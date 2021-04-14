Жители США засняли падение метеорита, который пролетел очень близко к Земле Статьи редакции
По версии учёных, он ничему не угрожал.
Метеорит пролетел над американским городом Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Видео с падением небесного тела опубликовал твиттере репортёр CBS Джей О’Брайн.
Падение также зафиксировали камеры домофнов и видеорегистраторы в других городах Америки. Многие сообщили о последовавшем звуке взрыва, пишет The Guardian.
По их мнению, размер метеорита был меньше автомобиля — около четырёх метров, и не угрожал Земле. Астроном Джонатан Макдауэл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики считает, что это был не метеорит, а обычный космический мусор.
Астроном проекта Virtual Telescope Project Джанлука Маси отметил, что это было «очень близко». Маси заснял метеорит, когда он находился на расстоянии более 186 тысяч миль от Земли. «Астероиды, пролетающие так близко к нашей планете — редкое явление. В 2021 году таких явлений уже было четыре. Этот астероид является самым большим по сравнению с другими», — сказал он USA Today.
НАСА подсчитало, что диаметр астероида — от 3,5 до 7,7 метра. Размер назвали единственной причиной, по которой люди не могли увидеть его без телескопа.
зря вы крякаете
а обычный космический мусор, который называют огненным шаром
Бля, ребят, я, конечно, всё понимаю, автотранслит, вся хуйня. Но вы хоть раз перечитывайте ту дичь, которую пишете.
просто fireball переводится как болид)
Если бы перевел просто как фаербол было бы еще пизже
Ууууу, ну откуда вы взяли слово метеорит, ни разу в ваших источниках оно не упоминается, да и по смыслу не подходит.
Это метеор.
Учёные предпологают
и распологают
текст поправьте, хотя пох, рашка же...
Видео с опубликовал в своём твиттере репортёр CBS Джей О’Брайн. Видео c небесным объектом он выложил в свой твиттер.