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Новости
Ольга Щербинина

Центр «Насилию.нет» оштрафовали на 300 тысяч рублей по закону об «иностранных агентах» Статьи редакции

По словам юристов, дело связывают с законопроектом 2016 года — на тот момент центр не был зарегистрирован как организация.

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Перовский районный суд Москвы признал центр «Насилию.нет» виновным в нарушении закона об «иностранных агентах» (часть 1 статьи 19.34 КоАП), сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

«Фактически это штраф за то, что центр сам себя не внёс в реестр иностранных агентов, что, конечно, он не мог сделать, так как не считает себя иноагентом», — сказал юрист Кирилл Коротеев, представляющий организацию.

По его словам, центру вменили как политическую деятельность законопроект о домашнем насилии 2016 года. Его внесли на рассмотрение за два года до регистрации «Насилию.нет» как организации.

В конце декабря 2020 года Минюст признал центр «Насилию.нет» «иностранным агентом». По словам его главы Анны Ривиной, ведомство начало проверку из-за анонимного заявления. Правозащитники обжаловали это решение, но суд отклонил иск к ведомству.

НКО, которые получают деньги из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, с 2012 года должны носить статус иностранного агента. «Насилию.нет» зарегистрировался как НКО в 2018 году.

Главу «Насилию.нет» Анну Ривину поместили на…
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#новости #насилиюнет

6 6 комментариев
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Ilya Filin

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Забыли, где живут. Нужно было назваться «Насилию.да».

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Полноценный Влад

Ilya
0

И получили бы грант от государства 300 тыс.

Ответить

так не пойдёт

1

ну что за дурацкие люди
ну почему россия для грустных

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Европейский Данила

так
0
Ответить

Европейский Данила

0

Я особо комментировать не будут, а то и меня посадють.

Ответить

Ростислав Алабужев

0

«Фактически это штраф за то, что центр сам себя не внёс в реестр иностранных агентов, что, конечно, он не мог сделать, так как не считает себя иноагентом»

Ага, а оппозиция в России не считает себя пятой колонной, но государству на это поебать - встали поперек финансовых интересов властей - пожалуйста, будте добры приготовиться...

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