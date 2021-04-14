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Ольга Щербинина

В Японии после землетрясения заработали старинные часы, остановившиеся из-за цунами в 2011 году Статьи редакции

Настоятель храма, в котором они висят, посчитал это знаком.

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Фото kahoku.news

Столетние часы висят в храме Фумондзи. Они остановились после землетрясения и цунами на северо-востоке Японии, которое произошло 11 марта 2011 года и унесло жизни 18 тысяч человек, пишет The Guardian.

Храм расположен в небольшом городе в нескольких сотнях метров от пострадавшего от цунами побережья Японии. Здание разрушила стихия — от него остались только колонны и крыша. Настоятель храма Буншуну Сакано спас часы, очистил их и завёл пружину, но они так и не заработали.

Поздно вечером 13 февраля 2021 года — всего за несколько недель до десятой годовщины катастрофы — в том же регионе произошло ещё одно мощное землетрясение, которое сейсмологи описали как отголосок того самого происшествия. На следующий день Сакано обнаружил, что часы заработали сами собой. И спустя два месяца ничего не изменилось — они в порядке.

Настоятель считает это знаком, который говорит, что «настоящее восстановление ещё впереди». Когда из-за пандемии коронавируса собрания местных жителей и волонтёрство прекратились, Сакано начал задумываться, не пришло ли время положить конец его общественной деятельности. Теперь он считает, что вновь заработавшие часы просят его не сдаваться и двигаться дальше.

Представитель Seiko, производителя часов, сказал, что, вероятно, остановившийся маятник перезапустила тряска. Другой вариант — пыль, скопившаяся внутри механизма, во время землятресения вырвалась наружу.

#япония #новости

20 20 комментариев
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dimrok

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dimrok
1

Там написано «вы дураки»

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dimrok

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0
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Павел Язев

5
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van der Pusch

1

произошло ещё одно мощное землетрясение, которое сейсмологи описали как отголосок того самого происшествия.

кто шарит в сейсмологии, объясните, как это вообще работает?

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Географический Женя

van
0

Я шарю в сейсмологии, но не шарю в часовых механизмах

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van der Pusch

Географический
0

я о том, что землетрясение-2021 - это отголосок землятрясения-2011

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Географический

van
2

Это что-то поэтическое. Не понимаю, что имеется ввиду. Как бы та же самая литосферная плита трясется и как бы по той же самой причине. Но ведь по другому быть не может. Плиту не меняют, тектоническое напряжение растет в том же месте и по той же причине.

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Рассылка на

van
1

Типа этого, наверное

Афтершок
Афтершок (англ. aftershock), или повторный толчок, — толчок, происходящий после основного и…
ru.m.wikipedia.org
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AUBE

van
0

тектонические плиты всё ещё двигаются возможно в том районе

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van der Pusch

AUBE
0

дык это ж япония, там регулярно они двигаются

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AUBE

van
1

афтершок официальная причина

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Весёлый Хамелеон

AUBE
0

Я не сейсмолог, но они кажись всегда и везде двигаются

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Географический Женя

Географический
0

Но вообще это примерно как попинать что-то не работающее, только с помощью Земли.

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Ху Эмай

1

Погибишие в 2011, после запуска часов.

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Макс Романенко

0

Ура, снимаем маски! 

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Николай Астахаев

0

посчитал это знаком.

Таймер судного дня снова включился.

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Ярослав Лазор

0

Я тебя остановил я тебя и запущу.

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Кирилл Фиряго

0

Я думаю ему нужно собирать вещи и быстрей валить от туда. А то вдруг новое цунами. Это знак беги парень от туда время мало!!!!

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гачик

0

Как и все другие новости про Японию эта звучит как затравка к аниме.

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