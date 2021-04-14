Силовики устроили штурм Среднеуральского монастыря. Они выселяют сторонников отца Сергия Статьи редакции
По решению суда, они намерены «насильно» переселить их.
Силовики объяснили штурм Среднеуральского женского монастыря, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), судебным запретом. Гражданам запрещено там находиться из-за выявленных нарушений «требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности», пишет Znak.
Решение суда направили судебным приставам, после чего они вместе с сотрудниками МЧС, ОМОНА и Росгвардии выехали в монастырь. Сторонники отца Сергия в своём телеграм-канале сообщили, что «приехавшие силовики болгарками вскрыли двери в абсолютно все здания монастыря, в том числе храмы». По громкоговорителям они заявили о срочной эвакуации. По данным корреспондента E1, часть людей вывезли на автобусах на базу отдыха «Остров сокровищ».
29 декабря 2020 года силовики посреди ночи устроили штурм захваченного Среднеуральского женского монастыря на Урале и задержали схиигумена Сергия. Тогда ему вменили статьи о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также самоуправство.
В феврале 2020 года силовики посреди ночи взяли штурмом обители в поисках келейника и ближайшего сторонника отца Сергия, подозреваемого в трёх убийствах.
Где там защитники веры, которые были возмущены поступком Руслана Соколовского и Pussy Riot? Тут целый монастырь выселяют, приехали с утра, замки срезали, всех забрали, ничьи религиозные чувства это не оскорбляет? Ни у кого сердечко не ёкает от картины того, как монахов выводят из храма полицейские и Росгвардия? Не является ли это оскорблением веры?
Наверное нет, ведь это делает государство, а оно не может быть неправо, верно?
Раз б-г допускает подобное зло, значит оно богоугодное.
Так что радуйся всему, все что произошло - хорошо
требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности
Именно по этой причине опасаешься жить в этом мире (да, да, поскольку такой пиздец не только в РФ творится). Найдут любые способы и методы, любые проблемы и косяки или увидят (когда раньше в лоб не замечали), или придумают и выселят нахуй
такой пиздец не только в РФ творится
А где ещё? В США всякие чудаки типа амишей живут себе спокойно. Даже явные деструктивные секты там игнорируются, пока всё не зайдёт слишком далеко.
По ней ещё мини-сериал сняли, если интересно.
этот тот самый поехавший Сергий, в храме которого Собчак пиздов надавали?
Тот самый. Он ещё Путина Антихристом называл и призывал отречься от трона негодник. ;)
праведники рвутся с коментов тут прям реал тайм
Свойственный Денис
Напиши вахтангу, за это бан на 5 дней)
Как удобно - ограничительными мерами можно оправдать любой пиздец. Но в данном случае поддерживаю.
Грамотно слили сергия через помощника его, пресс-секретаря, который ранее был замечен в наци кругах, а потом его заслали батюшке тексты писать провокационные, а сам сергий повелся, раздухарился как бес - и вот результат, за его видосы сидит, шайку разогнали, задание крот выполнил, паства присела на жопу ровно.
Муниципальный Влад
в этом гениальном плане есть один изъян