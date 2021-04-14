«Кавказ.Реалии» рассказали о волне протестов на Северном Кавказе против вышек сотовой связи Статьи редакции
Демонстранты боятся излучения и заражения коронавирусом через 5G, хотя это невозможно и таких сетей там вообще нет.
За минувший год жители Северной Осетии дважды жгли вышки сотовой связи, а в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и на Кубани прошли стихийные митинги против их установки. Об этом пишет «Кавказ.Реалии».
Сети пятого поколения в коммерческой эксплуатации нет ни на Северном Кавказе, ни в других городах России. Тестовые зоны пока работают только в некоторых других городах, например, в Москве, Петербурге и Казани.
Во «ВКонтакте» появилось сообщество «Убрать сотовые вышки от домов!», которое предлагает бороться с вышками 5G с помощью законопроектов. Администратор сообщества рассказал «Кавказ.Реалии», что соседство с ними действительно опасно. «99% исследований в данной области — продукт лобби операторов, которые содержат целые институты, убеждающие нас в безопасности. А бывали случаи, когда операторы не уследили за своими лабораториями, те пришли к отрицательным заключениям и даже успели выложить их, но потом всё отозвали и уничтожили», — рассказал он.
17 марта в Екатеринбурге протестующие установили палатки у места строительства вышки сотовой связи. Акция продлилась неделю. Жители микрорайона Уралмаш считали, что вышки пятого поколения вредны для окружающих. В администрации Екатеринбурга говорили, что на её установку есть разрешение и заключение Роспотребнадзора.
Протесты против вышек 5G в разных странах начались ещё весной 2020 года, на фоне карантина из-за пандемии. Это популярная конспирологическая теория, согласно которой радиация от сотовой связи подавляет имунную систему, и из-за этого люди становятся подвержены заражению Covid-19.
Создатель этой теории должно быть знатно кекает
Эту бы энергию, да в мирное русло.
Не хочется никого запугивать, но, если противодействие развитию телеком-инфраструктуры будет расти, мы откатимся на несколько лет назад.
Факт сказал. Читаешь подобные новости и думаешь: «какой же пиздец — люди добровольно откатываются в средневековье». А потом оказывается, ты таких людей на улице видишь, покупаешь у них еду в магазине и все такое