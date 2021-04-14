«Ведомости»: правительство планирует разработать приложение «Госдоки» для замены бумажных документов на электронные Статьи редакции
Если проект одобрят, то на разработку приложения уйдёт 1,3 миллиарда рублей.
Приложение «Госдоки» планируют разработать по проекту «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система». Её возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект.
В аппарате Чернышенко подтвердили, что возможность создания такого приложения сейчас обсуждается. Об этом также сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минцифры.
«Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов электронных документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН, водительское удостоверение и другие.
При этом, как поясняют авторы проекта, бумажные аналоги этих документов (кроме паспорта) выдавать больше не будут — это позволит сэкономить ресурсы, уходящие на печать 5 млрд бумажных документов в год.
Согласно паспорту проекта, приложение могут запустить уже в 2021 году. Разработка обойдётся государству в 1,3 млрд рублей, причем 400 млн рублей планируется выделить в 2021 году. Кто займётся разработкой приложения, в паспорте проекта не указано.
- В ноябре 2020 года глава Минцифры анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году. О деталях он не сообщал.
- В январе 2021 года Минцифры запланировало эксперимент по замене водительских прав QR-кодами.
В цепочке субподрядов в конце возможно окажутся ребята, которые засунут мобильную версию портала в жирнющую Cordova, табличку с россиянами в очередной раз положат в условный Firebase, данные будут слать по HTTP, а переменные окружения от прода засветят в публичном репозитории.
Ещё, для вашей же безопасности, приложение будет делать geo background fetching.
Так вижу.
Давай уж так не будем жестить, думаю обойдутся Xamarin'ом, чтобы кросс-платформенность была
В чём причина такого бичевания firebase?
Возможно в том, что данные россиян будут храниться где-то в дата-центрах Гугла за пределами РФ. Иначе даже не знаю, Firebase - топ.
Ой, да если так подумать, то большая часть сервисов хранит данные на AWS или Google Cloud и никого это не смущает. Они так переживают про утечку своих данных, хотя в любом случае у каждого пользователя есть личные данные за бугром...
Хаха, разблокировать и передавать сотрудникам ППС свой телефон. Да это просто праздник какой-то после внедрения закона и приложения у Полиции будет.
Европейский Данила
Зачем передавать? Там же просят предъявить. Вполне законное право показывать из своих рук, не передавая в чужие.
В принципе одним ФИО можно обойтись ппс хватает этих данных чтобы по базе и фото и остальную информацию пробить .
Думаю, будет как в Японии - через NFC.
Nfc не у всех есть
Наверное, еще придумают QR код для тех, у кого нет NFC
Дія в Украине так работает. Мент сканирует QR код и получает все данные, а в кабинете у гражданина все его документы начиная от паспорта, заканчивая налоговыми документами для ИП.
https://ebatyushka.com/ тебе по что?
Европейский Данила
Так это же просто прикол, создатель сайта сам сдеанонился и всё рассказал
Смысл веры не в том чтобы грести бабло, просто кто-то более предприимчивый, а кто-то более альтруистичный
Европейский
Я вообще не понимаю, когда церковь говорит, что молиться надо только у них, покупать свечки только у них и крестить детей только у них (конечно же за неплохие деньги).
Если человек верует, то он может молиться хоть дома, хоть в поле и даже без свечей и церковного крещения.
Ееее круто
Иногда у меня появляется ощущение что государство хочет поиграть в IT стартап, при этом нифига в этом не разбираясь
почему так дорого?