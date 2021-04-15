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Ольга Щербинина

Соболь приговорили к году исправительных работ по делу о проникновении в квартиру предполагаемого отравителя Навального Статьи редакции

Условное наказание с испытательным сроком на год.

108 108 комментариев
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Зал суда в момент оглашения приговора  Фото Любови Соболь

Суд признал Любовь Соболь виновной по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Её приговорили к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Соболь рассказали, что^ если она не будет совершать административные нарушения и будет ходить отмечаться в УИС, то судимость через год будет погашена.

Соболь Любовь @SobolLubov
⚡Приговор по моему уголовному делу о попытке поговорить с отравителем Навального Константином Кудрявцевым:

виновна, исправительные работы сроком на 1 год

Тем временем дело о покушении на жизнь Навального по-прежнему даже не возбуждено.

#свободуНавальному https://t.co/O6NPDEhIxe

Прокурор запрашивал наказание в виде года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты. Смягчающим обстоятельством назвали наличие у Соболь малолетнего ребёнка, отягчающим — действие «в составе группы лиц по предварительному сговору». Обвинение строилось на конфликте Соболь с тёщей оперативника ФСБ Константина Кудрявцева Галиной Субботиной, сам он потерпевшим не проходил.

21 декабря Соболь приехала к дому, где живёт Кудрявцев — герой расследования о причастности ФСБ к отравлению политика. Следователи считают, что юрист неоднократно пыталась попасть в квартиру «пожилой женщины», в том числе используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь якобы «оттолкнула женщину», «ворвалась в квартиру» и обошла все помещения, снимая это на камеру, после чего скрылась. Основатель ФБК Алексей Навальный утверждает, что дверь в квартиру открыла тёща Кудрявцева.

Против Соболь возбудили уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица, совершённое с применением насилия или с угрозой его применения»).

Директор ФБК Иван Жданов отмечал, что 139 статья не ограничивает право на участие в выборах. Соболь планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году.

#новости #соболь #делособоль

108 108 комментариев
34
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Plan 🇧&🇨

30

что ж так мало приставов? где таманская дивизия?

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Большой жёлтый робат

Plan
16

Шашлыки на границе с Украиной делает

Ответить

Мир Май

20

Я вижу столько мужества и силы на этом фото, стоять рядом со стаканчиками на расстоянии вытянутой руки. Герои

Ответить

Автоматический якорь

15
Ответить

Антон Пострунин

Автоматический
5

Вменяемая, это которой можно что-нибудь вменить?

Ответить

Одинаковый Никита

5

В целом и общем поступок Любови у меня вызывает недопонимание. Абсолютно не было в этом никакой необходимости.
Я считаю силовиков бессмысленно как то пытаться пристыдить или разоблачать прилюдно - это другой тип мышления

Ответить

Emil

Одинаковый
4

тут три варианта, либо она действительно не заходила, а видео фейк, либо она заходила и знала, что у нее будет уголовка и таким образом хотела поднять шумиху и поднять себе рейтинг, и третий вариант, в котором у соболь не все в порядке с головой и она подумать не могла, что войдя в чужой дом у нее будет уголовка, склоняюсь больше к третьему 

Ответить

Bulky Blackcrappie

Emil
2

Вроде она ещё в твиттер запостила видео из машины, мол, зашла внутрь. Потом уже дала заднюю 

Ответить

Emil

Bulky
4

необдуманные импульсивные решения, этого ведь всего можно было избежать. При этом самого Кудрявцева вообще не было на квартире, что делает эту ситуацию еще более тупой.

Ответить

Ivan

Emil
1

Так она сама изначально призналась, что заходила, когда вела трансляцию из машины у дома. Потом, когда запахло шампанским со сгущенкой, ушла в отрицание.

Ответить

Антон Пострунин

Emil
1

По-уму, за такое должна быть административка, конечно. Заходить все равно не стоило, но все же. 

