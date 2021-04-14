«Кавказ.Реалии» рассказали о волне протестов на Кавказе против вышек сотовой связи Статьи редакции
Демонстранты боятся излучения и заражения коронавирусом через 5G, хотя это невозможно и таких сетей там вообще нет.
За минувший год жители Северной Осетии дважды жгли вышки сотовой связи, а в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и на Кубани прошли стихийные митинги против их установки. Об этом пишет «Кавказ.Реалии».
Сети пятого поколения в коммерческой эксплуатации нет ни на Северном Кавказе, ни в других городах России. Тестовые зоны пока работают только в некоторых других городах, например, в Москве, Петербурге и Казани.
Во «ВКонтакте» появилось сообщество «Убрать сотовые вышки от домов!», которое предлагает бороться с вышками 5G с помощью законопроектов. Администратор сообщества рассказал «Кавказ.Реалии», что соседство с ними действительно опасно. «99% исследований в данной области — продукт лобби операторов, которые содержат целые институты, убеждающие нас в безопасности. А бывали случаи, когда операторы не уследили за своими лабораториями, те пришли к отрицательным заключениям и даже успели выложить их, но потом всё отозвали и уничтожили», — рассказал он.
17 марта в Екатеринбурге протестующие установили палатки у места строительства вышки сотовой связи. Акция продлилась неделю. Жители микрорайона Уралмаш считали, что вышки пятого поколения вредны для окружающих. В администрации Екатеринбурга говорили, что на её установку есть разрешение и заключение Роспотребнадзора.
Протесты против вышек 5G в разных странах начались ещё весной 2020 года, на фоне карантина из-за пандемии. Это популярная конспирологическая теория, согласно которой радиация от сотовой связи подавляет имунную систему, и из-за этого люди становятся подвержены заражению Covid-19.
Создатель этой теории должно быть знатно кекает
Модный рак
Думаешь, это не народное творчество?
Нет, это точно чья-то идея, навязанная
Значимый историк
нет, это народное творчество
Я даже не представляю как это могло зародится просто так, учитывая уже что стоят везде 4Г и я вспоминаю тот же бунт по этому поводу, и я сделал вывод, что это неповторится
Чем шире доступ в интернет, тем больше людей против его распространения.
Поселить эту идею в умах людей стоило ему немало часов
А мне кажется, что наоборот охуевает с вышедшего из под контроля пранка
Девид Айк не? вообще ныньче стало много анархо-примитивистких идей транформирующихся в радикальные террористические формы. вспомнить вот недавно чувак датацентр амазон хотел взорвать c помощью C4))
Европейский Данила
Если кто-то хочет дауншифтинг - пусть сам уёбывает в поля, леса и степи.
теодор качинский так и сделал, но его и там доставли, снесли его любимый лес, чтобы проложить дорогу. после этого он стал радикальным террористом унабобером.
Надо пойти навстречу и даже больше - демонтировать им вообще ВСЕ вышки сотовой связи.
Муниципальный Влад
я бы еще и водонапорные захватил, ну так, лучше перевыполнить чем недовыполнить
На случай, если вода в них заколдована колдуном?
заряжена шарлатанами из Москвы
Если шарлатанами, то толк сносить водонапорки?
Или просто так, по приколу?)
неважно, просто сносим)
Последовательный холод
В дагестане кста люди массово травятся питьевой водой каждый день. У них там с канализацией такие траблы что говно течет в краны с питьевой водой, а им блять нужно выйти в факельные шествия и с вышками 5G разобраться
Европейский
Они фильтровать как-то, кипятить не пробовали?
Последовательный
Кипячение бы точно помогло, а вот про фильтры сомнительно, диаметр у кишечной палочки около 0,1мкм, а поры в фильтрах обычно больше, по крайней мере в мобильных системах типа аквафор, барьер. Хотя вроде есть какие то фильтры с сорбентами, неизвестно насколько эффективны
Демонтировать весь Кавказ будет ещё лучше. И обнести забором под напряжением
Значимый историк
разобрался с вайфаем?
Божий клуб
Подал исковое заявление
Бюджетный звук
Да советов много, а решений связанных с проводным подключением трех устройств с одного гнезда, не предлагают.
Решил все же так поступить:
1. Взять коммутатор (ссылка), поставить его на вход.
2. В точке с 3 устройствами поставить старый роутер, в который входным кабелем будет кабель от коммутатора, а двумя исходящими — к консоли и приставке.
По итогу в зале будет и Wi-Fi, и нормальное проводное соединение.
Буду тестить сегодня.
Зачем связка коммутатор+роутер, когда роутер может выполнять роль коммутатора?
Бюджетный звук
Потому что мне в комнате нужен разветвитель из одного гнезда на 3 устройства. И на входе нужен разветвитель на 4 кабеля во все комнаты.
Так что здесь или коммутатор-роутер или роутер-роутер, но во втором большого смысла нет
Так роутер может разветвить, только сеть не будет бесшовной(если речь о wifi). Как клиент подключаешь кабели для остальных комнат, а там уже подключаешь что хочешь.
Бюджетный звук
Вот такая у меня идея
Не взлетит. Тебе провайдер даёт один IP адрес, а за коммутатором каждому устройству нужен свой.
