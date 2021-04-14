13 апреля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о риске утечки отходов с карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Такая угроза возникла из-за большого количества выпавшего зимой снега. Об этом чиновник рассказал в инстаграме.

По словам губернатора, во время проверки полигонов «специалисты однозначно установили: есть риск перелива вод». «Это прямая угроза утечки отходов в Байкал. Такая ситуация недопустима!», — заявил он. После этого глава региона ввёл на территории Байкальска режима ЧС.