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Новости
Сергей Исенеков

«Кавказ.Реалии» рассказали о волне протестов на Северном Кавказе против вышек сотовой связи Статьи редакции

Демонстранты боятся излучения и заражения коронавирусом через 5G, хотя это невозможно и таких сетей там вообще нет.

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За минувший год жители Северной Осетии дважды жгли вышки сотовой связи, а в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и на Кубани прошли стихийные митинги против их установки. Об этом пишет «Кавказ.Реалии».

Сети пятого поколения в коммерческой эксплуатации нет ни на Северном Кавказе, ни в других городах России. Тестовые зоны пока работают только в некоторых других городах, например, в Москве, Петербурге и Казани.

Мы ведём постоянную разъяснительную работу с населением как через СМИ, так и с помощью личных встреч. К сожалению, очень часто мы имеем дело с теми, кого ввели в заблуждение теории заговора и напряженные ситуации, связанные с пандемией. Не хочется никого запугивать, но, если противодействие развитию телеком-инфраструктуры будет расти, мы откатимся на несколько лет назад.

Сергей Ласковый
директор МТС в Краснодарском крае

Во «ВКонтакте» появилось сообщество «Убрать сотовые вышки от домов!», которое предлагает бороться с вышками 5G с помощью законопроектов. Администратор сообщества рассказал «Кавказ.Реалии», что соседство с ними действительно опасно. «99% исследований в данной области — продукт лобби операторов, которые содержат целые институты, убеждающие нас в безопасности. А бывали случаи, когда операторы не уследили за своими лабораториями, те пришли к отрицательным заключениям и даже успели выложить их, но потом всё отозвали и уничтожили», — рассказал он.

17 марта в Екатеринбурге протестующие установили палатки у места строительства вышки сотовой связи. Акция продлилась неделю. Жители микрорайона Уралмаш считали, что вышки пятого поколения вредны для окружающих. В администрации Екатеринбурга говорили, что на её установку есть разрешение и заключение Роспотребнадзора.

Протесты против вышек 5G в разных странах начались ещё весной 2020 года, на фоне карантина из-за пандемии. Это популярная конспирологическая теория, согласно которой радиация от сотовой связи подавляет имунную систему, и из-за этого люди становятся подвержены заражению Covid-19.

#новости #5g

10 10 комментариев
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AttentiveMilk

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Создатель этой теории должно быть знатно кекает

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Ozabot

AttentiveMilk
0

Вообще красавчик. Тролль божественный. 

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Ozabot

1

СССР: за протесты даем вышку
Россия: протестуем против вышек

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Большой жёлтый робат

1

Эту бы энергию, да в мирное русло.

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FOX

Большой
0

кавказ.. мирное..

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Полноценный Влад

0

Если там будут вышки там будет интернет, если там будет интернет значит в него захотят войти, оно вам надо?

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Бюджетный звук

0

Причем эти же люди, если выполнить их требования и убрать сотовые вышки, через день будут недоумевать, куда связь пропала и требовать от операторов еще что-то.
Как же много кретинов на этом свете.

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AshleyNightingale

0

Как земля этих нелюдей носит...

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AUBE

0

Надо пойти навстречу и даже больше - демонтировать вообще ВСЕ вышки сотовой связи.

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Модный рак

0

Не хочется никого запугивать, но, если противодействие развитию телеком-инфраструктуры будет расти, мы откатимся на несколько лет назад.

Факт сказал. Читаешь подобные новости и думаешь: «какой же пиздец — люди добровольно откатываются в средневековье». А потом оказывается, ты таких людей на улице видишь, покупаешь у них еду в магазине и все такое

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