Если там схема ещё с каким-нибудь PPPOE, то каждое устройство за коммутатором должно само подключаться. И вряд ли они одновременно это сделают
В общем-то случае у тебя должно быть одно устройство, которое подсоединено к провайдеру (в уровнях osi не силен, но имеется ввиду не физический провод, а именно коннект на уровне ip адреса) и это роутер
То есть в моей связке мне поможет только смена коммутатора на роутер?
Да, на входе нужен роутер. Потом от него можно коммутаторами проводные сети тянуть.
Если нужен беспровод на большой площади, то или отдельными точками доступа обкладываться (у меня unifi). Если хочется, чтобы ещё и сеть не мигала, когда по дому ходишь, то надо mesh делать и покупать комплект точек, которые это умеют.
Можно и просто роутерами обложиться длятся wifi, но там будут получаться разные подсети (хотя роутер обычно можно настроить и в режиме точки доступа, не все это пишут в документации)
Окей, спасибо. Видимо придется все же раскошелиться на хороший роутер.
Да. Возьми коммутатор с Wi-Fi (если так важна схема с Wi-Fi)
Если коммутатор умеет логиниться к интернету, то ладно
Если коммутатор умеет логиниться
Как это проверить?
Для начала: спросить в техподдержке провайдера
Или "Вход" - это роутер от провайдера уже?
Нет, только провод
Тогда роутер настроен наверняка уже на залогинивание у провайдера
роутер настроен наверняка уже на залогинивание у провайдера
Да. еще есть вариант в связке выше поменять роутер и коммутатор местами, но тогда может остаться изначальная проблема с сигналом Wi-Fi по квартире
Европейски
То есть просто вместо него поставить что-то другое не получится - звони провайдеру, говори модель, тебе должны объяснить, как коммутатор можно залогинить (или нельзя)
Можно роутер настроить как повторитель. Будет слегка улучшать сигнал
СМИ: Рен-тв вообще пушка! Невероятные истории, кринж, массовый заговор! Отлично идет, рейтинги вывше крыши.
Государство: И план Даллеса! Да! НАТО разрабатывает психотронное оружие, заговор мировой закулисы! Давай в прайм-тайм, во всех телевизорах!
Люди: <Жгут вышки сотовой связи>, <Отказываются соблюдать карантин и прививаться>
Государство:
Нужно в их паблики закинуть инфу, что наши военные давно используют частоты 5G (и что то мне кажется мощности там по более будут)
Именно из-за военных до сих пор нет внедрения 5G.
Божий клуб
Вот-вот. Такие имбецилы в интернете не нужны. Пусть едят морошку лаптем и продолжают верить в злых духов и бабайку
Это кавказ! Пусть едят морошку рогом!
Муниципальный Влад
кстати это же подарок для маркетологов : наши вышки полностью освящены и очищены!
Эту бы энергию, да в мирное русло.
Мирная ру*ня
Как ни забавно, но по сути возрождение и расцвет этих поехавших конспирология - как раз результат пришествия интернетов во все уголки планеты. Ебанутым стало проще кооперироваться и срать друг-другу в голову.
ну ведь вышки 5g реально на мозги влияют, такие новости подтверждение
Чеееел……….
Но там нет 5г и не будет в рф
СССР: за протесты даем вышку
Россия: протестуем против вышек
Не хочется никого запугивать, но, если противодействие развитию телеком-инфраструктуры будет расти, мы откатимся на несколько лет назад.
Факт сказал. Читаешь подобные новости и думаешь: «какой же пиздец — люди добровольно откатываются в средневековье». А потом оказывается, ты таких людей на улице видишь, покупаешь у них еду в магазине и все такое
Европейский Данила
Как земля этих нелюдей носит...
“Сети пятого поколения в коммерческой эксплуатации нет ни на Северном Кавказе, ни в других городах России. Тестовые зоны пока работают только в некоторых других городах, например, в Москве, Петербурге и Казани.”
Знал что Москва и Питер не Россия, но Казань с каких пор?
Божий клуб
С тех пор как она Татарстан
Когда татары заберут Вятские поляны с заводом "Молот"? Столько лет клянчут...
Питер тоже не Россия. Не настолько конечно, но тоже очень далек от среднего по России
Значимый историк
физика пытается изучить их
Божий клуб
Кавказ. Там любой закон можно обойти денежкой. Они думают что и законы физики тоже
Ну опять силы света такие силы света. Есть некая разница между “боятся заражения короновирусом через вышки 5g” и «считают, что излучение вышек снижает иммунитет»
Слышал конспирологическую теорию, что все это придумали, чтоб бороться с Huawei
Т.е. они хотят что бы убрали сотовую связь и интернет?
Кстати, а подобных челов не ставят на учет у психиатра?
Сергей Ласковый мягко дал понять, что ничего не стоит бояться, глупышки. :3
А почему бы их действительно не оставить без мобильной связи раз они так этого хотят
Интересно, если бы сейчас вывели вопрос "будем двигаться по пути прогресса или и так норм" на все народный референдум, то сколько бы народа проголосовало за второй вариант.
Зато эти ребята будут первым рубежом обороны от засилья тотального сбора биометрии
Будет забавно, если потом окажется, что все эти теории верны ))) Куплю-ка билет на Кавказ на всякий случай. Поездом, а то самолетом будет не безопасно.