защитники веры, которые были возмущены поступком Руслана Соколовского и Pussy Riot? Тут целый монастырь выселяют, приехали с утра, замки срезали, всех забрали, ничьи религиозные чувства это не оскорбляет? Ни у кого сердечко не ёкает от картины того, как монахов выводят из храма полицейские и Росгвардия? Не является ли это оскорблением веры?
Наверное нет, ведь это делает государство, а оно не может быть неправо, верно?

Ответить

Михаил Набоков

Виктор
6

Раз б-г допускает подобное зло, значит оно богоугодное.

Ответить

Михаил Набоков

Михаил
1

Так что радуйся всему, все что произошло - хорошо

Ответить

Стальной бокал

Михаил
0

*радуется

Ответить

Действительный

Стальной
0

Стиллавин уже не тот

Ответить

Базовый колос

Виктор
1

Где там защитники веры

Так этож вроде с санкции рпц движ

Ответить

Михаил Набоков

Виктор
0

Гос-во посланник б-га.

Ответить

Яночка

Виктор
0

Другое же, очевидно)

Ответить

Футбольный файл

5

требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности

Именно по этой причине опасаешься жить в этом мире (да, да, поскольку такой пиздец не только в РФ творится). Найдут любые способы и методы, любые проблемы и косяки или увидят (когда раньше в лоб не замечали), или придумают и выселят нахуй

Ответить

alexferman

Футбольный
0

такой пиздец не только в РФ творится

А где ещё? В США всякие чудаки типа амишей живут себе спокойно. Даже явные деструктивные секты там игнорируются, пока всё не зайдёт слишком далеко.

Ответить

Денис Долгов

alexferman
3

Занятная история, кстати

Осада «Маунт Кармел»
Осада «Маунт Кармел» (Осада в Уэйко, Трагедия в Уэйко, События в Уэйко; англ. Waco Siege) — осада…
ru.wikipedia.org
Ответить

Денис Долгов

Денис
1

По ней ещё мини-сериал сняли, если интересно.

«Трагедия в Уэйко» (Waco, 2018)
Трагедия в Уэйко (2018) – Waco – Всё о сериале: сезоны и эпизоды, даты выхода, актеры, трейлеры…
www.kinopoisk.ru
Ответить

Радостный Женя

Футбольный
0

Повидла очень помогла всем карательным и властным структурам.

Ответить

Одинаковый турник

4

Когда увидел слово "штурм", то думал что будут стрелять из гранатомета и бтр по зданию. А тут просто пилят дверь

Ответить

Yaroslav Sugonyako

2

этот тот самый поехавший Сергий, в храме которого Собчак пиздов надавали? 

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Yaroslav
0

Тот самый. Он ещё Путина Антихристом называл и призывал отречься от трона негодник. ;)

Ответить

Действительный цвет

1

В кудрово

Ответить

Модный рак

Действительный
0

Лучше мы в Матросскую Тишину

Ответить

AttentiveMilk

0

Красиво там

Ответить

Рыжий

0

Ничего святого у судьи и исполнителей...

Ответить

AUBE

0

праведники рвутся с коментов тут прям реал тайм

Ответить

Свойственный Денис

AUBE
0

Напиши вахтангу, за это бан на 5 дней)

Ответить

AUBE

Свойственный
0

бог его накажет)

Ответить

Свойственный

AUBE
1

Я бы на это не надеялся

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Не тот дед опять! Сука!

Ответить

Маринеску

0

Так понимают борьбу с религиозным экстремизмом в РФ.

Ответить

Lich Vehemens

0

Битва была равна...

Ответить

Vyacheslav Bagmut

0

Как удобно - ограничительными мерами можно оправдать любой пиздец. Но в данном случае поддерживаю.

Ответить

Ушёл и не вернулся

0

Наконец-то

Ответить

AUBE

–1

Грамотно слили сергия через помощника его, пресс-секретаря, который ранее был замечен в наци кругах, а потом его заслали батюшке тексты писать провокационные, а сам сергий повелся, раздухарился как бес - и вот результат, за его видосы сидит, шайку разогнали, задание крот выполнил, паства присела на жопу ровно.

Ответить

Муниципальный Влад

AUBE
0

в этом гениальном плане есть один изъян

Ответить

AUBE

Муниципальный
–1

какой?

Ответить

Муниципальный

AUBE
0

от крота не избавились

Ответить

AUBE

Муницип…
–1

причем очевидного такого, инфы немало было по этому типу, еще пригодится видимо

Ответить

Муниципальный

AUBE
0

да че, нового не наймут что ли , этот всё уже , списываем

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
На сайте Госуслуг запустят похоронный онлайн-сервис. Против него выступали участники рынка, опасаясь снижения дохода
В сентябре 2020 года Минкомсвязи пожаловалось на сложности в создании такого сервиса.
148
Новости
Жительница Москвы хотела найти «поддерживающую феминизм» няню. HeadHunter удалил это требование из-за несоответствия ТК
Сайт назвал требование дискриминацией по отношению к кандидатам других убеждений.
345
Новости
Bloomberg сообщил о планах правительства РФ изъять деньги из ФНБ и повысить налоги. Это обсуждают в секретном «бункере»
Планируется, что конкретные меры восстановления экономики Путин озвучит во время послания Федеральному собранию 21 апреля.
147
Популярное за три дня
Истории
«Охотник за нацистами» уже 40 лет ищет виновников Холокоста. Он выслеживает их в соцсетях и помогает осудить
Многие преступники не доживают до суда из-за старости.
138
Новости
На сайте Госуслуг запустят похоронный онлайн-сервис. Против него выступали участники рынка, опасаясь снижения дохода
В сентябре 2020 года Минкомсвязи пожаловалось на сложности в создании такого сервиса.
148
Twitter
32
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

FOX

«Кавказ.Реалии» рассказали о…

Ozabot

«Кавказ.Реалии» рассказали о…

Большой жёлтый робат

В нидерландской сети…

Подозрительный Кот

Гость TJ: Брендан Айк…

Максоний

«Кавказ.Реалии» рассказали о…

Митя Мурасов

В нидерландской сети…

AUBE

«Кавказ.Реалии» рассказали о…

AshleyNightingale

«Кавказ.Реалии» рассказали о…

GoodSanta

«Кавказ.Реалии» рассказали о…

Большой жёлтый робат

«Кавказ.Реалии» рассказали о…

Павел Маташнёв

Швеция – всё. Впереди другая…

German Times

В нидерландской сети…

Егор - Егор

«Кавказ.Реалии» рассказали о…

Игорь Герцев

Запись в подсайте Twitter

Ozabot

«Кавказ.Реалии» рассказали о…
null