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Новости
Сергей Исенеков

Жители США засняли падение метеорита, который пролетел очень близко к Земле Статьи редакции

По версии учёных, он ничему не угрожал.

15 15 комментариев
1049 просмотров

Метеорит пролетел над американским городом Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Видео с падением небесного тела опубликовал твиттере репортёр CBS Джей О’Брайн.

Jay O'Brien @jayobtv
WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.

Working to figure out what it was. https://t.co/VDl9pFtb3h

Падение также зафиксировали камеры домофнов и видеорегистраторы в других городах Америки. Многие сообщили о последовавшем звуке взрыва, пишет The Guardian.

По их мнению, размер метеорита был меньше автомобиля — около четырёх метров, и не угрожал Земле. Астроном Джонатан Макдауэл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики считает, что это был не метеорит, а обычный космический мусор.

Астроном проекта Virtual Telescope Project Джанлука Маси отметил, что это было «очень близко». Маси заснял метеорит, когда он находился на расстоянии более 186 тысяч миль от Земли. «Астероиды, пролетающие так близко к нашей планете — редкое явление. В 2021 году таких явлений уже было четыре. Этот астероид является самым большим по сравнению с другими», — сказал он USA Today.

Астероид 2021 GW4 можно увидеть в середине изображения рядом со стрелкой Virtual Telescope Project

НАСА подсчитало, что диаметр астероида — от 3,5 до 7,7 метра. Размер назвали единственной причиной, по которой люди не могли увидеть его без телескопа.

#новости #сша

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Природный франт

7

Даже космос хочет убрать пендосов
Путин красавчик!

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Giovanni Giorgio

Природный
8

зря вы крякаете

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Природный франт

Giovanni
4

Вахтёр разжигание ненависти по принадлежности к классу птиц 

Ответить

AUBE

Природн…
0

ебонтяй-ебонтяй оценит

Ответить

Евгений Мартынов

6

 а обычный космический мусор, который называют огненным шаром

Бля, ребят, я, конечно, всё понимаю, автотранслит, вся хуйня. Но вы хоть раз перечитывайте ту дичь, которую пишете. 

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Сергей Исенеков

Евгений
1

Я посмотрел сюда, подумал, что космический мусор это и есть
Извиняюсь, сейчас уберу про шар

https://meduza.io/shapito/2021/03/12/v-nebe-nad-yakutiey-zametili-ognennyy-shar-chto-eto-takoe-neizvestno-no-vozmozhno-prosto-kosmicheskiy-musor

В небе над Якутией заметили огненный шар. Что…
В небе над якутским поселком Усть-Нера заметили светящийся объект — то ли метеор, то ли сгорающий…
meduza.io
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van der Pusch

Сергей
0

просто fireball переводится как болид)

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Легкость Бытия

van
1

Если бы перевел просто как фаербол было бы еще пизже

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van der Pusch

Легкость
0

Согласна)

Ответить

Giovanni Giorgio

2

привёз ковид21

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van der Pusch

2

Ууууу, ну откуда вы взяли слово метеорит, ни разу в ваших источниках оно не упоминается, да и по смыслу не подходит.
Это метеор.

Учёные предпологают

и распологают

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Евгений Мартынов

0

Зумеры впервые увидели болид.

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William Nash

0

текст поправьте, хотя пох, рашка же...
 Видео с опубликовал в своём твиттере репортёр CBS Джей О’Брайн. Видео c небесным объектом он выложил в свой твиттер.

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Модный рак

0

Олег

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Bobbyfisher

0

Кто в курсе - а хлопок будет? Звук доходит так далеко?!

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