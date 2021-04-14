Обыски связаны с делом, возбуждённым по статье об экстремизме.

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Алла Гутникова в машине силовиков Фото « Автозак Live

Утром 14 апреля полиция пришла с обысками в редакцию DOXA и к четверым сотрудникам — Армену Арамяну, Владимиру Метёлкину, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой — а также к родителям двоих журналистов. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

В «ОВД-инфо» рассказали, что обыски проводят из-за видео о запугивании студентов в преддверии протестов, которое издание удалило по требованию Роскомнадзора. Ведомство нашло в ролике «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», включая призывы участвовать в несогласованных митингах.

Редакция DOXA после обыска Фото издания

«В каком статусе находятся сотрудники журнала, неизвестно. Дело завели по экстремистской статье», — заявили правозащитники. DOXA пишет, что «всем задержанным редакторам предъявят обвинение по 151.2 УК РФ». Суд по мере пресечения состоится 14 апреля. У здания СК, куда привезли журналистов, уже собираются люди.

Фото Сергея Стеблева для The Village

По данным Avtozak LIVE, у семьи Арамяна изъяли все телефоны, у его сестры — ноутбук, у Гутниковой изъяты два телефона и ноутбук.

Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что следственные действия проходят по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ). Как пишет Avtozak LIVE, «все проходят по делу, возбужденному в отношении Леонида Волкова».

В феврале СК возбудил уголовное дело против главы сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова за склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ).

Чиков рассказал, что статья 151.2 УК РФ появилась в июне 2017 года. В 2018 году по ней осудили одного человека — условно. В 2019 году единственное уголовное дело по этой статье прекратил суд.