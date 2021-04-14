По решению суда, они намерены «насильно» переселить их.

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Телеграм-канал «Защита отца Сергия»



Силовики объяснили штурм Среднеуральского женского монастыря, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), судебным запретом. Гражданам запрещено там находиться из-за выявленных нарушений «требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности», пишет Znak.

Решение суда направили судебным приставам, после чего они вместе с сотрудниками МЧС, ОМОНА и Росгвардии выехали в монастырь. Сторонники отца Сергия в своём телеграм-канале сообщили, что «приехавшие силовики болгарками вскрыли двери в абсолютно все здания монастыря, в том числе храмы». По громкоговорителям они заявили о срочной эвакуации. По данным корреспондента E1, часть людей вывезли на автобусах на базу отдыха «Остров сокровищ».

Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены. представитель силовых органов

29 декабря 2020 года силовики посреди ночи устроили штурм захваченного Среднеуральского женского монастыря на Урале и задержали схиигумена Сергия. Тогда ему вменили статьи о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также самоуправство.