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Новости
Артём Мазанов

В Москве силовики пришли с обысками к сотрудникам студенческого журнала DOXA. Главное Статьи редакции

Обыски связаны с делом, возбуждённым по статье об экстремизме.

26 26 комментариев
1339 просмотров
Алла Гутникова в машине силовиков  Фото «Автозак Live»

Утром 14 апреля полиция пришла с обысками в редакцию DOXA и к четверым сотрудникам — Армену Арамяну, Владимиру Метёлкину, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой — а также к родителям двоих журналистов. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

В «ОВД-инфо» рассказали, что обыски проводят из-за видео о запугивании студентов в преддверии протестов, которое издание удалило по требованию Роскомнадзора. Ведомство нашло в ролике «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», включая призывы участвовать в несогласованных митингах.

Редакция DOXA после обыска Фото издания

«В каком статусе находятся сотрудники журнала, неизвестно. Дело завели по экстремистской статье», — заявили правозащитники. DOXA пишет, что «всем задержанным редакторам предъявят обвинение по 151.2 УК РФ». Суд по мере пресечения состоится 14 апреля. У здания СК, куда привезли журналистов, уже собираются люди.

Фото Сергея Стеблева для The Village

По данным Avtozak LIVE, у семьи Арамяна изъяли все телефоны, у его сестры — ноутбук, у Гутниковой изъяты два телефона и ноутбук.

Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что следственные действия проходят по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ). Как пишет Avtozak LIVE, «все проходят по делу, возбужденному в отношении Леонида Волкова».

В феврале СК возбудил уголовное дело против главы сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова за склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ).

Чиков рассказал, что статья 151.2 УК РФ появилась в июне 2017 года. В 2018 году по ней осудили одного человека — условно. В 2019 году единственное уголовное дело по этой статье прекратил суд.

DOXA — журнал, который освещает проблемы в российских вузах.

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#новости #обыски

26 26 комментариев
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26 комментариев
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Конечный череп

16

В Москве силовики пришли с обысками в Москву

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DarkFire

14

из-за видео о запугивании студентов в преддверии протестов

Следующий уровень - силовики будут приходить за теми, кто будет думать о том, что запугивать людей не надо 

Ответить

Семен Петров

DarkFire
4

Мыслепреступление - самое тяжкое преступление в любом случае. Не под тем комментом ответ написал)

Ответить

White

9

Что на это ответит Виталий Иваныч, наш тжшный защитник государства? Позовите его кто-нить в новость, меня он в ЧС кинул

Ответить

Максим Козаченко

White
0

@Виталий Иванович Иванов 

Ответить

Николай Астахаев

White
0

Будет молчать, пока к нему не придут с обыском.

Ответить

Николай Иванов

Николай
0

Может он сам сейчас ведёт следственные мероприятия

Ответить

Николай Астахаев

Николай
0

Я думал, он адвокат из провинции

Ответить

wmhy

White
0

Виталий Иваныч наш местный Юрий Лоза. Его мнение никому не всралось, но его всё равно постоянно спрашивают 

Ответить

White

wmhy
0

Меня забавляет, как он словно уж на скороводке постоянно пытается оправдать любую дичь государства. Даже полный пиздец, как вот тут. 

Ответить

pls help

4

Следующий уровень - силовики будут приходить за теми, кто будет думать

Ответить

Блог Михаила Подивилова

pls
3

Следующий уровень: силовики будут приходить.

Ответить

Европейский Данила

Блог
0

А они и не уходили

Ответить

Большой жёлтый робат

4

Начни свой день с обысков

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Вот и до студенческих журналов добрались

Ответить

Муниципальный Влад

Stanley
1

чем больше таких доёбок, тем ближе момент, когда вообще никаких деяний в универах не будет. а дальше только мрак

Ответить

Европейский Данила

Stanley
0

Прям как при Пушкине.

Ответить

Евгений Космолинский

2

Пиздец

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Надеюсь обойдется без реальных сроков

Ответить

Европейский Данила

Marhal_New
0

... для силовиков

Ответить

Действительный цвет

0

Кекстремизм

Ответить

Максим Козаченко

0

Как настоящая хуемразь даже на таких фото не перестаю восхищаться красотой Аллы

Ответить

Муниципальный Влад

0

зачем силовики одеваются в эту бойцовскую униформу , если они сражаются со студентами и бабушками ?

Ответить

Европейский Данила

Муниципальный
0

Для красоты

Ответить

Игорь

0

В своих жопах продажных пусть обыски проведут

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Европейский Данила

0

Декада подходит к концу, палок мало в казне, милорд!

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