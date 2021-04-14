По словам юристов, дело связывают с законопроектом 2016 года — на тот момент центр не был зарегистрирован как организация.

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Перовский районный суд Москвы признал центр «Насилию.нет» виновным в нарушении закона об «иностранных агентах» (часть 1 статьи 19.34 КоАП), сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

«Фактически это штраф за то, что центр сам себя не внёс в реестр иностранных агентов, что, конечно, он не мог сделать, так как не считает себя иноагентом», — сказал юрист Кирилл Коротеев, представляющий организацию.

По его словам, центру вменили как политическую деятельность законопроект о домашнем насилии 2016 года. Его внесли на рассмотрение за два года до регистрации «Насилию.нет» как организации.

В конце декабря 2020 года Минюст признал центр «Насилию.нет» «иностранным агентом». По словам его главы Анны Ривиной, ведомство начало проверку из-за анонимного заявления. Правозащитники обжаловали это решение, но суд отклонил иск к ведомству.