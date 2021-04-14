Американские учёные преобразовали колебания паутины в мелодию Статьи редакции
Создав интерактивную модель паутины, они выяснили, как её звуки будет воспринимать человек.
Учёные из Массачусетского технологического института назначили каждой нити паутины такую тональность, которую мог бы воспринимать человек. Об этом сообщает Vice.
Исследователи изучили строение паутины и создали специальные струны, напоминающие паучьи нити. Каждой из них задали свой частотный диапазон в зависимости от длины и натяжения. По словам исследователей, получилась «монументальная вибрация тысяч струн с самыми неожиданными эффектами».
По словам руководителя проекта Маркуса Бюлера, учёные «хотели показать, что система координат человека — не единственная в нашем мире».
До пандемии команда Бюлера организовывала несколько концертов на которых, под аккомпанемент струнных и духовых, исполнялась музыка паучьей арфы.
В будущем автор проекта планирует научиться общаться с пауками с помощью вибраций, влияя на их поведение и деятельность.
Ну так дайте послушать! Интересно же!