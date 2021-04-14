{"id":672,"title":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c \u041c\u0430\u043a\u0441\u0430 \u0420\u0438\u0445\u0442\u0435\u0440\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=672&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/365110-maks-rihter-vypustil-novyy-albom&hash=9fb5fd04e6c436af0e24c8cd3aea0de423b6b88018f9143c7ab1e4e3b6e67f23"}
Новости
Сергей Исенеков

«Кавказ.Реалии» рассказали о волне протестов на Кавказе против вышек сотовой связи Статьи редакции

Демонстранты боятся излучения и заражения коронавирусом через 5G, хотя это невозможно и таких сетей там вообще нет.

139 139 комментариев
3919 просмотров

За минувший год жители Северной Осетии дважды жгли вышки сотовой связи, а в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и на Кубани прошли стихийные митинги против их установки. Об этом пишет «Кавказ.Реалии».

Сети пятого поколения в коммерческой эксплуатации нет ни на Северном Кавказе, ни в других городах России. Тестовые зоны пока работают только в некоторых других городах, например, в Москве, Петербурге и Казани.

Мы ведём постоянную разъяснительную работу с населением как через СМИ, так и с помощью личных встреч. К сожалению, очень часто мы имеем дело с теми, кого ввели в заблуждение теории заговора и напряженные ситуации, связанные с пандемией. Не хочется никого запугивать, но, если противодействие развитию телеком-инфраструктуры будет расти, мы откатимся на несколько лет назад.

Сергей Ласковый
директор МТС в Краснодарском крае

Во «ВКонтакте» появилось сообщество «Убрать сотовые вышки от домов!», которое предлагает бороться с вышками 5G с помощью законопроектов. Администратор сообщества рассказал «Кавказ.Реалии», что соседство с ними действительно опасно. «99% исследований в данной области — продукт лобби операторов, которые содержат целые институты, убеждающие нас в безопасности. А бывали случаи, когда операторы не уследили за своими лабораториями, те пришли к отрицательным заключениям и даже успели выложить их, но потом всё отозвали и уничтожили», — рассказал он.

17 марта в Екатеринбурге протестующие установили палатки у места строительства вышки сотовой связи. Акция продлилась неделю. Жители микрорайона Уралмаш считали, что вышки пятого поколения вредны для окружающих. В администрации Екатеринбурга говорили, что на её установку есть разрешение и заключение Роспотребнадзора.

Протесты против вышек 5G в разных странах начались ещё весной 2020 года, на фоне карантина из-за пандемии. Это популярная конспирологическая теория, согласно которой радиация от сотовой связи подавляет имунную систему, и из-за этого люди становятся подвержены заражению Covid-19.

#новости #5g

139 139 комментариев
40
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","5g"], "comments": 139, "likes": 40, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 367659, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Apr 2021 09:32:42 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
139 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

AttentiveMilk

74

Создатель этой теории должно быть знатно кекает

Ответить

Ozabot

AttentiveMilk
12

Вообще красавчик. Тролль божественный. 

Ответить

Модный рак

AttentiveMilk
1

Думаешь, это не народное творчество?

Ответить

Roman Sapon

Модный
3

Нет, это точно чья-то идея, навязанная

Ответить

Значимый историк

Roman
4

нет, это народное творчество

Ответить

Roman Sapon

Значимый
0

Я даже не представляю как это могло зародится просто так, учитывая уже что стоят везде 4Г и я вспоминаю тот же бунт по этому поводу, и я сделал вывод, что это неповторится

Ответить

Европейский

Roman
0

История циклична.

Ответить

Дмитрий Немов

Roman
0

Чем шире доступ в интернет, тем больше людей против его распространения.

