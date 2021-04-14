Суд запретил сотрудникам студенческого журнала DOXA пользоваться интернетом и выходить из дома Статьи редакции
Их обвиняют в вовлечении подростков в совершение противоправных действий.
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий для редакторов журнала DOXA Армена Арамяна, Владимира Метёлкина и Аллы Гутниковой. Им нельзя будет выходить из дома с 00:00 до 23:59, общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо кроме адвоката, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи.
В ближайшее время меру пресечения выберут для Натальи Тышкевич.
Всем задержанным предъявили обвинение по статье 151.2 УК (пункты «а», «в» ч.2) — вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни.
У здания суда собрались люди, приехавшие поддержать журналистов. Они выстроились в цепь солидарности. По информации «ОВД-Инфо», там начали задерживать людей.
Рано утром 14 апреля в редакции и дома у сотрудников журнала прошли обыски, после чего их доставили в Следственный комитет. «ОВД-Инфо» сообщает, что обыски связаны с роликом, удалённым по требованию Роскомнадзора. В нём сотрудники редакции обращались к властям с требованием прекратить запугивать студентов из-за их участия в митингах.
Мусор же надо когда-то выносить
Направленный нос
Разжигаешь
Более того нельзя выходить, а отсутсвовать значит можно. В 23:59 выходишь и не возвращаешься.
И это стерпим
не самое страшное событие на которое можно закрыть глаза
Новая практика: домашний арест под видом запрета определённых действий.
Это логвинов что ли в форме полицая?
общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо кроме адвоката
Вызвал курьера с едой, сказал ему "здравствуйте" и уехал в СИЗО.
, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи.
Блядь, курьера тоже нельзя вызвать.
жопу подтирать хоть не запретили?
Как ему покупать еду и выносить мусор?
Как ему общаться с адвокатом, если средства связи запрещены?
Домофон это тоже средстов связи
Тут адвокат поясняет
Много текста, не осилю
Мне и не нужно, батя в автосервис пристроил, я типа руководитель
Так там же они есть? и при реформе рассчитывали (а вот нихуя) что все, кто не уложится в нормативы, будут выбракованы из полиции.
Ни разу не лукист, но мужчина явно не уложится в требуемую рамку по физ-подготовке, это да.
В нём сотрудники редакции обращались к властям с требованием прекратить запугивать студентов из-за их участия в митингах.
эта ситуация
Хоть не посадили