Ответить

Ivan

Антон
0

Я правильно вас понимаю, если к вам в квартиру зайдет хрен с горы против вашей воли, походит, поснимает на телефон, то ему просто надо выписать штраф?

Ответить

Антон Пострунин

Ivan
0

Да. 

Ответить

Одинаковый

Антон
0

А если он потом ещё и выложит эти фото, по которым грабители составят план и ограбят меня ?

Ответить

Антон Пострунин

Одинако…
0

Да. Если он был в сговоре с грабителями – нет.

Ответить

Одинаковый Никита

Emil
–1

Расчет был на то что вот Алексей разоблачил Кудрявцева, тут прибегает соболь и начинает быстро ... Что блять они в итоге хотели ? Тыкать пальцем ? Снять на видео ? Ну потерпел бы мужик недельку , и все забыли, у россиян короткая память.
А так нарвалась на проблемы , не продумав пути отступления и защиты .

Ответить

common sense

Одинако…
0

и все забыли, у россиян короткая память.

Ты когда то писал, что собираешься уезжать из России, и теперь уже не считаешь себя россиянином ?

Ответить

Одинаковый

common
0

При чем тут к кому я себя причисляю и короткая память россиян ?

Ответить

common sense

Одинако…
0

А для чего это обобщение ?

Ответить

Одинаковый

common
–1

Это общеизвестный факт - российская аудитория очень быстро забывает любые косяки и казусы.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Одинаковый
0

Это нормальный поступок для нормальной страны

Ответить

Одинаковый Никита

Marhal_New
3

То есть я к тебе в хату могу спокойно заходить тебя не спрашивая? Заметано

Ответить

Marhal_New

Одинако…
0

Она как журналист может долбиться в двери

Ответить

Имя И Фамилия

Marhal_…
0

Я решил, что ты отравитель Навального, адрес скинешь?

Ответить

Marhal_New

Имя
0

ну и че ты мне сделаешь? Будешь ночевать в моем подъезде? 

Ответить

Имя И Фамилия

Marhal_…
0

Долбиться в дверь, я журналист

Ответить

Marhal_New

Имя
0

Удачи)

Ответить

Имя И

Marhal_…
0

Понятно)

Ответить

Marhal_New

Имя
0

0)

Ответить

Marhal_New

Одинако…
0

Про заходила или нет хз.

Ответить

Одинаковый

Marhal_…
0

Дверь тоже имущество

Ответить

Marhal_New

Одинако…
0

Мне уже наскучило

Ответить

Правоохранительный украинец

Одинаковый
0

То есть поговорим о Соболь в этой ситуации?

Ответить

Одинаковый Никита

Правоохранитель…
1

Ну мне ее как оппозиционерку жаль , но проникни она в мой дом, я бы так же подавал в суд . Есть сострадание, а есть логика.

Ответить

FOX

7

ОМОНовцы в бронежилетах на суде это для устрашения я так понимаю? 

Ответить

Plan 🇧&🇨

FOX
1

вдруг она и к ним зайдет

Ответить

Николай Иванов

–25

По делу

Ответить

Alex Macher

Николай
–16

Ну так то да, она сначала наврала что не заходила, а потом на её же видео видно было, что она пролезла. 
Закон работает, хехе. Но у местных бомбить будет. Для них это другое.

Ответить

Покажи, где дядя тебя трогал

Alex
7

Помянем...

Ответить

Имя И Фамилия

Покажи,
2

На TJ нет института репутации, он потом пукнет шуточкой в нужном месте и всё вернёт.

Ответить

Alex Macher

Имя
7

Какой институт репутации на сайте с приколами? Ты о чём вообще?

Ответить

Имя И Фамилия

Alex
0

Лицо попроще сделай, расслабь надбровные дуги, я не знаю.

Ответить

Alex Macher

Покажи,
–16

Да я люблю в минусах таких собирать. Они как обезьянки, бегут скорее минус ставить, стадный инстинкт.

