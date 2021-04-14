В Москве силовики пришли с обысками к сотрудникам студенческого журнала DOXA. Главное Статьи редакции
Обыски связаны с делом, возбуждённым по статье об экстремизме.
Утром 14 апреля полиция пришла с обысками в редакцию DOXA и к четверым сотрудникам — Армену Арамяну, Владимиру Метёлкину, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой — а также к родителям двоих журналистов. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.
В «ОВД-инфо» рассказали, что обыски проводят из-за видео о запугивании студентов в преддверии протестов, которое издание удалило по требованию Роскомнадзора. Ведомство нашло в ролике «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», включая призывы участвовать в несогласованных митингах.
«В каком статусе находятся сотрудники журнала, неизвестно. Дело завели по экстремистской статье», — заявили правозащитники. DOXA пишет, что «всем задержанным редакторам предъявят обвинение по 151.2 УК РФ». Суд по мере пресечения состоится 14 апреля. У здания СК, куда привезли журналистов, уже собираются люди.
По данным Avtozak LIVE, у семьи Арамяна изъяли все телефоны, у его сестры — ноутбук, у Гутниковой изъяты два телефона и ноутбук.
Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что следственные действия проходят по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ). Как пишет Avtozak LIVE, «все проходят по делу, возбужденному в отношении Леонида Волкова».
Чиков рассказал, что статья 151.2 УК РФ появилась в июне 2017 года. В 2018 году по ней осудили одного человека — условно. В 2019 году единственное уголовное дело по этой статье прекратил суд.
DOXA — журнал, который освещает проблемы в российских вузах.
из-за видео о запугивании студентов в преддверии протестов
Следующий уровень - силовики будут приходить за теми, кто будет думать о том, что запугивать людей не надо
Мыслепреступление - самое тяжкое преступление в любом случае. Не под тем комментом ответ написал)
Что на это ответит Виталий Иваныч, наш тжшный защитник государства? Позовите его кто-нить в новость, меня он в ЧС кинул
Будет молчать, пока к нему не придут с обыском.
Может он сам сейчас ведёт следственные мероприятия
Следующий уровень - силовики будут приходить за теми, кто будет думать
Следующий уровень: силовики будут приходить.
Вот и до студенческих журналов добрались
Надеюсь обойдется без реальных сроков
Как настоящая хуемразь даже на таких фото не перестаю восхищаться красотой Аллы