Условное наказание с испытательным сроком на год.

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Зал суда в момент оглашения приговора Фото Любови Соболь

Суд признал Любовь Соболь виновной по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Её приговорили к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Соболь рассказали, что^ если она не будет совершать административные нарушения и будет ходить отмечаться в УИС, то судимость через год будет погашена.

Соболь Любовь @SobolLubov



виновна, исправительные работы сроком на 1 год



Тем временем дело о покушении на жизнь Навального по-прежнему даже не возбуждено.



#свободуНавальному https://t.co/O6NPDEhIxe ⚡Приговор по моему уголовному делу о попытке поговорить с отравителем Навального Константином Кудрявцевым:виновна, исправительные работы сроком на 1 годТем временем дело о покушении на жизнь Навального по-прежнему даже не возбуждено.

Прокурор запрашивал наказание в виде года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты. Смягчающим обстоятельством назвали наличие у Соболь малолетнего ребёнка, отягчающим — действие «в составе группы лиц по предварительному сговору». Обвинение строилось на конфликте Соболь с тёщей оперативника ФСБ Константина Кудрявцева Галиной Субботиной, сам он потерпевшим не проходил.

21 декабря Соболь приехала к дому, где живёт Кудрявцев — герой расследования о причастности ФСБ к отравлению политика. Следователи считают, что юрист неоднократно пыталась попасть в квартиру «пожилой женщины», в том числе используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь якобы «оттолкнула женщину», «ворвалась в квартиру» и обошла все помещения, снимая это на камеру, после чего скрылась. Основатель ФБК Алексей Навальный утверждает, что дверь в квартиру открыла тёща Кудрявцева.

Против Соболь возбудили уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица, совершённое с применением насилия или с угрозой его применения»).