Ответить

Кхалиси Бот

Alex
3

Да я люблю в минюсях тяких сёбийять. Оне гяк обезьянке, бегют фкойие минюс стявить, стядный инстингт.

Ответить

Автоматический

Alex
2
Ответить

Vinze Katze

Alex
0

@кхалисибот

Ответить

Vinze Katze

Vinze
0

Черт, не получилось. ТЖ выручай, я не понимат как её призват!

Ответить

Кхалиси Бот

Vinze
4

Чейт, ни поючиось. ТЖ выйючяй, я не пёнимят кяк её пьизьвят!

Ответить

Zakhar Zakharov

Vinze
1

@Кхалиси Бот 

Ответить

Методический дым

Vinze
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Vinze Katze

Alex
0

@Кхалиси Бот

Ответить

Alex Macher

Alex
1

И кстати, почему в статье написано _якобы_, если на её стриме/видео было видно что она довольно глубоко в квартиру зашла.

Ответить

Николай Иванов

Николай
–2

Всегда знал, что мы (как общество) Путина вполне заслуживаем, пока даже оппозиция считает, что для некоторых закон должен быть ровнее

Ответить

common sense

Николай
1

Удивительно как тут некоторые вдруг вспоминают про закон.

Ответить

Вареник с картошкой

Николай
0

Не надо только по себе судить, вот такие как ты и заслуживаешь своего путина, потом из-за таких страдают все остальные.

Ответить

Николай Иванов

Вареник
1

И давно без разрешения ворваться в чужую хату стало нормой? Ментов, значит, за такое гнобим, а Соболь можно?

Ответить

Вареник с

Николай
3

Охрененное сравнение, учитывая, что менты вообще не имеют никакой ответственности за то, что делают, тебя хоть убьют, но менту нихуя не будет. Как удобно вспомнить про строгость и неотвратимость закона когда дело касается остатков оппозиции, а когда власть грубо что-то нарушает и плюют на закон, то всё ок, вы почему-то вообще не возникаете, кроме тупых шутеек. 

Ответить

Интеллектуальный

Вареник
0

то есть если менты беспределят - этим тоже можно? 

Ответить

Николай Иванов

Вареник
0

Кто не возникает-то? 
И чем мы отличаемся от условных запутинцев, которые также клали хуй на закон? 

Ответить

Роман Трусов

6

Тёща получила внеочередное звание?

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Соболь рассказали, что если она не будет совершать административные нарушения и будет ходить отмечаться в УИС, то судимость через год будет погашена.

Удачи

Ответить

Антон Пострунин

Marhal_New
1

Учитывая предвыборную кампанию, в ходе которой любую встречу с избирателями при желании могут посчитать за не санкционированный митинг – да, удачи. 

Ответить

Павел Фролов

3

Надо было звать Елену Летучую, она подкована в таких делах

Ответить

AZP

2

Будет дворы подметать?

Ответить

Правоохранительный украинец

2

Легко отделалась. Всё могло бы быть намного хуже

Ответить

Bulky Blackcrappie

1

Решила хайпануть на уборке территории.

Ответить

Emil

Bulky
1

будет первым депутатом, который реально что-то делает для города :D  

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Бля, двоякое какое-то чуйство

Ответить

Правоохранительный украинец

Большой
0

То есть?

Ответить

Большой жёлтый робат

Правоохранитель…
6

Ну с одной стороны, цепные охуели чуть менее, чем полностью. С другой, Люба немного напиздюнькала

Ответить

Великомученик

1

Ну и сколько русские терпилы будут это терпеть???

Ответить

Связанный вентилятор

Великомученик
1

Пока не станут великомученниками, как ты.

Ответить

Великомученик

Связанный
0

@кто это?

Ответить

Кто это

Великом…
0

Я не знаю других имен «симулякр человека»

Ответить

Имя И Фамилия

Великомученик
0

Согласен, нет сил терпеть блестящую великолепную красоту Любочки Соболь. Доколе?