Ответить

Roman Sapon

AttentiveMilk
1

Поселить эту идею в умах людей стоило ему немало часов

Ответить

Жак Фреско

Roman
0

5G Penta Gram

Ответить

Andre Macareno

AttentiveMilk
1

А мне кажется, что наоборот охуевает с вышедшего из под контроля пранка

Ответить

Подозрительный Кот

AttentiveMilk
0

 Девид Айк не? вообще ныньче стало много анархо-примитивистких идей транформирующихся в радикальные террористические формы. вспомнить вот недавно чувак датацентр амазон хотел взорвать c помощью C4))

Ответить

Европейский Данила

Подозрительный
0

Если кто-то хочет дауншифтинг - пусть сам уёбывает в поля, леса и степи.

Ответить

Подозрительный

Европей…
2

теодор качинский так и сделал, но его и там доставли, снесли его любимый лес, чтобы проложить дорогу. после этого он стал радикальным террористом унабобером.

Ответить

AUBE

61

Надо пойти навстречу и даже больше - демонтировать им вообще ВСЕ вышки сотовой связи.

Ответить

Муниципальный Влад

AUBE
32

я бы еще и водонапорные захватил, ну так, лучше перевыполнить чем недовыполнить

Ответить

Dmitry Teplyakov

Муниципальный
11

На случай, если вода в них заколдована колдуном?

Ответить

Муниципальный

Dmitry
6

заряжена шарлатанами из Москвы

Ответить

Dmitry Teplyakov

Муницип…
2

Если шарлатанами, то толк сносить водонапорки?
Или просто так, по приколу?)

Ответить

Муниципальный

Dmitry
4

неважно, просто сносим)

Ответить

Dmitry Teplyakov

Муницип…
3

Пошумим!

Ответить

Европейски

Dmitry
1

Пошутим!

Ответить

Doktor

Dmitry
1

И его куклой.

Ответить

Последовательный холод

Муниципальный
3

В дагестане кста люди массово травятся питьевой водой каждый день. У них там с канализацией такие траблы что говно течет в краны с питьевой водой, а им блять нужно выйти в факельные шествия и с вышками 5G разобраться

Ответить

Европейский

Последо…
1

Они фильтровать как-то, кипятить не пробовали?

Ответить

Последовательный

Европей…
1

Кипячение бы точно помогло, а вот про фильтры сомнительно, диаметр у кишечной палочки около 0,1мкм, а поры в фильтрах обычно больше, по крайней мере в мобильных системах типа аквафор, барьер. Хотя вроде есть какие то фильтры с сорбентами, неизвестно насколько эффективны

Ответить

AUBE

Муниципальный
2

давайте всем миром тогда лэп посносим

Ответить

Дмитрий Алексеевич

AUBE
2

Демонтировать весь Кавказ будет ещё лучше. И обнести забором под напряжением

Ответить

Даниил Баздырев

Дмитрий
0

Перенять китайский опыт с уйгурами

Ответить

AUBE

Дмитрий
0

Бомбардировка свиными экскрементами.

Ответить

Бюджетный звук

37

Причем эти же люди, если выполнить их требования и убрать сотовые вышки, через день будут недоумевать, куда связь пропала и требовать от операторов еще что-то.
Как же много кретинов на этом свете.

Ответить

Значимый историк

Бюджетный
6

разобрался с вайфаем? 

Ответить

Божий клуб

Значимый
4

Подал исковое заявление

Ответить

Бюджетный звук

Божий
7

В любой непонятной ситуации — пиши претензию и подавай иск

Ответить

Бюджетный звук

Значимый
0

Да советов много, а решений связанных с проводным подключением трех устройств с одного гнезда, не предлагают.
Решил все же так поступить:
1. Взять коммутатор (ссылка), поставить его на вход.
2. В точке с 3 устройствами поставить старый роутер, в который входным кабелем будет кабель от коммутатора, а двумя исходящими — к консоли и приставке.
По итогу в зале будет и Wi-Fi, и нормальное проводное соединение.
Буду тестить сегодня.

