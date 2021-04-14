Новости
Станислав Молчанов

Американские учёные преобразовали колебания паутины в мелодию Статьи редакции

Создав интерактивную модель паутины, они выяснили, как её звуки будет воспринимать человек.

5 5 комментариев
373 просмотров

Учёные из Массачусетского технологического института назначили каждой нити паутины такую тональность, которую мог бы воспринимать человек. Об этом сообщает Vice.

Исследователи изучили строение паутины и создали специальные струны, напоминающие паучьи нити. Каждой из них задали свой частотный диапазон в зависимости от длины и натяжения. По словам исследователей, получилась «монументальная вибрация тысяч струн с самыми неожиданными эффектами».

По словам руководителя проекта Маркуса Бюлера, учёные «хотели показать, что система координат человека — не единственная в нашем мире».

Паутина по своей структуре напоминает арфу, вибрации которой могут ощутить только сами пауки. И вот мы задались вопросом: что будет, если такое восприятие мира станет доступно человеку?

Маркус Бюлер
руководитель проекта Массачусетского университета

До пандемии команда Бюлера организовывала несколько концертов на которых, под аккомпанемент струнных и духовых, исполнялась музыка паучьей арфы.

В будущем автор проекта планирует научиться общаться с пауками с помощью вибраций, влияя на их поведение и деятельность.

#новости #наука #животные

5 5 комментариев
4
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Станислав Молчанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0443\u043a\u0430","\u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"], "comments": 5, "likes": 4, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 367748, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Apr 2021 16:09:58 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Большой жёлтый робат

3

Человек-паук в ахуе

Ответить

Ren Ka

0

Ну так дайте послушать! Интересно же!

Ответить

Артём Мазанов

Ren
2

Сейчас добавим видео

Ответить

Nikita Abrosimov

Ren
0
Ответить

Alexey Galaev

0

Дарковым музыкантам в коллекцию

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В США брокерская фирма случайно перевела клиентке 1,2 миллиона долларов. Она купила дом и машину, а позже её арестовали
Женщину обвинили в мошенничестве и уволили с работы.
414
Новости
«Кавказ.Реалии» рассказали о волне протестов на Кавказе против вышек сотовой связи
Демонстранты боятся излучения и заражения коронавирусом через 5G, хотя это невозможно и таких сетей там вообще нет.
203
Новости
Россия почти полностью прекратила полёты в Турцию, сотни тысяч россиян рискуют остаться без отдыха. Главное
По данным Ассоциации туристов России, туры на период с 15 апреля по 31 мая забронировали около 600 тысяч россиян.
265
Популярное за три дня
Истории
«Дождь» нашёл женщину, рассказавшую о «распятом мальчике» в Славянске. Она и сейчас настаивает, что сказала правду
При этом героиня одного из самых известных фейков о войне на Украине жалеет, что семь лет назад дала интервью Первому каналу.
281
Twitter
32
Гость TJ
Гость TJ: Брендан Айк — сооснователь Mozilla и создатель языка JavaScript
Задавайте вопросы в комментариях: эфир пройдёт 14 апреля.
390
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

aliftin

Запись в подсайте Telegram

Жених приехал

Запись в подсайте Twitter

Способ Удержания…

Режиссёр «Бабушки лёгкого…

Уютный Багажник

Запись в подсайте Twitter

Жених приехал

Запись в подсайте Twitter

Аккаунт

Российский суд обязал Google…

Уютный Багажник

«Всегда везло с русскими в…

Николай Журавлёв

При аресте на улице Нью-Йорка…

Олег Матвеенко

Учёные обнаружили, что…

perduun24

Силовики устроили штурм…
null