Ответить

Интеллектуальный шар

Имя
1

мальчик: Соболь красивая
мужчина: Певчих лучше
умудренный опытом: Кира Ярмыш

Ответить

Одинаковый

Интелле…
0

Ну ладно певчих.
Но Кира? Рили?

Ответить

Интеллектуальный

Одинако…
0

а почему бы и нет?

Ответить

Одинаковый

Интелле…
0

Вообще ноль секса

Ответить

Интеллектуальный

Одинако…
1

Вопрос вкуса

Ответить

Одинаковый

Интелле…
0

Вопрос вкуса это соль или перец.
А здесь хиджаба разве что не хватает

Ответить

Максим Козаченко

Одинако…
0

Это же наоборот классика — ноль секса на фото и ураган в постели

Ответить

Одинаковый

Максим
0

В постели ураган, это ярмыш хулиган

Ответить

Банан

Одинако…
0

Ты еще слишком молод. У тебя даже биткойна нет

Ответить

Банан

Интелле…
0

Они в живую все какие-то маленькие. Но да, киру из всех лучше брать. Самая спокойная

Ответить

Положенный

Интелле…
0

А Аня Ведута куда ?

Ответить

Великомученик

Имя
0

@кто это?

Ответить

Имя И Фамилия

Великом…
0

Я третий день зарегался, алло

Ответить

Великомученик

Имя
1

Понятно, твинк 

Ответить

Имя И Фамилия

Великом…
0

Объясняться не обязан

Ответить

Кто это

Великом…
0

Я не знаю других имен «Имя И Фамилия»

***
Ну и зачем тебе это знать?

Ответить

Uvuvwevwevwe

0

Она же на самом деле заперлась в соседней квартире с доставщиком пиццы. А потом все в ФБК пошли в отрицалово на этот счет. Или не так все было?

Ответить

Антон Пострунин

Uvuvwevwevwe
0

*запёрлась
А то непонятно. 

Ответить

Cерьёзный Валера

–6

Люба, завязывай точить эчпочмаки. Скоро твоими щечами можно будет солнце закрывать.

Ответить

Максим Козаченко

Cерьёзный
0

Она отъелась специально, чтобы в случае жёсткого приговора начать голодовку

Ответить

Cерьёзный Валера

Cерьёзный
0

@симулякр человека слышь, отжал быстро минус!

Ответить

Имя И Фамилия

0

Ваши действия?

Ответить

Mikki Rurk

0

Пиздец

Ответить

Связанный вентилятор

0

Пи

Ответить

Ivan

0

Едет пативэн, друзей полон фургон...

Ответить

Alexey Vodkin

0

проникновение в чужое жулище, потерпевшая теща лысого, а наказание 10% зп в доход государства? это как блт?

Ответить

Банан баклажанович

Alexey
0

Завидуешь?

Ответить

Alexey Vodkin

Банан
0

Ну, это также, как если бы доход 10% от ее зп перечисляли мне.

Завидую? Каждому свое, мне показалось, (из видео) что она по-своему кайфует от этой херни, которая творится, суды, дела, куча мужиков в масках рядом...

Ответить

Банан

Alexey
0

Даже расписал чему завидуешь.

Ответить

Sergiy Sev

Alexey
0

В жилище проживет Российская Федерация, а потерпевшая теща лысого заявила, что никаких страданий не испытывала, соотвественно 10% в пользу собственника 🇷🇺 А лысый ваще не при делах...

Ответить

Black Lodge

0

Зачем за правду так минусуете? Она на одном видео сама призналась, что с доставщиком зашла, на другом есть видео из квартиры или это другое? Тогда давайте свои адреса сотрудникам ФБК, пусть к вам приходят.

Ответить

Банан баклажанович

0

Теперь можно апелляцию подавать. Судья не вызвала свидетеля, а это незаконно. Вплоть до верховного суда идти можно. Штож шоу маст го он. 

Ответить

Константин Курасов

–3

Играет с огнëм. Если посодють и постригут налысо, сразу 99% фанатов потеряет

Ответить
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