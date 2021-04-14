Демонстранты боятся излучения и заражения коронавирусом через 5G, хотя это невозможно и таких сетей там вообще нет.

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За минувший год жители Северной Осетии дважды жгли вышки сотовой связи, а в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и на Кубани прошли стихийные митинги против их установки. Об этом пишет «Кавказ.Реалии».

Сети пятого поколения в коммерческой эксплуатации нет ни на Северном Кавказе, ни в других городах России. Тестовые зоны пока работают только в некоторых других городах, например, в Москве, Петербурге и Казани.

Мы ведём постоянную разъяснительную работу с населением как через СМИ, так и с помощью личных встреч. К сожалению, очень часто мы имеем дело с теми, кого ввели в заблуждение теории заговора и напряженные ситуации, связанные с пандемией. Не хочется никого запугивать, но, если противодействие развитию телеком-инфраструктуры будет расти, мы откатимся на несколько лет назад. Сергей Ласковый директор МТС в Краснодарском крае

Во «ВКонтакте» появилось сообщество «Убрать сотовые вышки от домов!», которое предлагает бороться с вышками 5G с помощью законопроектов. Администратор сообщества рассказал «Кавказ.Реалии», что соседство с ними действительно опасно. «99% исследований в данной области — продукт лобби операторов, которые содержат целые институты, убеждающие нас в безопасности. А бывали случаи, когда операторы не уследили за своими лабораториями, те пришли к отрицательным заключениям и даже успели выложить их, но потом всё отозвали и уничтожили», — рассказал он.

17 марта в Екатеринбурге протестующие установили палатки у места строительства вышки сотовой связи. Акция продлилась неделю. Жители микрорайона Уралмаш считали, что вышки пятого поколения вредны для окружающих. В администрации Екатеринбурга говорили, что на её установку есть разрешение и заключение Роспотребнадзора.