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Новости
Станислав Молчанов

В Байкальске ввели режим ЧС из-за угрозы утечки отходов целлюлозного комбината Статьи редакции

Отходы могут попасть в Байкал из-за интенсивного таяния снега.

Озеро Байкал Фото: Altaitop

13 апреля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о риске утечки отходов с карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Такая угроза возникла из-за большого количества выпавшего зимой снега. Об этом чиновник рассказал в инстаграме.

По словам губернатора, во время проверки полигонов «специалисты однозначно установили: есть риск перелива вод». «Это прямая угроза утечки отходов в Байкал. Такая ситуация недопустима!», — заявил он. После этого глава региона ввёл на территории Байкальска режима ЧС.

По мнению губернатора, если начнутся дожди и таяние снегов не прекратится, существует риск того, что талая вода может переполнить карты-накопители и отходы попадут в озеро.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат — градообразующее предприятие города с 1966 года. По словам учёных, за время работы комбината, могло накопиться не менее 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов. Предприятие уже неоднократно закрывали из-за загрязнения окружающей среды. В 2013 году его остановили из-за сброса промышленных отходов в озеро Байкал.

#новости #россия #экология

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24 комментария
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Бюджетный звук

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Начни свой месяц с утечки отходов! Все согласно обновленной Конституции!

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Большой жёлтый робат

Бюджетный
4

Не подвел нацлидер, не обманул! 

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Иван Иванович

Большой
1
Ответить

Photuum

Бюджетный
0

При чем здесь конституция? Хрущёв ЦБК открыл, Путин закрыл. Отходы убрать невозможно.

Ответить

Конечный череп

Photuum
2

И снег тоже нельзя в том районе почистить

Ответить

Бюджетный звук

Photuum
2

При чем здесь конституция?

При том, что она задает вектор развития государства. По крайней мере должна.
А ставить под угрозу чистоту Байкала, потому что какой-то чинуш или предприниматель не успел поднять жопу и озаботиться чисткой снега с территории градообразующего предприятия — это прямой показатель того, как новомодные поправки работают (нет)

Ответить

Photuum

Бюджетн…
0

Там огромное озеро отходов. Чистка снега никак не поможет 

Ответить

Andrey Ilin

Photuum
1

Всё возможно. Было бы желание.

Ответить

Alex P

7

Опять ебучий снег насолил россиюшке, подумать только.

Ответить

Leonid Celevra

0

 В 2013 году его остановили из-за сброса промышленных отходов в озеро Байкал.

Так оно не работает?

Ответить

ouxen

Leonid
12

зато поправки работают💪🏿

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Andrew Sychev

3

если начнутся дожди и таяние снегов не прекратится

Интересно, а почему оно должно прекратиться? 

Ответить

Относительный дым

Andrew
1

Остановитесь, снега. Снега, хватит!

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Это, конечно, надо было додуматься там цбк въебать. Ещё бы АЭС поставили

Ответить

Олег Матвеенко

Большой
2

Спасибо, теперь они построят там АЭС...

Ответить

Photuum

Олег
2

Как раз в прошлом году обсуждалось строительство АЭС. Там дефицит электроэнергии.

Ответить

Большой жёлтый робат

Олег
0

Нас читают! 

Ответить

Bad Mother

Большой
0

нас читают ещё раньше, чем мы успеем написать!

Ответить

Dmitry Teplyakov

2

«Это прямая угроза утечки отходов в Байкал. Такая ситуация недопустима!», — заявил он.

На этом работа закончена! Все молодцы, до встречи!

Ответить

Образованный танк88

0

Пизда нашему нейтринному телескопу

Ответить

Михаил Набоков

0

Глубоко озабочен данной проблемой в россии

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Этот комбинат давно оттуда просят убрать

Ответить

Правый завод

0

https://irk.aif.ru/society/karty-nakopiteli_othodov_bcbk_vyzyvayut_sereznye_opaseniya

Статья от сентября 2019 года

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Дмитрий М

0

Ну это же не бутилированную воду разливать, тут Собчак и другие ребята могут и не выходит с протестом.

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