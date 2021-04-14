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Новости
Новости vc.ru

«Ведомости»: правительство планирует разработать приложение «Госдоки» для замены бумажных документов на электронные Статьи редакции

Если проект одобрят, то на разработку приложения уйдёт 1,3 миллиарда рублей.

27 27 комментариев
1194 просмотров

Приложение «Госдоки» планируют разработать по проекту «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система». Её возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект.

В аппарате Чернышенко подтвердили, что возможность создания такого приложения сейчас обсуждается. Об этом также сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минцифры.

«Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов электронных документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН, водительское удостоверение и другие.

При этом, как поясняют авторы проекта, бумажные аналоги этих документов (кроме паспорта) выдавать больше не будут — это позволит сэкономить ресурсы, уходящие на печать 5 млрд бумажных документов в год.

Согласно паспорту проекта, приложение могут запустить уже в 2021 году. Разработка обойдётся государству в 1,3 млрд рублей, причем 400 млн рублей планируется выделить в 2021 году. Кто займётся разработкой приложения, в паспорте проекта не указано.

  • В ноябре 2020 года глава Минцифры анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году. О деталях он не сообщал.
  • В январе 2021 года Минцифры запланировало эксперимент по замене водительских прав QR-кодами.

#новости #госуслуги

27 27 комментариев
4
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27 комментариев
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Влад Абрамов

9

В цепочке субподрядов в конце возможно окажутся ребята, которые засунут мобильную версию портала в жирнющую Cordova, табличку с россиянами в очередной раз положат в условный Firebase, данные будут слать по HTTP, а переменные окружения от прода засветят в публичном репозитории.
Ещё, для вашей же безопасности, приложение будет делать geo background fetching.
Так вижу.

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Паша Зайко

Влад
1

Давай уж так не будем жестить, думаю обойдутся Xamarin'ом, чтобы кросс-платформенность была

Ответить

Сергей Осмоленко

Влад
0

В чём причина такого бичевания firebase?

Ответить

Dmitry Tumashev

Сергей
0

Возможно в том, что данные россиян будут храниться где-то в дата-центрах Гугла за пределами РФ. Иначе даже не знаю, Firebase - топ.

Ответить

Сергей Осмоленко

Dmitry
0

Ой, да если так подумать, то большая часть сервисов хранит данные на AWS или Google Cloud и никого это не смущает. Они так переживают про утечку своих данных, хотя в любом случае у каждого пользователя есть личные данные за бугром...

Ответить

Александр Полянский

4

Хаха, разблокировать и передавать сотрудникам ППС свой телефон. Да это просто праздник какой-то после внедрения закона и приложения у Полиции будет. 

Ответить

Европейский Данила

Александр
2

Зачем передавать? Там же просят предъявить. Вполне законное право показывать из своих рук, не передавая в чужие.

Ответить

Заур Зауров

Александр
0

В принципе одним ФИО можно обойтись ппс хватает этих данных чтобы по базе и фото и остальную информацию пробить .

Ответить

German Times

Александр
0

Думаю, будет как в Японии - через NFC. 

Ответить

Павел Каташев

German
0

Nfc не у всех есть

Ответить

German Times

Павел
0

Наверное, еще придумают QR код для тех, у кого нет  NFC

Ответить

Павел Каташев

German
0

Годно

Ответить

Сергей Осмоленко

German
0

Дія в Украине так работает. Мент сканирует QR код и получает все данные, а в кабинете у гражданина все его документы начиная от паспорта, заканчивая налоговыми документами для ИП.

Ответить

Стальной бокал

4

Жду приложение Господи, прости от рпц - для прощения грехов онлайн, без необходимости толпиться в церкви

Ответить

Павел Каташев

Стальной
1

https://ebatyushka.com/ тебе по что?

Ответить

Европейский Данила

Павел
0

Так это же просто прикол, создатель сайта сам сдеанонился и всё рассказал

Ответить

Павел Каташев

Европей…
1

Смысл веры не в том чтобы грести бабло, просто кто-то более предприимчивый, а кто-то более альтруистичный

Ответить

Европейский

Павел
1

Я вообще не понимаю, когда церковь говорит, что молиться надо только у них, покупать свечки только у них и крестить детей только у них (конечно же за неплохие деньги).
Если человек верует, то он может молиться хоть дома, хоть в поле и даже без свечей и церковного крещения.

Ответить

Павел Каташев

Европей…
1

А тебе недостаточно для отпущения грехов и раскаяния?

Ответить

Роман Александров

2

ЦП в ЛС. Цифровой профиль в лицевом счете. 

Ответить

AttentiveMilk

0

Ееее круто

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
2

Так и быть, готов заняться разработкой

Ответить

Леонид Федотов

0

Иногда у меня появляется ощущение что государство хочет поиграть в IT стартап, при этом нифига в этом не разбираясь

Ответить

Vadim Ts.

0

Жадность, как двигатель прогресса.

Ответить

Зарегистрировался только что

0

почему так дорого?

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alexferman

Зарегистрировал…
0

1,3 млрд руб это дорого? шта?

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Дмитрий Кедов

0
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