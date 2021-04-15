Соболь приговорили к году исправительных работ по делу о проникновении в квартиру предполагаемого отравителя Навального Статьи редакции
Условное наказание с испытательным сроком на год.
Суд признал Любовь Соболь виновной по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Её приговорили к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
Соболь рассказали, что^ если она не будет совершать административные нарушения и будет ходить отмечаться в УИС, то судимость через год будет погашена.
Прокурор запрашивал наказание в виде года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты. Смягчающим обстоятельством назвали наличие у Соболь малолетнего ребёнка, отягчающим — действие «в составе группы лиц по предварительному сговору». Обвинение строилось на конфликте Соболь с тёщей оперативника ФСБ Константина Кудрявцева Галиной Субботиной, сам он потерпевшим не проходил.
21 декабря Соболь приехала к дому, где живёт Кудрявцев — герой расследования о причастности ФСБ к отравлению политика. Следователи считают, что юрист неоднократно пыталась попасть в квартиру «пожилой женщины», в том числе используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь якобы «оттолкнула женщину», «ворвалась в квартиру» и обошла все помещения, снимая это на камеру, после чего скрылась. Основатель ФБК Алексей Навальный утверждает, что дверь в квартиру открыла тёща Кудрявцева.
Против Соболь возбудили уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица, совершённое с применением насилия или с угрозой его применения»).
Директор ФБК Иван Жданов отмечал, что 139 статья не ограничивает право на участие в выборах. Соболь планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году.
что ж так мало приставов? где таманская дивизия?
Я вижу столько мужества и силы на этом фото, стоять рядом со стаканчиками на расстоянии вытянутой руки. Герои
тут три варианта, либо она действительно не заходила, а видео фейк, либо она заходила и знала, что у нее будет уголовка и таким образом хотела поднять шумиху и поднять себе рейтинг, и третий вариант, в котором у соболь не все в порядке с головой и она подумать не могла, что войдя в чужой дом у нее будет уголовка, склоняюсь больше к третьему
Вроде она ещё в твиттер запостила видео из машины, мол, зашла внутрь. Потом уже дала заднюю
По-уму, за такое должна быть административка, конечно. Заходить все равно не стоило, но все же.
Да.
Одинаковый
А если он потом ещё и выложит эти фото, по которым грабители составят план и ограбят меня ?
Одинаковый Никита
Расчет был на то что вот Алексей разоблачил Кудрявцева, тут прибегает соболь и начинает быстро ... Что блять они в итоге хотели ? Тыкать пальцем ? Снять на видео ? Ну потерпел бы мужик недельку , и все забыли, у россиян короткая память.
А так нарвалась на проблемы , не продумав пути отступления и защиты .
и все забыли, у россиян короткая память.
Ты когда то писал, что собираешься уезжать из России, и теперь уже не считаешь себя россиянином ?
При чем тут к кому я себя причисляю и короткая память россиян ?
А для чего это обобщение ?
Это общеизвестный факт - российская аудитория очень быстро забывает любые косяки и казусы.
Это нормальный поступок для нормальной страны
Одинаковый Никита
То есть я к тебе в хату могу спокойно заходить тебя не спрашивая? Заметано
Она как журналист может долбиться в двери
Я решил, что ты отравитель Навального, адрес скинешь?
ну и че ты мне сделаешь? Будешь ночевать в моем подъезде?
Долбиться в дверь, я журналист
Про заходила или нет хз.
Одинаковый
Дверь тоже имущество
Правоохранительный украинец
То есть поговорим о Соболь в этой ситуации?
Одинаковый Никита
Ну мне ее как оппозиционерку жаль , но проникни она в мой дом, я бы так же подавал в суд . Есть сострадание, а есть логика.
ОМОНовцы в бронежилетах на суде это для устрашения я так понимаю?
По делу
Ну так то да, она сначала наврала что не заходила, а потом на её же видео видно было, что она пролезла.
Закон работает, хехе. Но у местных бомбить будет. Для них это другое.
Помянем...
На TJ нет института репутации, он потом пукнет шуточкой в нужном месте и всё вернёт.