Коммутатор TP-Link TL-SG1005D
Гигабитный коммутатор TP-Link TL-SG1005D можно использовать как дома, так и в офисе. Он рассчитан…
www.mvideo.ru
Ответить

AttentiveMilk

Бюджетн…
0

Зачем связка коммутатор+роутер, когда роутер может выполнять роль коммутатора?

Ответить

Бюджетный звук

Attenti…
2

Потому что мне в комнате нужен разветвитель из одного гнезда на 3 устройства. И на входе нужен разветвитель на 4 кабеля во все комнаты.
Так что здесь или коммутатор-роутер или роутер-роутер, но во втором большого смысла нет

Ответить

Dmitry Teplyakov

Бюджетн…
0

Так роутер может разветвить, только сеть не будет бесшовной(если речь о wifi). Как клиент подключаешь кабели для остальных комнат, а там уже подключаешь что хочешь.

Ответить

Бюджетный звук

Dmitry
0

Вот такая у меня идея

Ответить

Верующий

Бюджетн…
2

Не взлетит. Тебе провайдер даёт один IP адрес, а за коммутатором каждому устройству нужен свой.

Если там схема ещё с каким-нибудь PPPOE, то каждое устройство за коммутатором должно само подключаться. И вряд ли они одновременно это сделают

В общем-то случае у тебя должно быть одно устройство, которое подсоединено к провайдеру (в уровнях osi не силен, но имеется ввиду не физический провод, а именно коннект на уровне ip адреса) и это роутер

Ответить

Бюджетный

Верующий
0

То есть в моей связке мне поможет только смена коммутатора на роутер?

Ответить

Верующий

Бюджетн…
1

Да, на входе нужен роутер. Потом от него можно коммутаторами проводные сети тянуть.

Если нужен беспровод на большой площади, то или отдельными точками доступа обкладываться (у меня unifi). Если хочется, чтобы ещё и сеть не мигала, когда по дому ходишь, то надо mesh делать и покупать комплект точек, которые это умеют.

Можно и просто роутерами обложиться длятся wifi, но там будут получаться разные подсети (хотя роутер обычно можно настроить и в режиме точки доступа, не все это пишут в документации)

Ответить

Бюджетный

Верующий
1

Окей, спасибо. Видимо придется все же раскошелиться на хороший роутер.

Ответить

Европейски

Бюджетн…
0

Да. Возьми коммутатор с Wi-Fi (если так важна схема с Wi-Fi)

Ответить

Верующий

Европей…
0

Такие бывают? У меня отдельно точка доступа + коммутатор

Ответить

Европейски

Верующий
0

У меня дома вообще три роутера в режиме моста (забрал с бывшей работы, когда те обанкротились и вместо зарплаты сказали уносить, что хочу)

Ответить

Европейски

Бюджетн…
1

Если коммутатор умеет логиниться к интернету, то ладно

Ответить

Бюджетный

Европей…
0

Если коммутатор умеет логиниться

Как это проверить?

Ответить

Европейски

Бюджетн…
0

Для начала: спросить в техподдержке провайдера

Ответить

Муниципаль

Европей…
0

.

Ответить

Европейски

Бюджетн…
0

Или "Вход" - это роутер от провайдера уже?

Ответить

Бюджетный

Европей…
0

Нет, только провод

Ответить

Европейски

Бюджетн…
0

Тогда роутер настроен наверняка уже на залогинивание у провайдера

Ответить

Бюджетный

Европей…
0

роутер настроен наверняка уже на залогинивание у провайдера

Да. еще есть вариант в связке выше поменять роутер и коммутатор местами, но тогда может остаться изначальная проблема с сигналом Wi-Fi по квартире

Ответить

Европейски

Европей…
0

То есть просто вместо него поставить что-то другое не получится - звони провайдеру, говори модель, тебе должны объяснить, как коммутатор можно залогинить (или нельзя)

Ответить

AttentiveMilk

Бюджетн…
0

Можно роутер настроить как повторитель. Будет слегка улучшать сигнал

Ответить

Dmitry Teplyakov

Attenti…
0

Предлагал такой вариант

Ответить

Виктор

12

СМИ: Рен-тв вообще пушка! Невероятные истории, кринж, массовый заговор! Отлично идет, рейтинги вывше крыши.
Государство: И план Даллеса! Да! НАТО разрабатывает психотронное оружие, заговор мировой закулисы! Давай в прайм-тайм, во всех телевизорах!

