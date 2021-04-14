Их обвиняют в вовлечении подростков в совершение противоправных действий.

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Редакторы DOXA в здании суда Фото Дениса Каминева, «Дождь»

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий для редакторов журнала DOXA Армена Арамяна, Владимира Метёлкина и Аллы Гутниковой. Им нельзя будет выходить из дома с 00:00 до 23:59, общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо кроме адвоката, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи.

В ближайшее время меру пресечения выберут для Натальи Тышкевич.

Всем задержанным предъявили обвинение по статье 151.2 УК (пункты «а», «в» ч.2) — вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни.

Давление, с которым столкнулось журналистское сообщество в последнее время — беспрецедентно, но мы не прекратим нашу деятельность. Мы продолжим освещать то, что важно для молодых людей, и продолжим отстаивать их права. из заявление редакции DOXA

У здания суда собрались люди, приехавшие поддержать журналистов. Они выстроились в цепь солидарности. По информации «ОВД-Инфо», там начали задерживать людей.

Видео Василия Крестьянинова, «Дождь»