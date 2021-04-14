Центр «Насилию.нет» оштрафовали на 300 тысяч рублей по закону об «иностранных агентах» Статьи редакции
По словам юристов, дело связывают с законопроектом 2016 года — на тот момент центр не был зарегистрирован как организация.
Перовский районный суд Москвы признал центр «Насилию.нет» виновным в нарушении закона об «иностранных агентах» (часть 1 статьи 19.34 КоАП), сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.
«Фактически это штраф за то, что центр сам себя не внёс в реестр иностранных агентов, что, конечно, он не мог сделать, так как не считает себя иноагентом», — сказал юрист Кирилл Коротеев, представляющий организацию.
По его словам, центру вменили как политическую деятельность законопроект о домашнем насилии 2016 года. Его внесли на рассмотрение за два года до регистрации «Насилию.нет» как организации.
В конце декабря 2020 года Минюст признал центр «Насилию.нет» «иностранным агентом». По словам его главы Анны Ривиной, ведомство начало проверку из-за анонимного заявления. Правозащитники обжаловали это решение, но суд отклонил иск к ведомству.
НКО, которые получают деньги из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, с 2012 года должны носить статус иностранного агента. «Насилию.нет» зарегистрировался как НКО в 2018 году.
Забыли, где живут. Нужно было назваться «Насилию.да».
ну что за дурацкие люди
ну почему россия для грустных
«Фактически это штраф за то, что центр сам себя не внёс в реестр иностранных агентов, что, конечно, он не мог сделать, так как не считает себя иноагентом»
Ага, а оппозиция в России не считает себя пятой колонной, но государству на это поебать - встали поперек финансовых интересов властей - пожалуйста, будте добры приготовиться...