Люди: <Жгут вышки сотовой связи>, <Отказываются соблюдать карантин и прививаться>

Государство:

Ответить

FOX

Виктор
0

да, можно дополнить еще новостями о том как мрут от вакцины в загнивающей

Ответить

FOX

11

Нужно в их паблики закинуть инфу, что наши военные давно используют частоты 5G (и что то мне кажется мощности там по более будут)
Именно из-за военных до сих пор нет внедрения 5G.

Ответить

Genesi5 ­

FOX
1

Будут потом не только отделения полиции подрывать

Ответить

Kir Kirsky

FOX
0

Режим падёт по причине, которой никто не ожидал.

Ответить

Полноценный Влад

9

Если там будут вышки там будет интернет, если там будет интернет значит в него захотят войти, оно вам надо?

Ответить

Божий клуб

Полноценный
6

Вот-вот. Такие имбецилы в интернете не нужны. Пусть едят морошку лаптем и продолжают верить в злых духов и бабайку

Ответить

Европейский Данила

Божий
4

Это кавказ! Пусть едят морошку рогом!

Ответить

Николай

Европей…
0

Обоими

Ответить

ouxen

Божий
1

ага, параллельно плодясь и понаезжая сюда вырезать и грабить русских

Ответить

Михаил Набоков

ouxen
1

Разбить дороги, разрешить 100км/ч по детским площадкам

Ответить

ouxen

Михаил
0

увы

Ответить

Божий клуб

ouxen
0

Как и всегда вол и есть и будет

Ответить

Муниципальный Влад

Полноценный
0

кстати это же подарок для маркетологов : наши вышки полностью освящены и очищены!

Ответить

Слава Инженеров

Муниципальный
1

наше 5Г без ГМО

Ответить

Большой жёлтый робат

3

Эту бы энергию, да в мирное русло.

Ответить

FOX

Большой
10

кавказ.. мирное..

Ответить

Большой жёлтый робат

FOX
5

Хотя да, о чем это я

Ответить

AUBE

Большой
2

мирное русло слющай как нэжное блеяние овцы успокаиваэт при соитии, вах рамзан жды своей очереды

Ответить

Большой жёлтый робат

AUBE
1

Мирная ру*ня

Ответить

Значимый историк

Большой
3

Слава Украине!

Ответить

Европейский

Большой
1

рухня?
http://kuhnyavanna.narod.ru/evropeyskaya_kuhnya2.html

Европейская рухня на 8м. Часть 2
Европейская рухня на 8м. Часть 2
kuhnyavanna.narod.ru
Ответить

Genesi5 ­

Большой
1

Донбас?

Ответить

Maxim Rukinov

6

Как ни забавно, но по сути возрождение и расцвет этих поехавших конспирология - как раз результат пришествия интернетов во все уголки планеты. Ебанутым стало проще кооперироваться и срать друг-другу в голову.

Ответить

FOX

Maxim
0

этим замечательно справляется ТВ (на примере михалкова)

Ответить

Александр Сергеевич

5

ну ведь вышки 5g реально на мозги влияют, такие новости подтверждение

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Александр
0

Чеееел……….

Ответить

Dmitry R.

Даша,
7

но ведь и правдв влияют. посмотри сколько долбоебов повылазило.

Ответить

Слава Инженеров

Dmitry
0

так вышек еще нет

Ответить

igogo

Слава
2

А прикинь сколько вылезут когда они будут...

