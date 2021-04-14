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Ольга Щербинина

Суд запретил сотруднику студенческого журнала DOXA пользоваться интернетом и выходить из дома Статьи редакции

Его обвиняют в вовлечении подростков в совершение противоправных действий.

19 19 комментариев
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Редакторы DOXA в здании суда Фото Дениса Каминева, «Дождь»

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий для редактора журнала DOXA Владимира Метёлкина. Ему нельзя будет выходить из дома с 00:00 до 23:59, общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо кроме адвоката, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи.

В ближайшее время меру пресечения выберут для Армена Арамяна, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой.

Всем задержанным предъявили обвинение по статье 151.2 УК (пункты «а», «в» ч.2) — вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни.

У здания суда собрались люди, приехавшие поддержать журналистов. Они выстроились в цепь солидарности. По информации «ОВД-Инфо», там начали задерживать людей.

Видео Василия Крестьянинова, «Дождь»

Рано утром 14 апреля в редакции и дома у сотрудников журнала прошли обыски, после чего их доставили в Следственный комитет. «ОВД-Инфо» сообщает, что обыски связаны с роликом, удалённым по требованию Роскомнадзора. В нём сотрудники редакции обращались к властям с требованием прекратить запугивать студентов из-за их участия в митингах.

В Москве силовики пришли с обысками к…
Обыски связаны с делом, возбуждённым по статье об экстремизме.
tjournal.ru

#новости #doxa

19 19 комментариев
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19 комментариев
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Русский Орзэмэс

7

Ему нельзя будет выходить из дома с 00:00 до 23:59

То есть можно будет выходить ровно минуту с 23:59 до 0:00??

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Alex Blake

Русский
3

Мусор же надо когда-то выносить

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AZP

Alex
0

Из окна можно выбрасывать.

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Направленный нос

Alex
0

Разжигаешь

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AZP

Русский
2

Вот это он нагуляется!

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FOX

6

И это стерпим

Ответить

Полноценный Влад

FOX
1

Щас как начну терпеть, что есть силы

Ответить

Marhal_New _Arleana

FOX
0

не самое страшное событие на которое можно закрыть глаза

Ответить

FOX

Marhal_New
0

лучшее конечно впереди

Ответить

Marhal_New

FOX
0

Да, Навальный пока жив.

Ответить

Максим Шпилёв

FOX
0

И не такое терпели

Ответить

Жених приехал

FOX
0

Объясни смысл этого комментария.

Ответить

Марк Захаров

3

Уёбки

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Жених приехал

3

Новая практика: домашний арест под видом запрета определённых действий.

Ответить

Bulky Blackcrappie

Жених
0

Мальчик: смертная казнь
Мужчина: запрет дышать

Ответить

гачик

1

В нём сотрудники редакции обращались к властям с требованием прекратить запугивать студентов из-за их участия в митингах.

эта ситуация

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Marhal_New _Arleana

0

Хоть не посадили

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Армейский бас

0

шнур от компьютера отберут?

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AZP

0

общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо кроме адвоката

Вызвал курьера с едой, сказал ему "здравствуйте" и уехал в СИЗО.
, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Блядь, курьера тоже нельзя вызвать.

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