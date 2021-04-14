В Байкальске ввели режим ЧС из-за угрозы утечки отходов целлюлозного комбината Статьи редакции
Отходы могут попасть в Байкал из-за интенсивного таяния снега.
13 апреля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о риске утечки отходов с карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Такая угроза возникла из-за большого количества выпавшего зимой снега. Об этом чиновник рассказал в инстаграме.
По словам губернатора, во время проверки полигонов «специалисты однозначно установили: есть риск перелива вод». «Это прямая угроза утечки отходов в Байкал. Такая ситуация недопустима!», — заявил он. После этого глава региона ввёл на территории Байкальска режима ЧС.
По мнению губернатора, если начнутся дожди и таяние снегов не прекратится, существует риск того, что талая вода может переполнить карты-накопители и отходы попадут в озеро.
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат — градообразующее предприятие города с 1966 года. По словам учёных, за время работы комбината, могло накопиться не менее 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов. Предприятие уже неоднократно закрывали из-за загрязнения окружающей среды. В 2013 году его остановили из-за сброса промышленных отходов в озеро Байкал.
Не подвел нацлидер, не обманул!
Бюджетный звук
При чем здесь конституция?
При том, что она задает вектор развития государства. По крайней мере должна.
А ставить под угрозу чистоту Байкала, потому что какой-то чинуш или предприниматель не успел поднять жопу и озаботиться чисткой снега с территории градообразующего предприятия — это прямой показатель того, как новомодные поправки работают (нет)
В 2013 году его остановили из-за сброса промышленных отходов в озеро Байкал.
Так оно не работает?
если начнутся дожди и таяние снегов не прекратится
Интересно, а почему оно должно прекратиться?
Это, конечно, надо было додуматься там цбк въебать. Ещё бы АЭС поставили
Спасибо, теперь они построят там АЭС...
Нас читают!
«Это прямая угроза утечки отходов в Байкал. Такая ситуация недопустима!», — заявил он.
На этом работа закончена! Все молодцы, до встречи!
https://irk.aif.ru/society/karty-nakopiteli_othodov_bcbk_vyzyvayut_sereznye_opaseniya
Статья от сентября 2019 года
Ну это же не бутилированную воду разливать, тут Собчак и другие ребята могут и не выходит с протестом.