Ответить

Европейский Данила

Александр
0

Синк эбаут ит

Ответить

Михаил Набоков

Александр
0

Но там нет 5г и не будет в рф

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Михаил
0

У мтс есть

Ответить

Ozabot

4

СССР: за протесты даем вышку
Россия: протестуем против вышек

Ответить

Книжный теркин30см

Ozabot
0

За что боролись, на то и напоролись

Ответить

Модный рак

4

Не хочется никого запугивать, но, если противодействие развитию телеком-инфраструктуры будет расти, мы откатимся на несколько лет назад.

Факт сказал. Читаешь подобные новости и думаешь: «какой же пиздец — люди добровольно откатываются в средневековье». А потом оказывается, ты таких людей на улице видишь, покупаешь у них еду в магазине и все такое

Ответить

Максим Хрущаков

4
Ответить

Свойственный Денис

2

Да уберите им все вышки, всего-то делов

Ответить

Европейский Данила

Свойственный
3
Ответить

Свойственный Денис

Европейский
0

И какие там здоровые люди живут! ОГОГО!

Ответить

Dmitry R.

Свойственный
0

из-за кучки поезавших все страдать не должны.

Ответить

AshleyNightingale

2

Как земля этих нелюдей носит...

Ответить

Европейский Данила

AshleyNightinga…
1

Киты спасают

Ответить

Sergey Nester

1

“Сети пятого поколения в коммерческой эксплуатации нет ни на Северном Кавказе, ни в других городах России. Тестовые зоны пока работают только в некоторых других городах, например, в Москве, Петербурге и Казани.”

Знал что Москва и Питер не Россия, но Казань с каких пор?

Ответить

Божий клуб

Sergey
2

С тех пор как она Татарстан

Ответить

Европейский Данила

Божий
0

Когда татары заберут Вятские поляны с заводом "Молот"? Столько лет клянчут...

Ответить

Мир Май

Sergey
1

Там Иннополис, довольно хорошая инициатива, дает плодв

Ответить

ouxen

Мир
0

че дает?

Ответить

Божий клуб

ouxen
0

Даёт поставить вышки 5г

Ответить

Европейский

Божий
0

У них уже и беспилотные такси давно ездят

Ответить

Genesi5 ­

Sergey
0

Не Россия только Москва

Ответить

Божий клуб

Genesi5
1

Питер тоже не Россия. Не настолько конечно, но тоже очень далек от среднего по России

Ответить

Genesi5 ­

Божий
0

То же не Россия? В отличие от Москвы - мы не тратим полбюджета на перекладывание плитки и разгон облаков на 9 мая

Ответить

Божий клуб

Genesi5
0

Да. Полбюджета просто тихо пилится между своими, а не демонстративно сжигаются.
Итог один и тот же

Ответить

Beerman

Sergey
0

третья столица. Ну, одна из третьих

Ответить

Европейский Данила

Sergey
0

Ну и чего? 4G и VoLTE в Кирове запускали раньше остальных.

Ответить

ouxen

Sergey
0

тоже в ахуе

Ответить

Европейский Данила

0

Они там физику не изучают?

Ответить

Значимый историк

Европейский
4

физика пытается изучить их

Ответить

Модный рак

Значимый
0

Физика — не главное 💪☝️

Ответить

Европейский

Модный
2
Ответить

Божий клуб

Европейский
3

Кавказ. Там любой закон можно обойти денежкой. Они думают что и законы физики тоже

Ответить

Муниципальный Влад

1

заебутся потом по искам операторам выплачивать. вышки то они всё равно поставят , не в этом , так в другом районе а за корпоративное имущество еще и компенсацию в суде выиграют

Ответить

Ушёл и не вернулся

1
Ответить

tooheavymental

1

Ну опять силы света такие силы света. Есть некая разница между “боятся заражения  короновирусом через вышки 5g” и «считают, что излучение вышек снижает иммунитет»

Ответить

Сергеев Алексей

0

Слышал конспирологическую теорию, что все это придумали, чтоб бороться с Huawei

Ответить

Одинаковый турник

Сергеев
2

Секретные планы нокии и эриксона?