Какой институт репутации на сайте с приколами? Ты о чём вообще?
Да я люблю в минусах таких собирать. Они как обезьянки, бегут скорее минус ставить, стадный инстинкт.
Да я люблю в минюсях тяких сёбийять. Оне гяк обезьянке, бегют фкойие минюс стявить, стядный инстингт.
@кхалисибот
Черт, не получилось. ТЖ выручай, я не понимат как её призват!
И кстати, почему в статье написано _якобы_, если на её стриме/видео было видно что она довольно глубоко в квартиру зашла.
Всегда знал, что мы (как общество) Путина вполне заслуживаем, пока даже оппозиция считает, что для некоторых закон должен быть ровнее
Не надо только по себе судить, вот такие как ты и заслуживаешь своего путина, потом из-за таких страдают все остальные.
И давно без разрешения ворваться в чужую хату стало нормой? Ментов, значит, за такое гнобим, а Соболь можно?
Охрененное сравнение, учитывая, что менты вообще не имеют никакой ответственности за то, что делают, тебя хоть убьют, но менту нихуя не будет. Как удобно вспомнить про строгость и неотвратимость закона когда дело касается остатков оппозиции, а когда власть грубо что-то нарушает и плюют на закон, то всё ок, вы почему-то вообще не возникаете, кроме тупых шутеек.
Кто не возникает-то?
И чем мы отличаемся от условных запутинцев, которые также клали хуй на закон?
Соболь рассказали, что если она не будет совершать административные нарушения и будет ходить отмечаться в УИС, то судимость через год будет погашена.
Удачи
Учитывая предвыборную кампанию, в ходе которой любую встречу с избирателями при желании могут посчитать за не санкционированный митинг – да, удачи.
Решила хайпануть на уборке территории.
Бля, двоякое какое-то чуйство
Правоохранительный украинец
То есть?
Ну с одной стороны, цепные охуели чуть менее, чем полностью. С другой, Люба немного напиздюнькала
Ну и сколько русские терпилы будут это терпеть???
Связанный вентилятор
Пока не станут великомученниками, как ты.
@кто это?
Согласен, нет сил терпеть блестящую великолепную красоту Любочки Соболь. Доколе?
Интеллектуальный шар
мальчик: Соболь красивая
мужчина: Певчих лучше
умудренный опытом: Кира Ярмыш
Ну ладно певчих.
Но Кира? Рили?
а почему бы и нет?
Вообще ноль секса
Вопрос вкуса
Вопрос вкуса это соль или перец.
А здесь хиджаба разве что не хватает
Это же наоборот классика — ноль секса на фото и ураган в постели
@кто это?
Я третий день зарегался, алло
Она же на самом деле заперлась в соседней квартире с доставщиком пиццы. А потом все в ФБК пошли в отрицалово на этот счет. Или не так все было?
Люба, завязывай точить эчпочмаки. Скоро твоими щечами можно будет солнце закрывать.
Она отъелась специально, чтобы в случае жёсткого приговора начать голодовку
проникновение в чужое жулище, потерпевшая теща лысого, а наказание 10% зп в доход государства? это как блт?
Завидуешь?
Ну, это также, как если бы доход 10% от ее зп перечисляли мне.
Завидую? Каждому свое, мне показалось, (из видео) что она по-своему кайфует от этой херни, которая творится, суды, дела, куча мужиков в масках рядом...
В жилище проживет Российская Федерация, а потерпевшая теща лысого заявила, что никаких страданий не испытывала, соотвественно 10% в пользу собственника 🇷🇺 А лысый ваще не при делах...
Зачем за правду так минусуете? Она на одном видео сама призналась, что с доставщиком зашла, на другом есть видео из квартиры или это другое? Тогда давайте свои адреса сотрудникам ФБК, пусть к вам приходят.
Теперь можно апелляцию подавать. Судья не вызвала свидетеля, а это незаконно. Вплоть до верховного суда идти можно. Штож шоу маст го он.
Играет с огнëм. Если посодють и постригут налысо, сразу 99% фанатов потеряет