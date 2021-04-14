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Ольга Щербинина

Суд запретил сотрудникам студенческого журнала DOXA пользоваться интернетом и выходить из дома Статьи редакции

Их обвиняют в вовлечении подростков в совершение противоправных действий.

43 43 комментария
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Редакторы DOXA в здании суда Фото Дениса Каминева, «Дождь»

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий для редакторов журнала DOXA Армена Арамяна, Владимира Метёлкина и Аллы Гутниковой. Им нельзя будет выходить из дома с 00:00 до 23:59, общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо кроме адвоката, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи.

В ближайшее время меру пресечения выберут для Натальи Тышкевич.

Всем задержанным предъявили обвинение по статье 151.2 УК (пункты «а», «в» ч.2) — вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни.

Давление, с которым столкнулось журналистское сообщество в последнее время — беспрецедентно, но мы не прекратим нашу деятельность. Мы продолжим освещать то, что важно для молодых людей, и продолжим отстаивать их права.

из заявление редакции DOXA

У здания суда собрались люди, приехавшие поддержать журналистов. Они выстроились в цепь солидарности. По информации «ОВД-Инфо», там начали задерживать людей.

Видео Василия Крестьянинова, «Дождь»

Рано утром 14 апреля в редакции и дома у сотрудников журнала прошли обыски, после чего их доставили в Следственный комитет. «ОВД-Инфо» сообщает, что обыски связаны с роликом, удалённым по требованию Роскомнадзора. В нём сотрудники редакции обращались к властям с требованием прекратить запугивать студентов из-за их участия в митингах.

В Москве силовики пришли с обысками к…
Обыски связаны с делом, возбуждённым по статье об экстремизме.
tjournal.ru

#новости #doxa

43 43 комментария
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43 комментария
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Русский Орзэмэс

19

Ему нельзя будет выходить из дома с 00:00 до 23:59

То есть можно будет выходить ровно минуту с 23:59 до 0:00??

Ответить

Alex Blake

Русский
11

Мусор же надо когда-то выносить

Ответить

Направленный нос

Alex
11

Разжигаешь

Ответить

Alex Blake

Направл…
1

межнациональную рознь

Ответить

AZP

Alex
0

Из окна можно выбрасывать.

Ответить

AZP

Русский
3

Вот это он нагуляется!

Ответить

thetrickster

Русский
0

Более того нельзя выходить, а отсутсвовать значит можно. В 23:59 выходишь и не возвращаешься.

Ответить

FOX

13

И это стерпим

Ответить

Полноценный Влад

FOX
5

Щас как начну терпеть, что есть силы

Ответить

Marhal_New _Arleana

FOX
0

не самое страшное событие на которое можно закрыть глаза

Ответить

FOX

Marhal_New
2

лучшее конечно впереди

Ответить

Marhal_New

FOX
2

Да, Навальный пока жив.

Ответить

Жених приехал

FOX
1

Объясни смысл этого комментария.

Ответить

Максим Шпилёв

FOX
0

И не такое терпели

Ответить

Жених приехал

13

Новая практика: домашний арест под видом запрета определённых действий.

Ответить

Bulky Blackcrappie

Жених
4

Мальчик: смертная казнь
Мужчина: запрет дышать

Ответить

Марк Захаров

9

Уёбки

Ответить

AUBE

6

Это логвинов что ли в форме полицая?

Ответить

pls help

AUBE
0

10 из 10, задержание на кончиках пальцев

Ответить

AZP

5

общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо кроме адвоката

Вызвал курьера с едой, сказал ему "здравствуйте" и уехал в СИЗО.
, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Блядь, курьера тоже нельзя вызвать.

Ответить

Dmitry Teplyakov

AZP
1

Можно, через адвоката

Ответить

Персональный рак

5

Менты в напряге чет, походу родаки там не простые продавцы сухофруктов на рынке

Ответить

Армейский бас

3

шнур от компьютера отберут?

Ответить

AUBE

Армейский
3

Волосок вставят в клавиатуру и будут его проверять незаметно. Волосок с письки.

Ответить

Большой жёлтый робат

2

жопу подтирать хоть не запретили? 

Ответить

AZP

Большой
3

С письменного разрешения следователя

Ответить

Dmitry Teplyakov

AZP
3

*письменным разрешением

Ответить

KSA

3

Как ему покупать еду и выносить мусор?
Как ему общаться с адвокатом, если средства связи запрещены?
Домофон это тоже средстов связи

Ответить

AZP

2

Тут адвокат поясняет

Ответить

Олег Иваxнов

AZP
–1

Много текста, не осилю

Ответить

AZP

Олег
0

Не быть тебе юристом

Ответить

Олег Иваxнов

AZP
1

Мне и не нужно, батя в автосервис пристроил, я типа руководитель

Ответить

AZP

Олег
0

Рукоблудитель?

Ответить

Олег Иваxнов

AZP
0

Это я после работы

Ответить

Арабский калькулятор

1

Когда уже в мвд введут обязательную физуху.
Страж порядка лол.

Ответить

Ростислав Алабужев

Арабский
1

Так там же они есть? и при реформе рассчитывали (а вот нихуя) что все, кто не уложится в нормативы, будут выбракованы из полиции.
Ни разу не лукист, но мужчина явно не уложится в требуемую рамку по физ-подготовке, это да.

Ответить

гачик

1

В нём сотрудники редакции обращались к властям с требованием прекратить запугивать студентов из-за их участия в митингах.

эта ситуация

Ответить

Роман Новиков

1

Пидорасы, блядь

Ответить

Подозрительный бас

1

Их обвиняют в вовлечении подростков в совершение противоправных действий.

Студенческий журнал

Какая связь?

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Хоть не посадили

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AUBE

Marhal_New
2

Еще не вечер.

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Великомученик

0

Ну русские терпилы и это стерпят 

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citizen

0

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