Ответить

Михаил Набоков

0

Т.е. они хотят что бы убрали сотовую связь и интернет?

Ответить

Европейский Данила

Михаил
2
Ответить

Михаил Набоков

0

Кстати, а подобных челов не ставят на учет у психиатра?

Ответить

Европейский Данила

Михаил
–1

На Кавказе психиатров нет!

Ответить

Дмитрий М

0

С уровнем образования катастрофа.

Ответить

Кирилл Бердюгин

0

Сергей Ласковый мягко дал понять, что ничего не стоит бояться, глупышки. :3

Ответить

No Name

0

А почему бы их действительно не оставить без мобильной связи раз они так этого хотят

Ответить

Dmitry Teplyakov

0

Только цивку скачать подумывал, а уже будто поиграл!

Ответить

Дмитрий Ситало

0

так может вообще все вышки убрать, народ же не хочет

Ответить

Русский Орзэмэс

0

парад шутников))))))))))))))))

Ответить

Европейский Данила

Русский
0

Высмеивание проблем - один из путей их решения.

Ответить

Географический Женя

0

@Грозный скоро перестанет на ТЖ появляться.

Ответить

aliftin

0

Интересно, если бы сейчас вывели вопрос "будем двигаться по пути прогресса или и так норм" на все народный референдум, то сколько бы народа проголосовало за второй вариант.

Ответить

Николай Иванов

0

Зато эти ребята будут первым рубежом обороны от засилья тотального сбора биометрии

Ответить

Ozabot

–1

Будет забавно, если потом окажется, что все эти теории верны ))) Куплю-ка билет на Кавказ на всякий случай. Поездом, а то самолетом будет не безопасно.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Bloomberg сообщил о планах правительства РФ изъять деньги из ФНБ и повысить налоги. Это обсуждают в секретном «бункере»
Планируется, что конкретные меры восстановления экономики Путин озвучит во время послания Федеральному собранию 21 апреля.
147
Новости
Россия ограничила авиасообщение с Турцией
Обсуждение ограничений возникло на фоне слов Эрдогана о том, что Турция не признаёт «аннексию Крыма».
262
Новости
ВШЭ: Россия рискует «навсегда отстать» от мировых лидеров в развитии технологий
РФ удерживает лидерство в ядерных технологиях и вооружении, но этого недостаточно, считают авторы исследования.
169
Популярное за три дня
Истории
«Охотник за нацистами» уже 40 лет ищет виновников Холокоста. Он выслеживает их в соцсетях и помогает осудить
Многие преступники не доживают до суда из-за старости.
138
Новости
Россия ограничила авиасообщение с Турцией
Обсуждение ограничений возникло на фоне слов Эрдогана о том, что Турция не признаёт «аннексию Крыма».
262
Истории
«Дождь» нашёл женщину, рассказавшую о «распятом мальчике» в Славянске. Она и сейчас настаивает, что сказала правду
При этом героиня одного из самых известных фейков о войне на Украине жалеет, что семь лет назад дала интервью Первому каналу.
281
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Иван Иванович

Швеция – всё. Впереди другая…

Владислав Воронин

Domino’s Pizza начала…

Vitalii Lepeshev

Швеция – всё. Впереди другая…

Слава Инженеров

Запись в подсайте Twitter

Николай Астахаев

Запись в подсайте Twitter

Николай

«Кавказ.Реалии» рассказали о…

Блин, так не…

Telegram запустил два новых…

Паша Красников

Запись в подсайте Twitter

Большой жёлтый робат

Telegram запустил два новых…

Вася Пражкин

Швеция – всё. Впереди другая…

Алексей Куликов

Domino’s Pizza начала…

Alexander Pestov

Telegram запустил два новых…

colorless

Россия почти полностью…

Николай Астахаев

Запись в подсайте Twitter

Мразь

В США брокерская фирма случайно…
null