В Японии после землетрясения заработали старинные часы, остановившиеся из-за цунами в 2011 году Статьи редакции
Настоятель храма, в котором они висят, посчитал это знаком.
Столетние часы висят в храме Фумондзи. Они остановились после землетрясения и цунами на северо-востоке Японии, которое произошло 11 марта 2011 года и унесло жизни 18 тысяч человек, пишет The Guardian.
Храм расположен в небольшом городе в нескольких сотнях метров от пострадавшего от цунами побережья Японии. Здание разрушила стихия — от него остались только колонны и крыша. Настоятель храма Буншуну Сакано спас часы, очистил их и завёл пружину, но они так и не заработали.
Поздно вечером 13 февраля 2021 года — всего за несколько недель до десятой годовщины катастрофы — в том же регионе произошло ещё одно мощное землетрясение, которое сейсмологи описали как отголосок того самого происшествия. На следующий день Сакано обнаружил, что часы заработали сами собой. И спустя два месяца ничего не изменилось — они в порядке.
Настоятель считает это знаком, который говорит, что «настоящее восстановление ещё впереди». Когда из-за пандемии коронавируса собрания местных жителей и волонтёрство прекратились, Сакано начал задумываться, не пришло ли время положить конец его общественной деятельности. Теперь он считает, что вновь заработавшие часы просят его не сдаваться и двигаться дальше.
Представитель Seiko, производителя часов, сказал, что, вероятно, остановившийся маятник перезапустила тряска. Другой вариант — пыль, скопившаяся внутри механизма, во время землятресения вырвалась наружу.
произошло ещё одно мощное землетрясение, которое сейсмологи описали как отголосок того самого происшествия.
кто шарит в сейсмологии, объясните, как это вообще работает?
Географический Женя
Я шарю в сейсмологии, но не шарю в часовых механизмах
я о том, что землетрясение-2021 - это отголосок землятрясения-2011
Географический
Это что-то поэтическое. Не понимаю, что имеется ввиду. Как бы та же самая литосферная плита трясется и как бы по той же самой причине. Но ведь по другому быть не может. Плиту не меняют, тектоническое напряжение растет в том же месте и по той же причине.
Типа этого, наверное
дык это ж япония, там регулярно они двигаются
Географический Женя
Но вообще это примерно как попинать что-то не работающее, только с помощью Земли.
Я думаю ему нужно собирать вещи и быстрей валить от туда. А то вдруг новое цунами. Это знак беги парень от туда время мало!!!!